വായിച്ചു വായിച്ചു വളരാം

ജൂൺ 19 വായനാദിനം. കേരളത്തിലെ ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വളർച്ചക്ക് പി.എൻ. പണിക്കർ നൽകിയ സംഭാവനകൾക്കുള്ള ആദരമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരമദിനം ദേശീയ വായനാദിനമായി ആചരിച്ചുപോരുന്നു. ജൂൺ 19 മുതൽ ഒരാഴ്​ച കേരളത്തിൽ വായനവാരം ആചരിക്കാറുണ്ട്​. കേരളത്തിലെ ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്​ഥാനത്തി​ന്റെ വളർച്ചക്ക്​ പി.എൻ. പണിക്കർ നൽകിയ സംഭാവനകൾ അതുല്യമാണ്. ‘കേരള ഗ്രന്ഥശാല സംഘം’ എന്നപേരിൽ പ്രവർത്തിച്ചുവന്ന സംഘടനയാണ്​ കേരളത്തിലെ ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്​ഥാനത്തിന്റെ വളർച്ചക്ക്​ നിർണായകമായ പങ്കുവഹിച്ചത്​. 1945 മുതൽ 1977 വരെ ഗ്രന്ഥശാല സംഘത്തിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി.എൻ. പണിക്കരായിരുന്നു. ഗ്രന്ഥശാലകളിൽ 1970കളിൽ 20 സാക്ഷരത കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക്​ തുടക്കമിട്ടത്​ അദ്ദേഹമായിരുന്നു. 1977ലാണ്​ ‘കാൻഫെഡി’ന്​ (കേരള അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസ വികസന കൗൺസിൽ) പി.എൻ. പണിക്കരും കൂട്ടരും രൂപംകൊടുത്തത്​. 18 വർഷം ‘കാൻഫെഡി​’​ന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി പി.എൻ. പണിക്കർ പ്രവർത്തിച്ചു. സാക്ഷരത പ്രവർത്തനത്തിന്​ പുറമെ, ‘നാം ഒന്ന്​’, ‘സൗഹൃദ ഗ്രാമം’, ‘വായിച്ചു വളരുക, ചിന്തിച്ച്​ വിവേകം നേടുക’, ‘എഴുത്തുപഠിച്ച്​ കരുത്തുനേടുക’ തുടങ്ങിയ ആശയപ്രചാരണങ്ങളുമായി ‘കാൻഫെഡ്​’ കേരളത്തി​ൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചു. വായനക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകി ഒരു വലിയ വായനാ സമൂഹത്തെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകിയ മഹാപ്രതിഭയുടെ സ്മരണയിൽ വായനാദിനം മനോഹരമാക്കാം.

നിങ്ങളിൽ ഊർജ്ജം നിറക്കാൻ, ഇതുവരെ അനുഭവിക്കാത്ത ഒരു വികാരത്തെ ഉണർത്താൻ, ഭാവനയെ സമ്പുഷ്ടമാക്കാൻ, ദിവസം മുഴുവൻ ഉന്മേഷത്തോടെ ഇരിക്കാൻ, നല്ലത് ചിന്തിക്കാൻ, നല്ലത് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരുപക്ഷേ ഒരു പുസ്തകം നിങ്ങളെ സഹായിച്ചേക്കും. ഹോബിയായും ഒഴിവുസമയം ചിലവഴിക്കാനുമായിരിക്കും പലരും പുസ്തക വായന​യെ കൂ​ടെക്കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടാകുക. എന്നാൽ, മറ്റു ചിലർ സ്വയം ​പ്രചോദിപ്പിക്കാനും നല്ലൊരു വ്യക്തിയാകാനുമാണ് വായനക്കായി സമയം കണ്ടെത്തുക. എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ പുസ്തക​ങ്ങൾ സ്വാധീനം ചെലുത്തും. ലോകനേതാക്കളെ സ്വാധീനിച്ച ചില പുസ്തകങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം.

