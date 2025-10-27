Begin typing your search above and press return to search.
    2025ൽ നൊ​ബേ​ൽ പുരസ്കാരം നേടിയവരെ അറിയാം
    GK Corner
    Posted On
    date_range 27 Oct 2025 4:10 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Oct 2025 4:11 PM IST

    2025ൽ നൊ​ബേ​ൽ പുരസ്കാരം നേടിയവരെ അറിയാം

    ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന പു​ര​സ്കാ​ര​മാ​ണ് നൊ​ബേ​ൽ പ്രൈസ്. വി​വി​ധ രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​ഹ​ത്താ​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ​ക്ക് 1901 മു​ത​ൽ നൊ​ബേ​ൽ പു​ര​സ്കാ​രം ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്നു. ര​സ​ത​ന്ത്രം, സാ​ഹി​ത്യം, സ​മാ​ധാ​നം, ഭൗ​തി​ക​ശാ​സ്ത്രം, വൈ​ദ്യ​ശാ​സ്ത്രം, സാ​മ്പ​ത്തി​ക ശാ​സ്ത്രം എ​ന്നീ ആ​റു രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​ഹ​ത്താ​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ര​​സ​​ത​​ന്ത്ര​​ജ്ഞ​​നും എ​​ൻ​​ജി​​നീ​​യ​​റു​​മാ​​യി​​രു​​ന്ന ആ​​ൽ‍ഫ്ര​​ഡ് നൊ​​ബേ​​ലി​​​ന്റെ പേ​​രി​​ൽ പു​​ര​​സ്കാ​​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ലിം​ഗ, ജാ​തി, മ​ത, രാ​ഷ്ട്ര ഭേ​ദ​മ​ന്യേ​യാ​ണ് ​നൊ​ബേ​ൽ സ​മ്മാ​നം ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്ന​ത്.ആ​​ൽ‍ഫ്ര​​ഡ് നൊ​​ബേ​​ലു​​മാ​​യി ബ​​ന്ധ​​മി​​ല്ലാ​​ത്ത, നൊ​ബേ​​ലി​​ൽ ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന ഏ​​ക പു​​ര​​സ്കാ​​രം സാ​മ്പ​ത്തി​ക ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ന് ന​ൽ​കു​ന്ന പു​ര​സ്കാ​ര​മാ​ണ്. 1969 മു​​ത​​ലാ​​ണ് സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക നൊ​​ബേ​​ലി​ന്റെ തു​ട​ക്കം. സ്വീ​​ഡ​​നി​​ലെ റി​​ക്സ് ബാ​​ങ്കി​​​ന്റെ300ാം വാ​​ർ​ഷി​​ക​​ത്തോ​​ട​​നു​​ബ​​ന്ധി​​ച്ചാ​​യി​​രു​​ന്നു ഈ ​​പു​​ര​​സ്കാ​​ര വി​​ത​​ര​​ണം. അ​തി​നാ​ൽ ബാ​​ങ്ക് ഓ​​ഫ് സ്വീ​​ഡ​​ൻ പ്രൈ​​സ് എ​​ന്നും ഇ​ത് അ​​റി​​യ​​പ്പെ​​ടു​​ന്നു. സ്വീ​​ഡ​​​ൻ ത​​ല​​സ്ഥാ​​ന​​മാ​​യ സ്​​​റ്റോ​​ക്ഹോ​​മി​​ൽ‍ വെ​​ച്ചാ​​ണ് സ​​മാ​​ധാ​​നം ഒ​​ഴി​​കെ​​യു​​ള്ള ജേ​​താ​​ക്ക​​ൾ‍ക്ക് പു​​ര​​സ്കാ​​രം ന​​ൽ​​കു​ക. ആ​​ൽ‍ഫ്ര​​ഡ് നൊ​​ബേ​​ലി​​​ന്റെ ച​​ര​​മ​​ദി​​ന​​മാ​​യ ഡി​​സം​​ബ​​ർ 10നാ​​ണ് പു​ര​സ്കാ​ര വി​ത​ര​ണ​ച്ച​ട​​ങ്ങ്. നോ​​ർ​വേ ത​​ല​​സ്ഥാ​​ന​​മാ​​യ ഓ​​സ്​​​ലോ​​യി​​ൽ‍ സ​​മാ​​ധാ​​ന പു​​ര​​സ്കാ​​ര​​വും അ​​ന്നേ​​ദി​​വ​​സം വി​​ത​​ര​​ണം ചെ​​യ്യും.

