Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightകാനഡയിലെ സ്കൂളിൽ...
    World
    Posted On
    date_range 11 Feb 2026 10:41 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Feb 2026 10:41 AM IST

    കാനഡയിലെ സ്കൂളിൽ വെടിവെപ്പ്; ആക്രമിയടക്കം പത്ത് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

    text_fields
    bookmark_border
    കാനഡയിലെ സ്കൂളിൽ വെടിവെപ്പ്; ആക്രമിയടക്കം പത്ത് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു
    cancel
    Listen to this Article

    ഒട്ടാവ: കാനഡയിലെ സ്കൂളിൽ നടന്ന വെടിവെപ്പിൽ ആക്രമിയടക്കം പത്ത് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 25 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായി റിപ്പോർട്ട്. ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയയിലെ ടംബ്ലർ റിഡ്ജ് സ്കൂളിലാണ് വെടിവെപ്പുണ്ടായത്.

    ബുധനാഴ്ച ഉച്ചക്കായിരുന്നു സംഭവം. പ്രാദേശിക സമയം 1:20 ഓടെയാണ് വെടിവെപ്പ് നടന്നത്. സ്കൂൾ പരിസരത്തും സ്കൂളിന് സമീപത്തെ വീട്ടിലുമായാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. കൂട്ടത്തിൽ ആക്രമിയുടെയും മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വെടിവെപ്പിൽ പരിക്കേറ്റ 25 പേർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ഇവരിൽ രണ്ട് പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്.

    സംഭവത്തിൽ മറ്റാർക്കെങ്കിലും പങ്കുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുകയാണെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. മരണപ്പെട്ട ആക്രമി സ്ത്രീയാണ്. വെടിവെപ്പ് നടന്ന ഉടനെ പ്രദേശവാസികൾക്ക് ഫോണിലൂടെ ജാഗ്രതാ നിർദേശം ലഭിച്ചിരുന്നു. വീടുകളിൽ അഭയം തേടാനും പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കാനും നിർദേശിച്ചിരുന്നു. സംഭവത്തെ കുറിച്ച് പൊലീസ് അ​ന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. മരിച്ചവരുടെ വിവരങ്ങൾ പൊലീസ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:canada school shootingWorld NewsDeathsMass shooting
    News Summary - 9 killed, dozens injured in school shooting in Canada's Tumbler Ridge
    Similar News
    Next Story
    X