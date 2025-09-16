Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    16 Sept 2025 7:00 AM IST
    Updated On
    16 Sept 2025 7:00 AM IST

    ഗസ്സയിൽ 53 പേരെ വധിച്ചു; 16 കെട്ടിടങ്ങൾ കൂടി തകർത്തു

    ഫലസ്തീൻ രാഷ്ട്ര സ്ഥാപന ശ്രമം യുദ്ധവിരാമത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന് യു.എസ്
    ഗസ്സ: ഗ​സ്സ സി​റ്റി​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ കൂ​ട്ട​ക്കൊ​ല​യും കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ ബോം​ബി​ട്ട് ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന​തും തു​ട​രു​ന്നു. 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നി​ടെ 53 ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. 16 കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഒ​റ്റ​ദി​വ​സം ത​ക​ർ​ത്ത​ത്. ഗ​സ്സ യു​ദ്ധ​ത്തി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ 64,871 ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളാ​ണ് കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്. 1,64,610 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. അ​തി​നി​ടെ യു.​എ​സ് സ്റ്റേ​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മാ​ർ​കോ റൂ​ബി​യോ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ലെ​ത്തി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ബി​ന്യ​മി​ൻ നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി.

    ഫലസ്തീൻ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രമങ്ങൾ യുദ്ധം അവസാനിക്കുന്നതിനെ ബാധിക്കുമെന്ന് യു.എസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർകോ റൂബിയോ പറഞ്ഞു. തങ്ങൾക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര പിന്തുണ വർധിക്കുന്നതായാണ് ഹമാസ് ഇതിനെ കാണുന്നത്. ഹമാസിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തി ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് -റൂബിയോ പറഞ്ഞു.

    ഇസ്രായേലിന് യു.എസിന്റെ പൂർണ പിന്തുണയുണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം നെതന്യാഹുവുമായി ചേർന്ന് നടത്തിയ സംയുക്ത വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഖത്തറിൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന്റെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം തങ്ങൾക്കാണെന്നും യു.എസിന് പങ്കില്ലെന്നും പറഞ്ഞ നെതന്യാഹു യു.എസും ഇസ്രായേലും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്ക ഇസ്രായേലിനൊപ്പമുണ്ടെന്ന വ്യക്തമായ സന്ദേശമാണ് റൂബിയോയുടെ സന്ദർശനത്തിലൂടെ നൽകുന്നതെന്ന് നെതന്യാഹു കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    10,000ത്തിലേറെ ഇസ്രായേൽ സൈനികർ മാനസികാരോഗ്യ ചികിത്സ തേടി

    തെൽ അവീവ്: ഗ​സ്സ യു​ദ്ധം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ശേ​ഷം പ​തി​നാ​യി​ര​ത്തി​ലേ​റെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​നി​ക​ർ മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി​യ​താ​യി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ പു​ന​ര​ധി​വാ​സ വ​കു​പ്പ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഏ​ക​ദേ​ശം 20,000 സൈ​നി​ക​ർ വൈ​ദ്യ​സ​ഹാ​യം തേ​ടി. 20 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ ശാ​രീ​രി​ക പ​രി​ക്കു​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ അ​വ​സ്ഥ​ക​ളും അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. ഓ​രോ മാ​സ​വും യു​ദ്ധ​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റ ഏ​ക​ദേ​ശം ആ​യി​ര​ത്തോ​ളം സൈ​നി​ക​രെ​യാ​ണ് പു​ന​ര​ധി​വാ​സ വ​കു​പ്പ് ചി​കി​ത്സി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    യു​ദ്ധം നീ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലെ വ​ർ​ധ​ന, മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന​വ​രു​ടെ ചി​കി​ത്സ, അ​വ​രു​ടെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യാ ചി​ന്ത, തെ​റ​പ്പി​സ്റ്റു​ക​ളു​ടെ കു​റ​വ് തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന​താ​യാ​ണ് പു​ന​ര​ധി​വാ​സ വ​കു​പ്പ് പറയുന്നത്.