    • ഏ​​റ്റ​​വും പ്രാ​​യം​​കു​​റ​​ഞ്ഞ നൊ​​ബേ​​ൽ ജേ​​താ​​വ് -മ​​ലാ​​ല യൂ​​സു​​ഫ് സാ​​യ് (2014ലെ ​സ​​മാ​​ധാ​​ന നൊ​​ബേ​​ൽ 17ാം വ​യ​സ്സി​ൽ​ നേ​ടി)
    • സ​​മാ​​ധാ​​ന നൊ​​ബേ​​ലി​​ന് അ​​ർ​ഹ​​മാ​​യ ആ​​ദ്യ സം​​ഘ​​ട​​ന -ഇ​​ൻ​​സ്​​​റ്റി​​റ്റ്യൂ​​ട്ട്​ ഓ​​ഫ് ഇ​​ന്റർ​നാ​​ഷ​​ന​​ൽ‍ ലോ (1904​ൽ)
    • ഏ​​റ്റ​​വും കൂ​​ടു​​ത​​ൽ‍ ത​​വ​​ണ നൊ​​ബേ​​ലി​​ന് അ​​ർ​ഹ​​രാ​​യ സം​​ഘ​​ട​​ന -റെ​​ഡ്ക്രോ​​സ് (1917, 1944, 1963 വ​​ർ​ഷ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ)
    • ആ​​ദ്യ​​മാ​​യി നൊ​​ബേ​​ൽ ല​​ഭി​​ച്ച ഇ​​ന്ത്യ​​ക്കാ​​ര​​ൻ -ര​​വീ​​ന്ദ്ര​​നാ​​ഥ ടാ​​ഗോ​​ർ. 1913ൽ ​​സാ​​ഹി​​ത്യ​​ത്തി​​ന്
    • നൊ​​ബേ​​ൽ‍ നേ​​ടി​​യ ആ​​ദ്യ വ​​നി​​ത -​ മാ​​ഡം ക്യൂ​​റി -1903
    • ആ​​ദ്യ​​മാ​​യി നൊ​​ബേ​​ൽ‍ പ​​ങ്കി​​ട്ട ദ​​മ്പ​​തി​​ക​​ൾ‍-​​പി​​യ​​റി ക്യൂ​​റി​​യും മാ​​ഡം ക്യൂ​​റി​​യും -1903
    • ആ​​ദ്യ​​മാ​​യി നൊ​​ബേ​​ൽ‍ സ്വ​​ന്ത​​മാ​​ക്കി​​യ അ​​ച്ഛ​​നും മ​​ക​​നും -​വി​ല്യം ബ്രാ​​ഗ്, ലോ​​റ​​ൻ​സ് ബ്രാ​​ഗ് -1915
    • ആ​​ദ്യ​​മാ​​യി നൊ​​ബേ​​ൽ‍ പു​​ര​​സ്കാ​​രം നേ​​ടി​​യ അ​​ച്ഛ​​നും മ​​ക​​ളും -​പി​​യ​​റി ക്യൂ​​റി, ഐ​​റീ​​ൻ ജാ​​ലി​​യ​​ട്ട് ക്യൂ​​റി
    • ആ​​ദ്യ​​മാ​​യി നൊ​​ബേ​​ൽ‍ നേ​​ടി​​യ അ​​മ്മ​​യും മ​​ക​​ളും -​മേ​​രി ക്യൂ​​റി (1903, 1911), ഐ​​റീ​​ൻ ജാ​​ലി​​യ​​ട്ട് ക്യൂ​​റി -1935

