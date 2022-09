ഇ​​ന്ന് ന​​മ്മു​​ടെ രാ​​ജ്യ​​ത്ത് ധാ​​രാ​​ള​​മാ​​യി 'രാ​​ഷ്​​ട്രീ​യ സി​​നി​​മ'​​ക​​ള്‍ ഉ​​ണ്ടാ​​വു​​ന്നു​​ണ്ട്. എ​​ന്നാ​​ല്‍ അ​​വ​​യൊ​​ന്നും ത​​ന്നെ (മ​​ല​​യാ​​ള​​ത്തി​​ല​​ട​​ക്കം) യ​​ഥാ​​ർ​ഥ രാ​​ഷ്​​ട്രീ​യ സി​​നി​​മ​​ക​​ൾ ആ​​വു​​ന്നി​​ല്ല. രാ​​ഷ്​​ട്രീ​യ വി​​ഷ​​യം / ഉ​​ള്ള​​ട​​ക്കം രാ​​ഷ്​​ട്രീ​യ​​മാ​​യ (Political) രൂ​​പ​​ത്തി​​ലൂ​​ടെ മാ​​ത്ര​​മേ സാ​​ർ​ഥ​​ക​​മാ​​വൂ എ​​ന്ന് പ​​ല​​രും മ​​ന​​സ്സി​​ലാ​​ക്കു​​ന്നി​​ല്ല. രാ​​ഷ്​​ട്രീ​യ ഉ​​ള്ള​​ട​​ക്ക​​ത്തെ സി​​നി​​മ​​യു​​ടെ വ്യ​​വ​​സ്ഥാ​​പി​​ത​​മാ​​യ ശൈ​​ലി​​യി​​ലൂ​​ടെ​​യാ​​ണ് പ​​ല​​രും അ​​വ​​ത​​രി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്‌. അ​​പ്പോ​​ള്‍ ഉ​​ള്ള​​ട​​ക്ക​​ത്തി​​െ​ൻറ ത​​ല​​ത്തി​​ൽ ഉ​​ദ്ദേ​​ശി​​ക്കു​​ന്ന പു​​രോ​​ഗ​​മ​​ന​​ത്വ​​ത്തി​​ന് വി​​രു​​ദ്ധ​​മാ​​യി സി​​നി​​മ പി​​ന്തി​​രി​​പ്പ​​നാ​​വു​​ന്നു. രൂ​​പ​​ത്തി​​െ​ൻ​റ ന​​വീ​​ക​​ര​​ണം ഒ​​രു രാ​​ഷ്​​ട്രീ​യ പ്ര​​ക​​ട​​ന​​മാ​​ണ്. ഇ​​വി​​ടെ​​യാ​​ണ് ഗൊ​​ദാ​​ര്‍ദി​​െ​ൻ​റ പ്ര​​സ​​ക്തി.



Z (സം​​വി​​ധാ​​നം: Costa Gavras) എ​​ന്ന സി​​നി​​മ​​യെ പൊ​​ളി​​റ്റി​​ക്ക​​ല്‍ ത്രി​​ല്ല​​ര്‍ എ​​ന്നാ​​ണ് ഗൊ​​ദാ​​ർ​​ദ് ഒ​​രി​​ക്ക​​ൽ വി​​ശേ​​ഷി​​പ്പി​​ച്ച​​ത്. ചു​​വ​​ടെ ചേ​​ര്‍ത്തി​​രി​​ക്കു​​ന്ന അ​​ഭി​​മു​​ഖ​​ത്തി​​ൽ ഈ ​​സി​​നി​​മ​​യെ​​യും അ​​തു​​പോ​​ലെ Battle of Algiers (സം​​വി​​ധാ​​നം: Gillo Pontecorvo) എ​​ന്ന സി​​നി​​മ​​യെ​​യും പ​​ഞ്ച​​സാ​​ര​​യി​​ല്‍ പൊ​​തി​​ഞ്ഞ വെ​​ടി​​യു​​ണ്ട​​യാ​​യാ​​ണ് അ​​ദ്ദേ​​ഹം കാ​​ണു​​ന്ന​​ത്. രാ​​ഷ്​​ട്രീ​യ, ദ​​ലി​​ത്‌, സ്ത്രീ, ​​ആ​​ദി​​വാ​​സി, ലിം​​ഗ പ​​ദ​​വി വി​​ഷ​​യ​​ങ്ങ​​ള്‍ കൈ​​കാ​​ര്യം​ചെ​​യ്യു​​ന്ന ന​മ്മു​​ടെ മി​​ക്ക സി​​നി​​മ​​ക​​ള്‍ക്കും ഈ ​​നി​​രീ​​ക്ഷ​​ണം ബാ​​ധ​​ക​​മാ​​ണ്. പ്ര​​ത്യേ​​കി​​ച്ച് നാം ​​പു​​ക​​ഴ്ത്തി​​യ 'സൈ​​റാ​​ത്ത്' (സം​​വി​​ധാ​​നം: നാ​​ഗ് രാ​​ജ് മ​​ഞ്ജു​​ളെ) എ​​ന്ന മ​​റാ​​ത്തി സി​​നി​​മ​​യു​​ടെ കാ​​ര്യ​​ത്തി​​ൽ. മ​​റ്റൊ​​രു​​ദാ​​ഹ​​ര​​ണ​​മാ​​ണ് 'അ​​ർ​ധ​​സ​​ത്യ' (സം​​വി​​ധാ​​നം: ഗോ​​വി​​ന്ദ്‌ നി​​ഹ​​ലാ​​നി). ഈ ​​സി​​നി​​മ​​ക​​ൾ സാ​​മൂ​​ഹി​​ക-​​രാ​​ഷ്​​ട്രീ​യ വി​​ഷ​​യ​​ങ്ങ​​ളെ ജ​​ന​​പ്രി​​യ ഫോ​​ര്‍മാ​​റ്റി​​ലൂ​​ടെ അ​​വ​​ത​​രി​​പ്പി​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണ്.

രാ​​ഷ്​​ട്രീ​യ സി​​നി​​മ​​യു​​ടെ മ​​ഹ​​ത്താ​​യ ഉ​​ദാ​​ഹ​​ര​​ണ​​ങ്ങ​​ളാ​​യി ചൂ​​ണ്ടി​​ക്കാ​​ട്ട​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന ഗൊ​​ദാ​​ര്‍ദും ത​​െ​ൻ​റ സി​​നി​​മ​​ക​​ളി​​ൽ ജ​​ന​​പ്രി​​യ സി​​നി​​മാ ജ​​നു​​സ്സു​​ക​​ളു​​ടെ ശൈ​​ലി ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ട്. എ​​ന്നാ​​ല്‍ അ​​ദ്ദേ​​ഹം പ​​ല സൂ​​ച​​ക​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ​​യും പ​​രാ​​മ​​ര്‍ശ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ​​യും ഉ​​ദ്ധ​​ര​​ണി​​ക​​ളു​​ടെ​​യും അ​​തു​​പോ​​ലു​​ള്ള മ​​റ്റു​​പ​​ല ഡി​​വൈ​​സു​​ക​​ളു​​ടെ​​യും ഉ​​പ​​യോ​​ഗ​​ത്തി​​ലൂ​​ടെ സി​​നി​​മ​​യെ രാ​​ഷ്​​ട്രീ​യ​​വ​​ത്​​ക​​രി​​ക്കു​​ന്നു. ഇ​​തി​​ലൂ​​ടെ ആ ​​ജ​​ന​​പ്രി​​യ രീ​​തി​​ക്കെ​​തി​​രെ പ്ര​​വ​​ര്‍ത്തി​​ച്ചു​കൊ​​ണ്ട്, അ​​ട്ടി​​മ​​റി​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ട് തീ​​ര്‍ത്തും ന​​വീ​​ന​​മാ​​യ, ത​​േ​ൻ​റ​​തു​​മാ​​ത്ര​​മാ​​യ ഒ​​രു സി​​നി​​മ സൃ​​ഷ്​​ടി​​ക്കു​​ന്നു.

ഇ​​ത് അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​ന് സാ​​ധി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് സി​​നി​​മ സം​​വി​​ധാ​​നം ചെ​​യ്യു​​ന്ന​​തി​​ന് മു​​മ്പ്‌ അ​​ദ്ദേ​​ഹം സി​​നി​​മ​​ക​​ള്‍ കാ​​ണു​​ക​​യും സി​​നി​​മ​​യെ കു​​റി​​ച്ച് എ​​ഴു​​തു​​ക​​യും ചെ​​യ്യു​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു എ​​ന്ന​​തി​​നാ​​ലാ​​ണ്. അ​​തി​​ൽ പ്ര​​ധാ​​നം ജ​​ന​​പ്രി​​യ സി​​നി​​മ​​ക​​ളെ​​ക്കു​​റി​​ച്ചു​​ള്ള പ​​ഠ​​ന​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. പ്ര​​ത്യേ​​കി​​ച്ച് അ​​മേ​​രി​​ക്ക​​ൻ സി​​നി​​മ​​ക​​ളെ, വി​​വി​​ധ ജ​​നു​​സ്സു​​ക​​ളെ-​അ​​വ​​യു​​ടെ ഘ​​ട​​ന, ക​​ഥ​​യും ക​​ഥ​​പ​​റ​​യു​​ന്ന രീ​​തി​​യും, രൂ​​പ​​വും ഭാ​​വ​​വും, ഈ ​​സി​​നി​​മ​​ക​​ളു​​ടെ ജ​​ന​​പ്രി​​യ​​ത​​യു​​ടെ ര​​ഹ​​സ്യം എ​​ന്താ​​ണ് എ​​ന്നി​​ങ്ങ​​നെ. ഈ ​​പ​​ഠ​​ന / നി​​രൂ​​പ​​ണ​​ങ്ങ​​ളി​​ല്‍നി​​ന്നു​​ള്ള ബോ​​ധ്യ​​മാ​​യി​​രി​​ക്ക​​ണം ത​​െ​ൻ​റ ആ​​ദ്യ സി​​നി​​മ​​യാ​​യ Breathlessല്‍ ​​ഗാ​​ങ്​​സ്​​റ്റ​​ർ സി​​നി​​മ​​ക​​ളു​​ടെ ച​​ട്ട​​ക്കൂ​​ട് ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ക്കാ​​ൻ അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തെ പ്രേ​​രി​​പ്പി​​ച്ച​​ത്.





