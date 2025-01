5 ദിവസം: ഇസ്രായേൽ കൊന്നത് 70 കുഞ്ഞുങ്ങളെ; 4 ഇസ്രായേൽ സൈനികരെ കൂടി വധിച്ചു

ഗസ്സ: കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുദിവസത്തിനിടെ ഇസ്രായേൽ ​അധിനിവേശ സേന ഗസ്സയിൽ 70 കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊലപ്പെടുത്തി. പുതുവത്സരത്തിൽ ഗസ്സയിലുടനീളം ഇസ്രായേൽ ആക്രണം കടുപ്പിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൂട്ടക്കൊല നടക്കുന്നത്. കൊല്ലപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ പ്രായവിവരങ്ങൾ സിവിൽ ഡിഫൻസ് സർവിസ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. പുതുവർഷത്തിൽ ഗസ്സയിൽ ആക്രമണവും പട്ടിണിയും തണുപ്പും കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മരണം വർധിച്ചിതായി യുണിസെഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ കാതറിൻ റസ്സൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

A heartbreaking scene… a boy carries his little brother in his arms, who was killed after the bombing of a school in Jabalia, north of Gaza, crying out in agony: “May Allah have mercy on you, my brother.” pic.twitter.com/X21mubjb36