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    World
    Posted On
    date_range 20 July 2026 8:07 PM IST
    Updated On
    date_range 20 July 2026 8:07 PM IST

    യുക്രൈനിൽ മലയാളിയടക്കം 10 കപ്പൽ ജീവനക്കാർ കൊല്ല​പ്പെട്ടു; ആക്രമിച്ചത് റഷ്യ

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    യുക്രൈനിൽ മലയാളിയടക്കം 10 കപ്പൽ ജീവനക്കാർ കൊല്ല​പ്പെട്ടു; ആക്രമിച്ചത് റഷ്യ
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    വെള്ളരിക്കുണ്ട് (കാസർകോട്): യുക്രൈനിൽ കപ്പലിന് നേരെ റഷ്യ നടത്തിയ ബോംബാക്രമണത്തിൽ മലയാളി ഉൾപ്പെടെ 10 കപ്പൽ ജീവനക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. കാസർകോട് വെള്ളരിക്കുണ്ട് എ.കെ.ജി നഗറിലെ ജോയൽ - സാലി ദമ്പതികളുടെ മകൻ അഖിൽ ജോയൽ( 26) ആണ് മരിച്ച മലയാളി.

    ഗോൾഡൻ ലിയോ എന്ന കപ്പലാണ് ആക്രമിക്ക​പ്പെട്ടത്. ഇന്ത്യൻ സിറിയൻ നാവികരാണ് കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. എട്ടുപേരെ യുക്രൈൻ സേന രക്ഷിച്ചു.

    കൊല്ല​പ്പെട്ട അഖിൽ ജോയൽ19ാം വയസ്സിലാണ് മർച്ചന്റ് നേവിയിൽ ജോലിക്ക് ചേർന്നത്. മികച്ച വടംവലി താരം കൂടിയാണ് ജോയൽ.

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    TAGS:Russiamalayali killedukraineship attackRussia Ukraine War
    News Summary - 10 ship crew members including Malayali killed in Ukraine; Russia carried out the attack
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