ഇ​​ത്ത​​ര​​ത്തി​​ല്‍ സി​​നി​​മ​​യെ ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ക്കു​​ക എ​​ന്ന​​ത് സി​​നി​​മാ സം​​വി​​ധാ​​ന​​ത്തെ സം​​ബ​​ന്ധി​​ക്കു​​ന്ന ര​​ണ്ടു വ​​ഴി​​ക​​ളി​​ൽ ന​​മ്മെ എ​​ത്തി​​ക്കു​​ന്നു. ഒ​​ന്ന് നി​​ല​​നി​​ല്‍ക്കു​​ന്ന ജ​​ന​​പ്രി​​യ സി​​നി​​മ​​യെ മു​​ഴു​​വ​​ൻ നി​​രാ​​ക​​രി​​ച്ചു​കൊ​​ണ്ട് ഒ​​രു പു​​തി​​യ ഭാ​​വു​​ക​​ത്വം സൃ​​ഷ്​​ടി​​ക്കു​​ക എ​​ന്ന വ​​ഴി. ര​​ണ്ട്, ജ​​ന​​പ്രി​​യ സി​​നി​​മ​​യു​​ടെ ച​​ട്ട​​ക്കൂ​​ട് ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ച്ചു​കൊ​​ണ്ട്, ആ ​​രീ​​തി​​യെ നി​​രാ​​ക​​രി​​ച്ചു​കൊ​​ണ്ട് പു​​തി​​യ ഒ​​രു ലാ​​വ​​ണ്യം സൃ​​ഷ്​​ടി​​ക്കു​​ക എ​​ന്ന വ​​ഴി. ര​​ണ്ടാ​​മ​​ത്തെ വ​​ഴി താ​​ര​​ത​​മ്യേ​​ന എ​​ളു​​പ്പ​​മു​​ള്ള​​താ​​ണെ​​ന്ന് തോ​​ന്നി​​യേ​​ക്കാ​​മെ​​ങ്കി​​ലും ഇ​​തി​​ന് പി​​ന്നി​​ൽ വ​​ലി​​യ അ​​പ​​ക​​ടം ഒ​​ളി​​ഞ്ഞി​​രി​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ട്. ജ​​ന​​പ്രി​​യ സി​​നി​​മ​​ക​​ള്‍ എ​​ങ്ങ​​നെ പ്ര​​വ​​ര്‍ത്തി​​ക്കു​​ന്നു, ജ​​ന​​ങ്ങ​​ളെ ഇ​​ത്ര​​മാ​​ത്രം ആ​​ക​​ര്‍ഷി​​ക്കു​​ന്ന ഘ​​ട​​ക​​ങ്ങ​​ൾ എ​​ന്തൊ​​ക്കെ​​യാ​​ണ്, അ​​തി​​നെ എ​​ങ്ങ​നെ​​യാ​​ണ് അ​​ട്ടി​​മ​​റി​​ക്കു​​ക എ​​ന്നീ കാ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ളെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച് കൃ​​ത്യ​​മാ​​യ ധാ​​ര​​ണ​​യി​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ൽ നാം ​​ആ ശൈ​​ലി​​യു​​ടെ അ​​ടി​​മ​​യാ​​കും, അ​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ൽ ആ ​​ശൈ​​ലി ന​​മ്മെ ആ​​ഗി​​ര​​ണം ചെ​​യ്ത് അ​​തി​​െ​ൻ​റ ഭാ​​ഗ​​മാ​​ക്കും. സ​മൂ​​ഹം ഒ​​രു വ​​ലി​​യ ലി​​റ്റ്മ​​സ്​​പോ​​ലെ​​യാ​​ണ്. എ​​ല്ലാ പ്ര​​തി​​ഷേ​​ധ​​ങ്ങ​​ളെ​​യും അ​​ത് ആ​​ഗി​​ര​​ണം ചെ​​യ്ത് മെ​​ല്ലെ അ​​തി​​െ​ൻ​റ ഭാ​​ഗ​​മാ​​ക്കും. ക​​ലാ​​കാ​​ര​​ന്‍ / ക​​ലാ​​കാ​​രി ഏ​​തി​​ന് എ​​തി​​രെ​​യാ​​ണോ പ്ര​​തി​​ഷേ​​ധി​​ച്ച​​ത്, അ​​തി​​െ​ൻ​റ​​ത​​ന്നെ ഭാ​​ഗ​​മാ​​യി​​ത്തീ​​രും. മ​​റ്റു വാ​​ക്കു​​ക​​ളി​​ല്‍ പ​​റ​​ഞ്ഞാ​​ൽ, ആ ​​ശൈ​​ലി​​ക്ക് അ​​ക​​ത്തു ക​​ട​​ക്കു​​ന്ന നാം ​​അ​​ഭി​​മ​​ന്യു​​വി​​നെ​​പ്പോ​​ലെ ച​​ക്ര​​വ്യൂ​​ഹം ത​​ക​​ര്‍ക്കാ​​ൻ ക​​ഴി​​യാ​​തെ അ​​തി​​ന​​ക​​ത്തു​ത​​ന്നെ കു​​ടു​​ങ്ങി​​ക്കി​​ട​​ക്കും. അ​​തു​​കൊ​​ണ്ടാ​​ണ് ഇ​​ത് ഇ​​രു​​ത​​ല മൂ​​ര്‍ച്ച​​യു​​ള്ള വാ​​ളു​കൊ​​ണ്ടു​​ള്ള ക​​ളി​​യാ​​ണ് എ​​ന്ന് പ​​റ​​യു​​ന്ന​​ത്. വാ​​ള്‍ ശ​​രി​​യാ​​യി പ്ര​​യോ​​ഗി​​ക്കാ​​ൻ ക​​ഴി​​യാ​​ത്ത​പ​​ക്ഷം ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ക്കു​​ന്ന ആ​​ള്‍ക്കു​ത​​ന്നെ വെ​​ട്ടേ​​റ്റെ​​ന്നു വ​​രാം. അ​​താ​​യ​​ത്, ഇ​​തൊ​​രു ശ്ര​​മ​​ക​​ര​​മാ​​യ ജോ​​ലി​​യാ​​ണ്. ഇ​​തി​​ന് വ​​ള​​രെ​​യ​​ധി​​കം ധി​​ഷ​​ണ ആ​​വ​​ശ്യ​​മാ​​ണ്.



ഇ​​ത് സി​​നി​​മ​​യെ​​യോ മ​​റ്റു ക​​ല​​ക​​ളെ​​യോ മാ​​ത്രം സം​​ബ​​ന്ധി​​ക്കു​​ന്ന ഒ​​രു ഇ​​ടു​​ങ്ങി​​യ പ്ര​​ശ്ന​​മ​​ല്ല. ഇ​​തൊ​​രു വി​​ശാ​​ല​​മാ​​യ രാ​​ഷ്​​ട്രീ​യ പ്ര​​ശ്നം ത​​ന്നെ​​യാ​​ണ്. അ​​താ​​യ​​ത്, വ്യ​​വ​​സ്ഥി​​തി​​ക്കെ​​തി​​രെ​​യു​​ള്ള പോ​​രാ​​ട്ടം നി​​ല​​നി​​ല്‍ക്കു​​ന്ന വ്യ​​വ​​സ്ഥി​​തി​​ക്ക് അ​​ക​​ത്തു​നി​​ന്നു​​കൊ​​ണ്ടു​​ത​​ന്നെ സാ​​ധ്യ​​മാ​​ണോ, അ​​ല്ല, വ്യ​​വ​​സ്ഥി​​തി​​ക്ക് വെ​​ളി​​യി​​ൽ ക​​ട​​ന്നു​കൊ​​ണ്ടാ​​ണോ സാ​​ധ്യ​​മാ​​വു​​ക? ന​​മ്മു​​ടെ ഇ​​ട​​തു​പ​​ക്ഷ​​ത്തി​​ന​​ക​​ത്ത് ഒ​​രു കാ​​ല​​ത്ത് വ​​ള​​രെ സ​​ജീ​​വ​​മാ​​യി ച​​ര്‍ച്ച​ചെ​​യ്യ​​പ്പെ​​ട്ടി​​രു​​ന്ന ഒ​​രു സൈ​​ദ്ധാ​​ന്തി​​ക പ്ര​​ശ്ന​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു ഇ​​ത്. ഈ ​​ച​​ര്‍ച്ച ഇ​​ന്നും തു​​ട​​രു​​ന്നു​​ണ്ട്. പാ​​ര്‍ല​​മെ​​ൻ​റ​​റി വ്യ​​വ​​സ്ഥ​​ക്ക​ക​​ത്ത്​ നി​​ന്നു​കൊ​​ണ്ട് വി​​പ്ല​​വം വ​​രു​​ത്താ​​മെ​​ന്ന് വ്യാ​​മോ​​ഹി​​ച്ച സി.​​പി.​​എം പോ​​ലു​​ള്ള പാ​​ര്‍ട്ടി​​ക​​ൾ ഒ​​രു വ​​ശ​​ത്ത്, പാ​​ര്‍ല​​മെ​ൻ​റ​​റി വ്യ​​വ​​സ്ഥ​​ക്ക്​ വെ​​ളി​​യി​​ൽ​നി​​ന്നു​​കൊ​​ണ്ട് വി​​പ്ല​​വം വ​​രു​​ത്താ​​മെ​​ന്ന് വ്യാ​​മോ​​ഹി​​ച്ച ഇ​​ട​​ത് തീ​​വ്ര​​വാ​​ദി​​ക​​ള്‍ മ​​റ്റൊ​​രു ഭാ​​ഗ​​ത്ത്. ര​​ണ്ടു വി​​ഭാ​​ഗ​​വും ഇ​​ന്ന് എ​​വി​​ടെ നി​​ല്‍ക്കു​​ന്നു എ​​ന്ന് വി​​ശ​​ദീ​​ക​​രി​​ക്കേ​​ണ്ട​​തി​​ല്ല​​ല്ലോ.

ഇ​​രു​​ത​​ല​​മൂ​​ര്‍ച്ച​​യു​​ള്ള ഈ ​​വാ​​ൾ ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ൽ അ​​തി​​വി​​രു​​ത​​നാ​​ണ് ഗൊ​​ദാ​​ര്‍ദ്. കാ​​ര​​ണം അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​ന് ധി​​ഷ​​ണ​​യു​​ണ്ട്, സ​​ര്‍ഗാ​​ത്മ​​ക​​ത്വ​​വും ഉ​​ണ്ട്. അ​​തു​​കൊ​​ണ്ട് അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​െ​ൻ​റ സി​​നി​​മ​​ക​​ൾ ന​​മ്മു​​ടെ നി​​ല​​നി​​ല്‍ക്കു​​ന്ന സി​​നി​​മാ സ​​ങ്ക​​ൽ​പ​​ങ്ങ​​ളെ (ജ​​ന​​പ്രി​​യ​​വും അ​​ല്ലാ​​ത്ത​​തും) വെ​​ല്ലു​​വി​​ളി​​ക്കു​​ന്ന​​വ​​യാ​​യി​​ത്തീ​​ര്‍ന്നു. അ​​തു​​കൊ​​ണ്ടാ​​ണ് സി​​നി​​മാ സം​​വി​​ധാ​​നം അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തെ സം​​ബ​​ന്ധി​​ച്ച് സി​​നി​​മ​​യെ​​ക്കു​​റി​​ച്ചു​​ള്ള നി​​രൂ​​പ​​ണ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ തു​​ട​​ര്‍ച്ച​​ത​​ന്നെ​​യാ​​യി​​ത്തീ​​രു​​ന്ന​​ത്.

