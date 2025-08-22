Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    ഗ​സ്സ​യി​ൽ 70 പേ​ർ കൂ​ടി കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു, പട്ടിണി മരണം 271; സമാധാന ശ്രമങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങാതെ ഇസ്രായേൽ

    Israel attack in Gaza
    ഗ​സ്സ സി​റ്റി: ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ഗ​സ്സ​യി​ൽ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നി​ടെ 70 ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ കൂ​ടി കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​തി​ൽ 18 പേ​ർ ഭ​ക്ഷ​ണ വി​ത​ര​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ കാ​ത്തു​നി​ന്ന​വ​രാ​ണ്. 356 പേ​ർ​ക്ക്പ​രി​ക്കേ​റ്റു. ഇ​തോ​ടെ ഗ​സ്സ​യി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ 62,192 ആ​യി. 1,57,114 ​പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. ര​ണ്ടു​പേ​ർ കൂ​ടി പ​ട്ടി​ണി കാ​ര​ണം മ​രി​ച്ച​താ​യി ഗ​സ്സ ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ ഗ​സ്സ​യി​ലെ പ​ട്ടി​ണി​മ​ര​ണം 112 കു​ട്ടി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 271 ആ​യി.

    ഈ​ജി​പ്തും ഖ​ത്ത​റും പു​തി​യ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ നി​ർ​ദേ​ശം മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച​ത് ഹ​മാ​സ് അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഇ​പ്പോ​ൾ പ്ര​തി​നി​ധി​സം​ഘ​ത്തെ അ​യ​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ നി​ല​പാ​ടെ​ടു​ത്ത​തോ​ടെ സ​മാ​ധാ​ന​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​യി. ഗ​സ്സ സി​റ്റി​യി​ൽ​നി​ന്ന് തെ​ക്ക​ൻ ​ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് ആ​ളു​ക​ളെ ആ​ട്ടി​പ്പാ​യി​ക്കാ​നാ​യി ആ​ക്ര​മ​ണം ക​ടു​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഉ​പ​രോ​ധം കാ​ര​ണം ക​ടു​ത്ത പ​ട്ടി​ണി​യും നേ​രി​ടു​ന്നു.

    അതിനിടെ, യുദ്ധം അവസാനിപ്പിച്ച് ബന്ദികളെ സുരക്ഷിതമായി തിരിച്ചെത്തിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഇസ്രായേൽ പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാണ്. കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച പൊതുപണിമുടക്കും അഞ്ചുലക്ഷം പേരുടെ റാലിയും നടന്നു. വിവിധ നഗരങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ നടക്കുകയും റോഡ് ഉപരോധിക്കുകയും ചെയ്തു.

    ഇപ്പോഴും പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ തുടരുകയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ ഓഫിസിലേക്കും മാർച്ച് നടന്നു. ബന്ദികളുടെ ബന്ധുക്കളും മനുഷ്യാവകാശ കൂട്ടായ്മകളും ചേർന്ന് അടുത്തദിവസം കൂറ്റൻ പ്രകടനം ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹമാസിനെ പൂർണമായി കീഴ്പ്പെടുത്താതെ ഗസ്സ ദൗത്യം അവസാനിപ്പിക്കില്ലെന്നാണ് ഇസ്രായേൽ ഭരണകൂടം പറയുന്നത്.

