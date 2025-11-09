Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightTravelchevron_rightNaturechevron_rightഇസ്താംബൂളിലെ മന്ത്രിക...
    Nature
    Posted On
    date_range 9 Nov 2025 12:20 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Nov 2025 12:20 PM IST

    ഇസ്താംബൂളിലെ മന്ത്രിക മുദ്രകൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ഇസ്താംബൂളിലെ മന്ത്രിക മുദ്രകൾ
    cancel

    ഏ​ഷ്യ​യെ​യും യു​റോ​പ്പി​നെ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മാ​ന്ത്രി​ക മു​ദ്ര​യു​ള്ള മ​ഹാ ന​ഗ​ര​മാ​യ ഇ​സ്താം​ബൂ​ളി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന​ത് എ​ക്കാ​ല​ത്തെ​യും എ​ന്റെ സ്വ​പ്ന​മാ​യി​രു​ന്നു. കു​ട്ടി​ക്കാ​ല​ത്ത് യാ​ത്ര​ക​ളോ​ട് വ​ലി​യ ക​മ്പ​മാ​യി​രു​ന്ന എ​ന്റെ യാ​ത്രാ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ചി​റ​കു​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ​ത് സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​ഭ​യം ന​ൽ​കി​യ, വി​സ്മ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് എ​ന്നും വി​രു​ന്നൊ​രു​ക്കു​ന്ന യു.​എ.​ഇ​യാ​ണ്. സൂ​ര്യ​ന​സ്ത​മി​ച്ചാ​ൽ പോ​ലും വെ​ളി​ച്ചം നീ​ളു​ന്ന ഇ​മാ​റാ​ത്തി​ലെ പ​ട്ട​ണ​ങ്ങ​ൾ ആ​ഗ്ര​ഹ സ​ഫ​ലീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ മ​ഹാ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി​യാ​ണ്. ലോ​ക​ത്തെ​വി​ടേ​ക്ക് പ​റ​ക്കാ​നും ഇ​ത് പോ​ലെ അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ മ​റ്റൊ​രു ഇ​ട​മു​ണ്ടാ​വി​ല്ല.

    യു.​എ.​ഇ താ​മ​സ വി​സ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് നി​ര​വ​ധി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ വി​സ​ര​ഹി​ത​മാ​യി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​മെ​ങ്കി​ലും ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ​ക്ക് തു​ർ​ക്കി​യ​യി​ലേ​ക്ക് മു​ൻ​കൂ​ട്ടി വി​സ സ്റ്റാ​മ്പ് ചെ​യ്യ​ണം. 700 ദി​ർ​ഹം ന​ൽ​കി​യാ​ണ് വി​സ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ​ത്. കൂ​ടെ മൂ​ന്ന് സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നാ​ൽ​വ​ർ സം​ഘ​മാ​ണ് ഇ​സ്താം​ബൂ​ളി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ നി​ന്നും പെ​ഗാ​സ​സ് ഐ​ർ​ലൈ​നി​ലാ​ണ് യാ​ത്ര. അ​ഞ്ച​ര മ​ണി​ക്കൂ​ർ യാ​ത്ര​യാ​ണ് തു​ർ​ക്കി​യി​ലേ​ക്ക്. വെ​ളു​പ്പി​ന് നാ​ല് മ​ണി​ക്കാ​ണ് വി​മാ​നം പ​റ​ന്നു​യ​ർ​ന്ന​ത്. നീ​ണ്ട യാ​ത്ര​ക്കൊ​ടു​വി​ൽ മേ​ഘ​ത്തു​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലൂ​ടെ ഇ​സ്താം​ബൂ​ളി​ന്റെ മ​നോ​ഹ​ര കാ​ഴ്ച​ക​ൾ ദൃ​ശ്യ​മാ​കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. ഇ​സ്താം​ബൂ​ളി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള സ​ബീ​ഹാ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ വി​മാ​നം മു​ത്ത​മി​ടാ​ൻ നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​തെ​ന്ന് അ​റി​യി​പ്പ് വ​ന്നു. മ​ഴ മേ​ഘ​ങ്ങ​ളെ​യും മ​ഞ്ഞി​നേ​യും കീ​റി​മു​റി​ച്ച് ചെ​റി​യ ശ​ബ്ദ​ത്തോ​ടെ സ​ബീ​ഹ​യി​ൽ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി വി​മാ​നം ലാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

