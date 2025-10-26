Begin typing your search above and press return to search.
    പൊ​രു​ൾ തേ​ടി​യു​ള്ള സ​ഞ്ചാ​രം

    ‘ബം​ഗാ​ളി​ൽ നി​ന്ന് ഒ​രു വാ​ർ​ത്ത​യു​മി​ല്ല.

    ബം​ഗാ​ളി​ൽ നി​ന്ന് മാ​ത്രം

    യാ​തൊ​ന്നും അ​റി​യു​ന്നി​ല്ല.

    യാ​തൊ​ന്നും

    ഒ​ന്നും’. കെ.​ജി. ശ​ങ്ക​ര​പ്പി​ള്ള​യു​ടെ ‘ബം​ഗാ​ൾ’ എ​ന്ന ക​വി​ത ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്. പി​ന്നീ​ടും ന​മ്മ​ൾ ഒ​രു​പാ​ട് ബം​ഗാ​ൾ വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ കേ​ട്ടു. കേ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. ബം​ഗാ​ൾ വാ​ർ​ത്ത​ക​ളു​ടെ നെ​ല്ലും പ​തി​രും ചി​ക​യു​ന്ന, നു​ണ​ക​ളു​ടെ​യും അ​ർ​ധ സ​ത്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പെ​രു​മ്പ​റ മു​ഴ​ക്കി പു​തി​യ സ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​മെ​ന്ന അ​ട​യാ​ള​വാ​ക്യ​മാ​യി ബം​ഗാ​ളി​നെ മാ​റ്റി​യ, ആ ​പു​തി​യ ബം​ഗാ​ളി​നെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി മി​ഥു​ൻ കൃ​ഷ്ണ ര​ചി​ച്ച നോ​വ​ലാ​ണ് ‘അ​പ​ര സ​മു​ദ്ര’.

    ഫി​ക്ഷ​നി​ൽ ഒ​രു​പ​ക്ഷേ മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ എ​ഴു​ത​പ്പെ​ടാ​ത്ത, ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ സ​മ​സ്യ​യു​ടെ പൊ​രു​ൾ തേ​ടി​യു​ള്ള സ​ഞ്ചാ​ര​മാ​ണ് ഈ ​നോ​വ​ൽ. കേ​ര​ളം പോ​ലെ ത​ന്നെ ബം​ഗാ​ളും സാം​സ്കാ​രി​ക​മാ​യ പ​രി​സ​രം​കൊ​ണ്ട് എ​ന്നും ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ബം​ഗാ​ളും കേ​ര​ള​വും എ​ക്കാ​ല​ത്തും ഒ​രു പൊ​തു സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​സ​രം പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു പോ​ന്നു. പ​ഥേ​ർ പാ​ഞ്ചാ​ലി ന​മ്മു​ടെ നാ​ട്ടി​ൻ​പു​റ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞ സ​ദ​സ്സി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ച​താ​ണ്.

    ബം​ഗാ​ളി​ക​ളു​ടെ കേ​ര​ള കു​ടി​യേ​റ്റം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് ത​ന്നെ വ​സ്തു​ഹാ​ര പി​റ​ന്ന​താ​ണ്. മോ​ഹ​ൻ ബ​ഗാ​നും സൗ​ര​വ് ഗാം​ഗു​ലി​യും ഗീ​താ​ഞ്ജ​ലി​യും ന​മു​ക്ക് മ​റ്റൊ​രു നാ​ടി​ന്റെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലു​ക​ൾ അ​ല്ല. ക​ഴി​ഞ്ഞ നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ൽ ഒ​രു ബം​ഗാ​ളി ശാ​സ​ന​യു​ടെ സ്വ​ര​ത്തി​ൽ ന​മ്മെ ഭ്രാ​ന്താ​ല​യം എ​ന്ന് വി​ളി​ച്ച​ത് ഇ​ന്നും അ​ഭി​മാ​ന​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ന​മ്മ​ൾ ഓ​ർ​ക്കാ​റ്. ബം​ഗാ​ളു​മാ​യു​ള്ള ന​മ്മു​ടെ ബ​ന്ധം പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളു​ടെ ച​രി​ത്ര​മു​ണ്ട്. അ​ന്ന​ത് ഒ​രു ബൗ​ദ്ധി​ക വി​നി​മ​യം ആ​ണെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ന്ന​ത് കൂ​ടു​ത​ൽ ഭൗ​തി​ക​മാ​യി കൂ​ടി മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട് എ​ന്ന് മാ​ത്രം.