Barack Obama

Jhumpa Lahiri -The Lowland

Age of Ambition: Chasing Fortune, Truth and Faith in the New China -Evan Osnos

Being Mortal: Medicine and What Matters in the End -Atul Gawande

Cartwheeling in Thunderstorms -Katherine Rundell

Nuts To You -Lynn Rae Perkins

J K Rowling

Emma -Jane Austen

Macbeth -William Shakespeare

Little Women -Louisa May Alcott

The Casual Vacancy -J.K. Rowling

The Story of the Treasure Seekers -E. Nesbit

Malala Yousafzai

The Diary of Anne Frank

The Alchemist -Paulo Coelho

Parvana’s Journey -Deborah Ellis

The Wonderful Wizard of Oz

A Brief History of Time -Stephen Hawking

Jeff Bezos

The Effective Executive: The Definitive Guide to Getting the Right Things Done -Peter Drucker.

The Remains of the Day’ -Kazuo Ishiguro

Creation: Life and How to Make It -Steve Grand

The Stopwatch Gang -Greg Weston

Mark Zuckerberg

The End of Power -Moises Naim

Gang Leader for a Day: A Rogue Sociologist Takes to the Streets -Sudhir Venkatesh

Creativity Inc: Overcoming the Unseen Forces That Stand in the Way of True Inspiration -Ed Catmull

Dealing with China -Hank Paulson

Ender’s Game -Orson Scott Card

Elon Musk

​The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy -Douglas Adams

The Lord Of The Rings -J R R Tolkein

Structures Or Why Things Don’t Fall Down - J.E Gordon

Superintelligence: Paths Dangers Strategies -Nick Bostrom

Lionel Messi

The Autobiography of Diego Maradona

Bill Gates

The Road to Character -David Brooks.

Thing Explainer: Complicated Stuff in Simple Words -Randall Munroe

Mindset: The New Psychology of Success -Carol S. Dweck

Eradication: Ridding the World of Diseases Forever? -Nancy Leys Stepan

Priyanka Chopra

Letters from a Father to His Daughter - Jawaharlal Nehru.

Romeo and Juliet -William Shakespeare.

Tell me your Dreams -Sidney Sheldon

കൂട്ടുകാർ നിർബന്ധമായും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട കുറേ പുസ്തകങ്ങളുടെ കുറിപ്പുകളാണ് താഴെ. ചിലതെല്ലാം കൂട്ടുകാർ വായിച്ചതായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവ ക​ണ്ടെത്തി വായനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ...

ഉ​ണ്ണി​ക്കു​ട്ട​ന്റെ ലോ​കം

ഗ്രാ​മീ​ണ​പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​മു​ള്ള കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ കൊ​ച്ചു​കു​ട്ടി​യു​ടെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ലൂ​ടെ വി​വ​രി​ക്കു​ന്ന ല​ളി​ത​മാ​യ നോ​വ​ലാ​ണ് ഉ​ണ്ണി​ക്കു​ട്ട​ന്റെ ലോ​കം. ന​ന്ത​നാ​രു​ടേ​താ​ണ് കൃ​തി. ഉ​ണ്ണി​ക്കു​ട്ട​ന്റെ ഒ​രു ദി​വ​സം, ഉ​ണ്ണി​ക്കു​ട്ട​ൻ സ്‌​കൂ​ളി​ൽ, ഉ​ണ്ണി​ക്കു​ട്ട​ൻ വ​ള​രു​ന്നു എ​ന്നീ കൃ​തി​ക​ളു​ടെ സ​മാ​ഹാ​ര​മാ​ണ് ഉ​ണ്ണി​ക്കു​ട്ട​ന്റെ ലോ​കം.

