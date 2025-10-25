Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    25 Oct 2025 11:30 PM IST
    Updated On
    25 Oct 2025 11:31 PM IST

    ഗ​സ്സ​യി​ൽ വെടിനിർത്തലിന് ശേഷം കൊല്ലപ്പെട്ടത് 93 പേർ

    ഗ​സ്സ​യി​ൽ വെടിനിർത്തലിന് ശേഷം കൊല്ലപ്പെട്ടത് 93 പേർ
    ഗ​സ്സ: ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ പ​ത്തി​ന് വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ലാ​യ​തി​ന് ശേ​ഷം ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ 93 ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​ർ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹം ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നോ​ട് ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണ്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച ദ​ക്ഷി​ണ ലെ​ബ​നാ​നി​ൽ ​ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ഒ​രാ​ൾ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ക​യും മ​റ്റൊ​രാ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്കി​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​രെ സൈ​നി​ക​രും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി അ​ന​ധി​കൃ​ത കു​ടി​യേ​റ്റ​ക്കാ​രും അ​തി​ക്ര​മം തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഒ​ലി​വ് വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്തു​ന്ന 65കാ​ര​നെ സൈ​നി​ക​രും കു​ടി​യേ​റ്റ​ക്കാ​രും ചേ​ർ​ന്ന് ആ​ക്ര​മി​ച്ചു.

    ഗസ്സയിൽ വിദഗ്ധ ചികിത്സ ആവശ്യമുള്ളവർ 15,000 പേർ; ര​ണ്ട് കു​ട്ടി​ക​ൾ കൂ​ടി ചി​കി​ത്സ കി​ട്ടാ​തെ മ​രി​ച്ചു

    ഗ​സ്സ: അ​ടി​യ​ന്ത​ര വി​ദ​ഗ്ധ ചി​കി​ത്സ ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള 15000ത്തി​ല​ധി​കം പേ​ർ ഗ​സ്സ​യി​ലു​ണ്ടെ​ന്ന് ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന. ഇ​വ​രെ വി​ദേ​ശ​ത്തെ​ത്തി​ച്ച് ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​കാ​ൻ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​ന്യം അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്നി​ല്ല.

    ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ര​ണ്ട് പ​ത്തു​വ​യ​സ്സു​കാ​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം നാ​സ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ മ​രി​ച്ചു. അ​മ​ർ അ​ബു സൈ​ദ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​ന്യ​ത്തി​ന്റെ വെ​ടി​യേ​റ്റ് ക​ഴു​ത്തി​നു​താ​ഴെ ത​ള​ർ​ന്നു​കി​ട​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ജ​ദ്ദി​ന് ബ്രെ​യി​ൻ ട്യൂ​മ​റാ​യി​രു​ന്നു. സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ള്ള ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച് ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ജ​ദ്ദി​നെ ര​ക്ഷി​ക്കാ​മാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്നാ​ണ് നാ​സ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. അ​വ​ന്റെ പി​താ​വ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ്. ഗ​സ്സ​യി​ലെ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും ഇ​സ്രാ​​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മി​ച്ച് ത​ക​ർ​ത്തി​രു​ന്നു.

    വി​ര​ലി​ലെ​ണ്ണാ​വു​ന്ന അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ അ​ടി​സ്ഥാ​ന ചി​കി​ത്സ​ക്കു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ മ​രു​ന്നോ പോ​ലും ഇ​ല്ല. ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കും മാ​ര​ക രോ​ഗ​ങ്ങ​ളും ഉ​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് പാ​ര​സെ​റ്റ​മോ​ൾ മാ​ത്രം ന​ൽ​കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന സ്ഥി​തി​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ന​സ്തേ​ഷ്യ ന​ൽ​കാ​തെ വ​രാ​ന്ത​യി​ൽ കി​ട​ത്തി​യൊ​ക്കെ​യാ​യി​രു​ന്നു ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​ച്ച ശേ​ഷ​വും ഗ​സ്സ​ക്കാ​രു​ടെ ദു​രി​ത​ത്തി​ന് അ​റു​തി​യാ​യി​ട്ടി​ല്ല. മ​രു​ന്നും ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളും ത​ട​യ​രു​തെ​ന്ന ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ​യും മ​ധ്യ​സ്ഥ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​​ടെ​യും നി​ർ​ദേ​ശം ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്നി​ല്ല.

    TAGS:GazaGaza CeasefireGaza Genocide