    വൈ​​ദ്യ​​ശാ​​സ്​​​ത്ര നൊ​​ബേ​​ൽ


    ശ​​രീ​​ര​​ത്തി​​ലെ രോ​​ഗ​​പ്ര​​തി​​രോ​​ധ സം​​വി​​ധാ​​നം എ​​ങ്ങ​​നെ നി​​യ​​ന്ത്രി​​ക്ക​​പ്പെ​​ടു​​ന്നു​​വെ​​ന്ന ക​​ണ്ടെ​​ത്ത​​ലി​​നാണ് മേ​​​രി ഇ. ​​​ബ്ര​​​ങ്കോ (യു.​​എ​​സ്), ഫ്രെ​​​ഡ് റാം​​​സ്ഡെ​​​ൽ (യു.​​എ​​സ്), ഷി​​​മോ​​​ൺ സ​​​കാ​​​ഗു​​​ച്ചി (ജ​​പ്പാ​​ൻ) എ​​ന്നീ ശാ​​സ്ത്ര​​ജ്ഞ​​ർ​ക്ക് വൈ​ദ്യ​ശാ​സ്ത്ര നൊ​ബേ​ൽ പു​ര​സ്കാ​രം. ശ​​രീ​​ര​​ത്തി​​ന് ശ​​ക്ത​​മാ​​​യൊ​​രു രോ​​ഗ​​പ്ര​​തി​​രോ​​ധ സം​​വി​​ധാ​​ന​​മു​​ണ്ടെ​​ന്ന് നേ​​ര​​ത്തെ​​ത​​ന്നെ ശാ​​സ്ത്ര​​ലോ​​ക​​ത്തി​​ന് അ​​റി​​യാ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. ഈ ​​സം​​വി​​ധാ​​നം നി​​യ​​ന്ത്രി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ടി​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ൽ അ​​വ സ്വ​​ശ​​രീ​​ര​​ത്തെ​​യും അ​​വ​​യ​​വ​​ങ്ങ​​ളെ​​യും ആ​​ക്ര​​മി​​ക്കു​​മെ​​ന്നും അ​​തു​​വ​​ഴി ഓ​​ട്ടോ ഇ​​മ്യൂ​​ൺ രോ​​ഗ​​ങ്ങ​​ളു​​ണ്ടാ​​കു​​കയും ചെയ്യും. എ​​ന്നാ​​ൽ, ശ​​രീ​​ര​​ത്തെ ദോ​​ഷ​​ക​​ര​​മാ​​യി ബാ​​ധി​​ക്കും​​വി​​ധം പ്ര​​വ​​ർ​​ത്തി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ൽ രോ​​ഗ​​​പ്ര​​തി​​രോ​​ധ സം​​വി​​ധാ​​ന​​ത്തെ നി​​യ​​ന്ത്രി​​ക്കു​​ന്ന ഘ​​ട​​ക​​ങ്ങ​​ൾ എ​​ന്താ​​യി​​രി​​ക്കു​​മെ​​ന്ന് ’90ക​​ൾ വ​​രെ ശാ​​സ്ത്ര​​ലോ​​ക​​ത്തി​​ന് അ​​ജ്ഞാ​​ത​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. ശ​​രീ​​ര​​ത്തി​​ന് ഹാ​​നി​​ക​​ര​​മാ​​കും​​വി​​ധം രോ​​ഗ​​പ്ര​​തി​​രോ​​ധ സം​​വി​​ധാ​​നം പ്ര​​വ​​ർ​​ത്തി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ൽ​​നി​​ന്ന് ത​​ട​​യു​​ന്ന ‘പെ​​രി​​ഫ​​റ​​ൽ ഇ​​മ്യൂ​​ൺ ടോ​​ള​​റ​​ൻ​​സ്’ എ​​ന്ന സുരക്ഷാ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് 1995ൽ ​​ഷി​​​മോ​​​ൺ സ​​​കാ​​​ഗു​​​ച്ചി തി​​രി​​ച്ച​​റി​​ഞ്ഞു. ആ​​റ് വ​​ർ​​ഷ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കു​​ശേ​​ഷം മേ​​​രി ഇ. ​​​ബ്ര​​​ങ്കോ (യു.​​എ​​സ്), ഫ്രെ​​​ഡ് റാം​​​സ്ഡെ​​​ൽ എ​​ന്നി​​വ​​ർ എ​​ലി​​ക​​ളി​​ൽ ന​​ട​​ത്തി​​യ പ​​രീ​​ക്ഷ​​ണ​​ത്തി​​ൽ ടി ​​സെ​​ല്ലു​​ക​​ളെ തി​​രി​​ച്ച​​റി​​ഞ്ഞു. പ്ര​​തി​​രോ​​ധ സം​​വി​​ധാ​​ന​​ത്തി​​ന്റെ സെ​​ക്യൂ​​രി​​റ്റി ഗാ​​ർ​​ഡു​​ക​​ൾ എ​​ന്ന​​റി​​യ​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന റെ​​ഗു​​ലേ​​റ്റ​​റി ടി ​​സെ​​ല്ലു​​ക​​ളാ​​ണ് പ്ര​​തി​​രോ​​ധ കോ​​ശ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ ശ​​രീ​​ര​​ത്തി​​ന് ഹാ​​നി​​ക​​ര​​മാ​​കു​​ന്ന​​വ​​യെ ത​​ട​​യു​​ന്ന​​തെ​​ന്ന് വ്യ​​ക്ത​​മാ​​യി. ഈ ​​നൂ​​റ്റാ​​ണ്ടി​​ന്റെ തു​​ട​​ക്ക​​ത്തി​​ൽ വൈ​​ദ്യ​​ശാ​​സ്ത്ര​​ത്തി​​ലു​​ണ്ടാ​​യ ഏ​​റ്റ​​വും വ​​ലി​​യ മു​​ന്നേ​​റ്റ​​ങ്ങ​​ളി​​ലൊ​​ന്നാ​​യാ​​ണ് ഓ​​ട്ടോ ഇ​​മ്യൂ​​ൺ അ​​സു​​ഖ​​ങ്ങ​​ളെ​​ക്കു​​റി​​ച്ചു​​ള്ള പ​​ഠ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ വി​​ല​​യി​​രു​​ത്ത​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന​​ത്. ഓ​​ട്ടോ ഇ​​മ്യൂ​​ൺ അ​​സു​​ഖ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ചി​​കി​​ത്സ, കാ​​ൻ​​സ​​ർ ഇ​​മ്യൂ​​ണോ തെ​​റ​​പ്പി, അ​​വ​​യ​​വ​​മാ​​റ്റ ശ​​സ്ത്ര​​ക്രി​​യ തു​​ട​​ങ്ങി​​യ മേ​​ഖ​​ല​​ക​​ളി​​ൽ ഈ ​​ക​​ണ്ടെ​​ത്ത​​ൽ വ​​ൻ​​കു​​തി​​പ്പി​​ന് വ​​ഴി​​യൊ​​രു​​ക്കി.