മോ​ബി ഡി​ക്ക് (Moby Dick)

അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ശ്രേ​ഷ്ഠ​മാ​യ നോ​വ​ലാ​ണ് മോ​ബി ഡി​ക്ക്. ലോ​ക​സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ലെ ക്ലാ​സി​ക് കൃ​തി​ക​ളി​ലൊ​ന്ന്. സാ​ഹ​സി​ക​ത​യെ അ​ത്ര​മേ​ൽ തീ​വ്ര​മാ​യി ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ച കൃ​തി​യാ​ണ് ഹെ​ർ​മ​ൻ മെ​ൽ​വിന്റെ ലോ​ക​സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ലെ ക്ലാ​സി​ക് കൃ​തി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ മോ​ബി ഡി​ക്ക്. ത​ന്റെ കാ​ലുമു​റി​ച്ച് ക​ട​ന്നു​ക​ള​ഞ്ഞ മോ​ബി ഡി​ക്ക് എ​ന്ന തി​മിം​ഗ​ല​ത്തെ തേ​ടി​യു​ള്ള ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ അ​ഹ​ബിന്റെ സാ​ഹ​സി​ക​യാ​ത്ര​യാ​ണ് നോ​വ​ലിന്റെ ഇ​തി​വൃ​ത്തം. തി​മിം​ഗ​ല വേ​ട്ട​യി​ലെ ആ​വേ​ശ​വും ഭ​യാ​ന​ക​മാ​യ അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത​ക​ളും വ​ള​രെ ത​ന്മയ​ത്വ​ത്തോ​ടെ ഈ ​നോ​വ​ലി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

മാ​ൽ​ഗു​ഡി ഡെ​യ്സ്

ആ​ർ.​കെ. നാ​രാ​യ​ണ​ൻ എ​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ന് ലോ​ക​പ്ര​ശ​സ്തി ന​ൽ​കി​യ പു​സ്ത​ക​മാ​ണ് മാ​ൽ​ഗു​ഡി ഡെ​യ്സ്. തെ​ക്കേ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ സാ​ങ്ക​ൽ​പി​ക പ​ട്ട​ണ​മാ​യ മാ​ൽ​ഗു​ഡി​യെ കേ​​ന്ദ്രീക​രി​ച്ചു​ള്ള ക​ഥ​ക​ളാ​ണ് ഇ​വ. 1943ൽ ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ തോ​ട്ട് പ​ബ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് ആ​ണ് മാ​ൽ​ഗു​ഡി ഡെ​യ്സ് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​ത്. 1982ൽ ​ഇ​ത് ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് പു​റ​ത്തേ​ക്കും പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. മാ​ൽ​ഗു​ഡി എ​ന്ന സാ​ങ്ക​ൽ​പി​ക ഗ്രാ​മ​ത്തിന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ 29 നോ​വ​ലു​ക​ളും നി​ര​വ​ധി ചെ​റു​ക​ഥ​ക​ളും ആ​ർ.​കെ. നാ​രാ​യ​ണ​ൻ എ​ഴു​തി.

റോ​ബി​ൻ​സ​ൺ ക്രൂ​സോ

ലോ​ക​സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ലെ എ​ക്കാ​ല​ത്തെ​യും ക്ലാ​സി​ക്കു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് റോ​ബി​ൻ​സ​ൺ ക്രൂ​സോ. ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് പ​ത്ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും നോ​വ​ലി​സ്റ്റും ലേ​ഖ​ക​നു​മാ​യ ഡാ​നി​യ​ൽ ഡീ​ഫോ ആ​ണ് ഈ ​ഗ്ര​ന്ഥ​ത്തിന്റെ ക​ർ​ത്താ​വ്. 25 ഏ​പ്രി​ൽ 1719ലാ​ണ് നോ​വ​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ​ത്. ദ്വീ​പി​ൽ ഏ​ക​നാ​യി അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ളം ജി​വി​ച്ച റോ​ബി​ൻ​സ​ൺ ക്രൂ​സോ എ​ഴു​തു​ന്ന ഒ​രു ഡ​യ​റി​യു​ടെ രൂ​പ​ത്തി​ലാ​ണ് ക​ഥ. ഈ ​നോ​വ​ൽ ആ​ധാ​ര​മാ​ക്കി നി​ര​വ​ധി സി​നി​മ​ക​ൾ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

