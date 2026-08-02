'ഇസ്രായേലിൽ എല്ലാവർക്കും തോക്ക്'; ആയുധവൽക്കരണവുമായി ബെൻ ഗ്വിർ

'ഇസ്രായേലിൽ എല്ലാവർക്കും തോക്ക്'; ആയുധവൽക്കരണവുമായി ബെൻ ഗ്വിർtext_fields
ജറുസലേം: ഇസ്രായേലിലെ തെക്കൻ നഗരമായ ബെർഷേവയിലെ താമസക്കാർക്ക് വ്യക്തിഗത ആയുധങ്ങൾ കൈവശം വെക്കാനുള്ള അനുമതി നൽകിക്കൊണ്ട് ദേശീയ സുരക്ഷാ മന്ത്രി ഇതാമർ ബെൻ ഗ്വിർ നടപ്പിലാക്കിയ പുതിയ വിവാദ ഉത്തരവ് വീണ്ടും ചൂടേറിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇസ്രായേൽ പൊലീസിന്റെ പരിശോധനയുടെ പേരിൽ രാജ്യത്ത് കൂടുതൽ പൗരന്മാരുടെ കൈകളിൽ ആയുധങ്ങൾ എത്തിക്കാനുള്ള സർക്കാർ നീക്കം വലിയ വിമർശനങ്ങളെയാണ് ക്ഷണിച്ചുവരുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
സുപ്രധാന തീരുമാനത്തിലൂടെ നഗരത്തിലെ പതിനായിരക്കണക്കിന് വരുന്ന സാധാരണക്കാരായ പൗരന്മാർക്ക് വ്യക്തിഗത തോക്ക് ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കാൻ അവസരമൊരുങ്ങുമെന്ന് മന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വക്താവ് വ്യക്തമാക്കി. ഒക്ടോബർ 7-ലെ സംഭവവികാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ കൈവശം ആയുധങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ബെൻ ഗ്വിർ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പ്രത്യേക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് നടപടി അരങ്ങേറുന്നത്. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയെന്നോണം ഇതുവരെ 280,000-ത്തിലധികം പൗരന്മാർക്ക് പുതിയ തോക്ക് ലൈസൻസുകൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടെന്നും, രാജ്യത്താകെ 200-ലധികം പ്രദേശങ്ങളെ ഇതിനായി ഇതിനോടകം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തുകഴിഞ്ഞുവെന്നും വക്താവ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തോക്ക് കൈവശം വെക്കുന്നത് പ്രദേശത്ത് കൂടുതൽ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്നാണ് പല കോണുകളിൽ നിന്നും ഉയരുന്ന ആശങ്ക.
നെഗേവിന്റെ തലസ്ഥാനമെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ബെർഷേവ നഗരത്തിലേക്ക് കൂടി പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ വലിയ അഭിമാനമുണ്ടെന്ന് ബെൻ ഗ്വിർ മാധ്യമങ്ങളോട് അവകാശപ്പെട്ടു. ഇസ്രായേലിലെ മറ്റ് പൗരന്മാരെപ്പോലെ തന്നെ ബെർഷേവയിലെ ജനങ്ങൾക്കും സ്വന്തം ജീവനും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കാൻ ആയുധമാകാമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം. ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ നഗരങ്ങളിലെ താമസക്കാർക്കും തോക്ക് ലൈസൻസ് ലഭ്യമാക്കുമെന്നും, പരമാവധി പൗരന്മാർക്ക് സ്വയം പ്രതിരോധത്തിനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഇത് സമൂഹത്തിൽ സമാധാനാന്തരീക്ഷം തകർക്കുമെന്ന വിമർശനം ശക്തമാണ്.
രാജ്യത്ത് സുരക്ഷാ സാഹചര്യം മാറിയെന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് നിയമങ്ങളിൽ വലിയതോതിലുള്ള ഇളവുകൾ കൊണ്ടുവരാൻ ബെൻ ഗ്വിർ നിരന്തരമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിവരികയാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നെഗേവ് മേഖലയിലെ ആഭ്യന്തര കുറ്റകൃത്യങ്ങളും മറ്റ് ഭീഷണികളും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് ഈ ആയുധവൽക്കരണം നടപ്പിലാക്കുന്നത്. നഗരവാസികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ നടത്തുന്ന പുതിയ നടപടി രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തും വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും ചോദ്യങ്ങൾക്കുമാണ് വഴിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. സാധാരണക്കാരുടെ കൈകളിൽ ഇത്തരത്തിൽ എളുപ്പത്തിൽ ആയുധങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ അത് വലിയതോതിലുള്ള സാമൂഹികാഘാതങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കുമെന്നും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു.
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