സാ​​ധാ​​ര​​ണ​​യാ​​യി ന​​മ്മു​​ടെ ആ​​ർ​ട്ട്​ സി​​നി​​മ​​ക​​ളി​​ലും സം​​വി​​ധാ​​യ​​ക​​െ​ൻ​റ ഒ​​രു വീ​​ക്ഷ​​ണ​​മാ​​ണ്, അ​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ല്‍ ഒ​​ന്നി​​ല​​ധി​​കം ആ​​ശ​​യ​​ങ്ങ​​ളാ​​ണ് അ​​വ​​ത​​രി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്‌. അ​​തി​​ലൂ​​ടെ സം​​വി​​ധാ​​യ​​ക​​ന്‍ എ​​ന്ത് പ​​റ​​യു​​ന്നു എ​​ന്ന് പ്രേ​​ക്ഷ​​ക​​ർ നി​​രൂ​​പി​​ക്കു​​ന്നു. എ​​ന്നാ​​ല്‍ ഗൊ​​ദാ​​ര്‍ദി​​െ​ൻ​റ സി​​നി​​മ​​ക​​ളി​​ൽ പ​​ല ആ​​ശ​​യ​​ങ്ങ​​ളാ​​ണ്, പ​​ല വീ​​ക്ഷ​​ണ കോ​​ണു​​ക​​ളാ​​ണ് അ​​വ​​ത​​രി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്‌. അ​​നേ​​ക​​ത​​യാ​​ണ്, ഐ​​ക്യം അ​​ല്ല ഈ ​​സി​​നി​​മ​​ക​​ളു​​ടെ മു​​ഖ​​മു​​ദ്ര.





ഗൊ​​ദാ​​ര്‍ദ് വൈ​​രു​​ധ്യ​​ങ്ങ​​ള്‍ക്ക് ന​​ടു​​വി​​ലാ​​ണ്. സ​​ന്ദി​​ഗ്​​ധ​​ത​​ക്കും അ​​സ​​ന്ദി​ഗ്​​ധ​​ത​​ക്കും ന​​ടു​​വി​​ൽ. സു​​താ​​ര്യ​​ത​​ക്കും അ​​താ​​ര്യ​​ത​​ക്കും ന​​ടു​​വി​​ല്‍. സം​​ശ​​യ​​ങ്ങ​​ള്‍ക്കും ബോ​​ധ്യ​​ങ്ങ​​ള്‍ക്കും ന​​ടു​​വി​​ൽ. എ​​ന്നാ​​ല്‍ ത​​െ​ൻ​റ സം​​ശ​​യ​ങ്ങ​​ള്‍ക്ക് നി​​വാ​​ര​​ണ​​മോ പ്ര​​തി​​വി​​ധി​​യോ, ചോ​​ദ്യ​​ങ്ങ​​ള്‍ക്ക് ഉ​​ത്ത​​ര​​മോ, പ്ര​​ശ്ന​​ങ്ങ​​ള്‍ക്ക് പ​​രി​​ഹാ​​ര​​മോ അ​​ദ്ദേ​​ഹം അ​​വ​​ത​​രി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്നി​​ല്ല. അ​​ത് അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​െ​ൻ​റ കാ​​ര്യ​​പ​​രി​​പാ​​ടി​​യു​​മ​​ല്ല. അ​​ട​​ഞ്ഞ​​ത​​ല്ല, വ​​ള​​രെ തു​​റ​​ന്ന​​താ​​ണ് അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​െ​ൻ​റ സ​​മീ​​പ​​നം. ഒ​​രു​​പ​​ക്ഷേ, ലോ​​കം​​ത​​ന്നെ അ​​ത്ത​​ര​​ത്തി​​ൽ ആ​​യ​​തു​​കൊ​​ണ്ടാ​​യി​​രി​​ക്കാം. ഇ​​ത്ത​​രം അ​​വ​​സ്ഥ​​ക​​ള്‍ക്ക് ന​​ടു​​വി​​ൽ പ്രേ​​ക്ഷ​​ക​​നെ​​യും അ​​ദ്ദേ​​ഹം എ​​ത്തി​​ക്കു​​ന്നു. സി​​നി​​മ ഉ​​യ​​ര്‍ത്തു​​ന്ന നി​​ര​​വ​​ധി​​യാ​​യ സം​​വാ​​ദ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ പ്രേ​​ക്ഷ​​ക​​നെ​​യും പ​​ങ്കാ​​ളി​​യാ​​ക്കു​​ന്നു. പ്രേ​​ക്ഷ​​ക​​ന്‍ ഒ​​രു ഉ​​പ​​ഭോ​​ക്താ​​വാ​​യി സി​​നി​മ​ക്ക്​ വെ​​ളി​​യി​​ല​​ല്ല. ഒ​​ന്ന​​ല്ല, നി​​ര​​വ​​ധി വീ​​ക്ഷ​​ണ​​ങ്ങ​​ളും ദ​​ര്‍ശ​​ന​​ങ്ങ​​ളു​​മു​​ണ്ട് അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​ന്. ഇ​​വ്വി​​ധ​​ത്തി​​ലു​​ള്ള ആ​​ശ​​യ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ധാ​​രാ​​ളി​​ത്ത​​ത്തി​​ൽ നി​​ന്ന് പ​​ല​​തി​​നെ​​യും കൂ​​ട്ടി​​ച്ചേ​​ര്‍ത്ത് / അ​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ല്‍ ഒ​​ഴി​​വാ​​ക്കി പ​​റ്റു​​മെ​​ങ്കി​​ൽ ഒ​​രു നി​​ഗ​​മ​​ന​​ത്തി​​ലെ​​ത്താ​​ൻ അ​​ദ്ദേ​​ഹം പ്രേ​​ക്ഷ​​ക​​നെ പ്രേ​​രി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്നു. അ​​ത്ത​​ര​​ത്തി​​ലു​​ള്ള പ്ര​​കൃ​​ഷ്​​ട ജ്ഞാ​​നി​​യാ​​യ പ്രേ​​ക്ഷ​​ക​​നെ​​യാ​​ണ് അ​​ദ്ദേ​​ഹം പ്ര​​തീ​​ക്ഷി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. അ​​ങ്ങ​​നെ ലോ​​ക​​ത്തി​​ലെ ദൃ​​ശ്യ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ​​യും ശ​​ബ്​​ദ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ​​യും പ്ര​​ള​​യ​​ത്തി​​ല്‍ / ആ​​ധി​​ക്യ​​ത്തി​​ല്‍ അ​​ക​​പ്പെ​​ട്ട പ്രേ​​ക്ഷ​​ക​​നോ​​ട് അ​​വ​​യു​​ടെ അ​​വ്യ​​വ​​സ്ഥ​​യി​​ൽ​നി​​ന്ന് വ്യ​​വ​​സ്ഥ ക​​ണ്ടെ​​ത്താ​​ന്‍ ആ​​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ടു​​ന്നു. ഏ​​താ​​ണ് ശ​​രി​​യാ​​യ ദൃ​​ശ്യം, ശ​​രി​​യാ​​യ ശ​​ബ്​​ദം, ദൃ​​ശ്യ​​ങ്ങ​​ളി​​ലൂ​​ടെ​​യും ശ​​ബ്​​ദ​​ത്തി​​ലൂ​​ടെ​​യും ആ​​ര്‍, ആ​​ര്‍ക്കു​​വേ​​ണ്ടി എ​​ങ്ങ​നെ സം​​സാ​​രി​​ക്കു​​ന്നു എ​​ന്ന് ക​​ണ്ടെ​​ത്തേ​​ണ്ടി​​യി​​രി​​ക്കു​​ന്നു. ഒ​​രു സി​​നി​​മ​​യി​​ല്‍ ഗൊ​​ദാ​​ര്‍ദ് ത​​െ​ൻറ ആ​​ത്മ​​ഗ​​ത​​ത്തി​​ൽ ഇ​​പ്ര​​കാ​​രം പ​​റ​​യു​​ന്നു: ''മ​​നു​​ഷ്യ​​നും വ​​സ്തു​​ക്ക​​ളും ഐ​​ക്യ​​ത്തി​​ൽ നി​​ല​​നി​​ല്‍ക്കു​​ന്ന ഒ​​രു ലോ​​കം സൃ​​ഷ്​​ടി​​ക്കു​​ക എ​​ന്ന​​താ​​ണ് എ​​െൻ​റ ല​​ക്ഷ്യം. എ​​ത്ര​​ത്തോ​​ളം രാ​​ഷ്​​ട്രീ​യ​​പ​​ര​​മാ​​ണോ അ​​ത്ര​​യും​ത​​ന്നെ കാ​​വ്യാ​​ത്മ​​ക​​വും. ഇ​​ത് ആ​​വി​​ഷ്കാ​​ര​​ത്തി​​നു​​ള്ള വാ​​ഞ്ഛ​​യെ വി​​ശ​​ദീ​​ക​​രി​​ക്കു​​ന്നു.''



ഗൊ​​ദാ​​ർ​​ദ് 1967ല്‍ ​​സം​​വി​​ധാ​​നം ചെ​​യ്ത Weekend എ​​ന്ന സി​​നി​​മ അ​​വ​​സാ​​നി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് 'സി​​നി​​മ​​യു​​ടെ അ​​വ​​സാ​​നം' എ​​ന്ന് പ്ര​​ഖ്യാ​​പി​​ച്ചു കൊ​​ണ്ടാ​​ണ്. ''A film lost in the cosmos, a film found on a dump'' എ​​ന്നും ഈ ​​സി​​നി​​മ​​യെ അ​​ദ്ദേ​​ഹം വി​​ശേ​​ഷി​​പ്പി​​ച്ചി​​ട്ടു​​ണ്ട്. പൂ​​ജ്യ​​ത്തി​​ലേ​​ക്കു​​ള്ള തി​​രി​​ച്ചു​പോ​​ക്കി​​നെ കു​​റി​​ച്ച്, അ​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ല്‍ പി​​റ​​കി​​ലേ​​ക്ക് പോ​​യി അ​​വി​​ടെ​​നി​​ന്ന് ആ​​രം​​ഭി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നെ കു​​റി​​ച്ച് അ​​ദ്ദേ​​ഹം പ​​ല​​പ്പോ​​ഴും സം​​സാ​​രി​​ച്ചി​​ട്ടു​​ണ്ട്. ഒ​​രേസ​​മ​​യം സി​​നി​​മ​​യു​​ടെ അ​​ന്ത​​ക​​നും സ്ര​ഷ്​​ടാ​​വു​​മാ​​ണ് അ​​ദ്ദേ​​ഹം. സി​​നി​​മ​​യെ സ്നേ​​ഹി​​ച്ചു കൊ​​ന്ന ഒ​​രു സി​​നി​​മാ​​ക്കാ​​ര​​ന്‍. ഒ​​പ്പം സി​​നി​​മ​​യെ നി​​ര​​ന്ത​​രം അ​​ദ്ദേ​​ഹം പു​​തു​​ക്കു​​ന്നു. ത​​െ​ൻ​റ തൊ​​ണ്ണൂ​​റ്റി ഒ​​ന്നാ​​മ​​ത്തെ വ​​യ​​സ്സി​​ലും ഈ ​​ന​​വീ​​ക​​ര​​ണം തു​​ട​​രു​​ന്നു. സി​​നി​​മ​​യു​​ടെ സാ​​ധ്യ​​ത​​ക​​ള്‍ ആ​​രാ​​യു​​ന്നു.

