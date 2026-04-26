    Posted On
    26 April 2026 4:00 PM IST
    Updated On
    date_range 26 April 2026 4:00 PM IST

    കൊളംമ്പിയയിൽ ബസിൽ സ്ഫോടനം; 13 പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു, 38 പേർക്ക് പരിക്ക്

    Colombia bus explosion
    ബൊഗോട്ട: തെ​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ കൊ​ളം​ബി​യ​യി​ൽ ബ​സി​നു​ള്ളി​ലു​ണ്ടാ​യ സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​ൽ 13 പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ച് കു​ട്ടി​ക​ള​ട​ക്കം 38 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽക്കുകയും ചെയ്തു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​ര​മായിരുന്നു ആക്രമണം.

    മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്രമങ്ങൾ വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ആക്രമണം. സ്ഫോടനത്തെ ‘ഭീകര പ്രവൃത്തി’യെന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ സൈനിക മേധാവി വിശേഷിപ്പിച്ചു.

    കാ​ക്ക റീ​ജി​യ​ണി​ലെ കാ​ജി​ബി​യോ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ലൂ​ടെ പാ​ൻ​അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഹൈ​വേയിലൂടെ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ബ​സി​നു​ള്ളി​ലാ​ണ് സ്ഫോ​ട​ക​വ​സ്തു പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​ച്ചതെന്ന് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ഒ​ക്ടാ​വി​യോ ഗു​സ്മാ​ൻ എ​ക്സി​ലൂ​ടെ അറിയിച്ചു. സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ഘാ​ത​ത്തി​ൽ ബ​സ് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ത​ക​ർ​ന്നു. സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്ത് നി​ന്നു​ള്ള ദാ​രു​ണ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രാ​ദേ​ശി​ക മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ പുറത്തുവിട്ടു.

    കൊ​ളം​ബി​യ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ അ​നു​ശോ​ച​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. കൂടാതെ കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​ടു​ത്ത ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    TAGS: Colombia, explosion
    News Summary - 13 dead 38 injured after bus explosion in Colombia
