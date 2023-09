cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ

വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ: 60 കോ​ടി ഡോ​ള​റി​െ​ന്റ അ​ന​ധി​കൃ​ത ഇ​ട​പാ​ട് ന​ട​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ നാ​ല് ഇ​ന്ത്യ​ൻ വം​ശ​ജ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ഞ്ചു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി. ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​ത്ത പ​ണം അ​യ​ക്ക​ൽ സം​വി​ധാ​നം വ​ഴി​യാ​ണ് ഇ​വ​ർ ഇ​ട​പാ​ട് ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ന്യൂ​ജ​ഴ്സി​യി​ലെ എ​ഡി​സ​നി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന രാ​ജ് വൈ​ദ്യ (26), രാ​കേ​ഷ് വൈ​ദ്യ (51), ശ്രേ​യ് വൈ​ദ്യ (23), നീ​ൽ പ​ട്ടേ​ൽ (26) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ വം​ശ​ജ​രെ​ന്ന് യു.​എ​സ് അ​റ്റോ​ണി ഫി​ലി​പ് ആ​ർ. സെ​ല്ലിം​ഗ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​​ലെ ഗ്രേ​റ്റ് നെ​ക്കി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള യൂ​സ​ഫ് ജാ​ൻ​ഫ​ർ (57) ആ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ മ​റ്റൊ​രാ​ൾ. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​യാ​ണ് എ​ല്ലാ​വ​രും പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. 2019 മു​ത​ൽ ന്യൂ​യോ​ർ​ക് സി​റ്റി​യി​ലെ ഡ​യ​മ​ണ്ട് ഡി​സ്ട്രി​ക്ടി​ൽ വി​വി​ധ വ​ജ്ര, സ്വ​ർ​ണ, ആ​ഭ​ര​ണ​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ന്ത്യ​ൻ വം​ശ​ജ​രാ​യ പ്ര​തി​ക​ൾ. യൂ​സു​ഫ് ജാ​ൻ​ഫ​റും ഇ​വി​ടെ ക​മ്പ​നി ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ഡോ​ള​റി​െ​ന്റ അ​ന​ധി​കൃ​ത പ​ണ​മി​ട​പാ​ടി​നാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ൾ ഈ ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​തെ​ന്ന് ഫെ​ഡ​റ​ൽ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​ന്നി​നും പ​ണം കൈ​മാ​റ്റ​ത്തി​നു​ള്ള ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. Show Full Article