    ഭൗ​തി​കശാസ്ത്ര നൊ​ബേ​ൽ


    ക്വാ​ണ്ടം ബ​ല​ത​ന്ത്ര​ത്തി​ന്റെ (ക്വാ​ണ്ടം മെ​ക്കാ​നി​ക്സ്) അ​ടി​സ്ഥാ​ന സ​ങ്ക​ൽ​പ​ങ്ങ​ളെ തി​രു​ത്തു​ക​യും പു​തി​യ ഗ​വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ത്തു​പാ​കു​ക​യും ചെ​യ്ത പ​രീ​ക്ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ ജോ​ൺ ക്ലാ​ർ​ക്, മി​ഷേ​ൽ എ​ച്ച്.​ഡി​വോ​റെ, ജോ​ൺ മാ​ർ​ട്ടി​നി​സ് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കാ​ണ് ഭൗ​തി​ക ​നൊ​ബേ​ൽ. ബ്രിട്ടീഷ് അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനും കാലിഫോർണിയ സർവകലാശാലയിലെ പ്രഫസറുമാണ് ജോ​ൺ ക്ലാ​ർ​ക്. ഫ്രഞ്ച് അമേരിക്കൻ ശാസ്‍ത്രജ്ഞനും യേൽ സർവകലാശാലയിലെ പ്രഫസറുമാണ് മി​ഷേ​ൽ എ​ച്ച്.​ഡി​വോ​റെ. ഗൂഗ്ളിന്റെ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിങ് പ്രൊജക്ടിലൂടെ പ്രശസ്തനായ അമേരിക്കൻ ഭൗതികശാസ്‍ത്രജ്ഞനാണ് ജോ​ൺ മാ​ർ​ട്ടി​നി​സ്. മൂവരും ഏ​താ​ണ്ട് 40 വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് ന​ട​ത്തി​യ പ​രീ​ക്ഷ​ണം ക്വാ​ണ്ടം ക​മ്പ്യൂ​ട്ടി​ങ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വ​ൻ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മായി.