2014ല്‍ ​​പു​​റ​​ത്തി​​റ​​ങ്ങി​​യ അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​െ​ൻ​റ Goodbye Language (Adieu au Language) എ​​ന്ന സി​​നി​​മ 3Dയി​​ലാ​​ണ്. ത​​െ​ൻ​റ മു​​ന്‍കാ​​ല സി​​നി​​മ​​ക​​ളി​​ൽ എ​​ന്ന​​തു​​പോ​​ലെ സി​​നി​​മ​​യു​​ടെ നി​​യ​​മ​​ങ്ങ​​ളെ അ​​ദ്ദേ​​ഹം ഇ​​വി​​ടെ​​യും തെ​​റ്റി​​ക്കു​​ന്നു. ന​​വീ​​ക​​ര​​ണ​​ത്തി​​നാ​​യു​​ള്ള അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​െ​ൻ​റ തീ​​വ്ര​​മാ​​യ ആ​​ഗ്ര​​ഹം ഈ ​​സി​​നി​​മ​​യി​​ലും കാ​​ണാം, പ്ര​​ത്യേ​​കി​​ച്ച് 3Dയെ ​​ത​​നി​​ക്ക്‌ ആ​​വ​​ശ്യ​​മാ​​യ രീ​​തി​​യി​​ല്‍ കു​​റ്റ​​മ​​റ്റ​​താ​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ല്‍. 2010 മു​​ത​​ല്‍ ത​​ന്നെ അ​​ദ്ദേ​​ഹം ഒ​​രു 3D സി​​നി​​മ ഉ​​ണ്ടാ​​ക്കാ​​ന്‍ ആ​​ഗ്ര​​ഹി​​ച്ചി​​രു​​ന്നു. അ​​തി​​നാ​​യി Fabrice Aragno എ​​ന്ന കാ​​മ​​റാ​​മാ​​നോ​​ട് ചി​​ല കാ​മ​​റാ ടെ​​സ്​​റ്റു​ക​​ൾ ന​​ട​​ത്താ​​ന്‍ നി​​ർ​ദേ​​ശി​​ച്ചു. സാ​​ധാ​​ര​​ണ ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ക്കു​​ന്ന 3D കാ​മ​​റ​​യു​​ടെ റി​​സ​​ള്‍ട്ടി​​ൽ അ​​സം​​തൃ​​പ്ത​​നാ​​യ Aragno ത​​​േൻ​റ​​താ​​യ പ​​ല സാ​​ങ്കേ​​തി​​ക ശ്ര​​മ​​ങ്ങ​​ളും ന​​ട​​ത്തി. സി​​നി​​മാ​​ട്ടോ​​ഗ്ര​​ഫി​​യു​​ടെ പ​​ല അ​​ടി​​സ്ഥാ​​ന നി​​യ​​മ​​ങ്ങ​​ളും ത​​ക​​ര്‍ത്തു. അ​​വ​​ര്‍ നാ​​ല് വ​​ര്‍ഷ​​ക്കാ​​ലം സി​​നി​​മ​​ക്കാ​​യി പ​​ണി​​യെ​​ടു​​ത്തു. (ഇ​​ദ്ദേ​​ഹം ഗൊ​​ദാ​​ർ​​ദി​​െ​ൻ​റ അ​​ഞ്ചു സി​​നി​​മ​​ക​​ളി​​ല്‍ കാ​​മ​​റാ​​മാ​​നാ​​യി പ്ര​​വ​​ര്‍ത്തി​​ച്ചി​​ട്ടു​​ണ്ട്). 3Dയെ ​​സാ​​ധാ​​ര​​ണ​പോ​​ലെ​​യു​​ള്ള എ​​ഫ​​ക്റ്റ് ഉ​​ണ്ടാ​​ക്കാ​​ന്‍ ഇ​​വ​​ര്‍ക്ക്‌ താ​​ൽപ​​ര്യം ഉ​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നി​​ല്ല. പു​​തി​​യ കാ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ള്‍ക്കാ​​യി 3Dയെ ​​എ​​ങ്ങ​നെ ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ക്കാം എ​​ന്നാ​​യി​​രു​​ന്നു ഇ​​വ​​ർ ചി​​ന്തി​​ച്ച​​ത്. ര​​ണ്ടു കാ​മ​​റ ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ച്ചു​​ള്ള ചി​​ത്രീ​​ക​​ര​​ണ​​ത്തി​​ലൂ​​ടെ ര​​ണ്ടു ദൃ​​ശ്യ​​ങ്ങ​​ളെ ഒ​​ന്നി​​ച്ചു കൊ​​ണ്ടു​​വ​രു​ക​​യ​​ല്ല, പു​​ന​​ര്‍നി​​ർ​മി​ക്കു​​ക​​യാ​​ണ്. 3Dയെ ​​ഫ​​ല​​വ​​ത്താ​​ക്കാ​​നാ​​യി പ​​ല സാ​​ങ്കേ​​തി​​ക ശ്ര​​മ​​ങ്ങ​​ളും ന​​ട​​ത്തി.





'അ​​വ​​താ​​ര്‍', 'ഗ്രാ​​വി​​റ്റി' എ​​ന്നീ സി​​നി​​മ​​ക​​ള്‍ ഉ​​ണ്ടാ​​ക്കി​​യ ആ​​വേ​​ശ​​ത്തി​​െ​ൻ​റ പ​​ശ്ചാ​​ത്ത​​ല​​ത്തി​​ല്‍ വേ​​ണം ഗൊ​​ദാ​​ർ​​ദി​​െൻറ ശ്ര​​മ​​ങ്ങ​​ളെ കാ​​ണാ​​ൻ. ഇ​​വ ആ​​ഖ്യാ​​ന​​ത്തി​​െ​ൻ​റ ക​​ല്‍പ്പി​​ത ലോ​​ക​​ത്തി​​ൽ പ്രേ​​ക്ഷ​​ക​​രെ കൂ​​ടു​​ത​​ല്‍ ആ​​മ​ഗ്​​ന​​രാ​​ക്കാ​​നു​​ള്ള ശ്ര​​മ​​മാ​​ണ്. 3D പ​​ല​​രും ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ച്ചി​​ട്ടു​​ണ്ടെ​​ങ്കി​​ലും അ​​വ​​യെ​​ല്ലാം സി​​നി​​മാ​​റ്റി​​ക് ത​​ന്ത്ര​​ങ്ങ​​ളോ ബോ​​ക്​​സോ​​ഫി​​സി​​ൽ പ​​ണം ഉ​​ണ്ടാ​​ക്കാ​​നു​​ള്ള ത​​ന്ത്ര​​ങ്ങ​​ളോ ആ​​യി​​രു​​ന്നു.



Goodbye (Adieu) എ​​ന്ന​​തി​​ന് Goodbye എ​​ന്നും Hello എ​​ന്നും അ​​ർ​ഥ​​മു​​ണ്ട​​ത്രേ! ഭാ​​ഷ അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​െ​ൻറ സി​​നി​​മ​​ക​​ളി​​ലെ ഒ​​രു പ്ര​​ധാ​​ന വി​​ഷ​​യ​​മാ​​ണ്. ഭാ​​ഷ​​യു​​ടെ പ്രാ​​ധാ​​ന്യം, ഭാ​​ഷ​​യു​​ടെ അ​​പ​​ര്യാ​​പ്ത​​ത, വാ​​ക്കു​​ക​​ളു​​ടെ അ​​ർ​ഥം, വാ​​ക്കു​​ക​​ളു​​ടെ വി​​ഘ​​ട​​നം, വാ​​ക്കു​​ക​​ളും വ​​സ്തു​​ക്ക​​ളും –ഇ​​ത്യാ​​ദി. അ​​ദ്ദേ​​ഹം വാ​​ക്കു​​ക​​ളെ പ​​ല​​പ്പോ​​ഴും പി​​രി​​ച്ച്, ക്ര​​മ​​മി​​ല്ലാ​​തെ എ​​ഴു​​തി​​ക്കാ​​ണി​​ക്കു​​ന്നു. അ​​പ്പോ​​ള്‍ നാം ​​പൊ​​തു​​വെ തെ​​റി​​യാ​​യി ക​​രു​​തു​​ന്ന അ​​ർ​ഥം കൈ​​വ​​രു​​ന്നു.

സ്വ​​യം വി​​മ​​ര്‍ശ​​നം ഗൊ​​ദാ​​ർ​​ദി​​െ​ൻ​റ സ​​വി​​ശേ​​ഷ​​ത​​യാ​​ണ്. പ​​ല​​പ്പോ​​ഴാ​​യു​​ള്ള ആ​​ത്മ​​വി​​മ​​ര്‍ശ​​നം കാ​​ര​​ണം അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​െ​ൻ​റ സി​​നി​​മാ​ജീ​​വി​​ത​​ത്തെ പ​​ല ഘ​​ട്ട​​ങ്ങ​​ളാ​​യി തി​​രി​​ക്കാം. അ​​തു​​കൊ​​ണ്ടു​​കൂ​​ടി​​യാ​​യി​​രി​​ക്കും അ​​ദ്ദേ​​ഹം പ​​ല​​പ്പോ​​ഴും വൈ​​രു​​ധ്യ​ങ്ങ​​ള്‍ക്ക് ന​​ടു​​വി​​ലാ​​ണെ​​ന്ന് ന​​മു​​ക്ക്‌ അ​​നു​​ഭ​​വ​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന​​ത്.

Weekend എ​​ന്ന സി​​നി​​മ​​യോ​​ടു​​കൂ​​ടി അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​െൻറ സി​​നി​​മാ ജീ​​വി​​ത​​ത്തി​​ലെ ഒ​​രു ഘ​​ട്ടം അ​​വ​​സാ​​നി​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണ്. പി​​ന്നീ​​ട് വ​​രു​​ന്ന​​ത് വി​​പ്ല​​വ സി​​നി​​മ​​യു​​ടെ കാ​​ല​​മാ​​ണ്. അ​​ങ്ങ​നെ​​യാ​​ണ് സി​​ഗാ വ​​ര്‍തോ​​വ്‌ ഗ്രൂ​​പ്പ് രൂ​​പം​കൊ​​ള്ളു​​ന്ന​​ത്‌. ഗൊ​​ദാ​​ര്‍ദും ഴാ​​ൻ-​​പി​​യ​​റി ഗോ​​റി​​നു​​മാ​​ണ് ഈ ​​കൂ​​ട്ടാ​​യ്മ​​യു​​ടെ അ​​മ​​ര​​ക്കാ​​ര്‍. Gerard Martin, Nathalie Billard, Armand Marco എ​​ന്നി​​വ​​രാ​​ണ് മ​​റ്റ് അം​​ഗ​​ങ്ങ​​ള്‍.