ഒ​രു കു​ട​യും കു​ഞ്ഞു​പെ​ങ്ങ​ളും

മ​ല​യാ​ള സാ​ഹി​ത്യ​രം​ഗ​ത്ത് എ​ക്കാ​ല​വും പ്രി​യ​മു​ള്ള ഹൃ​ദ​യ​സ്പ​ർ​ശി​യാ​യ നോ​വ​ലാ​ണ് മു​ട്ട​ത്തു വ​ർ​ക്കി​യു​ടെ ഒ​രു കു​ട​യും കു​ഞ്ഞു പെ​ങ്ങ​ളും. അ​ച്ഛ​ന​മ്മ​മാ​രി​ല്ലാ​തെ, അ​മ്മ​യു​ടെ സ​ഹോ​ദ​രി​യോ​ടൊ​പ്പം വ​ള​ർ​ന്ന ബേ​ബി, ലി​ല്ലി എ​ന്നീ കു​ട്ടി​ക​ളാ​ണ് നോ​വ​ലി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ.

എന്റെ സ​ത്യാ​ന്വേ​ഷ​ണ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ

രാ​ഷ്ട്ര​പി​താ​വ് മ​ഹാ​ത്മാ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ആ​ത്മ​ക​ഥ​യാ​ണ്‌ ‘എന്റെ സ​ത്യാ​ന്വേ​ഷ​ണ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ’. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വും വി​റ്റ​ഴി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഗ്ര​ന്ഥ​മാ​ണി​ത്. 1927ൽ ​ഗു​ജ​റാ​ത്തി ഭാ​ഷ​യി​ലാ​ണ് ഈ ​പു​സ്ത​ക​ത്തിന്റെ ആ​ദ്യ പ​തി​പ്പ് പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. 1925 മു​ത​ൽ 1929 വ​രെ ഗാ​ന്ധി​ജി ത​ന്റെ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​മാ​യ ന​വ​ജീ​വ​ൻ വാ​രി​ക​യി​ൽ ആ​ഴ്ച​ക​ളാ​യി എ​ഴു​തി​യ ലേ​ഖ​ന​പ​ര​മ്പ​ര​യു​ടെ സ​മാ​ഹാ​ര​മാ​ണി​ത്.

ദ ​ഡ​യ​റി ഓ​ഫ് എ ​യ​ങ് ഗേൾ (The Diary of a Young Girl)

യു​ദ്ധ​സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ലെ ക്ലാ​സി​ക്കാ​ണ് ആ​ൻ ഫ്രാ​ങ്കിന്റെ ഡ​യ​റി. ഒ​ളി​മു​റി​യി​ലെ ഇ​രു​ൾ​ വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ലി​രു​ന്ന് എ​ഴു​തി​യ ഡ​യ​റി​ക്കു​റി​പ്പു​ക​ൾ പി​ന്നീ​ട് ലോ​ക​ത്തിന്റെ ത​ന്നെ വേ​ദ​ന​യു​ടെ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും കാ​ഴ്ച​ക​ളും പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന കു​റി​പ്പു​ക​ളാ​യി തീ​ർ​ന്നു. 13ാം വ​യ​സ്സി​ലെ ജ​ന്മ​നാ​ളി​ൽ ത​നി​ക്കു സ​മ്മാ​ന​മാ​യി കി​ട്ടി​യ ചു​വ​പ്പും വെ​ള്ള​യും ചേ​ർ​ന്ന നി​റ​മു​ള്ള തു​ണി​യു​ടെ ബൈ​ൻ​റി​ട്ട ഡ​യ​റി​യി​ലാ​ണ് ആ​ൻ എ​ഴു​തി​യി​രു​ന്ന​ത്. ‘‘നി​ന്നോ​ട് എ​ല്ലാം തു​റ​ന്നു​പ​റ​യാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നും, നീ ​എ​നി​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​ത്തിെ​ൻ​റ​യും താ​ങ്ങിെ​ൻ​റ​യും ഉ​റ​വി​ട​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ഞാ​ൻ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു’’ ഇ​താ​യി​രു​ന്നു ആ​ൻ ഡ​യ​റി​യി​ൽ ആ​ദ്യ​മെ​ഴു​തി​യ വാ​ക്കു​ക​ൾ. ഹി​റ്റ്‌​ല​റു​ടെ ഭ​ര​ണ​കാ​ല​ത്ത് ജൂ​ത​വം​ശ​ജ​ർ അ​നു​ഭ​വി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്ന ക​ഷ്ട​ത​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ചി​ത്രം ത​രു​ന്ന​വ​യാ​യി​രു​ന്നു ആ ​കു​റി​പ്പു​ക​ൾ. 1945ലാ​ണ് ഈ ​ഡ​യ​റി ക​ണ്ടെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. ഡ​ച്ചു ഭാ​ഷ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത് ആ​ദ്യം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​ത്. അ​ത് ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ലേ​ക്ക് വി​വ​ർത്ത​നം ചെ​യ്ത് 1952ൽ ‘​ദ ഡ​യ​റി ഓ​ഫ് എ ​യ​ങ് ഗേ​ൾ’ എ​ന്ന പേ​രി​ല്‍ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി. പി​ന്നീ​ട് അ​റു​പ​തോ​ളം ഭാ​ക്ഷ​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ഈ ​കൃ​തി വി​വ​ർത്ത​നം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

