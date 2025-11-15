Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 15 Nov 2025 6:46 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 6:46 PM IST

    150 ഫലസ്തീനികളെ വിമാനത്തിനുള്ളിൽ 12 മണിക്കൂർ തടഞ്ഞുവെച്ചു; ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ അധികൃതരുടെ നടപടിക്കെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധം

    150 ഫലസ്തീനികളെ വിമാനത്തിനുള്ളിൽ 12 മണിക്കൂർ തടഞ്ഞുവെച്ചു; ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ അധികൃതരുടെ നടപടിക്കെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധം
    ജോഹാനസ്ബർഗ്: ഒൻപതു മാസം ഗർഭിണിയായ യുവതി ഉൾപ്പെടെ 150 ഫലസ്തീനികളെ വിമാനത്തിൽ 12 മണിക്കൂർ തടഞ്ഞുവെച്ച ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ അധികൃതരുടെ നടപടിക്കെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധം. ഇവരുടെ യാത്രാരേഖകളിലെ വ്യക്തതക്കുറവ് ആരോപിച്ചാണ് മനുഷ്യത്വരഹിതമായ നടപടി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ അ​ധികൃതർ നടത്തിയത്.

    വിമാനത്തിൽ കുടുങ്ങിയവരോട് സംസാരിക്കാൻ അനുവാദം ലഭിച്ച ഒരു പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് ഇത് അങ്ങേയറ്റം ക്രൂരമായ നടപടിയായി എന്നാണ്. കുട്ടികൾ നിലവിളിക്കുകയും അസ്വസ്ഥരാവുകയും ഒപ്പം നൂറ്റമ്പതോളം യാത്രക്കാരും മണിക്കൂറുകൾ വിമാനത്തിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങി വളരെയധികം പരിഭ്രാന്തരാവുകയും ബുദ്ധിമുട്ടിലാവുകയും ചെയ്തതായും അ​ദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ഒ.ആർ തംബു അന്തർദേശീയ വിമാനത്താവളത്തിൽ ചാർട്ടേഡ് വിമാനത്തിൽ ഫലസ്തീനികൾ ഇവിടെയെത്തിയത്. നെയ്റോബിയിലും കെനിയയിലും ഇറങ്ങിയ ശേഷമായിരുന്നു വിമാനം ഇവിടെ ലാന്റ് ചെയ്തതെന്ന് ദക്ഷിണാ​ഫ്രക്കൻ ബോർഡർ മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു.

    ഇസ്രായേലി അധികൃതരിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് സ്റ്റാമ്പ് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല എന്നതായിരുന്നു കാരണം. ഇവർ എത്രദിവസം ദക്ഷിണാ​ഫ്രിക്കയിൽ താമസിക്കും, ഇവിടത്തെ ​ലോക്കൽ അഡ്രസ് തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു ഇമിഗ്രേഷൻ അധികൃതർ ഇവർക്ക് വിമാനത്തിൽ നിന്നിറങ്ങുന്നതിന് അനുമതി നിഷേധിക്കാൻ തടസ്സമായി പറഞ്ഞത്.

    ഒടുവിൽ ഇവരുടെ വിഷയത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഇടപെട്ട ശേഷം വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയാണ് കുടുംബങ്ങളും കുട്ടികളുമടങ്ങിയ 153 യാത്രക്കാർക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞത്.

