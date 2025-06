കടുവയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും കൂട്ടമരണം: പശുവി​ന്റെ ജഡം തിന്നതിനെ തുടർന്നെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘം

ബം​ഗ​ളൂ​രു: ചാ​മ​രാ​ജ​ന​ഗ​റി​ൽ ക​ടു​വ​യും നാ​ല് കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളുടെയും ജീവഹാനിക്ക് കാരണം പ​ശു​വി​ന്റെ ജഡത്തിൽനി​ന്ന് വി​ഷ​ബാ​ധ​യേ​റ്റാ​ണെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. പോ​സ്റ്റ്മോ​ർ​ട്ടം റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ഇ​ക്കാ​ര്യം പ​റ​യു​ന്ന​താ​യി ചാ​മ​രാ​ജ​ന​ഗ​ർ സ​ർ​ക്കി​ൾ വ​നം ചീ​ഫ് ക​ൺ​സ​ർ​വേ​റ്റ​ർ ടി. ​ഹി​രാ​ലാ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പോ​സ്റ്റ്‌​മോ​ർ​ട്ട​ത്തി​നു​ശേ​ഷം മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ക​ടു​വ​ക​ളു​ടെ ആ​ന്ത​രി​കാ​വ​യ​വ​ങ്ങ​ളും സാ​മ്പി​ളു​ക​ളും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കാ​യി ലാ​ബി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​കു​തി തി​ന്നു​ക​ഴി​ഞ്ഞ പ​ശു​വി​ന്റെ സാ​മ്പി​ളു​ക​ളും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് അ​യ​ച്ചു. ഏ​ത് വി​ഷ​മാ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത്, എ​ത്ര വി​ഷം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്നേ​യു​ള്ളൂ. ക​ടു​വ​ക്ക് ഏ​ക​ദേ​ശം 10 വ​യ​സ്സും കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഏ​ക​ദേ​ശം എ​ട്ട് മു​ത​ൽ 10 മാ​സം വ​രെ പ്രാ​യ​വു​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​വ ഏ​ക​ദേ​ശം മൂ​ന്ന് ദി​വ​സം മു​മ്പ് ജീവഹാനി സംഭവിച്ചെന്നാ​ണ് നി​ഗ​മ​നം. പ​ശു​വി​ന്റെ ജ​ഡ​ത്തി​ൽ വി​ഷം ചേ​ർ​ത്ത് മ​നഃ​പൂ​ർ​വം കാ​ട്ടി​നു​ള്ളി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ച​താ​ണോ എ​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​വ​രി​ക​യാ​ണ്. പ​ശു​വി​ന്റെ ഉ​ട​മ​യെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ തി​ര​ച്ചി​ൽ തു​ട​രു​ന്നു. വ​നം നി​രീ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്കും ഗാ​ർ​ഡു​ക​ൾ​ക്കും ശ​രി​യാ​യ ശ​മ്പ​ളം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടി​ല്ലേ എ​ന്നും പ​ട്രോ​ളി​ങ് സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും വീ​ഴ്ച​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ടോ എ​ന്നും അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​മെ​ന്ന് സി.​സി.​എ​ഫ് അ​റി​യി​ച്ചു. പ്രാ​ഥ​മി​ക വി​വ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ കൊ​പ്പ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ ഏ​താ​നും​പേ​രെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തേ​സ​മ​യം, ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്താ​ൻ എ​ൻ‌.​ടി‌.​സി.‌​എ പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ൻ‌.​ടി‌.​സി.‌​എ ബം​ഗ​ളൂ​രു റീ​ജ​ന​ൽ ഓ​ഫി​സ് എ‌.​ഐ‌.​ജി വി. ​ഹ​രി​ണി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘം ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​ക്കു​ള്ളി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം. Show More expand_more

Mass death of tiger and cubs: Report says it was caused by eating cow carcass