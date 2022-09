'E' ഉപയോഗിക്കാത്ത ഇംഗ്ലീഷ് നോവൽ

ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് അ​ക്ഷ​ര​മാ​ല​യി​ലെ ഒ​രു vowel ആ​ണ് E. ഈ ​അ​ക്ഷ​രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​തെ വാ​ക്കു​ക​ൾ എ​ഴു​തു​ക​യെ​ന്ന​ത് ശ്ര​മ​ക​ര​മാ​ണ്. E എ​ന്ന അ​ക്ഷ​രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​തെ ഒ​രു നോ​വ​ൽ എ​ഴു​തി​യാ​ലോ. അ​സാ​ധ്യം എ​ന്നാ​വും ന​മ്മ​ൾ പ​റ​യു​ക. എ​ന്നാ​ൽ E എ​ന്ന അ​ക്ഷ​രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ത്ത ഒ​രു നോ​വ​ൽ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ഭാ​ഷ​യി​ലു​ണ്ട്. പ്ര​ശ​സ്ത എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നാ​യ എ​ണ​സ്റ്റ് വി​ൻ​സ​ന്റ് റൈ​റ്റ് എ​ന്ന നോ​വ​ലി​സ്റ്റാ​ണ് ഈ ​കൃ​തി എ​ഴു​തി​യ​ത്. 165 ദി​വ​സം കൊ​ണ്ട് എ​ഴു​തി​യ ഈ ​നോ​വ​ലി​ൽ 50,000 വാ​ക്കു​ക​ളു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ഒ​രി​ട​ത്തു പോ​ലും E എ​ന്ന അ​ക്ഷ​രം അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു അ​ക്ഷ​രം അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം അ​ക്ഷ​രം ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യു​ള്ള എ​ഴു​ത്ത് രീ​തി​ക്ക് ലി​പോ​ഗ്രാം എ​ന്നാ​ണ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്. അ​തി​നൊ​രു മി​ക​ച്ച ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണ് എ​ണ​സ്റ്റി​ന്റെ ഗാ​ഡ്സ്ബി എ​ന്ന നോ​വ​ൽ.

E എ​ന്ന അ​ക്ഷ​രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​തെ നോ​വ​ലെ​ഴു​തു​ക എ​ന്ന​ത് റൈ​റ്റ് നേ​രി​ട്ട ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യാ​ണ്. കാ​ര​ണം the, he, she, have, they, തു​ട​ങ്ങി​യ വാ​ക്കു​ക​ളൊ​ന്നും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു.

ബ്രാ​ൻ​ഡ്ട​ൺ എ​ന്ന സാ​ങ്ക​ല്പി​ക ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ ക​ഥ​യാ​ണ് ഗാ​ഡ്സ്ബി പ​റ​യു​ന്ന​ത്. നഗരത്തിന്റെ പു​തി​യ മേ​യ​റാ​യി ജോ​ൺ ഗാ​ഡ്സ്ബി എ​ന്ന വ്യ​ക്തി എ​ത്തു​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് ക​ഥ വി​ക​സി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​മ്പ​തു​കാ​ര​നാ​യ ജോ​ൺ ത​ന്റെ ജ​ന്മ​നാ​ടാ​യ ബ്രാ​ൻ​ഡ്ട​ൺ ഹി​ൽ​സി​ന്റെ ത​ക​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​രി​ഭ്രാ​ന്ത​നാ​വു​ക​യും അ​വി​ടത്തെ യു​വാ​ക്ക​ളെ മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും അ​ദ്ദേ​ഹം ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു. ഇ​തി​നി​ട​യി​ൽ ജോ​ണും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ യു​വ​ജ​ന​സം​ഘ​ട​ന​യും ചി​ല എ​തി​ർ​പ്പു​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ക​യും അ​വ​യെ എ​ല്ലാം അ​തി​ജീ​വി​ച്ചു കൊ​ണ്ട് മു​ന്നോ​ട്ടു പോ​വു​ക​യും തു​ട​ർ​ന്നു​ണ്ടാ​കു​ന്ന സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് ക​ഥ​യു​ടെ ഇ​തി​വൃ​ത്തം.

ര​സ​ക​ര​മാ​യി വാ​യി​ക്കാ​നാ​വു​ന്ന ഈ ​നോ​വ​ൽ ടൈ​പ്പ് ചെ​യ്യു​ന്ന അ​വ​സ​ര​ത്തി​ൽ E എ​ന്ന അ​ക്ഷ​ര​മു​ള്ള കീ ​അ​ന​ക്കാ​ൻ പ​റ്റാ​നാ​വാ​ത്ത വി​ധം എ​ണ​സ്റ്റ് വി​ൻ​സ​ന്റ് റൈ​റ്റ് പ്ലാ​സ്റ്റ​ർ കൊ​ണ്ട് ഒ​ട്ടി​ച്ചുവെ​ച്ചി​രു​ന്നു. പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന് ഒ​രു പ്ര​സാ​ധ​ക​നെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ റൈ​റ്റ് പാ​ടു​പെ​ട്ടു. ഒ​ടു​വി​ൽ വെ​റ്റ്സെ​ൽ പ​ബ്ലി​ഷി​ങ് ക​മ്പ​നി​യാ​ണ് അ​തി​നാ​യി മു​ന്നോ​ട്ട് വ​ന്ന​ത്. പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ അ​തേ വ​ർ​ഷ​മാ​യ 1939 ൽ ​റൈ​റ്റ് ഈ ​ലോ​ക​ത്തോ​ട് വി​ട പ​റ​ഞ്ഞു.

ഗാ​ഡ്സ്ബി എ​ന്ന നോ​വ​ലി​നു​ള്ള ആ​മു​ഖ​ത്തി​ൽ റൈ​റ്റ് ഇ​ങ്ങ​നെ പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. 'ഈ ​ക​ഥ എ​ഴു​തി​യ​ത് സാ​ഹി​ത്യ​പ​ര​മാ​യ യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടാ​നു​ള്ള ഒ​രു ശ്ര​മ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യ​ല്ല. മ​റി​ച്ച് ഇ​ത് ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല എ​ന്ന് നി​ര​ന്ത​രം അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് കേ​ട്ട​തു മൂ​ല​മു​ണ്ടാ​യ അ​ല്പം മ​ന്ദ​ബു​ദ്ധി കൊ​ണ്ടാ​ണ്'.