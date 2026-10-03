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    ആയുധങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ച കേസ്; മൂന്ന് സൈനികരടക്കം ഏഴുപേർ അറസ്റ്റിൽ

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    ആയുധങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ച കേസ്; മൂന്ന് സൈനികരടക്കം ഏഴുപേർ അറസ്റ്റിൽ
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    ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ്: ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ലെ സൈ​നി​ക കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളും വെ​ടി​ക്കോ​പ്പു​ക​ളും മോ​ഷ്ടി​ച്ച കേ​സി​ൽ മൂ​ന്ന് സൈ​നി​ക​ര​ട​ക്കം ഏ​ഴു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. തെ​ല​ങ്കാ​ന​യി​ലെ നാ​ഗ​ർ​ക​ർ​ണൂ​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​യും മു​ൻ ഹ​വി​ൽ​ദാ​റു​മാ​യ ഉ​പ്പു​ത്ത​ല മ​ല്ലേ​ഷ് (37) ആ​ണ് കേ​സി​ലെ പ്ര​ധാ​ന പ്ര​തി. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 31ന് ​രാ​ത്രി​യി​ൽ ബൊ​ല്ലാ​റ​ത്തി​ലെ ‘കോ​ട്ടെ ആ​ൻ​ഡ് ബ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ മാ​ഗ​സി​ൻ’ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് എ.​കെ-203 റൈ​ഫി​ളു​ക​ളും വെ​ടി​ക്കോ​പ്പു​ക​ളും മോ​ഷ്ടി​ച്ച കേ​സി​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 11നാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. മ​ല്ലേ​ഷി​ന്റെ പി​താ​വി​ന്റെ വീ​ട്ടി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന മു​ഴു​വ​ൻ ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളും വെ​ടി​ക്കോ​പ്പു​ക​ളും പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. ഇ​യാ​ളി​ൽ നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച വി​വ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് മൂ​ന്ന് സൈ​നി​ക​ർ, പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ൾ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ര​ണ്ടു​പേ​ർ, മ​ല്ലേ​ഷി​ന്റെ ബ​ന്ധു, സു​ഹൃ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​രെ ശ​നി​യാ​ഴ്ച അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​തെ​ന്ന് മ​ൽ​കാ​ജ്ഗി​രി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ബി. ​സു​മ​തി അ​റി​യി​ച്ചു

    20 ബ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ മ​ദ്രാ​സ് റെ​ജി​മെ​ന്റി​ൽ ഹ​വി​ൽ​ദാ​റാ​യി​രു​ന്ന മ​ല്ലേ​ഷി​നെ അ​ച്ച​ട​ക്ക​ലം​ഘ​ന​വും ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി ഈ ​വ​ർ​ഷം ജൂ​ണി​ൽ സ​ർ​വി​സി​ൽ​നി​ന്ന് പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ടി​രു​ന്നു. വീ​ടു​ക​ളി​ൽ ക​വ​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന മ​ല്ലേ​ഷ്, ബ​ന്ധു​വി​നും സു​ഹൃ​ത്തി​നു​മൊ​പ്പം ബാ​ങ്കു​ക​ൾ, ജ്വ​ല്ല​റി​ക​ൾ, സ​മ്പ​ന്ന​രു​ടെ വീ​ടു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ കൊ​ള്ള​യ​ടി​ച്ച് വ​ൻ​തു​ക സ​മ്പാ​ദി​ക്കാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യി​ട്ടി​രു​ന്ന​താ​യി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പി​ന്നാ​ലെ, റെ​ജി​മെ​ന്റി​ലെ മൂ​ന്ന് സൈ​നി​ക​രെ മ​ല്ലേ​ഷ് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​വ​രു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ‘കോ​ട്ടെ ആ​ൻ​ഡ് മാ​ഗ​സി​ൻ’ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ പൂ​ട്ടു​ക​ൾ ത​ക​ർ​ത്ത് ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളും വെ​ടി​ക്കോ​പ്പു​ക​ളും മോ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.പ​ണം സ​മ്പാ​ദി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും തീ​വ്ര​വാ​ദ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ക​​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

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    News Summary - Weapons Theft Case: 7 Arrested Including 3 Soldiers
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