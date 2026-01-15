Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightകാനഡയിലെ...
    World
    Posted On
    date_range 15 Jan 2026 11:12 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Jan 2026 11:12 AM IST

    കാനഡയിലെ സ്വർണക്കവർച്ച: ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്ന മുഖ്യപ്രതിയെ കൈമാറണ​മെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കാനഡ

    text_fields
    bookmark_border
    gold heist
    cancel
    Listen to this Article

    ഒട്ടാവ: കാനഡയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വർണക്കവർച്ചയിലെ മുഖ്യ പ്രതിയെ വിട്ടുനൽകണമെന്ന് ഇന്ത്യയോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് കാനഡ. കേസിലെ പ്രധാന പ്രതിയായ സിമ്രാൻ പ്രീത് പനേസാറിനെ കൈമാറണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. മോഷണത്തിന് ശേഷം മുങ്ങിയ പ്രീത് നിലവിൽ ഇന്ത്യയിലാണുള്ളതെന്ന് കനേഡിയൻ ഏജൻസികൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

    ഇതിനിടെ കേസിലെ മ​റ്റൊരു പ്രതിയായ അർസലാൻ ചൗധരിയെ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ടൊറന്റോ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പീൽ റീജിയണൽ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു. 2023ൽ സ്വിറ്റ്സർലന്റിലെ സൂറിച്ചിൽ നിന്ന് ടൊറ​ന്റോ വിമാനത്താവളത്തിൽ കാർഗോയായി എത്തിയ 400 കിലോ സ്വർണമാണ് കവർച്ചക്കാർ മോഷ്ടിച്ചത്. ഏകദേശം 180 കോടിയിലേറെ വിലവരുന്ന സ്വർണക്കട്ടികൾ അപ്രത്യക്ഷമായതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് കാനഡയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വർണക്കൊള്ള പുറംലോകമറിഞ്ഞത്.

    കവർച്ചയെ തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ എയർകാനഡയിലെ മുൻ ജീവനക്കാരനായിരുന്ന സിമ്രാനാണ് കൊള്ളയുടെ മുഖ്യ ആസൂത്രിതനെന്ന് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. വിമാനക്കമ്പനിയിലെ സംവിധാനങ്ങളിൽ തിരമറി നടത്തി സ്വർണക്കട്ടികൾ വഴിതിരിച്ചു വിട്ടതിൽ സിമ്രാന് പങ്കുണ്ടെന്നാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത്. നിലവിൽ സി​മ്രാൻ പ്രീതിനെതിരെ കാനഡയിലുടനീളം അറസ്റ്റ് വാറന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    ആർചിത് ഗ്രോവർ, പ്രാംപാൽ സിദ്ധു, മുൻ എയർകാനഡ ജീവനക്കാരനായ അമിത് ജലോഝ, പ്രശാന്ത് പരമലിംഗം, അലി റാസ, അമ്മാദ് ചൗധരി, ദുരന്തേ കിങ് മക്ക്ലീൻ എന്നിവരാണ് കവർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തേ അറസ്റ്റിലായവർ. ഇവർക്കെതിരെ 5000 ഡോളറിന് മുകളിലുള്ള മോഷണം, ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന, കുറ്റകൃത്യത്തിലൂടെ ലഭിച്ച മുതൽ കൈവശംവെക്കൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Canadagold robberyIndia​​arrest warrantsgold heist
    News Summary - 20-mn gold heist case: Canada asks India to extradite Preet Panesar
    Similar News
    Next Story
    X