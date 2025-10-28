Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Day and night in Antarctica
    cancel
    Homechevron_rightVelichamchevron_rightGeneral Storieschevron_rightഎന്തൊരു പകൽ! എന്തൊരു...
    General Stories
    Posted On
    date_range 28 Oct 2025 10:56 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Oct 2025 10:56 AM IST

    എന്തൊരു പകൽ! എന്തൊരു രാത്രി!

    text_fields
    bookmark_border

    രാ​വി​ലെ എ​ഴു​ന്നേ​റ്റ് പ​ല്ലു​തേ​ച്ച് ചാ​യ​യും കു​ടി​ച്ച് കു​ളി​യും ക​ഴി​ഞ്ഞ് നേ​രെ സ്കൂ​ളി​ലേ​ക്ക്. പി​ന്നെ അ​വി​ട​ത്തെ പ​ഠ​ന​വും ക​ളി​യു​മെ​ല്ലാം ക​ഴി​ഞ്ഞ് വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി യൂ​നി​ഫോം പോ​ലും മാ​റ്റാ​തെ ക​ളി​സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്ക്. ഇ​രു​ട്ടാ​കും​വ​രെ പി​ന്നെ വീ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്ക് കാ​ണാ​ൻ​പോ​ലും കി​ട്ടി​ല്ല. രാ​ത്രി വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി കു​ളി​യും ഭ​ക്ഷ​ണ​വും ക​ഴി​ഞ്ഞ് 10 മ​ണി ക​ഴി​യു​മ്പോ​ഴേ​ക്ക് ഉ​റ​ക്കം. 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നെ സ്കൂ​ൾ, ക​ളി, ഉ​റ​ക്കം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ തി​രി​ച്ചു​​വെച്ചി​ട്ടു​ണ്ടാ​കും കൂ​ട്ടു​കാ​ർ. രാ​ത്രി​യും പ​ക​ലും ഉള്ള​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഈ ​വേ​ർ​തി​രി​വ് കൃ​ത്യ​മാ​യി മ​ന​സ്സി​ലാ​കു​ന്ന​ത് അ​ല്ലേ? അ​പ്പോ​ൾ ഒ​രു ദി​വ​സം രാ​ത്രി തീ​രെ ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ലോ? അ​ങ്ങ​നെ​യു​ണ്ടാ​കു​മോ എ​ന്ന​ല്ലേ... ഉ​ണ്ട്. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി പ​ക​ലു​ക​ളും രാ​ത്രി​ക​ളു​മു​ള്ള ഇ​ട​ങ്ങ​ളും ഈ ​ഭൂ​മി​യി​ലു​ണ്ട്.

    പ​ക​ലും രാ​ത്രി​യും

    അ​ന്റാ​ർ​ട്ടി​ക്ക​യി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം ആ​റു​മാ​സം തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പ​ക​ലും (polar day or midnight sun) ഏ​ക​ദേ​ശം ആ​റു​മാ​സം തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ രാ​ത്രി​യും (polar night) അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടും. ഇ​തി​ന് കാ​ര​ണം ഭൂ​മി​യു​ടെ അ​ച്ചു​ത​ണ്ടി​ന്റെ (axis) ചരി​വാ​ണ്.

    ധ്രു​വ പ​ക​ൽ (Polar Day)

    ദ​ക്ഷി​ണാ​ർ​ധഗോ​ള​ത്തി​ലെ (Southern Hemisphere) വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ത്താ​ണ് ധ്രു​വ പ​ക​ൽ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഈ ​സ​മ​യ​ത്ത്, ഭൂ​മി സൂ​ര്യ​ന് അ​ഭി​മു​ഖ​മാ​യി ച​രി​യു​ന്ന​തി​നാ​ൽ, സൂ​ര്യ​ൻ ച​ക്ര​വാ​ള​ത്തി​ന് മു​ക​ളി​ൽ ത​ന്നെ നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്നു. അ​തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​യി ഇ​വി​ടെ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും സൂ​ര്യ​ര​ശ്മി ല​ഭി​ക്കു​ന്നു. അ​താ​യ​ത്, സൂ​ര്യ​ൻ അ​സ്ത​മി​ക്കു​ക​യി​ല്ല എ​ന്ന​ർ​ഥം. ഇ​തി​നെ അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി​യി​ലെ സൂ​ര്യ​ൻ (Midnight Sun) എ​ന്നും വി​ളി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. മാ​സ​ങ്ങ​ളോ​ളം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഈ ​പ​ക​ൽ സ​മ​യ​ത്ത്, സൂ​ര്യ​ൻ ആ​കാ​ശ​ത്തി​ലൂ​ടെ വ​ലം​വെക്കു​ന്ന​താ​യി തോ​ന്നും.