    പ​ര​മാ​ണു​ത​ല​ത്തി​ൽ (മൈ​ക്രോ​സ്കോ​പി​ക്) ദ്ര​വ്യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും മ​റ്റും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ശാ​ഖ​യാ​ണ് ക്വാ​ണ്ടം മെ​ക്കാ​നി​ക്സ്. നൂ​റുവ​ർ​ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യി, ഈ ​ശാ​സ്ത്ര​ശാ​ഖ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ​ല ഗ​വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും ലോ​ക​ത്ത് ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തേ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ മാ​ക്രോ​സ്കോ​പി​ക് അ​ള​വി​ൽ സാ​ധ്യ​മാ​കു​മോ എ​ന്നാ​ണ് പു​ര​സ്കാ​ര ​ജേ​താ​ക്ക​ൾ 1984ലും ’85​ലും ന​ട​ത്തി​യ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച​ത്. വൈ​ദ്യു​തി സ​ർ​ക്യൂ​ട്ടി​ൽ ക്വാ​ണ്ടം മെ​ക്കാ​നി​ക്ക​ൽ ട​ണ​ലി​ങ്ങും എ​ന​ർ​ജി ക്വാ​​ണ്ടൈ​സേ​ഷ​നും സാ​ധ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ തെ​ളി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ, കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി ഈ ​ശാ​സ്ത്ര​ശാ​ഖ​യി​ൽ നി​ല​നി​ന്നി​രു​ന്ന ധാ​ര​ണ​ക​ൾ തി​രു​ത്ത​പ്പെ​ട്ടു. ഒ​രാ​ളു​ടെ കൈ​പ്പ​ത്തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​വു​ന്ന ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് സ​ർ​ക്യൂ​ട്ട് ആ​ണ് ഇ​വ​ർ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത്. ര​ണ്ട് അ​തി​ചാ​ല​ക​ങ്ങ​ൾ (സൂ​പ്പ​ർ ക​ണ്ട​ക്ട​റു​ക​ൾ) ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് സ​ർ​ക്യൂ​ട്ട് നി​ർ​മി​ച്ച​ത്. അ​വ​യെ ത​മ്മി​ൽ വേ​ർ​തി​രി​ക്കു​ന്ന മ​റ്റൊ​രു നേ​ർ​ത്ത അ​ചാ​ല​ക​വും. ജോ​സ​ഫ്സ​ൺ ജ​ങ്ഷ​ൻ എ​ന്നാ​ണ് ഈ ​ഘ​ട​ന അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    സ​ർ​ക്യൂ​ട്ടി​ലൂ​ടെ വൈ​ദ്യു​തി ക​ട​ത്തി​വി​ടു​മ്പോ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന പ്ര​തി​ഭാ​സ​ങ്ങ​ൾ ഇ​വ​ർ​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു. സൂ​പ്പ​ർ ക​ണ്ട​ക്ട​റി​ലൂ​ടെ നി​ര​വ​ധി ചാ​ർ​ജി​ത ക​ണ​ങ്ങ​ൾ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും സ​ർ​ക്യൂ​ട്ടി​ൽ അ​വ​യെ​ല്ലാം ഒ​രൊ​റ്റ ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു മാ​ക്രോ​സ്കോ​പ്പി​ക് സി​സ്റ്റ​മാ​യി മാ​റു​ന്ന​ത് ഇ​വ​ർ ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചു. അ​ചാ​ല​ക​ത്തി​ന​ടു​ത്തെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ നേ​രി​യ വൈ​ദ്യു​തി ത​ട​സ്സം ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചു; എ​ന്നാ​ൽ, ക്വാ​ണ്ടം ട​ണ​ലി​ങ്ങി​ലൂ​ടെ ഈ ​സി​സ്റ്റം ഈ ​അ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ​നി​ന്ന് മോ​ചി​ത​മാ​വു​ക​യും വോ​ൾ​ട്ടേ​ജി​ന്റെ രൂ​പ​ത്തി​ൽ മാ​റ്റം പ്ര​ക​ട​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ക്വാ​ണ്ടം മെ​ക്കാ​നി​ക്സ് പ്ര​വ​ചി​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ, സി​സ്റ്റം നി​ർ​ദി​ഷ്ട അ​ള​വി​ൽ മാ​ത്രം ഊ​ർ​ജം ആ​ഗി​ര​ണം ചെ​യ്യു​ക​യോ പു​റ​ന്ത​ള്ളു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്ന ക്വാ​ണ്ടൈ​സ്ഡ് സ്വ​ഭാ​വ​വും ഇ​വ​ർ തെ​ളി​യി​ച്ചു.

