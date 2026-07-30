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    Nature
    Posted On
    date_range 30 July 2026 12:46 PM IST
    Updated On
    date_range 30 July 2026 12:46 PM IST

    പറമ്പിക്കുളം കടുവസങ്കേതത്തിന് മൂന്ന് പുതിയ സഫാരി വാഹനങ്ങൾ

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    ക​ടു​വ​ദി​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ട്രാ​ക്സ് ക്രൂ​സ​റും എ​സ്.​എം.​എ​ൽ ബ​സും ല​ഭി​ച്ച​ത്
    പറമ്പിക്കുളം കടുവസങ്കേതത്തിന് മൂന്ന് പുതിയ സഫാരി വാഹനങ്ങൾ
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    പ​റ​മ്പി​ക്കു​ളം ക​ടു​വ​സ​ങ്കേ​തത്തി​ന് ല​ഭി​ച്ച സ​ഫാ​രി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ് ചെ​യ്യു​ന്നു

    പ​റ​മ്പി​ക്കു​ളം: ആ​ഗോ​ള ക​ടു​വ​ദി​നാ​ച​ര​ണ​ത്തി​ന് പ​റ​മ്പി​ക്കു​ളം ക​ടു​വ സ​ങ്കേ​ത​ത്തി​ൽ മൂ​ന്ന് പു​തി​യ സ​ഫാ​രി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ച്ചു. ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്റെ കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് സോ​ഷ്യ​ൽ റെ​സ്​​പോ​ൺ​സി​ബി​ലി​റ്റി പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ല​ഭി​ച്ച ര​ണ്ട് ട്രാ​ക്സ് ക്രൂ​സ​ർ സ​ഫാ​രി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും പ​റ​മ്പി​ക്കു​ളം ക​ടു​വ സ​ങ്കേ​ത​ത്തി​ന്റെ സ്വ​ന്തം ഫ​ണ്ടി​ൽ വാ​ങ്ങി​യ 33 സീ​റ്റു​ക​ളു​ള്ള ഒ​രു എ​സ്.​എം.​എ​ൽ ബ​സു​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    പ​റ​മ്പി ക്കു​ളം ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ നി​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ, കെ. ​പ്രേ​മ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ , ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്റെ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ആ​ന്റ​ണി ജോ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ് ചെ​യ്തു. ക​ടു​വ​ദി​ന ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പു​ലി​ക​ളി​യോ​ടു​കൂ​ടി​യ ക​ടു​വ സം​ര​ക്ഷ​ണ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ റാ​ലി​യും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    പു​തി​യ സ​ഫാ​രി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും ബ​സും പ​റ​മ്പി​ക്കു​ളം ക​ടു​വ സ​ങ്കേ​ത​ത്തി​ലെ ഇ​ക്കോ ടൂ​റി​സം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നൃ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും വ​ന​സം​ര​ക്ഷ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ ക​രു​ത്തേ​കു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. പൊ​തു​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ നി​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. റേ​ഞ്ച് ഫോ​റ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സ​ർ ജി​യോ ബേ​സി​ൽ പോ​ൾ, കെ. ​പ്രേ​മ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ, ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്റെ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ആ​ന്റ​ണി ജോ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാരി​ച്ചു. മു​ത​ല​മ​ട പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് തി​രു​ച​ന്ദ്ര​ൻ, കൊ​ല്ല​ങ്കോ​ട് ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശോ​ഭ​ന ജ​യ​പ്ര​കാ​ശ്, സു​ങ്കം റേ​ഞ്ച് റേ​ഞ്ച് ഫോ​റ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സ​ർ സു​ധി​ൻ ജ​യ​കു​മാ​ർ, ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, വ​ന​വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ, ഇ​ക്കോ ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

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    TAGS:safarivehiclesparambikulamParambikulam Tiger Reserve
    News Summary - Three new safari vehicles for Parambikulam Tiger Reserve
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