    മു​ൻ​കൂ​ട്ടി വി​സ​യ​ടി​ച്ച​തി​നാ​ൽ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ലാ​കു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ധാ​ര​ണ. എ​ന്നാ​ൽ എ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ അ​ൽ​പം സ​മ​യ​മെ​ടു​ത്തു. പാ​സ്പോ​ര്ട്ട് ചി​ക​ഞ്ഞു പെ​റു​ക്കി ഒ​ടു​വി​ൽ എ​ൻ​ട്രി സ്റ്റാ​മ്പ്​ പ​തി​പ്പി​ച്ച് ‘വെ​ൽ​കം ടു ​തു​ർ​ക്കി’ എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യ​ത്. പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് കോ​പ്പി കൊ​ടു​ത്ത് സിം​കാ​ർ​ഡ് എ​ടു​ത്തു. നേ​ര​ത്തെ ബു​ക്ക് ചെ​യ്ത റെ​ന്റ്​ എ ​കാ​ർ ഓ​ഫീ​സാ​ണ് അ​ടു​ത്ത ല​ക്ഷ്യം. ഇ​ന്റ​നാ​ഷ​ണ​ൽ ലൈ​സെ​ൻ​സും ക്രെ​ഡി​റ്റ് കാ​ർ​ഡും ആ​ധാ​ര​മാ​ക്കി ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി വ​ണ്ടി അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ 160 ദി​ർ​ഹ​മാ​ണ് ദി​വ​സ വാ​ട​ക. ഗൂ​ഗി​ൾ മാ​പ് നോ​ക്കി ഹോ​ട്ട​ലി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര ആ​രം​ഭി​ച്ചു. പാ​ത​ക​ൾ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​സ്താം​ബൂ​ളി​ന്റെ ഹൃ​ദ​യ ഭാ​ഗ​ത്താ​യു​ള്ള ഹോ​ട്ട​ലി​ലെ​ത്തി. വ​ണ്ടി നി​ർ​ത്താ​ൻ എ​ല്ലാ​യി​ട​ത്തും ഫീ​സ് ന​ൽ​ക​ണം. 15ലേ​റ മു​ത​ൽ മേ​ലോ​ട്ടാ​ണ് നി​ര​ക്ക് ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്രാ​ത​ൽ ക​ഴി​ച്ച് മു​ഴു​വ​ൻ ദി​വ​സം വി​ശ്ര​മി​ച്ചു. അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം അ​തി​രാ​വി​ലെ കാ​ഴ്ച​ക​ൾ തേ​ടി​യി​റ​ങ്ങി. ത​ണു​ത്തു​റ​ഞ്ഞ പു​ല​രി​യെ ചാ​റ്റ​ൽ മ​ഴ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കു​ന്ന ഹൃ​ദ്യ​മാ​യ കാ​ഴ്ച. ഇ​സ്താം​ബൂ​ൾ ലോ​ക​ത്തെ ഏ​ഴാ​മ​ത്തെ വ​ലി​യ ന​ഗ​ര​മാ​ണ്. ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലു​ട​നീ​ളം പാ​ശ്ചാ​ത്യ​വും പൗ​ര​സ്ത്യ​വു​മാ​യ നി​ര​വ​ധി സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മേ​ളി​ച്ച ഈ ​മ​ഹാ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ കാ​ഴ്ച​ക​ൾ വി​സ്മ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്.