    ധ്രു​വ രാ​ത്രി (Polar Night)

    ദ​ക്ഷി​ണാ​ർ​ധ ഗോ​ള​ത്തി​ലെ ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്താ​ണ് ധ്രു​വ​രാ​ത്രി അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഈ ​സ​മ​യ​ത്ത്, ഭൂ​മി സൂ​ര്യ​നി​ൽനി​ന്ന് അ​ക​ന്ന് ചരി​യു​ന്ന​തി​നാ​ൽ, അ​ന്റാ​ർ​ട്ടി​ക്ക പൂ​ർ​ണ​മാ​യും സൂ​ര്യ​ര​ശ്മി​യി​ൽ​നി​ന്ന് മ​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കും. അ​തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​യി ഇ​വി​ടെ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും ഇ​രു​ട്ടാ​യി​രി​ക്കും. സൂ​ര്യ​ൻ ച​ക്ര​വാ​ള​ത്തി​ന് താ​ഴെ​യാ​യി നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന​തി​നാ​ൽ സൂ​ര്യോ​ദ​യ​മോ സൂ​ര്യാ​സ്ത​മ​യ​മോ ഉ​ണ്ടാ​കി​ല്ല.

    ഒ​റ്റ​നോ​ട്ട​ത്തി​ല്‍

    വി​സ്തൃ​തി -1,40,00,000 ച.​കി.​മീ

    ജ​ന​സം​ഖ്യ -സ്ഥി​ര​വാ​സി​ക​ളി​ല്ല

    സ്ഥാ​നം -ഭൂ​മി​യു​ടെ തെ​ക്കേ​യ​റ്റം

    ക​ട​ലോ​ര വി​സ്തൃ​തി -17,968 കി.​മീ,

    അ​ന്റാ​ർ​ട്ടി​ക്ക​ൻ ഭൂ​ഖ​ണ്ഡ​ത്തെ പ​ശ്ചി​മ, പൂ​ര്‍വ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി വേ​ര്‍തി​രി​ക്കു​ന്ന പ​ര്‍വ​ത​നി​ര –ട്രാ​ന്‍സ് അ​ന്റാ​ർ​ട്ടി​ക് പ​ര്‍വ​ത​നി​ര

    ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ര​മു​ള്ള കൊ​ടു​മു​ടി –വി​ന്‍സ​ണ്‍ മാ​സി​ഫ് (ഉ​യ​രം 4,892 മീ​റ്റ​ര്‍ –എ​ന്‍ഡ്വ​ര്‍ത്ത് പ​ര്‍വ​ത​നി​ര​യി​ല്‍ സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്നു)

    അ​ന്റാ​ര്‍റ്റി​ക്കൊ​സ്

    സ്ഥി​ര​മാ​യി മ​നു​ഷ്യ​വാ​സ​മി​ല്ലാ​ത്ത അ​ന്റാ​ർ​ട്ടി​ക്ക​യി​ൽ 98 ശ​ത​മാ​ന​വും മ​ഞ്ഞു​മൂ​ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഗ​വേ​ഷ​ണ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​യി ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ൾ ഇ​വി​ടെ​യെ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ‘ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ന്​ എ​തി​ര്‍വ​ശ​ത്തു​ള്ള’ എ​ന്ന​ർ​ഥം വ​രു​ന്ന ‘അ​ന്റാ​ര്‍റ്റി​ക്കൊ​സ്’ എ​ന്ന ഗ്രീ​ക്ക് പ​ദ​ത്തി​ല്‍നി​ന്നാ​ണ് അ​ന്റാ​ർ​ട്ടി​ക്ക എ​ന്ന പേ​രു​ണ്ടാ​യ​ത്. സാ​ധാ​ര​ണ ജ​ന​ജീ​വി​തം ഇ​വി​ടെ സാ​ധ്യ​മ​ല്ല. കൊ​ടും ത​ണു​പ്പി​നെ അ​തി​ജീ​വി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ചി​ല ജീ​വ​ജാ​ല​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​വി​ട​ത്തെ സ്ഥി​ര​താ​മ​സ​ക്കാ​ർ.

    എ​ങ്ങ​നെ ത​ണു​ത്തു​റ​ഞ്ഞു?

