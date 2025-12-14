Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightസിഡ്നിയിലെ പ്രശസ്തമായ...
    World
    Posted On
    date_range 14 Dec 2025 3:25 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Dec 2025 3:25 PM IST

    സിഡ്നിയിലെ പ്രശസ്തമായ ബോണ്ടി ബീച്ചിൽ വെടി വെപ്പ്; 10 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

    text_fields
    bookmark_border
    സിഡ്നിയിലെ പ്രശസ്തമായ ബോണ്ടി ബീച്ചിൽ വെടി വെപ്പ്; 10 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു
    cancel
    Listen to this Article

    സിഡ്നി: ആസ്ട്രേലിയയിലെ ബോണ്ടി ബീച്ചിലുണ്ടായ വെടിവെപ്പിൽ 10 പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അക്രമികൾ ആളുകൾക്കു നേരെ 50 തവണ വെടിയുതിർത്തുവെന്നാണ് ദൃക്സാക്ഷി റിപ്പോർട്ട്. സംഭവത്തിൽ ആസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആന്‍റോണി ആൽബനീസ് അപലപിച്ചു.

    ഉച്ചക്ക് 2.17 ഓടെയാണ് വെടിവെപ്പുണ്ടായത്. രണ്ടിൽ കൂടുതൽ പേർ കുറ്റ കൃത്യത്തിലേർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ആക്രമണം ഉണ്ടായ ഉടൻ പൊലീസെത്തി പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നു.


    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Crime Newsgun shotWorld Newssidney
    News Summary - 10 shot dead in sidny
    Similar News
    Next Story
    X