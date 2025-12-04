Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Travel
    Posted On
    date_range 4 Dec 2025 9:20 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Dec 2025 9:20 AM IST

    അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ സാ​യി​ദ് ദേ​ശീ​യ മ്യൂ​സി​യം തു​റ​ന്നു

    അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ സാ​യി​ദ് ദേ​ശീ​യ മ്യൂ​സി​യം തു​റ​ന്നു
    സാ​യി​ദ്​ മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങ്


    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്​ അ​റ​ബ് ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന്‍റെ നേ​ർ​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ൾ

    അ​ബൂ​ദ​ബി: യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ ച​രി​ത്ര​വും സം​സ്‌​കാ​ര​വും അ​നാ​വ​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന സാ​യി​ദ് ദേ​ശീ​യ മ്യൂ​സി​യം തു​റ​ന്നു. 54ാമ​ത് ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​യി​രു​ന്നു മ്യൂ​സി​യം പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​യി തു​റ​ന്നു​ന​ല്‍കി​യ​ത്. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​രാ​വി​ല്‍ അ​തി​മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ലേ​സ​ര്‍ ഷോ​യും സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ശി​ല്‍പ​ശാ​ല​ക​ളും മ​റ്റും അ​ര​ങ്ങേ​റി. യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​പൂ​ര്‍വ​മാ​യ നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫു​ക​ളും മ​റ്റ് വ​സ്തു​ക്ക​ളു​മാ​യി ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ച​രി​ത്ര​രേ​ഖ​ക​ളാ​ണ്​ മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നു​ള്ള​ത്.

    ആ​റ് സ്ഥി​രം ഗാ​ല​റി​ക​ളി​ലാ​യി യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ പൈ​തൃ​കം അ​നാ​വ​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്നു. പൂ​ര്‍വി​ക​രു​ടെ സ​മു​ദ്ര​സ​ഞ്ചാ​ര​വും ആ​ദ്യ​കാ​ല സ​മൂ​ഹം, ഇ​മാ​റാ​ത്തി സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വേ​രു​ക​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് ഈ ​ഗാ​ല​റി​ക​ളി​ല്‍ വ​ര​ച്ചു​കാ​ട്ടു​ന്ന​ത്. യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​പി​ന്നി​ലെ ച​രി​ത്ര​ങ്ങ​ളും ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദി​ന്‍റെ ജീ​വി​ത​വും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ശ​ബ്ദ​രേ​ഖ​ക​ളും ക​ത്തു​ക​ളും ഫോ​ട്ടോ​ക​ളു​മൊ​ക്കെ മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ല്‍ കാ​ണാം. മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​മു​മ്പ് മ​നു​ഷ്യ​സാ​ന്നി​ധ്യം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​തി​ന്‍റെ തെ​ളി​വു​ക​ളാ​യി പു​രാ​വ​സ്തു ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലു​ക​ളും മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ലു​ണ്ട്.

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ച്ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ സാ​യി​ദ് ആ​ല്‍ ന​ഹ്​​യാ​ന്‍, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യി ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ റാ​ശി​ദ് ആ​ല്‍ മ​ക്​​തും, യു.​എ.​ഇ സു​പ്രിം​കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ അം​ഗ​വും ഷാ​ര്‍ജ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഡോ. ​സു​ല്‍ത്താ​ന്‍ ബി​ന്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ല്‍ ഖാ​സി​മി, യു.​എ.​ഇ സു​പ്രിം കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ അം​ഗ​വും ഫു​ജൈ​റ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഹ​മ​ദ് ബി​ന്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ല്‍ ഷ​ര്‍ഖി, സു​പ്രിം കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ അം​ഗ​വും ഉ​മ്മു​ല്‍ ഖു​വൈ​ന്‍ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് സൗ​ദ് ബി​ന്‍ റാ​ശി​ദ് അ​ല്‍ മു​അ​ല്ല, സു​പ്രിം​കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ അം​ഗ​വും റാ​സ​ല്‍ ഖൈ​മ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് സൗ​ദ് ബി​ന്‍ സ​ഖ​ര്‍ അ​ല്‍ ഖാ​സി​മി, യു.​എ.​ഇ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും ഉ​പ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മ​ന്‍സൂ​ര്‍ ബി​ന്‍ സാ​യി​ദ് ആ​ല്‍ ന​ഹ്​​യാ​ന്‍, അ​ജ്മാ​ന്‍ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ശൈ​ഖ് അ​മ്മാ​ര്‍ ബി​ന്‍ ഹു​മൈ​ദ് അ​ല്‍ നു​ഐ​മി എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. സാ​യി​ദ് ദേ​ശീ​യ മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ന്‍റെ വാ​ര്‍ഷി​ക അം​ഗ​ത്വ​മെ​ടു​ക്കാ​ന്‍ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കും അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ട്. വാ​ര്‍ഷി​ക അം​ഗ​ത്വ​മെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ലെ ഗാ​ല​റി​ക​ളും പ്ര​ദ​ര്‍ശ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കും നി​യ​ന്ത്ര​ണ​മി​ല്ലാ​തെ സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ക്കാ​നാ​വും. ഇ​വി​ടെ ന​ട​ത്തു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ക്കും ശി​ല്‍പ​ശാ​ല​ക​ളി​ലും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ന്‍ മു​ന്‍ഗ​ണ​ന​യും എ​ക്‌​സ്‌​ക്ലു​സീ​വ് പ്രി​വ്യൂ​ക​ള്‍ക്കു​ള്ള ക്ഷ​ണ​വും ല​ഭി​ക്കും.