മാ​​ര്‍ക്സി​​സ്​​റ്റ്​ വീ​​ക്ഷ​​ണം സ്വീ​​ക​​രി​​ച്ച ഗൊ​​ദാ​​ർ​​ദി​​േ​ൻ​റ​​ത് മു​​ഖ്യ​​ധാ​​രാ ക​​മ്യൂ​​ണി​​സ്​​റ്റ്​ പാ​​ര്‍ട്ടി​​യെ നി​​രാ​​ക​​രി​​ക്കു​​ന്ന ചി​​ന്ത​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു. അ​​തു​​കൊ​​ണ്ടു​​ത​​ന്നെ മാ​​വോ​വാ​​ദി​​ക​​ള്‍ അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തെ ആ​​ക​​ര്‍ഷി​​ക്കു​​ക​​യു​​ണ്ടാ​​യി. അ​​വ​​ര്‍ വ​​ലി​​യ രീ​​തി​​യി​​ൽ ഫ്രാ​​ന്‍സി​​ൽ മാ​​ത്ര​​മ​​ല്ല, ലോ​​ക​​ത്തി​​െ​ൻ​റ പ​​ല ഭാ​​ഗ​​ത്തും വ​​ള​​ര്‍ന്നു വ​​ന്നു. അ​​ങ്ങ​നെ മാ​​ര്‍ക്സി​​സ്​​റ്റ്​ ക​​ഥാ​​പാ​​ത്ര​​ങ്ങ​​ള്‍ അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​െ​ൻ​റ സി​​നി​​മ​​ക​​ളി​​ല്‍ വ​​ലി​​യ തോ​​തി​​ൽ സ്ഥാ​​നം​പി​​ടി​​ച്ചു. 1967ലെ La Chinoise ​​ഉ​​ദാ​​ഹ​​ര​​ണം. അ​​ക്കാ​​ല​​ത്ത് അ​​ദ്ദേ​​ഹം സ്വ​​യ​​ത്തെ ഒ​​രു മാ​​വോ​​വാ​ദി ആ​​യി​​ട്ടാ​​ണ് ക​​ണ്ടി​​രു​​ന്ന​​ത്.

1965ല്‍ Cahiers Marxistes-Leninistes ​​എ​​ന്നൊ​​രു പ്ര​​സി​​ദ്ധീ​​ക​​ര​​ണം ന​​ട​​ത്തി​​യി​​രു​​ന്ന ഒ​​രു കൂ​​ട്ടാ​​യ്മ​​യു​​മാ​​യി ബ​​ന്ധ​​പ്പെ​​ട്ട് ഗോ​​റി​​ൻ പ്ര​​വ​​ര്‍ത്തി​​ച്ചി​​രു​​ന്ന സ​​മ​​യ​​ത്താ​​ണ് ഗൊ​​ദാ​​ർ​​ദ് അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തെ പ​​രി​​ച​​യ​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന​​ത്. അ​​വ​​ര്‍ പ​​ല കാ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ളെ കു​​റി​​ച്ചും ച​​ര്‍ച്ച ചെ​​യ്തു. പ്ര​​ധാ​​ന​​മാ​​യും സി​​നി​​മ​​യു​​ടെ സൗ​​ന്ദ​​ര്യ​​ശാ​​സ്ത്ര​​ത്തെ കു​​റി​​ച്ച്. അ​​തി​​ല്‍ മു​​ച്ചൂ​​ടും മാ​​റ്റം ആ​​വ​​ശ്യ​​മു​​ള്ള​​താ​​യി ര​​ണ്ടു​​പേ​​ര്‍ക്കും ബോ​​ധ്യ​​പ്പെ​​ട്ടു. Weekendന് ​​ശേ​​ഷം ഗൊ​​ദാ​​ർ​​ദ് ഒ​​രു പ്ര​​തി​​സ​​ന്ധി​​യി​​ലാ​​യി​​രു​​ന്നു എ​​ന്നാ​​ണ് ഗോ​​റി​​ൻ പ​​റ​​യു​​ന്ന​​ത്. അ​​ക്കാ​​ല​​ത്ത് അ​​ദ്ദേ​​ഹം 16mmല്‍ ​​ശ്ര​​മ​​ങ്ങ​​ള്‍ ന​​ട​​ത്തി. പ​ക്ഷേ, അ​​ത് ഉ​​പേ​​ക്ഷി​​ച്ചു. പി​​ന്നീ​​ട് 1968ലെ ​​വ​​ലി​​യ​​തോ​​തി​​ലു​​ള്ള വി​​ദ്യാ​​ർ​ഥി, തൊ​​ഴി​​ലാ​​ളി സ​​മ​​രം ചി​​ത്രീ​​ക​​രി​​ച്ചു. ഈ ​​സാ​​ഹ​​ച​​ര്യ​​ത്തി​​ലാ​​ണ് ഗോ​​റി​​നു​​മാ​​യു​​ള്ള ബ​​ന്ധം ശ​​ക്ത​​മാ​​വു​​ന്ന​​ത്. അ​​ങ്ങ​നെ​​യാ​​ണ് സി​​ഗാ വ​​ര്‍തോ​​വ്‌ ഗ്രൂ​​പ്പ് രൂ​​പം​കൊ​​ള്ളു​​ന്ന​​ത്‌. ഈ ​​സ​​മ​​രം ഫ്രാ​​ന്‍സി​​നെ മാ​​ത്ര​​മ​​ല്ല, മ​​റ്റു​​പ​​ല രാ​​ജ്യ​​ങ്ങ​​ളി​​ലെ ജ​​ന​​ങ്ങ​​ളെ​​യും സ്വാ​​ധീ​​നി​​ച്ചു, ആ​​വേ​​ശ​​ഭ​​രി​​ത​​രാ​​ക്കി. രാ​​ഷ്​​ട്രീ​യ സാ​​മൂ​​ഹി​​ക രം​​ഗ​​ത്ത് പു​​ത്ത​​ന്‍ ഉ​​ണ​​ർ​വ്​ ഉ​​ണ്ടാ​​യി.

Louis Althusser, Michel Foucault, Jacques Lacan എ​​ന്നി​​വ​​രു​​ടെ വി​​ദ്യാ​​ർ​ഥി​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു ഗോ​​റി​​ന്‍. ഒ​​രു തീ​​വ്ര ഇ​​ട​​തു​​പ​​ക്ഷ​​ക്കാ​​ര​​ന്‍. ഗോ​​റി​​നു​​മാ​​യു​​ള്ള ച​​ര്‍ച്ച​​ക​​ൾ La Chinoise എ​​ന്ന സി​​നി​​മ​​യു​​ടെ സ്ക്രി​​പ്റ്റ് എ​​ഴു​​തു​​ന്ന സ​​മ​​യ​​ത്ത് ഗൊ​​ദാ​​ർ​​ദി​​ന് സ​​ഹാ​​യ​​ക​​മാ​​യി​​ട്ടു​​ണ്ട്. ഗൊ​​ദാ​​ർ​​ദി​​െൻറ Le Gai Savoir എ​​ന്ന സി​​നി​​മ​​യു​​ടെ പ്ര​​വ​​ര്‍ത്ത​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ ഗോ​​റി​​ന്‍ പ്ര​​ധാ​​ന പ​​ങ്കു​വ​​ഹി​​ച്ചി​​ട്ടു​​ണ്ട്. University of Californiaയി​​ല്‍ അ​​ധ്യാ​​പ​​ക​​നാ​​യി ഗോ​​റി​​ന്‍ എ​​ഴു​​പ​​തു​​ക​​ളു​​ടെ അ​​വ​​സാ​​നം ഫ്രാ​​ന്‍സ്‌ വി​​ട്ടു. അ​​വി​​ടെ കു​​റേ​​ക്കാ​​ലം സി​​നി​​മാ ച​​രി​​ത്ര​​വും നി​​രൂ​​പ​​ണ​​വും പ​​ഠി​​പ്പി​​ച്ചു. അ​​ദ്ദേ​​ഹം സി​​നി​​മ​​ക​​ളും സം​​വി​​ധാ​​നം ചെ​​യ്തി​​ട്ടു​​ണ്ട്. Poto and Cabengo, Routine Pleasures, My Crasy Life, Letter to Peter എ​​ന്നി​​വ​​യാ​​ണ് പ്ര​​ധാ​​ന സി​​നി​​മ​​ക​​ൾ.

സി​​നി​​മ​​യി​​ലെ പ്ര​​തി​​നി​​ധാ​​നം എ​​ന്ന വി​​ഷ​​യ​​മാ​​ണ് ഈ ​​ഗ്രൂ​​പ്പി​​െ​ൻ​റ പ്ര​​ധാ​​ന ചി​​ന്താ​വി​​ഷ​​യം. ജ​​ന​​പ്രി​​യ ഇ​​മേ​​ജ് നി​​ർ​മി​​തി​​യു​​ടെ രാ​​ഷ്​​ട്രീ​യ അ​​നു​​മാ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ വി​​ശ​​ക​​ല​​നം ചെ​​യ്യു​​ന്നു ഈ ​​കൂ​​ട്ടാ​​യ്മ​​യു​​ടെ സി​​നി​​മ​​ക​​ള്‍. വി​​ഘ​​ടി​​ത​​മാ​​യ ആ​​ഖ്യാ​​ന​​വും ഉ​​പ​​ന്യാ​​സ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ഘ​​ട​​ന​​യും ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ക്കു​​ന്നു. ദൃ​​ശ്യ​​ങ്ങ​​ളെ​​യും ശ​​ബ്​​ദ​ങ്ങ​​ളെ​​യും എ​​ഴു​​തി​​യ വാ​​ക്കു​​ക​​ളെ​​യും ചേ​​ര്‍ച്ച​​യി​​ല്ലാ​​തെ ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ക്കു​​ന്നു. ഇ​​തി​​ലൂ​​ടെ പ്രേ​​ക്ഷ​​ക​​രെ സി​​നി​​മ​​യി​​ല്‍ ആ​​മ​​ഗ്​​ന​രാ​​വാ​​തെ ഒ​​ര​​ക​​ല​​ത്തി​​ല്‍ നി​​ര്‍ത്തി​​ക്കൊ​​ണ്ട് സി​​നി​​മ​​യെ വി​​മ​​ര്‍ശ​​നാ​​ത്മ​​ക​​മാ​​യി കാ​​ണാ​​ന്‍ പ്രേ​​രി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്നു. വ്യ​​ക്തി​​പ​​ര​​മാ​​യ ക​​ര്‍തൃ​​ത്വ​​ത്തെ ഈ ​​സി​​നി​​മ​​ക​​ള്‍ നി​​രാ​​ക​​രി​​ക്കു​​ന്നു. പ​​ക​​രം കൂ​​ട്ടാ​​യ പ്ര​​വ​​ര്‍ത്ത​​ന​​ത്തി​​ൽ ഊ​​ന്ന​​ല്‍ ന​​ല്‍കു​​ന്നു.

