Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightഗസ്സ സിറ്റിയിൽ കൂട്ട...
    World
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 7:00 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 7:00 AM IST

    ഗസ്സ സിറ്റിയിൽ കൂട്ട കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത് 56 പേ​ർ; ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ൽ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന് നേ​രെ ഹൂ​തി ആ​ക്ര​മ​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    ഗസ്സ സിറ്റിയിൽ കൂട്ട കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത് 56 പേ​ർ; ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ൽ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന് നേ​രെ ഹൂ​തി ആ​ക്ര​മ​ണം
    cancel

    ഗ​സ്സ സി​റ്റി: ഗ​സ്സ​യി​ലെ അ​വ​സാ​ന പ​ട്ട​ണ​വും നാ​മാ​വ​ശേ​ഷ​മാ​ക്കാ​ൻ അ​വ​സാ​ന​വ​ട്ട നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ. 10 ല​ക്ഷം ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ ക​ഴി​യു​ന്ന ഗ​സ്സ സി​റ്റി വി​ട്ടു​പോ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വ്. മ​റ്റി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​തി​ന​കം കു​ടി​യൊ​ഴി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പേ​ർ തി​ങ്ങി​ക്ക​ഴി​യു​ന്ന ചെ​റു പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യ ​മ​വാ​സി​യി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശം.

    ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ച്ചും ആ​ക്ര​മ​ണം രൂ​ക്ഷ​മാ​ക്കി​യും ഇ​തി​ന​കം കൊ​ടും​പ​ട്ടി​ണി​യു​ടെ ന​ഗ​ര​മാ​യി മാ​റി​യ ഗ​സ്സ സി​റ്റി​യി​ൽ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ടെ 1100ലേ​റെ ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. 6000ത്തി​ലേ​റെ പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റി​ട്ടു​മു​ണ്ട്. ഇ​വി​ടെ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ കെ​ട്ടി​ട​മാ​യ സൂ​സി ട​വ​ർ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ത​ക​ർ​ത്തു. താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്ക് വി​ട്ടു​പോ​കാ​ൻ 20 മി​നി​റ്റ് മാ​ത്രം അ​നു​വ​ദി​ച്ചാ​ണ് 15 നി​ല കെ​ട്ടി​ടം നാ​മാ​വ​ശേ​ഷ​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    ഗ​സ്സ​യി​ലു​ട​നീ​ളം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ഴി​ച്ചു​വി​ട്ട രൂ​ക്ഷ​മാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ കു​രു​തി​ക്കി​ര​യാ​യി. സ്കൂ​ൾ, ത​മ്പു​ക​ൾ, വീ​ടു​ക​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന ബോം​ബി​ങ്ങി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച 21 പേ​രു​ടെ മ​ര​ണം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നി​ടെ വ​ട​ക്ക​ൻ ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഭ​ക്ഷ​ണ വി​ത​ര​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് സ​മീ​പം കാ​ത്തു​നി​ന്ന 19 പേ​ര​ട​ക്കം 56 മ​ര​ണ​മാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത്.

    അ​തി​നി​ടെ, യ​മ​നി​ൽ​നി​ന്ന് ഹൂ​തി​ക​ൾ തൊ​ടു​ത്ത​തെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്ന ഡ്രോ​ൺ തെ​ക്ക​ൻ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ലെ റാ​മോ​ൺ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ പ​തി​ച്ചു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടു​പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം അ​ട​ച്ചി​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ഇസ്രായേൽ ഭീകരത വരച്ചുകാട്ടിയ സിനിമക്ക് വെനീസ് മേളയിൽ പുരസ്കാരം

    വെ​നീ​സ്: ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സ​മാ​ന​ത​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത ക്രൂ​ര​ത​യു​മാ​യി കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഫ​ല​സ്തീ​നി ബാ​ലി​ക ഹി​ന്ദ് റ​ജ​ബി​ന്‍റെ ക​ഥ പ​റ​യു​ന്ന ‘ദി ​വോ​യ്സ് ഓ​ഫ് ഹി​ന്ദ് റ​ജ​ബ്’​ന് 82ാമ​ത് വെ​നീ​സ് ച​ല​ച്ചി​ത്ര മേ​ള​യി​ൽ സി​ൽ​വ​ർ ല​യ​ൺ പു​ര​സ്കാ​രം. 2024 ജ​നു​വ​രി 29ന് ​കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം പ​ലാ​യ​നം ചെ​യ്യ​വേ​യാ​ണ് ഹി​ന്ദും കു​ടും​ബ​വും സ​ഞ്ച​രി​ച്ച കാ​റി​നു​നേ​രെ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​​ന്റെ ആ​ക്ര​മ​ണ​മു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    വെ​ടി​വെ​പ്പി​ൽ കാ​റി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന മ​റ്റെ​ല്ലാ​വ​രും കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. ഹി​ന്ദ് മാ​ത്രം ജീ​വ​നോ​ടെ അ​വ​ശേ​ഷി​ച്ചു. ഹി​ന്ദ് ത​ന്റെ മാ​താ​വി​നെ ഫോ​ണി​ൽ വി​ളി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ സം​സാ​രം ലോ​ക​ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. ഹി​ന്ദി​നെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ പു​റ​പ്പെ​ട്ട റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റി​ന്‍റെ ആം​ബു​ല​ൻ​സി​നു​നേ​രെ​യും ആ​ക്ര​മ​ണ​മു​ണ്ടാ​യി. ആം​ബു​ല​ൻ​സി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു.

    ആ​രോ​രും ര​ക്ഷി​ക്കാ​നെ​ത്താ​തെ പി​ഞ്ചു​കു​ഞ്ഞ് ഇ​ഞ്ചി​ഞ്ചാ​യി മ​ര​ണം വ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഹി​ന്ദി​ന്‍റെ അ​ട​ക്കം മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യ​ത്. ഹി​ന്ദി​ന്‍റെ ഹൃ​ദ​യ​ഭേ​ദ​ക​മാ​യ ഫോ​ൺ​വി​ളി​യും ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ അ​വ​ളോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഓ​ഡി​യോ റെ​ക്കോ​ഡി​ങ്ങു​ക​ളും സി​നി​മ​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gaza attackevictionGaza Genocide
    News Summary - 56 killed in mass eviction attacks in Gaza City
    Similar News
    Next Story
    X