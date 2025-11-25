Begin typing your search above and press return to search.
    പാക് വ്യോമാക്രമണം; അഫ്ഗാനിസ്താനിൽ 10 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

    കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​വ​രി​ൽ ഒ​മ്പ​ത് കു​ട്ടി​ക​ളും സ്ത്രീ​യും
    പാക് വ്യോമാക്രമണം; അഫ്ഗാനിസ്താനിൽ 10 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു
    കാ​ബൂ​ൾ: അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​ന്റെ മൂ​ന്ന് കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​ക​ളി​ൽ പാ​കി​സ്താ​ൻ വ്യോ​മാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ 10 പേ​ർ കൊ​ല്ല​​പ്പെ​ട്ടെ​ന്ന് താ​ലി​ബാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം രാ​ത്രി ഖോ​സ്റ്റ് പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ബോം​ബാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ഒ​മ്പ​തു കു​ട്ടി​ക​ളും സ്‍ത്രീ​യു​മാ​ണ് കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്. കു​നാ​ർ, പ​ത്രി​ക പ്ര​വി​ശ്യ​ക​ളി​ലു​ണ്ടാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ നാ​ലു​പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​യി അ​ഫ്ഗാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ മു​ഖ്യ വ​ക്താ​വ് സ​ബി​ഹു​ല്ല മ​ജാ​ഹി​ദ് ‘എ​ക്സി’​ൽ കു​റി​ച്ചു.

    സം​ഘ​ർ​ഷം ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം കൂ​ടു​ത​ൽ വ​ഷ​ളാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന അ​ഫ്ഗാ​ന്റെ ആ​രോ​പ​ണ​ത്തി​ൽ പാ​ക് സൈ​ന്യ​വും സ​ർ​ക്കാ​റും പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. പാ​കി​സ്താ​ന്റെ വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ ന​ഗ​ര​മാ​യ പെ​ഷാ​വ​റി​ൽ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ സം​ഘ​ർ​ഷം. പാ​കി​സ്താ​ന്റെ ഫെ​ഡ​റ​ൽ കോ​ൺ​സ്റ്റാ​ബു​ല​റി ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ര​ണ്ടു ചാ​വേ​ർ ബോം​ബു​ക​ളും തോ​ക്കു​ധാ​രി​യും ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ​കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ക​യും 11 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    പെ​ഷാ​വ​ർ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ആ​രും ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തി​ട്ടി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, പാ​കി​സ്താ​നി താ​ലി​ബാ​നോ തെ​ഹ്‍രീ​ക് ഇ-​താ​ലി​ബാ​ൻ പാ​കി​സ്താ​നോ ആ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്ന സം​ശ​യം ഉ​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു.