ഷെ​ർ​ല​ക് ഹോം​സ് (Sherlock Holmes)

കു​റ്റാ​ന്വേ​ഷ​ക​ൻ എ​ന്ന പ​ദ​ത്തി​നു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും ല​ളി​ത​മാ​യ നി​ർ​വ​ച​ന​മാ​ണ് ഷെ​ർ​ല​ക് ഹോം​സ്. സ​ർ ആ​ർ​ത​ർ കോ​ന​ൻ ഡോ​യ​ൽ സൃ​ഷ്ടി​ച്ച ഈ ​കു​റ്റാ​ന്വേ​ഷ​ക​ൻ ആ​സ്വാ​ദ​ക മ​ന​സ്സി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റി​പ്പ​റ്റി​യ​ത് വ​ള​രെ​പ്പെ​ട്ടെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു. ഹോം​സ് എ​ന്ന ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ത്തി​ലൂ​ടെ, അ​തു​വ​രെ ലോ​ക​സാ​ഹി​ത്യം പ​രി​ച​യി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രാ​ളാ​ണ് ജ​നി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഹോം​സിെ​ൻ​റ സൂ​ക്ഷ്മ​നി​രീ​ക്ഷ​ണ​പാ​ട​വ​വും ആ​ൾ​ക്കാ​രെ അ​തി​ശ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സം​സാ​ര​വും, യു​ക്തി​ക്ക് നി​ര​ക്കു​ന്ന തെ​ളി​വു​നി​ര​ത്ത​ലു​ക​ളു​മെ​ല്ലാം അ​ദ്ദേ​ഹം ത​ന്റെ കു​റി​പ്പു​ക​ളി​ലൂ​ടെ അ​റി​യി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഹോം​സ് ഒ​രു അ​തി​മാ​നു​ഷ​നാ​യി മാ​റി. കോ​ന​ൻ ഡോ​യ​ൽ ജീ​വി​ച്ചി​രു​ന്ന​പ്പോ​ൾത​ന്നെ ഹോം​സ് ക​ഥ​ക​ൾ സ്കോ​ട്ട്ല​ൻഡ് യാ​ർഡ് ഉ​ൾപ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ലോ​ക​ത്തെ പ​ല കു​റ്റാ​ന്വേ​ഷ​ണ സേ​ന​ക​ളും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ടെ​ക്സ്റ്റ് ബു​ക്കു​ക​ളാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു.

ആലീസ് ഇൻ വണ്ടർലാൻഡ് (Alice in Wonderland)

മധ്യകാല വിക്ടോറിയൻ യുഗത്തിലെ പെൺകുട്ടിയായ ആലീസ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ ഒരു വെള്ളമുയലിനെ പിന്തുടർന്ന് വിചിത്ര ലോകത്തെത്തിച്ചേരുന്നതും പിന്നീട് വിസ്മയകരമായ അനുഭവങ്ങളിൽകൂടി കടന്നുപോകുന്നതുമായും സ്വപ്നം കാണുന്നതാണ് കഥയുടെ പ്രമേയം. 150 വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ്, ഒരു ബോട്ട് യാത്രയിൽ പരിചയപ്പെട്ട ആലീസ് ലീഡിൽ എന്ന പെൺകുട്ടിയിൽനിന്ന്​ പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ലൂയിസ് കാരൾ ഈ കൃതി എഴുതിയത്. വിക്ടോറിയ റാണിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്​ടപ്പെട്ട പുസ്തകവും ഇതായിരുന്നു. 1865ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഈ പുസ്‌തകം 200ഓളം ഭാഷകളിലേക്ക് തർജമ ചെയ്തു.

