Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 6 Dec 2025 10:10 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Dec 2025 10:10 PM IST

    പാ​കി​സ്താ​നി​ലെ പ​ഞ്ചാ​ബ് പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ൽ ഭീകരാക്രമണം ആസൂത്രണം ചയ്ത 24 തീവ്രവാദികൾ അറസ്റ്റിൽ

    pak punjab police
    ലാ​ഹോ​ർ: പാ​കി​സ്താ​നി​ലെ പ​ഞ്ചാ​ബ് പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ൽ ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണം ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്ത 24 തീ​വ്ര​വാ​ദി​ക​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. പി​ടി​യി​ലാ​യ​വ​രി​ൽ 11 പേ​ർ നി​രോ​ധി​ത ഭീ​ക​ര സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ തെ​ഹ്‍രീ​കെ താ​ലി​ബാ​ൻ പാ​കി​സ്താ​നി​ലെ (ടി.​ടി.​പി) അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളാ​യ 364 ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ തി​ര​ച്ചി​ലു​ക​ളി​ലാ​ണ് തീ​വ്ര​വാ​ദി​ക​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​തെ​ന്ന് പ​ഞ്ചാ​ബി​ലെ തീ​വ്ര​വാ​ദ​വി​രു​ദ്ധ വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു. അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ഞ്ച് കി​ലോ സ്ഫോ​ട​ക​വ​സ്തു​ക്ക​ളും 24 ഡി​റ്റ​ണേ​റ്റ​റു​ക​ളും നാ​ല് ബോം​ബു​ക​ളും ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു.

    ഇ​വ​ർ വി​വി​ധ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​ധാ​ന കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കു നേ​രെ ആ​ക്ര​മ​ണം ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം ഇ​സ്‍ലാ​മാ​ബാ​ദി​ലു​ണ്ടാ​യ ചാ​വേ​ർ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ 12 പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