    20 കോ​ടി വ​ര്‍ഷം മു​മ്പ്​ ഭൂ​മ​ധ്യ​രേ​ഖ അ​ന്റാ​ർ​ട്ടി​ക്ക​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ക​ട​ന്നു​പോ​യി​രു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. നി​ബി​ഢമാ​യ മ​ഴ​ക്കാ​ടു​ക​ള്‍ ഇ​വി​ടെ സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യി​രു​ന്ന​ത്രേ. കാ​ല​ക്ര​മേ​ണ​യാ​ണ് ഇ​വി​ടം മ​ഞ്ഞു​മൂ​ടി ത​ണു​ത്തു​റ​ഞ്ഞ​ത്. ഭൂ​മി ഒ​രു പ​ന്താ​ണെ​ന്നു ക​രു​തു​ക. ഇ​രു​പ​ത്തി​മൂ​ന്ന​ര ഡി​ഗ്രി ച​രി​ഞ്ഞു​നി​ല്‍ക്കു​ന്ന ഒ​രു​പ​ന്ത്. ഈ ​പ​ന്ത് സൂ​ര്യ​നെ എ​പ്പോ​ഴും ചു​റ്റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഒ​രു പ്രാ​വ​ശ്യം ചു​റ്റി​വ​രാ​ന്‍ ഒ​രു​വ​ര്‍ഷം വേ​ണം. ഈ ​പ​ന്ത് അ​ൽ​പം ച​രി​ഞ്ഞ​തു​കൊ​ണ്ട് ഇ​തി​​ന്റെ മ​ധ്യ​ഭാ​ഗ​ത്ത് കി​ട്ടു​ന്ന സൂ​ര്യ​പ്ര​കാ​ശം താ​ഴെ​യും മു​ക​ളി​ലും കി​ട്ടി​ല്ല. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ആ​ര്‍ട്ടി​ക്കി​ലും അ​ന്റാ​ർ​ട്ടി​ക്ക​യി​ലും ആ​റു​മാ​സം നീ​ണ്ട രാ​ത്രി​യും ആ​റു​മാ​സം നീ​ണ്ട പ​ക​ലും അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഇ​ങ്ങ​നെ ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​നു വ​ര്‍ഷം സൂ​ര്യ​പ്ര​കാ​ശം വേ​ണ്ട​ത്ര ല​ഭി​ക്കാ​തെ ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ ത​ണു​ത്തു​റ​യാ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി. അ​ങ്ങ​നെ മ​ഞ്ഞു​ക​ട്ട​ക​ള്‍ നീ​ണ്ടു​പ​ര​ന്നു​കി​ട​ക്കു​ന്ന ഒ​രു പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യി മാ​റി അ​ന്റാ​ർ​ട്ടി​ക്ക. ഈ ​മ​ഞ്ഞു​ക​ട്ട​ക​ള്‍ക്ക് മ​റ്റൊ​രു പ്ര​ത്യേ​ക​ത കൂ​ടി​യു​ണ്ട്. മ​ഞ്ഞു​ക​ട്ട​ക​ള്‍ ഒ​രു ക​ണ്ണാ​ടി​പോ​ലെ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കും. വ​ല്ല​പ്പോ​ഴും കി​ട്ടു​ന്ന സൂ​ര്യ​പ്ര​കാ​ശ​ത്തെ ഒ​രു ക​ണ്ണാ​ടി​പോ​ലെ തി​രി​ച്ചു​വി​ടും. സൂ​ര്യ​പ്ര​കാ​ശ​ത്തി​​ന്റെ ന​ല്ലൊ​രു ഭാ​ഗം ഇ​ങ്ങ​നെ തി​രി​ച്ചു​പോ​വു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ട് ഇ​വി​ടെ ചൂ​ട് പി​ന്നെ​യും കു​റ​യും. അ​ങ്ങ​നെ ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ള്‍കൊ​ണ്ട് വേ​ണ്ട​ത്ര സൂ​ര്യ​പ്ര​കാ​ശ​മോ ചൂ​ടോ ല​ഭി​ക്കാ​തെ ത​ണു​ത്തു​റ​ഞ്ഞ​താ​ണ് ഇ​വി​ടം.

    ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റ്

    ഏ​റ്റ​വും വ​ര​ണ്ട​ത്, സ​മു​ദ്ര​നി​ര​പ്പി​ല്‍നി​ന്ന് ഏ​റ്റ​വും താ​ഴ്​​ന്ന​ത്, ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ല്‍ മ​ഞ്ഞുമൂ​ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത്, മ​റ്റു വ​ന്‍ക​ര​ക​ളി​ല്‍നി​ന്നെ​ല്ലാം ഏ​റ്റ​വും അ​ക​ന്നു​കി​ട​ക്കു​ന്ന ക​ര, ഏ​റ്റ​വും ശ​ക്തി​യാ​യ കാ​റ്റു​വീ​ശു​ന്ന സ്ഥ​ലം ഇ​ങ്ങ​നെ ഒ​ട്ടേ​റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ളു​ണ്ട് അ​ന്റാ​ർ​ട്ടി​ക്ക​ക്ക്. ത​ണു​പ്പു​കാ​ല​ത്ത് അ​ന്റാ​ർ​ട്ടി​ക്ക വ​ള​രാ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങും. ചു​റ്റു​മു​ള്ള ക​ട​ല്‍വെ​ള്ളം ഐ​സാ​യി ഉ​റ​ച്ചു ക​ട്ടി​യാ​വു​ന്ന​താ​ണ് ഇ​ങ്ങ​നെ വ​ള​രാ​ന്‍ കാ​ര​ണം.

    ശു​ദ്ധ​ജ​ല സം​ഭ​ര​ണി

    ലോ​ക​ത്തെ മു​ഴു​വ​ൻ ശു​ദ്ധ​ജ​ല​ത്തി​​ന്റെ 90 ശ​ത​മാ​ന​വും അ​ന്റാ​ർ​ട്ടി​ക്ക​യി​ലാ​ണ്. മ​ഞ്ഞു​പാ​ളി​ക​ളാ​യാ​ണ് ഇ​വ സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ല്‍ ഒ​ഴു​കു​ന്ന ഐ​സ് ഷെ​ല്‍ഫ് 44 ശ​ത​മാ​നം വ​രും. ഉ​റ​ച്ച ഹി​മ​ഭി​ത്തി​ക​ള്‍ 38 ശ​ത​മാ​ന​വും ഹി​മ​പ്ര​വാ​ഹം 13 ശ​ത​മാ​ന​വും വ​രും.

    അ​ന്റാ​ർ​ട്ടി​ക് ട്രീ​റ്റി

    അ​ന്റാ​ർ​ട്ടി​ക്ക​യെ മ​നു​ഷ്യ​രാ​ശി​യു​ടെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും വി​ജ്ഞാ​ന​ത്തി​നു​മാ​യി പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഉ​ട​മ്പ​ടി​യാ​ണ് അ​ന്റാർ​ട്ടി​ക് ട്രീ​റ്റി. 1998 ജ​നു​വ​രി 14ന് ​ഈ ഉ​ട​മ്പ​ടി പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ല്‍ വ​ന്നു. 1959 ഡി​സം​ബ​റി​ല്‍ 12 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ള്‍ ചേ​ര്‍ന്ന് ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച അ​ൻ​റാ​ർ​ട്ടി​ക് സ​ന്ധി​യ​ട​ക്കം ഇ​രു​നൂ​റോ​ളം ക​രാ​റു​ക​ളാ​ണ് ഇ​തി​ൽ​പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഈ ​ഉ​ട​മ്പ​ടി​യി​ല്‍ ഇ​ന്ത്യ​യും ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​മാ​യി ഒ​ട്ടേ​റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ളു​ള്ള അ​ൻ​റാ​ർ​ട്ടി​ക്ക​യി​ൽ എ​ന്തെ​ല്ലാം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്യാ​മെ​ന്നും എ​ന്തെ​ല്ലാം ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഈ ​ഉ​ട​മ്പ​ടി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഖ​ന​ന​മി​ല്ലാ​ത്തി​ടം

    എ​ണ്ണ, പ്ര​കൃ​തി​വാ​ത​കം, ക​ല്‍ക്ക​രി, ഇ​രു​മ്പ​യി​ര് എ​ന്നി​വ ഇ​വി​ടെ ധാ​രാ​ള​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​ന്റാ​ർ​ട്ടി​ക്​ ട്രീ​റ്റി​യി​ലെ എ​ന്‍വ​യ​ണ്‍മെ​ന്റ​ല്‍ പ്രോ​ട്ടോ​കോ​ള്‍ അ​നു​സ​രി​ച്ച് 2048 വ​രെ ഇ​വി​ടെ ഖ​ന​നം നി​രോ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​വി​ടെ ഇ​ത്ത​രം ഖ​ന​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് ഭൂ​മി​യു​ടെ മു​ഴു​വ​ൻ സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ​യെ ബാ​ധി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​തി​നാ​ലാ​ണ് അ​ന്റാ​ർ​ട്ടി​ക് ഉ​ട​മ്പ​ടി​യി​ൽ ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    അ​ന്റാ​ർ​ട്ടി​ക്ക​യും ഇ​ന്ത്യ​യും