ടോട്ടോ-ചാൻ

ജാപ്പനീസ് ടെലിവിഷൻ പ്രതിഭയായ തെത്സുകോ കുറോയാനഗി എഴുതിയ ഗ്രന്ഥമാണ് ടോട്ടോചാൻ. 1981ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ടോട്ടോചാൻ^ദ ലിറ്റിൽ ഗേൾ അറ്റ് ദ വിൻഡ് എന്ന പുസ്തകം ടോമോ ഗാക്വെൻ എന്ന സ്ഥലത്തെ ഗ്രന്ഥകാര​െൻറ ബാല്യകാല അനുഭവങ്ങളാണ്‌ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ടോേട്ടാചാൻ എന്ന വികൃതിപ്പെൺകുട്ടിയുടെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിന് പുതിയ മാനം നൽകുന്നതാണ് ഗ്രന്ഥം. ‘ടോട്ടോചാൻ, ജനാലക്കരികിലെ വികൃതിക്കുട്ടി’ എന്ന പേരിൽ അൻ‌വർ അലി ഈ പുസ്തകം മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

അഗ്​നിച്ചിറകുകൾ (Wings Of Fire)

മുൻ രാഷ്​ട്രപതിയും ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായിരുന്ന ഡോ. എ.പി.ജെ. അബ്​ദുൽ കലാമിെൻറ ആത്മകഥയാണ് അഗ്​നിച്ചിറകുകൾ. 1999ൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ Wings Of Fire എന്ന പേരിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ആത്മകഥ നിരവധി ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തു. കലാമിെൻറ ജീവിതത്തിലെ ഉയർച്ചതാഴ്ചകളും അദ്ദേഹത്തിെൻറ കഠിനാധ്വാനവും പുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

ഒലിവർ ട്വിസ്​റ്റ്​

ചാൾസ് ഡിക്കൻസിന്റെ ലോകപ്രശസ്ത ഇംഗ്ലീഷ് നോവലാണ് ഒലിവർ ട്വിസ്​റ്റ്. 1838 കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആദ്യ കോപ്പി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ഒലിവർ ട്വിസ്​റ്റ്​ എന്ന അനാഥ ബാല​െൻറ കഥ പറയുന്ന പുസ്തകം മധ്യകാല ഇംഗ്ലണ്ടിെൻറ സാമൂഹികാവസ്ഥകളും ദുരിതങ്ങളും ദാരിദ്ര്യവും വായനക്കാരിലെത്തിക്കുന്നു. അനാഥാലയത്തിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെട്ടുവരുന്ന ഒലിവർ, ഫാഗിൻ എന്ന കുപ്രസിദ്ധ മോഷ്​ടാവിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ എത്തിപ്പെടുകയും അവനെ മോഷണം പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് കഥയുടെ പ്രമേയം.

ഹാരി പോട്ടർ (Harry Potter)

ജെ.കെ. റൗളിങ് എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് എഴുത്തുകാരിയുടെ നോവലാണ് ഹാരി പോട്ടർ. വട്ടക്കണ്ണടയും നെറ്റിയിൽ ഒരു മുറിപ്പാടുമായെത്തിയ ഹാരി പോട്ടറിനെ ഇരു കൈകളും നീട്ടി ലോകം സ്വീകരിച്ചു. മാന്ത്രിക സ്‌കൂളായ ഹോഗ്വാട്സിലേക്ക് ഹാരി പോട്ടർ എത്തിച്ചേരുന്നിടത്താണ് കഥ തുടങ്ങുന്നത്. 1997ലാണ് ഹാരി പോട്ടർ പരമ്പരയിലെ ആദ്യ നോവൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ഹാരി പോട്ടർ പരമ്പരയിലെ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും ലോകപ്രശസ്തിനേടി. പരമ്പരയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിനിമകളും ഗെയിമുകളും പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു.