ഈ ​​സം​​ഘ​​ത്തി​​െ​ൻ​റ ആ​​ദ്യ മാ​​നി​​ഫെ​​സ്​​റ്റോ​​യി​​ല്‍ (Premiers Sons Anglais, published in the film journal Cinethique in 1969) ത​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ സി​​നി​​മ-​​രാ​​ഷ്​​ട്രീ​യ വീ​​ക്ഷ​​ണ​​ങ്ങ​​ള്‍ ഈ ​​സം​​ഘം വ്യ​​ക്ത​​മാ​​ക്കി. Quoi Faireയി​​ല്‍ (Published in the British Film Review, After image in 1970) രാ​​ഷ്​​ട്രീ​യ സി​​നി​​മ​​യും രാ​​ഷ്​​ട്രീ​യ​​പ​​ര​​മാ​​യി രൂ​​പ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​യ സി​​നി​​മ​​യും ത​​മ്മി​​ലു​​ള്ള വ്യ​​ത്യാ​​സം ഗൊ​​ദാ​​ർ​​ദ് വി​​ശ​​ദീ​​ക​​രി​​ക്കു​​ന്നു. അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തെ സം​​ബ​​ന്ധി​​ച്ച് രാ​​ഷ്​​ട്രീ​യ സി​​നി​​മ എ​​ന്നാ​​ല്‍ ലോ​​ക​​ത്തി​​െ​ൻ​റ ഭൗ​​തി​​കാ​​തീ​​ത​​മാ​​യ ധാ​​ര​​ണ​​മാ​​ണ്. ഇ​​ത്ത​​രം സി​​നി​​മ​​ക​​ള്‍ സാ​​ഹ​​ച​​ര്യ​​ങ്ങ​​ളെ, ഉ​​ദാ​​ഹ​​ര​​ണ​​മാ​​യി ലോ​​ക​​ത്തി​​ലെ ദു​​രി​​ത​​ങ്ങ​​ളെ, വി​​ശ​​ദീ​​ക​​രി​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണ്. അ​​തു​​കൊ​​ണ്ട് ഇ​​വ ബൂ​​ര്‍ഷ്വാ പ്ര​​ത്യ​​യ​​ശാ​​സ്ത്ര​​ത്തി​​ന് ചേ​​രു​​ന്ന​​തു​​മാ​​ണ്. ഇ​​വ പ്ര​​തി​​നി​​ധാ​​ന​​ത്തി​​െ​ൻ​റ യു​​ക്തി​​യി​​ലാ​​ണ് പ്ര​​വ​​ര്‍ത്തി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. എ​​ന്നാ​​ല്‍, 'രാ​​ഷ്​​ട്രീ​യ​​മാ​​യി ഉ​​ണ്ടാ​​ക്കി​​യ സി​​നി​​മ​​ക​​ള്‍' ലോ​​ക​​ത്തി​​െ​ൻ​റ വൈ​​രു​​ധ്യാ​​ത്മ​​ക​​മാ​​യ ധാ​​ര​​ണ​​മാ​​ണ്. ഇ​​ത് മൂ​​ര്‍ത്ത​​മാ​​യ സാ​​ഹ​​ച​​ര്യ​​ങ്ങ​​ളെ മൂ​​ര്‍ത്ത​​മാ​​യി അ​​പ​​ഗ്ര​​ഥി​​ക്കാ​​ൻ അ​​നു​​വ​​ദി​​ക്കു​​ന്നു. പോ​​രാ​​ട്ടം ന​​ട​​ക്കു​​ന്ന ലോ​​ക​​ത്തെ പ​​രി​​വ​​ര്‍ത്തി​​പ്പി​​ക്കു​​ക എ​​ന്ന ഉ​​ദ്ദേ​​ശ്യ​​ത്തോ​​ടെ അ​​തി​​നെ കാ​​ണി​​ക്കു​​ന്നു. ഇ​​ത്ത​​ര​​ത്തി​​ല്‍ ആ​​പേ​​ക്ഷി​​ക സ​​ത്യ​​ത്തി​​െ​ൻ​റ അ​​ടി​​സ്ഥാ​​ന​​ത്തി​​ൽ ലോ​​ക​​ത്തി​​െ​ൻ​റ ദൃ​​ശ്യ​​ങ്ങ​​ളെ അ​​ത്യ​​ധി​​കം മു​​ഴു​​വ​​നാ​​യി ഉ​​ണ്ടാ​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നു പ​​ക​​രം രാ​​ഷ്​​ട്രീ​യ​​മാ​​യി സി​​നി​​മ ഉ​​ണ്ടാ​​ക്കു​​ക എ​​ന്നാ​​ല്‍ ഉ​​ൽ​പാ​​ദ​​ന​​ത്തി​​നും ഉ​​ൽ​പാ​​ദ​​ന ശ​​ക്തി​​ക​​ള്‍ക്കും ഇ​​ട​​യി​​ലു​​ള്ള ബ​​ന്ധ​​ത്തി​​ലെ വൈ​​രു​​ധ്യ​ങ്ങ​​ളെ പ​​ഠി​​ക്കാ​​ന്‍ സ​​ഹാ​​യി​​ക്കു​​ന്നു. ഇ​​തി​​ലൂ​​ടെ വി​​പ്ല​​വ പോ​​രാ​​ട്ട​​ങ്ങ​​ളെ​​യും അ​​വ​​യു​​ടെ ച​​രി​​ത്ര​​ത്തെ​​യും കു​​റി​​ച്ചു​​ള്ള ശാ​​സ്ത്രീ​​യ​​മാ​​യ അ​​റി​​വു​​ക​​ള്‍ ഉ​​ണ്ടാ​​ക്കാ​​ൻ ക​​ഴി​​യു​​ന്നു. ഇ​​ത് ലോ​​കം, ദൃ​​ശ്യം, പ്ര​​തി​​നി​​ധാ​​നം ഇ​​വ​​ത​​മ്മി​​ലു​​ള്ള ബ​​ന്ധ​​ത്തെ കു​​റി​​ച്ചു​​ള്ള സൈ​​ദ്ധാ​​ന്തി​​ക വ്യ​​ഗ്ര​​ത​​യി​​ല്‍ ഊ​​ന്നു​​ന്നു.

ഒ​​രു സാ​​മ്രാ​​ജ്യ​​ത്വ സി​​നി​​മ​​യു​​ടെ പ്ര​​ദ​​ര്‍ശ​​ന വേ​​ള​​യി​​ൽ തി​​ര​​ശ്ശീ​​ല പ്രേ​​ക്ഷ​​ക​​ര്‍ക്ക്‌ ഉ​​ട​​മ​​സ്ഥ-​​ഭ​​ര​​ണ​​കൂ​​ട ശ​​ബ്​​ദം വി​​ല്‍ക്കു​​ക​​യാ​​ണ്. ഈ ​​ശ​​ബ്​​ദം പ്രേ​​ക്ഷ​​ക​​രെ ഓ​​മ​​നി​​ക്കു​​ന്നു, ത​​ഴു​​കു​​ന്നു, ഉ​​റ​​ക്കു​​ന്നു. ഒ​​രു തി​​രു​​ത്ത​​ല്‍വാ​​ദ സി​​നി​​മ പ്ര​​ദ​​ര്‍ശി​​പ്പി​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ തി​​ര​​ശ്ശീ​​ല ഒ​​രു ഉ​​ച്ച​​ഭാ​​ഷി​​ണി​​യാ​​യി ഒ​​രി​​ക്ക​​ല്‍ ജ​​ന​​ങ്ങ​​ളെ പ്ര​​തി​​നി​​ധാ​നം​ചെ​യ്​​തി​​രു​​ന്ന​​തും എ​​ന്നാ​​ല്‍ ഇ​​പ്പോ​​ൾ അ​​വ​​രു​​ടേ​​ത് അ​​ല്ലാ​​ത്ത​​തു​​മാ​​യ ഒ​​രു ശ​​ബ്​​ദം പ്ര​​ക്ഷേ​​പി​​ക്കു​​ന്നു. ജ​​ന​​ങ്ങ​​ള്‍ ത​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ വി​​കൃ​​ത​​മാ​​യ സ്വ​​ന്തം മു​​ഖ​​ങ്ങ​​ളി​​ലേ​​ക്ക് നി​​ശ്ശ​ബ്​​ദ​രാ​​യി നോ​​ക്കു​​ന്നു. ഒ​​രു രാ​​ഷ്​​ട്രീ​യ സി​​നി​​മ പ്ര​​ദ​​ര്‍ശി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്നേ​​രം തി​​ര​​ശ്ശീ​​ല വെ​​റു​​മൊ​​രു ക​​റു​​ത്ത ബോ​​ര്‍ഡ്‌ ആ​​ണ്. അ​​തി​​ല്‍ മൂ​​ര്‍ത്ത സാ​​ഹ​​ച​​ര്യ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ മൂ​​ര്‍ത്ത അ​​പ​​ഗ്ര​​ഥ​​ന​​ങ്ങ​​ള്‍ സൃ​​ഷ്​​ടി​​ച്ച-​അ​​താ​​യ​​ത്, വ​​ർ​ഗ​സ​​മ​​ര​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ-​ദൃ​​ശ്യ​​ങ്ങ​​ളും ശ​​ബ്​​ദ​ങ്ങ​​ളും ആ​​ലേ​​ഖ​​നം ചെ​​യ്ത​​താ​​ണ്. ഈ ​​തി​​ര​​ശ്ശീ​​ല​​ക്ക്​ മു​​ന്നി​​ൽ പ്രേ​​ക്ഷ​​ക​​ര്‍ ചി​​ന്തി​​ക്കു​​ക​​യും പ​​ഠി​​ക്കു​​ക​​യും വി​​മ​​ര്‍ശി​​ക്കു​​ക​​യും ക​​ല​​ഹി​​ക്കു​​ക​​യും സ്വ​​യ​​ത്തെ പ​​രി​​വ​​ര്‍ത്തി​​പ്പി​​ക്കു​​ക​​യും ചെ​​യ്യു​​ന്നു -​ഇ​​താ​​ണ് സി​​ഗാ വ​​ര്‍തോ​​വ്‌ ഗ്രൂ​​പ്പി​​െ​ൻ​റ മു​​ദ്രാ​​വാ​​ക്യം.

അ​​ഭി​​നേ​​താ​​ക്ക​​ള്‍, സെ​​റ്റു​​ക​​ള്‍, മേ​​ക്ക​​പ്പ്‌, കോ​​സ്​​റ്റ്യൂം, സ്ക്രി​​പ്റ്റ്, ക​​ല​​യെ കു​​റി​​ച്ചു​​ള്ള പൊ​​തു ആ​​ശ​​യം, സാ​​ഹി​​ത്യം, നാ​​ട​​കം-​ഇ​​വ​​യെ​​ല്ലാം ബൂ​​ര്‍ഷ്വാ സ​​ങ്ക​​ൽ​പ​​ങ്ങ​​ളാ​​ണ് എ​​ന്ന് സോ​​വി​​യ​​റ്റ് ച​​ല​​ച്ചി​​ത്ര​​കാ​​ര​​നും സൈ​​ദ്ധാ​​ന്തി​​ക​​നു​​മാ​​യി​​രു​​ന്ന സി​​ഗാ വ​​ര്‍തോ​​വ് വി​​ശ്വ​​സി​​ച്ചു (അ​​വി​​ടെ നി​​ന്നു​​ത​​ന്നെ​​യു​​ള്ള മ​​റ്റൊ​​രു ച​​ല​​ച്ചി​​ത്ര​​കാ​​ര​​നും സൈ​​ദ്ധാ​​ന്തി​​ക​നു​മാ​​യി​​രു​​ന്ന സെ​​ര്‍ഗി​ ഐ​​സ​​ൻ​​സ്​​റ്റീ​​നി​​െൻ​റ സ​​മ​​കാ​​ലി​​ക​​നാ​​യി​​രു​​ന്നു വ​​ര്‍തോ​​വ്). ഇ​​തെ​​ല്ലാം ഒ​​ഴി​​വാ​​ക്കി ച​​ന്ത​​ക​​ള്‍, ബാ​​റു​​ക​​ള്‍, സ്കൂ​​ളു​​ക​​ള്‍, ജോ​​ലി​സ്ഥ​​ല​​ങ്ങ​​ള്‍ എ​​ന്നി​​വി​​ട​​ങ്ങ​​ളി​​ലെ നി​​ത്യ​​ജീ​​വി​​ത​​ത്തെ ചി​​ത്രീ​​ക​​രി​​ക്കു​​ക​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​ദ്ദേ​​ഹം. പ​​ല​​പ്പോ​​ഴും മു​​ന്‍കൂ​​ട്ടി അ​​റി​​യി​​ക്കാ​​തെ ഒ​​ളി​​പ്പി​​ച്ചു​​വെ​​ച്ച കാ​​മ​​റ ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ച്ചാ​​യി​​രു​​ന്നു ചി​​ത്രീ​​ക​​ര​​ണം. മാ​​ത്ര​​വു​​മ​​ല്ല, സി​​നി​​മ​​യു​​ടെ ത​​ല​​തൊ​​ട്ട​​പ്പ​​നാ​​യി ക​​രു​​തി​​യി​​രു​​ന്ന സം​​വി​​ധാ​​യ​​ക​​ന്‍ എ​​ന്ന സ​​ങ്ക​​ൽ​പ​ത്തി​​ൽ​നി​​ന്നും സി​​നി​​മ​​യെ മോ​​ചി​​പ്പി​​ച്ച് ജ​​ന​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ കൂ​​ട്ടാ​​യ പ്ര​​വ​​ര്‍ത്ത​​നം, കൂ​​ട്ടാ​​യ സൃ​​ഷ്​​ടി എ​​ന്ന നി​​ല​​യി​​ല്‍ സി​​നി​​മ​​യെ മാ​​റ്റു​​ന്ന​​തി​​ലൂ​​ടെ ബൂ​​ര്‍ഷ്വാ ക​​ലാ സി​​നി​​മ​​ക്ക്​ അ​​വ​​സാ​​നം കു​​റി​​ക്കാം എ​​ന്നും അ​​ദ്ദേ​​ഹം വി​​ശ്വ​​സി​​ച്ചു.