    ര​​സ​​ത​​ന്ത്ര നൊ​​ബേ​​ൽ


    മെ​​റ്റ​​ൽ-​​ഓ​​ർ​​ഗാ​​നി​​ക് ഫ്രെ​​യിം​​വ​​ർ​​ക്ക് (എം.​​ഒ.​​എ​​ഫ്) എ​​ന്ന ത​​ന്മാ​​​ത്ര ഘ​​ട​​ന രൂ​​പ​​ക​​ൽ​​പ​​ന ചെ​​യ്ത​​തിന്​​ സു​​സു​​മു കി​​റ്റാ​​ഗ​​വ (ജ​​പ്പാ​​ൻ), റി​​ച്ചാ​​ർ​​ഡ് റോ​​ബ്സ​​ൺ (ബ്രി​​ട്ട​​ൻ), ഉ​​മ​​ർ മു​​വ​​ന്നി​​സ് യാ​​ഗി (ജോ​​ർ​​ഡ​​ൻ) എ​​ന്നി​​വ​​ർ​ ര​​സ​​ത​​ന്ത്ര നൊ​​ബേ​ലിന് അർഹരായി. സു​​സു​​മു ജ​​പ്പാ​​നി​​ലെ ​ക്യോ​​ട്ടോ സ​​ർ​​വ​​ക​​ലാ​​ശാ​​ല​​യി​​ലും റോ​​ബ്സ​​ൺ മെ​​ൽ​​ബ​​ൺ യൂ​​നി​​വേ​​ഴ്സി​​റ്റി​​യി​​ലും ഉ​​മ​​ർ കാ​​ലി​​ഫോ​​ർ​​ണി​​യ സ​​ർ​​വ​​ക​​ലാ​​ശാ​​ല​​യി​​ലും ഗ​​വേ​​ഷ​​ക​​രാ​​ണ്. നൊ​​ബേ​​ൽ ച​​രി​​ത്ര​​ത്തി​​ൽ ഇ​​താ​​ദ്യ​​മാ​​​ണ് അ​​ഭ​​യാ​​ർ​​ഥി​​ത്വ അ​​നു​​ഭ​​വ​​മു​​ള്ളൊ​​രാ​​ൾ ശാ​​സ്ത്ര നൊ​​ബേ​​ൽ നേ​​ടു​​ന്ന​​ത്. ഫ​​ല​​സ്തീ​​ൻ വം​​ശ​​ജ​​നാ​​ണ് ഉ​​മ​​ർ യാ​​ഗി.

