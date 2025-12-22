Begin typing your search above and press return to search.
    22 Dec 2025 10:31 PM IST
    22 Dec 2025 10:31 PM IST

    നൈജീരിയയിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ 130 വിദ്യാർഥികളെയും ജീവനക്കാരെയും മോചിപ്പിച്ചു

    Nigeria,kidnapping,130 freed,schoolchildren,security crisis,നൈജീരിയ, തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ, സ്കൂൾകുട്ടികൾ,
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    അ​ബു​ജ: ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം നൈ​ജീ​രി​യ​യി​ലെ ക​ത്തോ​ലി​ക്കാ സ്കൂ​ളി​ൽ നി​ന്ന് തോ​ക്കു​ധാ​രി​ക​ൾ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യ 130ഓ​ളം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ​യും വി​ട്ട​യ​ച്ച​താ​യി പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. ന​വം​ബ​ർ 21നാ​ണ് നൈ​ജീ​രി​യ​യി​ലെ വ​ട​ക്ക​ൻ-​മ​ധ്യ നൈ​ജ​ർ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ സെ​ന്റ് മേ​രീ​സ് ക​ത്തോ​ലി​ക്കാ സ്കൂ​ളി​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി 303 കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും 12 അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ​യും ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത്.

    50 പേ​ർ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ​ക്ക​കം ത​ന്നെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ഈ ​മാ​സം ആ​ദ്യം 100 കു​ട്ടി​ക​ളെ മോ​ചി​പ്പി​ച്ചു. ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ​യു​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ വി​ട്ട​യ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് നൈ​ജ​ർ പൊ​ലീ​സ് വ​ക്താ​വ് വാ​സി​യു അ​ബി​യോ​ഡ​ൺ പ​റ​ഞ്ഞു.

    മോ​ചി​ത​രാ​യ സ്കൂ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ൾ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച നൈ​ജ​ർ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ മി​ന്ന​യി​ൽ എ​ത്തു​മെ​ന്നും ക്രി​സ്മ​സി​ന് മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളോ​ടൊ​പ്പം ചേ​രു​മെ​ന്നും പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​െ​ന്റ വ​ക്താ​വ് ബ​യോ ഒ​നാ​നു​ഗ പ​റ​ഞ്ഞു. സൈ​നി​ക ഓ​പ​റേ​ഷ​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് സ്കൂ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ മോ​ച​ന​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