വ​​ർ​ഗ​​സ​​മ​​ര​​ത്തി​​െ​ൻ​റ വ​​ര്‍ത്ത​​മാ​​നാ​​വ​​സ്ഥ അ​​പ​​ഗ്ര​​ഥി​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണ് സി​​നി​​മ​​യു​​ടെ മു​​ഖ്യ ക​​ട​​മ എ​​ന്ന വ​​ര്‍തോ​​വി​​െ​ൻ​റ പ്ര​​ഖ്യാ​​പ​​ന​​ത്തി​​ലാ​​ണ് ഈ ​​ഗ്രൂ​​പ്പ്‌ വി​​ശ്വ​​സി​​ച്ച​​ത്. വ​​ർ​ഗ​​സ​​മ​​ര​​ത്തി​​െ​ൻ​റ സ​​മ​​കാ​​ലി​കാ​​വ​​സ്ഥ അ​​പ​​ഗ്ര​​ഥി​​ക്കാ​​തെ 1924ല്‍ ​​ഐ​​സ​​ൻ​സ്​​റ്റീ​​ൻ പോ​​തെം​​കി​​ന്‍ ക​​പ്പ​​ലി​​നെ കു​​റി​​ച്ച് ഒ​​രു ച​​രി​​ത്ര സി​​നി​​മ ഉ​​ണ്ടാ​​ക്കാ​​ന്‍ തീ​​രു​​മാ​​നി​​ച്ച​​ത് റ​​ഷ്യ​​ന്‍ സി​​നി​​മ​​യി​​ലെ ഒ​​രു വ​​ലി​​യ പ​​രാ​​ജ​​യ​​മാ​​യി ഇ​​വ​​ര്‍ കാ​​ണു​​ന്നു.

രാ​​ഷ്​​ട്രീ​യം​പോ​​ലെ​​ത്ത​​ന്നെ രൂ​​പ​​പ​​ര​​മാ​​യ പ​​ല പ​​രീ​​ക്ഷ​​ണ​​ങ്ങ​​ളും വ​​ര്‍തോ​​വ് ന​​ട​​ത്തി. അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തെ സം​​ബ​​ന്ധി​​ച്ച് ര​​ണ്ടും ഒ​​രു​​പോ​​ലെ പ്ര​​ധാ​​ന​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. പ​​ല സ​​ങ്കേ​​ത​​ങ്ങ​​ളും അ​​ദ്ദേ​​ഹം ക​​ണ്ടു​​പി​​ടി​​ക്കു​​ക​​യും വി​​ക​​സി​​പ്പി​​ക്കു​ക​യും ഉ​​പ​​യു​​ക്ത​​മാ​​ക്കു​​ക​​യും ചെ​​യ്തു. ഇ​​തി​​െ​ൻ​റ മ​​ഹ​​ത്താ​​യ ഉ​​ദാ​​ഹ​​ര​​ണ​​മാ​​ണ് അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​െ​ൻ​റ Man with a Movie Camera. ഉ​​ള്ള​​ട​​ക്ക​​ത്തെ​​ക്കാ​​ള്‍ പ്രാ​​ധാ​​ന്യം രൂ​​പ​​ത്തി​​നാ​​ണ് എ​​ന്ന രീ​​തി​​യി​​ൽ ഈ ​​സി​​നി​​മ വ​​ലി​​യ തോ​​തി​​ലു​​ള്ള വി​​മ​​ര്‍ശ​​ന​​ങ്ങ​​ള്‍ക്ക്‌ പാ​​ത്ര​​മാ​​യി.

സി​​ഗാ വ​​ര്‍തോ​​വ് എ​​ന്ന ബാ​​ന​​റി​​നു കീ​​ഴി​​ൽ ഈ ​​കൂ​​ട്ടാ​​യ്മ ഒ​​മ്പ​​ത് സി​​നി​​മ​​ക​​ള്‍ ഉ​​ണ്ടാ​​ക്കി. A Film Like the Others (1968), British Sounds / See You at Mao (1969), Pravda (1969), Wind From the East (1970), Until Victory / Palestine will Win (1970), Struggles in Italy (1971), Vladimir and Rosa (1971), Everything's Fine (1972), Letter to Jane (1972) എ​​ന്നി​​വ​​യാ​​ണ് ഈ ​​സി​​നി​​മ​​ക​​ള്‍. രാ​​ഷ്​​ട്രീ​യ സി​​നി​​മ​​യു​​ടെ നി​​ർ​മാ​​ണം രാ​​ഷ്​​ട്രീ​യ​​ത്തി​​ലൂ​​ടെ എ​​ന്ന ആ​​ശ​​യ​​ത്തി​​ന് ഉ​​ദാ​​ഹ​​ര​​ണ​​മാ​​ണ് ഈ ​​സി​​നി​​മ​​ക​​ൾ. താ​​ഴെ ചേ​​ര്‍ത്തി​​രി​​ക്കു​​ന്ന സി​​നി​​മ​​ക​​ൾ ഇ​​തി​​ലേ​​ക്ക് കൂ​​ടു​​ത​​ല്‍ വെ​​ളി​​ച്ചം വീ​​ശു​​ന്നു.

British Sounds ഒ​​രു ബ്രി​​ട്ടീ​​ഷ്‌ ഓ​​ട്ടോ​​മൊ​​ബൈ​​ൽ ഫാ​​ക്ട​​റി​​യി​​ലെ അ​​സം​​ബ്ലി ലൈ​​നി​​ലെ ദി​​ന​​ച​​ര്യ​​യാ​​ണ് അ​​വ​​ത​​രി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്‌. വ​​ർ​ഗ​സ​​മ​​രം, ക​​മ്യൂ​​ണി​​സ്​​റ്റ്​ മാ​​നി​​ഫെ​​സ്​​റ്റോ, മാ​​വോ​​യി​​സം, ബീ​​റ്റി​​ല്‍സ്, പ​​ല ശ​​ബ്​​ദ​​പ​​ഥ​​ങ്ങ​​ള്‍, മി​​നി​​മ​​ല്‍ സി​​നി​​മ, ആ​​ൻ​റി വാ​​റോ​​ള്‍, ന​​ഗ്​​ന​​ത, സ്ത്രീ ​വാ​​ദം- ഈ ​​രീ​​തി​​യി​​ലാ​​ണ് സി​​നി​​മ.









Vladimir and Rosa എ​​ന്ന സി​​നി​​മ Chicago Eight എ​​ന്ന സം​​ഭ​​വ​​ത്തെ ആ​​ധാ​​ര​​മാ​​ക്കി​​യാ​​ണ്. വി​​യ​​റ്റ്നാം യു​​ദ്ധ​​വി​​രു​​ദ്ധ പ്ര​​സ്ഥാ​​ന​​ത്തി​​ല്‍ പ്ര​​വ​​ര്‍ത്തി​​ച്ചി​​രു​​ന്ന ഏ​​ഴു ചെ​​റു​​പ്പ​​ക്കാ​​രാ​​യ നേ​​താ​​ക്ക​​ളെ അ​​മേ​​രി​​ക്ക​​ന്‍ സ​​ര്‍ക്കാ​​ർ വി​​ചാ​​ര​​ണ​ചെ​​യ്യു​​ക​​യാ​​ണ്. ക​​ലാ​​പ​​ത്തി​​ന് പ്രേ​​രി​​പ്പി​​ക്കു​​ക, ഷി​​കാ​​ഗോ​​യി​​ല്‍ ന​​ട​​ത്തി​​യ പ്ര​​തി​​സം​​സ്കാ​​ര പ്ര​​ക്ഷോ​​ഭം എ​​ന്നി​​വ​​യാ​​ണ് കു​​റ്റം. ലെ​​നി​​െ​ൻ​റ ആ​​ത്മാ​​വാ​​യി ഗൊ​​ദാ​​ർ​​ദും റോ​​സ​​യാ​​യി ഗോ​​റി​​നും അ​​ഭി​​ന​​യി​​ക്കു​​ന്നു. പ്ര​​തി​​സം​​സ്കാ​​ര​​ത്തി​​െ​ൻ​റ പ​​ല മേ​​ഖ​​ല​​ക​​ളി​​ല്‍നി​​ന്നു​​ള്ള - സ്ത്രീ ​വാ​​ദം, ഹി​​പ്പി​​യി​​സം, സ​​മ​​രം ചെ​​യ്യു​​ന്ന വി​​ദ്യാ​​ർ​ഥി -പ​​ല ക​​ഥാ​​പാ​​ത്ര​​ങ്ങ​​ളെ​​യും ജ​​ഡ്ജ് ഒ​​രു​​പോ​​ലെ നി​​ശ്ശ​​ബ്​​ദ​രാ​​ക്കു​​ന്നു. ജ​​ഡ്ജി​​യു​​ടെ പേ​​ര് Judge Ernest Adof Himmer എ​​ന്നാ​​ണ്. ശി​​ക്ഷ വി​​ധി​​ച്ച് എ​​ല്ലാ​​വ​​രെ​​യും ജ​​യി​​ലി​​ല്‍ അ​​ട​​യ്​​ക്കു​​ന്നു. അ​​ഭി​​നേ​​താ​​ക്ക​​ളു​​ടെ യ​​ഥാ​​ർ​ഥ പേ​​രാ​​ണ് ക​​ഥാ​​പാ​​ത്ര​​ങ്ങ​​ള്‍ക്ക് ന​​ല്‍കി​​യി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. സി​​ദ്ധാ​​ന്ത​​വും പ്ര​​യോ​​ഗ​​വും, അ​​മൂ​​ര്‍ത്ത ആ​​ശ​​യ​​ങ്ങ​​ളെ മൂ​​ര്‍ത്ത​​മാ​​യ പ്ര​​യോ​​ഗ​​ത്തി​​ലേ​​ക്ക് പ​​രാ​​വ​​ര്‍ത്ത​​നം ചെ​​യ്യു​​ക എ​​ന്ന​​തൊ​​െ​ക്ക​​യാ​​ണ് സി​​നി​​മ​​യി​​ല്‍ ച​​ര്‍ച്ച​ചെ​​യ്യ​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന​​ത്.



