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    9/11: അടയാളപ്പെടുത്തിയ കാൽ നൂറ്റാണ്ട്

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    9/11: അടയാളപ്പെടുത്തിയ കാൽ നൂറ്റാണ്ട്
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    2001 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 11ന്റെ ​പ്ര​ഭാ​ത​ത്തി​ൽ, ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ലെ തെ​ളി​ഞ്ഞ ആ​കാ​ശ​ത്ത് നി​ന്ന് ഒ​രു വി​മാ​നം വേ​ൾ​ഡ് ട്രേ​ഡ് സെ​ന്റ​റി​ന്റെ വ​ട​ക്കേ ഗോ​പു​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഇ​ടി​ച്ചു​ക​യ​റു​മ്പോ​ൾ ലോ​കം ക​രു​തി​യ​ത് അ​തൊ​രു വി​മാ​നാ​പ​ക​ട​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, എ​ട്ടു​മി​നി​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം ത​ത്സ​മ​യ വാ​ർ​ത്താ സം​പ്രേ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ വി​മാ​നം തെ​ക്കേ ഗോ​പു​ര​ത്തെ​ക്കൂ​ടി ത​ക​ർ​ത്തു. പി​ന്നീ​ട് പെ​ന്റ​ഗ​ണി​ലേ​ക്കും പെ​ൻ​സി​ൽ​വാ​നി​യ​യി​ലെ വ​യ​ലി​ലേ​ക്കും ഇ​ടി​ച്ചി​റ​ങ്ങി​യ മ​റ്റു ര​ണ്ടു വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളും, ആ​യി​ര​ങ്ങ​ളെ ഉ​ള്ളി​ലാ​ക്കി ചീ​ട്ടു​കൊ​ട്ടാ​രം പോ​ലെ നി​ലം​പ​തി​ച്ച ആ ​കൂ​റ്റ​ൻ ഗോ​പു​ര​ങ്ങ​ളും ചേ​ർ​ന്ന് ഇ​രു​പ​ത്തൊ​ന്നാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ൻ്റെ വി​ധി​യെ​ഴു​തി​യെ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ അ​തി​ശ​യോ​ക്തി​യാ​വി​ല്ല.

    ഈ ​സം​ഭ​വ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ജ​നി​ച്ച ഇ​ന്ന​ത്തെ ജെ​ൻ -സി (Gen Z) ​ത​ല​മു​റ​യെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം അ​ന്ന് 2,976 മ​നു​ഷ്യ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട 9/11 എ​ന്ന​ത് ഒ​രു പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ വാ​യി​ച്ച​റി​യു​ന്ന മ​റ്റൊ​രു ച​രി​ത്ര സം​ഭ​വം മാ​ത്ര​മാ​ണ്. അ​ന്ന് ജീ​വി​ച്ചി​രു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഇ​തൊ​രു മാ​യാ​ത്ത ആ​ഘാ​ത​മാ​യി മാ​റി​യെ​ങ്കി​ൽ, പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​യ്ക്ക് ഇ​തി​ന്റെ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ ഒ​രു ലോ​ക​ത്തി​ലേ​ക്ക് ജ​നി​ച്ചു​വീ​ഴേ​ണ്ടി വ​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ് യാ​ഥാ​ർ​ത്ഥ്യം.

    9/11 ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്റെ പി​ന്നി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി വി​ചാ​ര​ണ ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത രീ​തി​ക്ക് പ​ക​രം, ഭീ​ക​ര​വാ​ദ​ത്തി​നെ​തി​രെ അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത 'ആ​ഗോ​ള യു​ദ്ധം' (Global War on Terror) പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു അ​മേ​രി​ക്ക. ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഭീ​ക​ര​സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ​ക്ക് താ​വ​ള​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ​യും ഭീ​ക​ര​രാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കി അ​ക്ര​മി​ക്കു​ന്ന 'ബു​ഷ് ഡോ​ക്ട്രി​ൻ' നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന​തോ​ടെ, പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മേ​ൽ നി​ഷ്പ്ര​യാ​സം അ​ധി​നി​വേ​ശം ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള ന്യാ​യീ​ക​ര​ണ​മാ​യി ഭീ​ക​ര​വി​രു​ദ്ധ​ത മാ​റി.

    അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച 'ഭീ​ക​ര​വി​രു​ദ്ധ പോ​രാ​ട്ടം' ഒ​രു പ്ര​തി​രോ​ധ നീ​ക്ക​ത്തി​ൻ്റെ മ​റ​വി​ൽ ന​ട​ന്ന വ​ലി​യൊ​രു അ​ധി​നി​വേ​ശ ത​ന്ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​റാ​ഖ്, അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്ഥാ​ൻ, സി​റി​യ, യെ​മ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പ​ട​ർ​ന്നു​പ​ന്ത​ലി​ച്ച ഈ ​യു​ദ്ധ​ങ്ങ​ളി​ൽ 9,40,000-ത്തി​ല​ധി​കം മ​നു​ഷ്യ​ർ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള സൈ​നി​ക നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​താ​യാ​ണ് ബ്രൗ​ൺ യൂ​ണി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി​യി​ലെ 'കോ​സ്റ്റ്സ് ഓ​ഫ് വാ​ർ' പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക-​സൈ​നി​ക ശ​ക്തി​യു​ടെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സു​ര​ക്ഷാ ക​വ​ച​ങ്ങ​ൾ എ​ത്ര​ത്തോ​ളം ദു​ർ​ബ​ല​മാ​ണെ​ന്ന് വെ​ളി​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ, പൗ​ര ജീ​വി​ത​ത്തി​നു​മേ​ൽ രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ൾ പു​തി​യ നി​രീ​ക്ഷ​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ക​ർ​ശ​ന നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും അ​ടി​ച്ചേ​ൽ​പ്പി​ച്ചു. 'പാ​ട്രി​യ​റ്റ് ആ​ക്ട്' പോ​ലു​ള്ള നി​യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ സാ​ധാ​ര​ണ പൗ​ര​രു​ടെ ര​ഹ​സ്യ​സ്വ​ഭാ​വ​മു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പോ​ലും നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ക്കി. വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ലെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ മു​ത​ൽ ടെ​ലി​കോം-​ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​രീ​ക്ഷ​ണം വ​രെ പൗ​ര​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തെ സു​ര​ക്ഷ​യു​ടെ പേ​രി​ൽ ചു​രു​ക്കി​ക്കെ​ട്ടി. അ​ബൂ ഗു​റൈ​ബ് ത​ട​വ​റ​യി​ലെ​യും ഗ്വാ​ണ്ട​നാ​മോ ബേ​യി​ലെ​യും ക്രൂ​ര​മാ​യ പീ​ഡ​ന​മു​റ​ക​ൾ നി​യ​മ​വാ​ഴ്ച​യെ​യും മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളെ​യും ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ങ്ങ​ൾ എ​ങ്ങ​നെ കാ​റ്റി​ൽ​പ്പ​റ​ത്തി എ​ന്ന​തി​ന്റെ ഭീ​ക​ര​മാ​യ തെ​ളി​വു​ക​ളാ​യി മാ​റി.

    ഇ​തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി 'ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷ'​യു​ടെ പേ​രി​ൽ ഇ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ അ​ഴി​ച്ചു​പ​ണി​യു​ക​യും, 2003 മാ​ർ​ച്ച് 1-ന് ​ഐ.​സി.​ഇ (ICE - Immigration and Customs Enforcement) പോ​ലെ​യു​ള്ള ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി രൂ​പീ​ക​രി​ച്ച് കു​ടി​യേ​റ്റ​ത്തെ ഭീ​ക​ര​വി​രു​ദ്ധ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള 'സു​ര​ക്ഷാ ഭീ​ഷ​ണി​യാ​യി' പു​ന​ർ​നി​ർ​വ്വ​ചി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​ത് ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് കു​ടി​യേ​റ്റ​ക്കാ​രെ ഐ.​സി.​ഇ ത​ട​ങ്ക​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​മാ​ണ് ത​ള്ളി​യി​ട്ട​ത്.

