Madhyamam
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightഗസ്സയിൽ ഭക്ഷണ...
    World
    Posted On
    11 Aug 2025 1:00 AM IST
    Updated On
    11 Aug 2025 1:01 AM IST

    ഗസ്സയിൽ ഭക്ഷണ പാക്കറ്റ് തലയിൽ വീണ് 15കാരന് ദാരുണാന്ത്യം

    പ​ട്ടി​ണി മൂ​ലം മ​രി​ച്ച കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 100 ക​വി​ഞ്ഞു
    ഗസ്സയിൽ ഭക്ഷണ പാക്കറ്റ് തലയിൽ വീണ് 15കാരന് ദാരുണാന്ത്യം
    ഗ​സ്സ: പാ​ര​ച്യൂ​ട്ട് വ​ഴി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന ഭ​ക്ഷ​ണ പാ​ക്ക​റ്റ് ത​ല​യി​ൽ വീ​ണ് 15കാ​ര​ന് ദാ​രു​ണാ​ന്ത്യം. മ​ധ്യ ഗ​സ്സ​യി​ലെ ന​സ്ര​ത്തി​ലെ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഈ​ദ് എ​ന്ന കു​ട്ടി​യാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് സ​ഹാ​യ പാ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ താ​ഴേ​ക്കി​ടു​മ്പോ​ൾ എ​ടു​ക്കാ​ൻ ഓ​ടി​ച്ചെ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു കു​ട്ടി​യെ​ന്ന് സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ ഉ​പ​രോ​ധ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ക​ടു​ത്ത ഭ​ക്ഷ്യ ക്ഷാ​മം നേ​രി​ടു​ന്ന ഗ​സ്സ​യി​ൽ പ​ട്ടി​ണി മൂ​ലം 217 പേ​രാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. അ​തി​ൽ 100 പേ​ർ കു​ട്ടി​ക​ളാ​ണ്. ഭ​ക്ഷ​ണ​വി​ത​ര​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ കാ​ത്തു​നി​ന്ന 21 പേ​ർ അ​ട​ക്കം 39 പേ​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. 491 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു.

    അ​തി​നി​ടെ, വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്കി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​നി​ക​രു​ടെ മ​ർ​ദ​ന​ത്തി​ൽ ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കേ​റ്റ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പൗ​ര​നെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച​താ​യി വ​ഫ ന്യൂ​സ് ഏ​ജ​ൻ​സി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു. ഹം​സ മ​ർ​വാ​ൻ എ​ന്ന ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പൗ​ര​ൻ ഹാ​രി​സ് ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ റോ​ഡി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ൾ യാ​തൊ​രു പ്ര​കോ​പ​ന​വു​മി​ല്ലാ​തെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​നി​ക​ർ മ​ർ​ദി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

