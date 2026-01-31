Begin typing your search above and press return to search.
    പാകിസ്താനിൽ 70 തീവ്രവാദികളും 10 സുരക്ഷ ഉദ്യോഗസ്ഥരും കൊല്ലപ്പെട്ടു

    ക​റാ​ച്ചി: പാ​കി​സ്താ​നി​ലെ ബ​ലൂ​ചി​സ്താ​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ൽ പാ​ക് സു​ര​ക്ഷാ​സേ​ന​യു​ടെ ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ 70 തീ​വ്ര​വാ​ദി​ക​ൾ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. സു​ര​ക്ഷാ സേ​ന​ക​ൾ​ക്കും നി​യ​മ നി​ർ​വ​ഹ​ണ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ​ക്കും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്കും നേ​രെ 12ഓ​ളം ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​യി​രു​ന്നു ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി മു​ത​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ 10 സു​ര​ക്ഷ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. വ്യാ​ഴം, വെ​ള്ളി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ഞ്ച്ഗൂ​ർ, ഹ​ർ​നാ​യ് പ്ര​വി​ശ്യ​ക​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ര​ണ്ട് വ്യ​ത്യ​സ്ത ഓ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ 41 തീ​വ്ര​വാ​ദി​ക​ളെ പാ​ക് സു​ര​ക്ഷാ​സേ​ന വ​ധി​ച്ച​തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു ആ​ക്ര​മ​ണം. കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട തീ​വ്ര​വാ​ദി​ക​ളെ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ ശ്ര​മം തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