    1981ലാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ ആ​ദ്യ​മാ​യി അ​ന്റാ​ർ​ട്ടി​ക് പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നു തു​ട​ക്ക​മി​ടു​ന്ന​ത്. 1983 ഡി​സം​ബ​റി​ല്‍ ഇ​ന്ത്യ അ​വി​ടെ ദ​ക്ഷി​ണ ഗം​ഗോ​ത്രി എ​ന്ന പ​ഠ​ന ഗ​വേ​ഷ​ണ സ്​​റ്റേ​ഷ​ന്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. 1989ല്‍ ​ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ സ്​​റ്റേ​ഷ​ന്‍ മൈ​ത്രി സ്ഥാ​പി​ച്ചു. 2012ല്‍ ​തു​ട​ങ്ങി​യ സ്​​റ്റേ​ഷ​നാ​ണ് ഭാ​ര​തി. ലാ​ര്‍സ്മാ​ന്‍ ഹി​ല്‍സി​ലാ​ണ് ഇ​തി​​ന്റെ ആ​സ്ഥാ​നം.


    ദ​ക്ഷി​ണ ഗം​ഗോ​ത്രി പി.​ഒ

    അ​ന്റാ​ർ​ട്ടി​ക്ക​യി​ല്‍ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക്​ സ്വ​ന്ത​മാ​യി ഒ​രു പോ​സ്​​റ്റ്​ ഓ​ഫി​സു​ണ്ട്, പേ​ര് ദ​ക്ഷി​ണ ഗം​ഗോ​ത്രി. 1988ല്‍ ​ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സം​ഘ​ത്തി​​ന്റെ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ പ​ര്യ​ട​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​പോ​സ്​​റ്റ്​ ഓ​ഫി​സ് സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്. അ​ന്റാ​ർ​ട്ടി​ക്ക​യി​ല്‍ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ആ​ദ്യ ഗ​വേ​ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ ദ​ക്ഷി​ണ ഗം​ഗോ​ത്രി​യി​ലാ​ണ് ഇ​ത് സ്ഥി​തി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​ത്. ഗോ​വ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്​​മെ​ൻ​റ്​ ഓ​ഫ് പോ​സ്​​റ്റാ​ണ് 1988 ജ​നു​വ​രി 26ന് ​ദ​ക്ഷി​ണ ഗം​ഗോ​ത്രി പോ​സ്​​റ്റ്​ ഓ​ഫി​സ് സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്. ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​നാ​യ ജി. ​സു​ധാ​ക​ര്‍ റാ​വു ആ​യി​രു​ന്നു ആ​ദ്യ പോ​സ്​​റ്റ്​​മാ​സ്​​റ്റ​ര്‍. 1990ല്‍, ​പ​കു​തി​യോ​ളം മ​ഞ്ഞി​ന​ടി​യി​ലാ​യ ദ​ക്ഷി​ണ ഗം​ഗോ​ത്രി പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം നി​ര്‍ത്തി. ശേ​ഷം ഇ​ന്ത്യ​ൻ പോ​സ്​​റ്റ്​ ഓ​ഫി​സ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ റി​സ​ർ​ച്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​നാ​യ മൈ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി.


    ഇവിടെ ആളുണ്ട്

    കഠിനമായ തണുപ്പിനെ അതിജീവിച്ച് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് ഏതാനും ജീവജാലങ്ങള്‍ മാത്രമാണ്. സസ്യവര്‍ഗങ്ങളായ പായലുകള്‍, പൂപ്പലുകള്‍, ആല്‍ഗകള്‍ എന്നിവ​ക്കൊപ്പം പൂക്കുന്ന രണ്ടിനം കൂടിയുണ്ട്. അന്റാർട്ടിക് മുടിപ്പുല്ലും (Antarctic hair grass) അന്റാർട്ടിക്​ പേള്‍വര്‍ട്ടും. ഹിമ കടല്‍പക്ഷി (Snow petrel), അഞ്ചിനം പെന്‍ഗ്വിനുകള്‍, ആല്‍ബട്രോസ് എന്നീ പക്ഷികളും ക്രില്‍, നീലത്തിമിംഗലം, സീല്‍ എന്നിവയും ഏകദേശം 12 മില്ലി മീറ്റര്‍ വലുപ്പമുള്ള ബെല്‍ജിക അന്റാര്‍ട്ടിക (Belgica Antarctica) എന്നയിനം ചിറകില്ലാ പ്രാണിയെയും ഇവിടെ കണ്ടുവരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Antarctica
    News Summary - Day and night in Antarctica
    Similar News
    Next Story
    X