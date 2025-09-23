Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    23 Sept 2025 9:19 AM IST
    23 Sept 2025 9:19 AM IST

    പു​തി​യ കാ​ഴ്ച​ക​ളു​മാ​യി ഷാ​ർ​ജ സ​ഫാ​രി തു​റ​ന്നു

    ആ​ഫ്രി​ക്ക​ക്ക്​ പു​റ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സ​ഫാ​രി​യാ​ണി​ത്​
    പു​തി​യ കാ​ഴ്ച​ക​ളു​മാ​യി ഷാ​ർ​ജ സ​ഫാ​രി തു​റ​ന്നു
    ഷാ​ർ​ജ സ​ഫാ​രി​യി​ലെ പു​തി​യ അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യ ഇ​ര​ട്ട മോ​തി​ര​വാ​ല​ൻ കു​ര​ങ്ങ്

    Listen to this Article

    ഷാ​ർ​ജ: എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ പ്ര​ധാ​ന വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​യ ഷാ​ർ​ജ സ​ഫാ​രി​യു​ടെ അ​ഞ്ചാം സീ​സ​സ​ണി​ന്​ തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച മു​ത​ലാ​ണ്​ സ​ഫാ​രി​യി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക്​ പ്ര​വേ​ശ​നം അ​നു​വ​ദി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ആ​ഫ്രി​ക്ക​ക്ക്​ പു​റ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സ​ഫാ​രി​യാ​യ ഇ​വി​ടെ പു​തി​യ സീ​സ​ൺ ആ​രം​ഭ​ത്തി​ന്‍റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട്​ മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ജ​ന​ന​വി​വ​രം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ സ​വ​ന്ന ഇ​ന​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട ആ​ന​ക്കു​ട്ടി​യും ഇ​ര​ട്ട മോ​തി​ര​വാ​ല​ൻ കു​ര​ങ്ങു​മാ​ണ്​ സ​ഫാ​രി​യി​ലെ പു​തി​യ അ​തി​ഥി​ക​ൾ.

    ഷാ​ർ​ജ​യി​ലെ പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ അ​തോ​റി​റ്റി​യാ​ണ്​ സ​ഫാ​രി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്. പു​തി​യ ആ​ന​ക്കു​ട്ടി​യെ​യും അ​മ്മ ആ​ന​യെ​യും ജ​ന​നം മു​ത​ൽ വെ​റ്റ​റി​ന​റി, പോ​ഷ​കാ​ഹാ​ര വി​ഭാ​ഗം നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ സ​വ​ന്ന ആ​ന​യു​ടെ അ​തി​ജീ​വ​ന​ത്തി​ന്​ ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്. മ​ഡ​ഗാ​സ്ക​റി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള മോ​തി​ര​വാ​ല​ൻ കു​ര​ങ്ങ്​ ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ വം​ശ​നാ​ശ​ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്ന ജീ​വി​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ്. ഇ​ര​ട്ട​ക​ളു​ടെ ജ​ന​നം അ​പൂ​ർ​വ​മാ​യ ഒ​രു സം​ഭ​വ​മാ​ണെ​ന്നും സ​ഫാ​രി വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ചു.

    ഈ ​വ​ർ​ഷം ര​ണ്ടാം പാ​ദ​ത്തി​ൽ ഷാ​ർ​ജ സ​ഫാ​രി​യി​ൽ 184 പ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ​യും സ​സ്ത​നി​ക​ളു​ടെ​യും ജ​ന​ന​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ജി​റാ​ഫു​ക​ൾ, സിം​ഹ​ങ്ങ​ൾ, ആ​ന​ക​ൾ, കാ​ണ്ടാ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, അ​പൂ​ർ​വ പ​ക്ഷി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ 151 ഇ​നം ജീ​വി​ക​ൾ നി​ല​വി​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ൽ വ​സി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും രാ​വി​ലെ 8.30 മു​ത​ൽ വൈ​കു​ന്നേ​രം 6 വ​രെ​യാ​ണ്​ സ​ഫാ​രി​യി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക്​ പ്ര​വേ​ശ​നം. ഗോ​ൾ​ഡ്, സി​ൽ​വ​ർ, ബ്രോ​ൺ​സ്​ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