    ബം​ഗാ​ളി​ലെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ മാ​റ്റം ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ആ​ക​മാ​നം വി​വി​ധ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ്. സിം​ഗൂ​രും ന​ന്ദി​ഗ്രാം സ​മ​ര​ങ്ങ​ളും. ഈ ​പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ എ​ഴു​ത​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ് അ​പ​ര​സ​മു​ദ്ര. എ​വി​ടെ​പ്പോ​യാ​ലും ‘ബം​ഗാ​ളി’ എ​ന്ന അ​പ​ര​വി​ദ്വേ​ഷ വി​ളി കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ദുഃ​ഖം പേ​റു​ന്ന ബി​നോ​ബ എ​ന്ന ബാ​ല​നി​ൽ നി​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച്‌, ബം​ഗാ​ളി​ലെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ മാ​റ്റ​ത്തി​നു പ​ശ്ചാ​ത്ത​ലം ഒ​രു​ക്കി​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ അ​ട​രു​ക​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് നോ​വ​ൽ മി​ഴി തു​റ​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​നു​താ​പം ഇ​ല്ലാ​ത്ത അ​ധി​കാ​ര​പ്ര​യോ​ഗ​ത്തെ, ഗു​ണ്ടാ​രാ​ജി​നെ, യു​ക്തി ര​ഹി​ത​മാ​യ പൊ​തു​ബോ​ധ​ത്തെ, മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ക​ടും ദാ​രി​ദ്ര്യ​ത്തി​ലെ ജീ​വി​ത​ത്തെ​യും അ​വ​രു​ടെ പ്ര​ത്യാ​ശ​യെ​യും അ​പ​ര​വ​ൽ​ക്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന മ​നു​ഷ്യ​നെ​യും അ​തി​ശ​യോ​ക്തി ഇ​ല്ലാ​തെ കാ​ണി​ച്ചു ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട് നോ​വ​ൽ.

    ‘ഓ​വ​ർ ബ്രി​ഡ്ജി​ന​ടി​യി​ൽ, ഇ​രു​ണ്ട ലോ​കം തീ​ർ​ത്ത് ക​ഴി​യു​ന്ന ഒ​രു കൂ​ട്ടം മ​നു​ഷ്യ​ർ. വി​ള​റി​യ മു​ഖ​ങ്ങ​ളും ചെ​മ്പി​ച്ച് പ​റ​ക്കു​ന്ന മു​ടി​യും ക​ട​ലാ​സി​ന്റെ ക​ന​മു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളും സ്ത്രീ​ക​ളും അ​നീ​ഷ് മാ​ഷി​നെ ത​ന്നെ ഉ​റ്റു​നോ​ക്കി. ജീ​വി​തം ത​ന്നെ ശ​വ​കു​ടീ​ര​മാ​യ​വ​ർ. നി​രാ​ശ​യു​ടെ ഭൂ​പ​ടം വ​ര​ച്ച് അ​ഭ​യം തേ​ടി​യ​വ​ർ. റോ​ഡി​നു​മ​റു​ക​ര​യു​ള്ള തെ​രു​വി​ലെ ഒ​ഴു​ക്കി​ൽ​പ്പെ​ടാ​തെ അ​ടി​ഞ്ഞു​കൂ​ടി, ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ ക​ണ്ണി​ൽ മ​റ പ​റ്റി ജീ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ’. ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ മ​റ പ​റ്റി ജീ​വി​ക്കു​ന്ന, ന​മ്മു​ടെ നാ​ടി​ന്റെ ക​ന​മു​ള്ള പ​ണി​ക​ളൊ​ക്കെ ചെ​യ്യു​ന്ന, അ​ക്ഷ​രാ​ർ​ത്ഥ​ത്തി​ൽ അ​രി​ക്കു​വ​ൽ​ക്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ നാ​വാ​വു​ന്നു​ണ്ട് ഈ ​പു​സ്ത​കം.

    ഏ​ച്ചു​കെ​ട്ട​ലി​ല്ലാ​ത്ത പ്ര​യോ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ലും സു​ന്ദ​ര​മാ​യ ഭാ​ഷാ വി​നി​മ​യ​ത്താ​ലും പാ​രാ​യ​ണ​ത്തി​ൽ ആ​വേ​ശം ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട് അ​പ​ര​സ​മു​ദ്ര. ‘‘ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ നി​ന്നും വാ​ക്യ ചീ​ളു​ക​ൾ നു​ള്ളി പെ​റു​ക്കി ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ ആ​ക്ര​മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട കാ​റി​ന് ചു​റ്റും ന​ട​ന്നു’’, ‘‘നാ​ര​ക​ത്തി​ന്റെ​യും തു​ള​സി​ച്ചെ​ടി​യു​ടെ​യും ക​മ്പു​ക​ളി​ൽ ഉ​റു​മ്പു​ക​ൾ പാ​മ്പും കോ​ണി​യും ക​ളി​ക്കു​ന്നു’’ ചി​ല ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ.

    ന​ല്ല ഗ​വേ​ഷ​ണ​വും ബൗ​ദ്ധി​ക അ​ധ്വാ​ന​വും ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ മാ​ത്രം എ​ഴു​താ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ഒ​രു പു​സ്ത​ക​മാ​ണ് അ​പ​ര സ​മു​ദ്ര. നി​ഷ്പ​ക്ഷ നാ​ട്യ​ത്തി​ന്റെ ബാ​ല​ൻ​സി​ങ് ഇ​ല്ലാ​തെ, ചാ​രം​മൂ​ടി​യ സ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റ് ചെ​യ്യു​ക വ​ഴി ഈ ​നോ​വ​ലെ​ഴു​ത്ത് ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം കൂ​ടി​യാ​യി മാ​റു​ന്നു. ബം​ഗാ​ളി​യി​ലേ​ക്കും ഹി​ന്ദി​യി​ലേ​ക്കും വി​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന നോ​വ​ൽ.