    മ​​നു​​ഷ്യ​​നി​​ർ​​മി​​ത പ​​ദാ​​ർ​​ഥ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ ന​​വീ​​ന​​മാ​​യ ഒ​​ന്നാ​​ണ് എം.​​ഒ.​​എ​​ഫ്. ഖ​​രാവസ്ഥയിൽ അ​​തി​​നു​​ള്ളി​​ൽ ധാ​​രാ​​ളം അ​​റ​​ക​​ള​​ട​​ങ്ങി​​യ ക്രി​​സ്റ്റ​​ലു​​ക​​ൾ രൂ​​പ​​പ്പെ​​ടു​​ന്നു. ഈ ​​പ്ര​​ത്യേ​​ക ഘ​​ട​​ന​​കാ​​ര​​ണം ഇ​​വ​​ക്ക് പ​​ല വ​​സ്തു​​ക്ക​​ളെ​​യും ആ​​ഗി​​ര​​ണം ചെ​​യ്യാ​​നും സംഭരിക്കാനും ക​​ഴി​​യും. ഈ ​​സ​​വി​​ശേ​​ഷ​​ത​​യെ ശാ​​സ്ത്ര​​ലോ​​കം വി​​വി​​ധ നി​​ർ​​മി​​തി​​ക​​ൾ ന​​ട​​ത്തി പ്ര​​യോ​​ഗ​​വ​​ത്ക​​രി​​ച്ചു. മ​​രു​​ഭൂ​​മി​​യി​​ൽ അ​​ന്ത​​രീ​​ക്ഷ​​വാ​​യു​​വി​​ൽ​​നി​​ന്ന് ഈ​​ർ​​പ്പം വ​​ലി​​ച്ചെ​​ടു​​ത്ത് ജ​​ലം സം​​ഭ​​രി​​ക്കു​​ക; ഹൈ​​ഡ്ര​​ജ​​ൻ, കാ​​ർ​​ബ​​ൺഡ​​യോ​​ക്സൈ​​ഡ് പോ​​ലു​​ള്ള വാ​​ത​​ക​​ങ്ങ​​ൾ ആ​​ഗി​​ര​​ണം ചെ​​യ്ത് സൂ​​ക്ഷി​​ക്കു​​ക; വി​​ഷ​​വാ​​ത​​ക​​ങ്ങ​​ൾ സു​​ര​​ക്ഷി​​ത​​മാ​​യി സൂ​​ക്ഷി​​ക്കു​​ക തു​​ട​​ങ്ങി ഒ​​ട്ടേ​​റെ നി​​ർ​​മി​​തി​​ക​​ൾ മെ​​റ്റ​​ൽ-​​ഓ​​ർ​​ഗാ​​നി​​ക് ഫ്രെ​​യിം​​വ​​ർ​​ക്ക് എ​​ന്ന ആ​​ശ​​യ​​ത്തി​​ലൂ​​ടെ സാ​​ധ്യ​​മാ​​യി.

    സാ​​ഹി​​ത്യ നൊ​​ബേ​​ൽ

    ലാ​​സ്​​​ലോ ക്രാ​​സ്ന​​ഹോ​​ർ​​കൈ

    ത​​ത്ത്വ​​ശാ​​സ്ത്ര ഗ​​ഹ​​ന​​ത​​യും ഹാ​​സ്യ​​വും സ​​മാ​​ന്ത​​ര രേ​​ഖ​​ക​​ൾ പോ​​ലെ വാ​​ക്കു​​ക​​ളി​​ൽ ​ഒ​​പ്പി​​യെ​​ടു​​ത്ത ഹം​​ഗേ​​റി​​യ​​ൻ എ​​ഴു​​ത്തു​​കാ​​ര​​ൻ ലാ​​സ്​​​ലോ ക്രാ​​സ്ന​​ഹോ​​ർ​​കൈ ആണ് സാ​​ഹി​​ത്യ നൊ​​ബേ​​ൽ നേടിയത്. അ​​തി​​ഭീ​​ക​​ര​​മാ​​യ പ​​രി​​സ​​ര​​ങ്ങ​​ളി​​ലും ക​​ല​​യു​​ടെ ശ​​ക്തി​​യി​​ൽ വി​​ശ്വാ​​സ​​മ​​ർ​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന നി​​ല​​പാ​​ടു​​ക​​ളു​​ള്ള എ​​ഴു​​ത്തു​​കാ​​ര​​നാ​​ണ് ലാ​​സ്​​​ലോ​​. 1985​ൽ ​പ്ര​​സി​​ദ്ധീ​​ക​​രി​​ച്ച സെയ്റ്റൻടാൻഗോ എന്ന ആദ്യ നോവലിലൂടെ എഴുത്തുകാരനെന്ന നിലയിൽ സ്വന്തം ഇടമുറപ്പിച്ചു. 2015ൽ ​​മാ​​ൻ ബൂ​​ക്ക​​ർ ഇ​​ന്റ​​ർ​​നാ​​ഷ​​ന​​ൽ പ്രൈ​​സ് ലഭിച്ചു. ‘ദ ​​മെ​​ല​​ൻ​​ക്വ​​ലി ഓ​​ഫ് റെ​​സി​​സ്റ്റ​​ൻ​​സ്’, ‘ദ ​​പ്രി​​സ​​ണ​​ർ ഓ​​ഫ് ഊ​​ർ​​ഗ’, ‘വാ​​ർ ആ​​ൻ​​ഡ് വാ​​ർ’, ‘സെ​​യോ​​ബോ ദേ​​ർ ബി​​ലോ’ തു​​ട​​ങ്ങി​​യവയാണ് പ്രധാന ​കൃ​​തി​​ക​​ൾ.