    9/11-ന്റെ ​ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ക​ട​മാ​യ മ​റ്റൊ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​തം, വി​വ​ര​സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യും മാ​ധ്യ​മ​ശൃം​ഖ​ല​ക​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ങ്ങ​ൾ എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് നു​ണ​ക​ളെ 'സ​ത്യം' ആ​യി നി​ർ​മ്മി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത് എ​ന്ന​തി​ലാ​ണ്. ഇ​റാ​ഖി​ന്റെ പ​ക്ക​ൽ രാ​സാ​യു​ധ​ങ്ങ​ളും മാ​ര​കാ​യു​ധ​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ്ടെ​ന്ന വ്യാ​ജ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​മു​ന്ന​യി​ച്ച് 2003-ൽ ​ന​ട​ത്തി​യ അ​ധി​നി​വേ​ശ​മാ​ണ് ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ വ്യ​വ​സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ നു​ണ​പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ​ത്തെ വ​ൻ മാ​തൃ​ക. വ​സ്തു​ത​ക​ൾ​ക്കും തെ​ളി​വു​ക​ൾ​ക്കും പ​ക​രം ഭ​യ​ത്തെ​യും വൈ​കാ​രി​ക​ത​യെ​യും മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി ആ​ഗോ​ള പൊ​തു​ബോ​ധ​ത്തെ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​കൂ​ല​മാ​യി തി​രി​ക്കാ​ൻ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് ഈ ​യു​ഗം തെ​ളി​യി​ച്ചു. വ​ൻ​കി​ട മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ പോ​ലും സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളു​ടെ ഈ ​ഭീ​ക​ര​വി​രു​ദ്ധ വി​വ​ര​ണ​ങ്ങ​ളെ യാ​തൊ​രു ചോ​ദ്യ​വു​മി​ല്ലാ​തെ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, സ​ത്യം നി​ശ​ബ്ദ​മാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും 'പോ​സ്റ്റ്-​ട്രൂ​ത്ത്' രാ​ഷ്ട്രീ​യം ഇ​രു​പ​ത്തൊ​ന്നാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ലെ ആ​ഗോ​ള ക്ര​മ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന സ​വി​ശേ​ഷ​ത​യാ​യി മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    9/11 ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഘാ​തം അ​ന്ന് ത​ക​ർ​ന്നു​വീ​ണ കെ​ട്ടി​ടാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്രം ഒ​തു​ങ്ങി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഒ​ന്നാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ദു​ര​ന്ത​മു​ഖ​ത്ത് ജീ​വ​ൻ പ​ണ​യം വെ​ച്ച് ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തി​യ അ​ര​ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം ഫ​യ​ർ​ഫൈ​റ്റ​ർ​മാ​ർ​ക്കും, പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ​ക്കും, അ​തി​ജീ​വി​ച്ച​വ​ർ​ക്കും പു​ക​യി​ലും രാ​സ​വ​സ്തു​ക്ക​ളി​ലും ദീ​ർ​ഘ​നേ​രം ചി​ല​വ​ഴി​ച്ച​തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​യി പി​ന്നീ​ട് ക്യാ​ൻ​സ​ർ പോ​ലു​ള്ള മാ​ര​ക രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​പെ​ടു​ക​യു​ണ്ടാ​യി.

    അ​തേ​സ​മ​യം, യു​ദ്ധ​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഈ ​ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ന്റെ ആ​ഘാ​തം അ​തി​ലും ഭീ​ക​ര​മാ​യി​രു​ന്നു. ബ്രൗ​ൺ യൂ​ണി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി​യു​ടെ പ​ഠ​ന​മ​നു​സ​രി​ച്ച്, യു​ദ്ധം വി​ത​ച്ച സാ​മ്പ​ത്തി​ക ത​ക​ർ​ച്ച, പ​ട്ടി​ണി, രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, കു​ടി​വെ​ള്ള​മി​ല്ലാ​യ്മ, ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നാ​ശം എ​ന്നി​വ കാ​ര​ണ​മാ​യി 3.7 മി​ല്യ​ണി​ല​ധി​കം (37 ല​ക്ഷം) ആ​ളു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് പ​രോ​ക്ഷ​മാ​യി ജീ​വ​ൻ ന​ഷ്ട​മാ​യ​ത്. അ​ധി​നി​വേ​ശ​യു​ദ്ധ​ങ്ങ​ൾ എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ത​ല​മു​റ​ക​ളി​ലും കൂ​ടി നി​ശ​ബ്ദ​മാ​യി മ​ര​ണം വി​ത​യ്ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന​തി​ന്റെ തെ​ളി​വാ​ണ് ഈ ​ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ.

    9/11-ന്റെ ​ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സാം​സ്കാ​രി​ക തി​രി​ച്ച​ടി​ക​ളി​ലൊ​ന്ന് ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ വ്യ​വ​സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യി വ​ള​ർ​ന്നു​വ​ന്ന ഇ​സ്ലാ​മോ​ഫോ​ബി​യ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ള്ളി​ൽ ത​റ​ച്ചു​പോ​യ നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ ഭ​യ​വു​മാ​ണ് . അ​ക്ര​മ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തൊ​ട്ടു​പി​ന്നാ​ലെ, 2001 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 15-ന് ​അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽ സി​ഖ് വം​ശ​ജ​നാ​യ ബ​ൽ​ബീ​ർ സിം​ഗ് സോ​ധി വം​ശീ​യ വി​ദ്വേ​ഷ​ത്താ​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത് മാ​റി​യ ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ ദു​ര​ന്ത സൂ​ച​ന​യാ​യി​രു​ന്നു. താ​ടി​യും ത​ല​പ്പാ​വു​മു​ള്ള ആ​രെ​യും ഭീ​ക​ര​രാ​യി മു​ദ്ര​കു​ത്തു​ന്ന ആ​ഗോ​ള പൊ​തു​ബോ​ധം അ​തി​വേ​ഗം നി​ർ​മ്മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.

    അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ 'മു​സ്ലിം ബാ​ൻ' (Muslim Ban) പോ​ലു​ള്ള യാ​ത്രാ വി​ല​ക്കു​ക​ളും, വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ലെ ക്രൂ​ര​മാ​യ വം​ശീ​യ പ്രൊ​ഫൈ​ലിം​ഗും ഇ​സ്ലാ​മോ​ഫോ​ബി​യ​യെ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ന​യ​മാ​ക്കി മാ​റ്റി. ഓ​രോ യാ​ത്രാ​വേ​ള​യി​ലും പൊ​തു​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ത​ങ്ങ​ൾ നി​ര​ന്ത​രം നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്നോ ഏ​തു​നി​മി​ഷ​വും ആ​ക്ര​മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടേ​ക്കാ​മെ​ന്നോ ഉ​ള്ള ഭ​യ​ത്തോ​ടെ ജീ​വി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു വ​ലി​യ ജ​ന​വി​ഭാ​ഗം നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​യി. സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ മ​നു​ഷ്യ​രെ​യും കു​ടി​യേ​റ്റ സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളെ​യും സു​ര​ക്ഷ​യു​ടെ​യും ദേ​ശീ​യ​ത​യു​ടെ​യും പേ​രി​ൽ നി​ര​ന്ത​രം 'അ​പ​ര​ൻ' (The Other) ആ​യി പ്ര​തി​ഷ്ഠി​ക്കു​ന്ന ഈ ​സം​സ്കാ​രം സ​ഹി​ഷ്ണു​ത​യ്ക്കാ​ണ് മാ​ര​ക പ്ര​ഹ​ര​മേ​ൽ​പ്പി​ച്ച​ത്.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 11 ന​ട​ന്ന് കാ​ൽ നൂ​റ്റാ​ണ്ട് ക​ഴി​യു​മ്പോ​ഴും, അ​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച ഭ​യ​ത്തി​ന്റെ​യും വി​ഭ​ജ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും സു​ര​ക്ഷാ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന്റെ​യും പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്നും ന​മ്മു​ടെ ലോ​ക​ക്ര​മ​ത്തെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്നു. യു​ദ്ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​ധി​നി​വേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ആ​കെ​ത്തു​ക എ​ത്ര​യോ ദ​ശ​ല​ക്ഷം നി​ര​പ​രാ​ധി​ക​ളു​ടെ ക​ണ്ണീ​രാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ ന​മ്മെ ഓ​ർ​മ്മി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. 9/11-ന് ​ശേ​ഷം സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളി​ൽ വേ​രൂ​ന്നി​യ ഈ ​നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ ഭ​യ​ത്തെ​യും അ​പ​ര​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണ​ത്തെ​യും മു​ത​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് ഇ​ന്ന് ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടും തീ​വ്ര വ​ല​തു​പ​ക്ഷ ശ​ക്തി​ക​ൾ ആ​ധി​പ​ത്യം ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. വം​ശീ​യ​ത​യും തീ​വ്ര ദേ​ശീ​യ​ത​യും മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി അ​ധി​കാ​രം കൊ​യ്യു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്നു. വി​ദ്വേ​ഷം വി​ത​ക്കു​ന്ന​വ​രെ ചെ​റു​ത്തു തോ​ൽ​പ്പി​ച്ച് മാ​ന​വി​ക​ത​യി​ലൂ​ന്നി​യ ഒ​രു ലോ​ക​ക്ര​മം രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട​ത് ഇ​ന്ന് 9/11 ന് ​ശേ​ഷം ജ​നി​ച്ച പു​തു​ത​ല​മു​റ​യു​ടെ ദൗ​ത്യ​മാ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    (നി​ല​മ്പൂ​ർ ഗ​വ. ആ​ർ​ട്സ് ആ​ന്റ് സ​യ​ൻ​സ് കോ​ളെ​ജ് ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് വി​ഭാ​ഗം അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​ണ് ലേ​ഖ​ക​ൻ)

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    News Summary - 25years of world trade center attack
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