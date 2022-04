സമകാലിക ഇന്ത്യയിലെ മാധ്യമപ്രതിസന്ധി -സംവാദം

മാധ്യമം ആഴ്ചപ്പതിപ്പിന്റെ രജതജൂബിലി ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് മാർച്ച് 26ന് കോഴിക്കോട്ട് സംഘടിപ്പിച്ച 'പോപ്പുലിസത്തിന്റെയും മഹാമാരിയുടെയും കാലത്തെ മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധികൾ' (Crisis of Media at the Time of Populism and Pandemic) മാധ്യമ സെമിനാറിന്റെ ലിഖിതരൂപം. കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെയും ഭരണകൂട അടിച്ചമർത്തലുകളുടെയും...