    സ​മാ​ധാ​ന നൊ​ബേ​ൽ

    മ​രി​യ കൊ​രീ​ന മ​ഷാ​ദോ

    വെ​നി​സ്വേ​ല​യി​ലെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​യു​മാ​യ മ​രി​യ കൊ​രീ​ന മ​ഷാ​ദോ ആണ് സമാധാന നൊബേലിന് അർഹയായത്. രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​കാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള പ്ര​യ​ത്ന​ങ്ങ​ൾ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യാ​ണ് പു​ര​സ്കാ​ര​ം. സോ​ഷ്യ​ലി​സ്റ്റ് പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​നുകീ​ഴി​ൽ ഏ​കാ​ധി​പ​ത്യ ഭ​ര​ണ​ക്ര​മം തു​ട​രു​ന്ന വെ​നി​സ്വേ​ല​യി​ൽ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശ​ക്തി​പ​ക​രാ​ൻ 58കാ​രി​യാ​യ മ​രി​യ മ​ഷാ​ദോ​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞു​വെ​ന്നും ക​മ്മി​റ്റി വി​ല​യി​രു​ത്തി. ക​റാ​ക്ക​സി​ൽ ജ​നി​ച്ച മ​രി​യ ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്ങി​ലും സാ​മ്പ​ത്തി​ക ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ലും ബി​രു​ദ​ധാ​രി​യാ​ണ്. ’92ൽ തെ​രു​വു​കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി സം​ഘ​ട​ന രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചാ​ണ് പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. 10 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം അ​വ​ർ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ രാ​ഷ്ട്രീ​യം പ​റ​ഞ്ഞു​തു​ട​ങ്ങി. ഈ​ഗോ ചാ​വെ​സി​ന്റെ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് ലോ​കശ്ര​ദ്ധ നേ​ടി. യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിനോടും ഇസ്രായേലിനോടും പുലർത്തുന്ന കൂറിന്റെ പേരിൽ മരിയക്കെതിരെ വിമർശനവും ഉയർന്നിരുന്നു.

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക നൊ​ബേ​ൽ


    നൂ​ത​നാ​ശ​യ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ന്നി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​യെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ തിന് ജോ​യ​ൽ മൊ​കീ​ർ, ഫി​ലി​പ്പ് അ​ഖി​യോ​ൺ, പീ​റ്റ​ർ ഹൊ​വി​റ്റ് എ​ന്നി​വ​ർ​ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​നു​ള്ള നൊ​ബേ​ൽ പു​ര​സ്കാ​രത്തിന് അർഹരായി. യു.​എ​സി​ലെ നോ​ർ​ത്ത് വെ​സ്റ്റേ​ൺ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ലെ പ്ര​ഫ​സ​റാ​ണ് മൊകീ​ർ. പാ​രിസി​ലെ കോ​ള​ജ് ഡി ​ഫ്രാ​ൻ​സി​ലും ല​ണ്ട​ൻ സ്കൂ​ൾ ഓ​ഫ് ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സി​ലും പ്ര​ഫ​സ​റാ​ണ് അ​ഖി​യോ​ൺ. യു.​എ​സി​ലെ ബ്രൗ​ൺ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ൽ പ്ര​ഫ​സ​റാ​ണ് ഹൊ​വി​റ്റ്. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചക്ക് പുതിയ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളും സാങ്കേതികവിദ്യകളും എത്രത്തോളം പ്രധാനമാണെന്ന് ഈ മൂന്നു ഗവേഷകരും തെളിയിച്ചു. ചരിത്രപരമായ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയാണ് ജോയൽ മൊകീർ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയത്. സാങ്കേതിക പുരോഗതിയിലൂടെ ഒരു രാജ്യത്തിന് എങ്ങനെ സുസ്ഥിരമായ വളർച്ച കൈവരിക്കാനാകും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിർണായക തിരിച്ചറിവുകൾ അദ്ദേഹം പകർന്നു. ഫിലിപ് ആഗിയനും പീറ്റർ ഹോവിറ്റും Creative Destruction എന്ന ആശയത്തെ ഗണിതശാസ്ത്രപരമായി വിശദീകരിച്ചു.