    ഇ​തി​നു​പു​റ​മേ മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ലെ റീ​ട്ടെ​യി​ല്‍ ഷോ​പ്പു​ക​ളി​ലും ഭോ​ജ​ന​ശാ​ല​ക​ളി​ലും പ്ര​ത്യേ​ക ഇ​ള​വും അ​നു​വ​ദി​ക്കും. വ്യ​ക്തി​ഗ​തം, അ​ധ്യാ​പ​ക​ര്‍, വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ മൂ​ന്നു​ത​രം അം​ഗ​ത്വ ഫീ​സു​ക​ളാ​ണ് ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. വ്യ​ക്തി​ഗ​ത അം​ഗ​ത്വ​മെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് 210 ദി​ര്‍ഹ​മാ​ണ് ഫീ​സ്. ഇ​വ​ര്‍ക്ക് ത​നി​ച്ചോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ പ​ങ്കാ​ളി​ക്കൊ​പ്പ​മോ മ്യൂ​സി​യം സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    അ​ധ്യാ​പ​ക​ര്‍ക്കു​ള്ള അം​ഗ​ത്വ ഫീ​സ് 150 ദി​ര്‍ഹ​മാ​ണ്. 150 ദി​ര്‍ഹ​മാ​ണ് വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളു​ടെ അം​ഗ​ത്വ ഫീ​സ്. പ്ര​ദ​ര്‍ശ​ന​ങ്ങ​ള്‍, പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ മു​ത​ലാ​യ​വ​യി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ന്‍ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്ക് ഇ​തി​ലൂ​ടെ​യാ​വും.

    മ്യൂ​സി​യം സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ക്കാ​നെ​ത്തു​ന്ന മു​തി​ര്‍ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് 70 ദി​ര്‍ഹ​മാ​ണ് ടി​ക്ക​റ്റ് ഈ​ടാ​ക്കു​ക. അ​തേ​സ​മ​യം വ​യോ​ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കും നി​ശ്ച​യ​ദാ​ര്‍ഢ്യ ജ​ന​ത​ക്കും ഇ​വ​രെ അ​നു​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ക്കും 18 വ​യ​സ്സി​ല്‍ താ​ഴെ​യു​ള്ള​വ​ര്‍ക്കും പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണ്.

    അ​ധ്യാ​പ​ക​ര്‍ക്കും 18 വ​യ​സ്സി​നു​മു​ക​ളി​ല്‍ പ്രാ​യ​മു​ള്ള വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്കും 35 ദി​ര്‍ഹ​മാ​ണ് ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്ക്. zayednationalmuseum.ae എ​ന്ന വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ലൂ​ടെ വാ​ര്‍ഷി​ക അം​ഗ​ത്വ​വും ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും വാ​ങ്ങാം. പു​ലി​റ്റ്‌​സ​ര്‍ പ്രൈ​സ് ജേ​താ​വാ​യ ആ​ര്‍ക്കി​ടെ​ക്ട് ലോ​ര്‍ഡ് നോ​ര്‍മ​ന്‍ ഫോ​സ്റ്റ​ര്‍ രൂ​പ​ക​ല്‍പ്പ​ന ചെ​യ്ത മ്യൂ​സി​യം സ​അ​ദി​യാ​ത്ത് ക​ള്‍ച്ച​റ​ല്‍ ജി​ല്ല​യി​ലാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

