അമേരിക്കയിൽ ഉഷ്ണതരംഗം രൂക്ഷം: സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിനിടെ 29 മരണം

അമേരിക്കയിൽ ഉഷ്ണതരംഗം രൂക്ഷം: സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിനിടെ 29 മരണംtext_fields
വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കയുടെ 250-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷ വേളയിൽ രാജ്യം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് സമീപകാല ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഭയാനകമായ ഉഷ്ണതരംഗത്തിനാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യദിന വാരാന്ത്യത്തിൽ അനുഭവപ്പെട്ട ഈ അതിരൂക്ഷമായ ചൂട് രാജ്യത്തുടനീളം വലിയ ദുരന്തമാണ് വിതച്ചത്.
അമേരിക്കയിലുടനീളം രണ്ട് ഡസനിലധികം ആളുകൾ ഉഷ്ണതരംഗം മൂലം മരണപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ന്യൂജഴ്സിയിലാണ്. 10 കൗണ്ടികളിലായി കുറഞ്ഞത് 29 പേർ മരണപ്പെട്ടതായി സംസ്ഥാന ആരോഗ്യവകുപ്പ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മരിച്ചവരിൽ വയോധികരും യുവാക്കളും ഉൾപ്പെടുന്നു, ഭൂരിഭാഗം പേരും എയർ കണ്ടീഷനിങ് സൗകര്യമില്ലാത്ത വീടുകളിലാണ് കണ്ടെത്തിയത്.
ജൂൺ 30 മുതൽ ജൂലൈ 5 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ 148 ദൈനംദിന ഉയർന്ന താപനിലയുടെ റെക്കോർഡുകളാണ് തകർക്കപ്പെട്ടത്. 20ലധികം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ താപനില 37.8°Cന് മുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി. വാഷിങ്ടൺ ഡിസിയിൽ ജൂലൈ 4ന് 39.4°C ചൂട് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഒരു ചരിത്രമാണ്. ഫിലാഡൽഫിയയിൽ തുടർച്ചയായി മൂന്ന് ദിവസം 38.3°C, അതിനു മുകളിലോ താപനില രേഖപ്പെടുത്തിയതും ഇതാദ്യമായാണ്. അറ്റ്ലാന്റിക് സിറ്റിയിൽ താപനില 41.1°C വരെ ഉയരുകയും എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന ചൂടിന്റെ റെക്കോർഡിനൊപ്പം എത്തുകയും ചെയ്തു.
ചിക്കാഗോയിൽ നാല് മരണങ്ങൾ ചൂടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മിസിസിപ്പിയിൽ 83 വയസ്സുള്ള ഒരു വയോധിക വീടിന് സമീപം കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു. ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് ഉഷ്ണതരംഗത്തെത്തുടർന്ന് അടിയന്തര ചികിത്സ തേടിയത്. അതിരൂക്ഷമായ കാലാവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്ത് വാഷിങ്ടൺ ഡിസിയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന പരേഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി പൊതുപരിപാടികൾ റദ്ദാക്കി.
നാഷണൽ മാളിൽ നടന്ന ഗ്രേറ്റ് അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് ഫെയർ താൽക്കാലികമായി അടച്ചിടേണ്ടി വന്നതും, അവിടെ 44 പേർക്ക് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടതും സാഹചര്യത്തിന്റെ ഗൗരവം വർധിപ്പിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 14 വർഷത്തിനിടെ അമേരിക്ക നേരിട്ട ഏറ്റവും ചൂടേറിയ കാലഘട്ടമാണിതെന്ന് ന്യൂജഴ്സി ഗവർണർ മൈക്കി ഷെറിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഉഷ്ണതരംഗത്തെത്തുടർന്ന് ഉണ്ടായ വൈദ്യുതി തടസ്സങ്ങളും ജനജീവിതത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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