Tout va bien ഒ​​രു സോ​​സേ​​ജ്‌ ഫാ​​ക്ട​​റി​​യി​​ലെ സ​​മ​​ര​​മാ​​ണ്. ഇ​​തി​​ന് സാ​​ക്ഷി​​ക​​ളാ​​വു​​ന്ന ഒ​​രു അ​​മേ​​രി​​ക്ക​​ന്‍ വ​​നി​​താ റി​​പ്പോ​​ര്‍ട്ട​​റും അ​​വ​​രു​​ടെ ഫ്ര​​ഞ്ചു​കാ​​ര​​നാ​​യ ഭ​​ര്‍ത്താ​​വും. അ​​ദ്ദേ​​ഹം ടി.​വി പ​​രി​​പാ​​ടി​​ക​​ളു​​ടെ സം​​വി​​ധാ​​യ​​ക​​നാ​​ണ്. ക്രോ​​സ് സെ​​ക്​​ഷ​​നി​​ലു​​ള്ള ഒ​​രു കെ​​ട്ടി​​ട​​മാ​​ണ് ഫാ​​ക്ട​​റി സെ​​റ്റ്. കാ​​മ​​റ ഒ​​രു മു​​റി​​യി​​ല്‍ നി​​ന്ന് മ​​റ്റൊ​​രു മു​​റി​​യി​​ലേ​​ക്ക്‌, സൈ​​ദ്ധാ​​ന്തി​​ക​​മാ​​യി ചു​​വ​രു​​ക​​ളി​​ലൂ​​ടെ എ​​ന്ന​പോ​​ലെ ഒ​​രു മു​​റി​​യി​​ൽ​നി​​ന്ന് മ​​റ്റൊ​​ന്നി​​ലേ​​ക്ക്‌ നീ​​ങ്ങു​​ന്നു. ഇ​​തി​​ലൂ​​ടെ നാ​​ലാം ചു​​വ​ര്‍ അ​​ക്ഷ​​രാ​​ർ​ഥ​​ത്തി​​ൽ ത​​ക​​ര്‍ത്തു​​കൊ​​ണ്ട് പ്രേ​​ക്ഷ​​ക​​രെ ഒ​​രു സി​​നി​​മ​​യാ​​ണ് കാ​​ണു​​ന്ന​​ത് എ​​ന്ന് ഓ​​ർ​മി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്നു. ഇ​​ട​​തു​​പ​​ക്ഷ വാ​​ചാ​​ടോ​​പ​​ത്തെ​​യും മു​​ത​​ലാ​​ളി​​ത്ത​​ത്തെ​​യും ഉ​​പ​​ഭോ​​ഗ സം​​സ്കാ​​ര​​ത്തെ​​യും സി​​നി​​മ വി​​മ​​ര്‍ശി​​ക്കു​​ന്നു.

Letter to Jane അ​​റു​​പ​​ത് മി​​നി​​റ്റ് ദൈ​​ര്‍ഘ്യ​​മു​​ള്ള ഒ​​രു സി​​നി​​മാ​​റ്റി​​ക് ഉ​​പ​​ന്യാ​​സം ആ​​ണെ​​ന്നു പ​​റ​​യാം. അ​​ഭി​​നേ​​ത്രി​​യും സാ​​മൂ​​ഹി​ക-​​രാ​​ഷ്​​ട്രീ​യ പ്ര​​വ​​ര്‍ത്ത​​ക​​യു​​മാ​​യ ജെ​​യി​​ൻ ഫോ​​ണ്ട യു​​ദ്ധ സ​​മ​​യ​​ത്ത് വി​​യ​​റ്റ്നാം സ​​ന്ദ​​ര്‍ശി​​ക്കു​​ക​​യു​​ണ്ടാ​​യി. ഈ ​​അ​​വ​​സ​​ര​​ത്തി​​ല്‍ L'^xpress എ​​ന്ന പ​​ത്ര​​ത്തി​​ല്‍ ഒ​​രു വാ​​ര്‍ത്ത​​യോ​​ടു​​കൂ​​ടി പ്ര​​സി​​ദ്ധീ​​ക​​രി​​ച്ച അ​​വ​​രു​​ടെ ഒ​​രു ഫോ​​ട്ടോ​​യെ അ​​പ​​നി​​ർ​മി​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണ് സി​​നി​​മ. ശ​​ബ്​​ദ​​പ​​ഥ​​ത്തി​​ല്‍ ഗൊ​​ദാ​​ര്‍ദി​​െ​ൻ​റ​​യും ഗോ​​റി​​െ​ൻ​റ​​യും അ​​പ​​ഗ്ര​​ഥ​​നം. ഫോ​​ണ്ട​​യു​​ടെ ഉ​​ദ്ദേ​​ശ്യ​ശു​​ദ്ധി​​യെ ഇ​​തി​​ലൂ​​ടെ ചോ​​ദ്യം​ചെ​​യ്യു​​ന്നു. അ​​വ​​രു​​ടെ മു​​ഖ​​ഭാ​​വ​​ത്തെ, ഫോ​​ട്ടോ എ​​ടു​​ത്തി​​രി​​ക്കു​​ന്ന രീ​​തി​​യെ, പ​​ശ്ചാ​​ത്ത​​ല​​ത്തി​​ൽ അ​​വ്യ​​ക്ത​​മാ​​യ രീ​​തി​​യി​​ലു​​ള്ള വി​​യ​​റ്റ്നാം​​കാ​​ര​​നെ ഒ​​ക്കെ സൂ​​ക്ഷ്മ വി​​ശ​​ക​​ല​​ന​​ത്തി​​ന്‌ വി​​ധേ​​യ​​മാ​​ക്കു​​ന്നു. ഇ​​ട​​ക്ക്​ അ​​വ​​രു​​ടെ​​യും പി​​താ​​വും പ്ര​​ശ​​സ്ത അ​​ഭി​​നേ​​താ​​വു​​മാ​​യ ഹെ​​ൻ​റി ഫോ​​ണ്ട​​യു​​ടെ സി​​നി​​മ​​യി​​ൽനി​​ന്നു​​മു​​ള്ള നി​​ശ്ച​​ല ചി​​ത്ര​​ങ്ങ​​ളും ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ട് ത​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ വാ​​ദ​​മു​​ഖ​​ത്തെ ഇ​​വ​​ര്‍ ന്യാ​​യീ​​ക​​രി​​ക്കു​​ന്നു.

Letter to Jane എ​​ന്ന സി​​നി​​മ​​യോ​​ടു​​കൂ​​ടി ഈ ​​കൂ​​ട്ടാ​​യ്മ​​യു​​ടെ പ്ര​​വ​​ര്‍ത്ത​​ന​​ങ്ങ​​ൾ അ​​വ​​സാ​​നി​​ക്കു​​ന്നു. ഒ​​പ്പം ഗൊ​​ദാ​​ര്‍ദി​​െ​ൻ​റ സി​​നി​​മാ ജീ​​വി​​ത​​ത്തി​​ലെ ഒ​​രു ഘ​​ട്ട​​വും. Anne-Marie Mievilleയു​​മാ​​യി സ​​ഹ​​ക​​രി​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ടു​​ള്ള അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​െ​ൻ​റ അ​​ടു​​ത്ത ഘ​​ട്ടം 1973ല്‍ ​​ആ​​രം​​ഭി​​ക്കു​​ന്നു. ഇ​​വ​​ര്‍ സി​​ഗാ വ​​ര്‍തോ​​വ്‌ ഗ്രൂ​​പ്പി​​ലും ഭാ​​ഗ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. പ​​ല സി​​നി​​മ​​ക​​ളി​​ലും ഗൊ​​ദാ​​ർ​​ദ് ഇ​​വ​​ര്‍ക്ക്‌ പ​​ല രീ​​തി​​യി​​ൽ ക്രെ​​ഡി​​റ്റ് കൊ​​ടു​​ത്തി​​ട്ടു​​ണ്ട്. Sonimage എ​​ന്ന നി​​ർ​മാ​​ണ ക​​മ്പ​​നി​​ക്ക് കീ​​ഴി​​ൽ അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തോ​​ടൊ​​പ്പം സ​​ഹ​​ക​​രി​​ച്ച് Mieville കു​​റെ സി​​നി​​മ​​ക​​ള്‍ ഉ​​ണ്ടാ​​ക്കി. ഇ​​വ​​ര്‍ ഭാ​​ര്യാ​​ഭാ​​ര്‍ത്താ​​ക്ക​​ന്മാ​​രു​​മാ​​ണ്.

ഗൊ​​ദാ​​ർ​​ദും ഗോ​​റി​​നും ഹോ​​ളി​​വു​​ഡി​​നെ​​യും അ​​തി​​െ​ൻ​റ മാ​​തൃ​​ക​​യി​​ല്‍ ലോ​​ക​​ത്തെ​​മ്പാ​​ടു​​മു​​ള്ള സി​​നി​​മ​​യെ​​യു​​മാ​​ണ് ശ​​ത്രു​​വാ​​യി ക​​ണ്ട​​തെ​​ങ്കി​​ല്‍, ഹോ​​ളി​​വു​​ഡി​​നൊ​​പ്പം ര​​ണ്ടാം സി​​നി​​മ​​യാ​​യ ആ​​ർ​ട്ട്​ സി​​നി​​മ​​യെ ചേ​​ര്‍ത്തു​​​വെ​ച്ചു ലാ​​റ്റി​​ന​​മേ​​രി​​ക്ക​​യി​​ലെ മൂ​​ന്നാം സി​​നി​​മാ പ്ര​​സ്ഥാ​​നം. എ​​ന്നാ​​ല്‍ ഇ​​ന്ന​​ത്തെ ന​​മ്മു​​ടെ സാ​​ഹ​​ച​​ര്യ​​ത്തി​​ല്‍ ആ​​ർ​ട്ട്​ സി​​നി​​മ എ​​ന്ന ലേ​​ബ​​ലി​​ല്‍ പു​​റ​​ത്തു​​വ​​രു​​ന്ന ക​​പ​​ട സി​​നി​​മ​​ക​​ളും യ​​ഥാ​​ർ​ഥ സി​​നി​​മ​​യു​​ടെ ശ​​ത്രു​​വാ​​ണ്.

ഗൊ​​ദാ​​ർ​​ദും ഗോ​​റി​​നു​​മാ​​യി Kent Karrol സം​​ഭാ​​ഷ​​ണം മാധ്യമം ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് ലക്കം 1282ൽ വായിക്കാം