പഞ്ചതന്ത്രം

ലോക ബാലസാഹിത്യശാഖയിലെ ആദ്യ കഥാസമാഹാരമാണ് പഞ്ചതന്ത്രം കഥകൾ എന്ന് കരുതുന്നു. ബി.സി 300നോടടുത്ത് രചിക്കപ്പെട്ട പഞ്ചതന്ത്രത്തിെൻറ രചയിതാവ് വിഷ്ണുശർമയാണ്. മിത്രഭേദം (കൂട്ടുകാരെ ഭിന്നിപ്പിക്കൽ), മിത്രസംപ്രാപ്തി (കൂട്ടുകാരെ സമ്പാദിക്കൽ), കാകോലുകീയം (കാക്കകളും മൂങ്ങകളും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം), ലബ്​ധപ്രണാശം (കൈയിലുള്ളത് നഷ്​ടപ്പെടൽ), അപരീക്ഷിതകാരിതം (വിവേകശൂന്യ പ്രവൃത്തി) എന്നിങ്ങനെ അഞ്ചു ഭാഗങ്ങളിലാണ് പുസ്തകം. അതിനാൽതന്നെയാണ് ഇതിന് പഞ്ചതന്ത്രം കഥകളെന്ന പേരുവന്നതും. എന്നാൽ, ഇത് ഒരാൾ രചിച്ചതല്ലെന്നും നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവന്നതാണെന്നും പറയുന്നു.

ഒരച്ഛൻ മകൾക്കയച്ച കത്തുകൾ (Letters from a Father to His Daughter)

ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു മകൾ ഇന്ദിരക്ക് അയച്ച കത്തുകളാണ് ‘ഒരു അച്ഛൻ മകൾക്കയച്ച കത്തുകൾ’. ജയിലിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ദിരക്ക് കത്തുകൾ അയച്ചത്. ഒരച്ഛൻ മകളുടെ സുഖവിവരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതിയ കത്തുകളായിരുന്നില്ല അവ. പകരം, ഈ കത്തുകളിൽ ത​െൻറ മകൾ ലോകത്തെ അറിഞ്ഞ് വളരാനുള്ളതെല്ലാം അദ്ദേഹം കുറിച്ചിരുന്നു. ഭൂമിയുടെ ഉത്ഭവം, മനുഷ്യ​െൻറ പരിണാമം, പ്രകൃതിയുടെ വൈവിധ്യം, ഭാഷ, ചരിത്രം, സംസ്കാരം എന്നിവയെല്ലാം മകൾക്കായി അദ്ദേഹം ലളിതമായി എഴുതി. നെഹ്​റുവി​െൻറ അറിവും കാഴ്ചപ്പാടും ഇന്ദിരയുടെ വളർച്ചയിൽ വഹിച്ച പങ്ക് എത്ര വലുതായിരുന്നു എന്നറിയാൻ ഈ കത്തുകൾ നമ്മെ സഹായിക്കും.

ബഷീറിയൻ പുസ്തകങ്ങൾ

വായന ആരംഭിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും മികച്ച പുസ്തകങ്ങളാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റേത്. മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല, പക്ഷികളും മരങ്ങളും പ്രാണികളും ജീവികളും മൃഗങ്ങളും മണ്ണും ഭൂമിയുമെല്ലാം കഥാപാത്രങ്ങളാകുന്ന നോവലുകൾ. ന്റുപ്പൂപ്പാക്കൊ​രാനേണ്ടാർന്ന്, വിശ്വവിഖ്യാതമായ മൂക്ക്, പാത്തുമ്മയുടെ ആട്, ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ, ബാല്യകാലസഖി, ആനവാരിയും ​പൊൻകുരിശും, ആനപ്പൂട അങ്ങനെപോകുന്നു ബഷീറിന്റെ നോവലുകൾ.