    ബ്ലൂ ​മോ​സ്‌​ക്

    ഇ​സ്തം​ബൂ​ളി​ലെ ലോ​ക പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ ഒ​രു ച​രി​ത്ര ശേ​ഷി​പ്പാ​ണ് ബ്ലൂ ​മോ​സ്‌​ക്. ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക ക​ല​യും ആ​ർ​ക്കി​ടെ​ക്‌​ച​റും ശോ​ഭി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഈ ​പ​ള്ളി പ​ണി​ത​ത് 1609 നും,1616​നും ഇ​ട​യി​ലാ​ണ്. ഓ​ട്ടോ​മ​ൻ സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ മ​ഹ​ത്വം കാ​ണി​ക്കാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ഹ്മ​ദ് ഒ​ന്നാ​മ​നാ​ണ്​ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ പ​ള്ളി പ​ണി ക​ഴി​പ്പി​ച്ച​ത്. സെ​ദെ​ഫ്കാ​ർ മെ​ഹ്മ​ദ് ആ​ഗാ എ​ന്ന​യാ​ൾ​ക്കാ​യി​രു​ന്നു പ​ള്ളി​യു​ടെ നി​ർ​മ്മാ​ണ ചു​മ​ത​ല. പ​ള്ളി​യു​ടെ അ​ക​ത്ത​ള​ങ്ങ​ൾ 20,000ത്തി​ല​ധി​കം ടൈ​ലു​ക​ളു​പ​യോ​ഗി​ച്ച് അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ച​തി​നാ​ലാ​ണ് പ​ള്ളി​ക്ക് ബ്ലൂ ​മോ​സ്‌​ക് എ​ന്ന് പേ​ര് വ​രാ​ൻ കാ​ര​ണം.

    ഹ​യാ സോ​ഫി​യ

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ഹ്മ​ദ് മോ​സ്‌​കി​ന് അ​ഭി​മു​ഖ​മാ​യാ​ണ് ഹ​യാ സോ​ഫി​യ നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന​ത്. ക്രി​സ്തു​വ​ർ​ഷം 537ലാ​ണ് ഇ​തി​ന്റെ നി​ർ​മ്മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ലോ​ക ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​സി​ദ്ധ​വും അ​തു​ല്യ​വു​മാ​യ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണി​ത്. ക്രി​സ്ത്യ​ൻ പ​ള്ളി​യാ​യി നി​ർ​മ്മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഹ​യ സോ​ഫി​യ ഓ​ട്ടോ​മ​ൻ ഭ​ര​ണ​കാ​ല​ത്ത് മു​സ്​​ലിം പ​ള്ളി​യാ​യി പ​രി​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് അ​ത്താ​തു​ർ​ക് ഇ​തി​നെ മ്യൂ​സി​യ​മാ​ക്കി മാ​റ്റി. നി​ല​വി​ൽ ഹ​യ സോ​ഫി​യ മു​സ്​​ലിം​പ​ള്ളി​യാ​യും ലോ​ക പ്ര​ശ​സ്ത സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​മാ​യും അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഹ​യ സോ​ഫി​യ, ബ്ലൂ ​മോ​സ്‌​ക് പ​രി​സ​രം വ​ള​രെ തി​ര​ക്കു പി​ടി​ച്ച ഒ​രി​ട​മാ​ണ്. ഇ​തി​ലൂ​ടെ ട്രാ​മു​ക​ളു​ടെ ത​ല​ങ്ങും വി​ല​ങ്ങു​മു​ള്ള പാ​ച്ചി​ലു​ക​ൾ ന​മ്മെ അ​ത്ഭു​ത​പ്പെ​ടു​ത്തും. ഇ​ത്ര​യ​ധി​കം തി​ര​ക്കു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും വ​ള​രെ​യ​ധി​കം വൃ​ത്തി​യി​ലാ​ണ് റോ​ഡു​ക​ളും തെ​രു​വീ​ഥി​ക​ളും പ​രി​പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന​തും ശ്ര​ദ്ധേ​യം.

    ഗ​ലാ​ട്ട ട​വ​ർ-​ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ബ​സാ​ർ

    പി​ന്നീ​ട്​ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​ത് ഗ​ലാ​ട്ട ട​വ​റാ​ണ്. 1348ലാ​ണ് ഗ​ലാ​ട്ട ട​വ​ർ നി​ർ​മ്മി​ച്ച​ത്. അ​ക്കാ​ല​ത്ത് രാ​ജ്യ സു​ര​ക്ഷ​ക്കാ​യി നി​ർ​മി​ച്ച​താ​ണ് ഈ ​ഗോ​പു​രം. ഇ​ന്ന് ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ഇ​സ്തം​ബൂ​ളി​ന്റെ മ​നോ​ഹ​ര കാ​ഴ്‌​ച​ക​ൾ കാ​ണാ​ൻ വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് ഈ ​ട​വ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. ടി​ക്ക​റ്റ് എ​ടു​ത്ത് മു​ക​ളി​ലെ​ത്തി​യാ​ൽ മ​നോ​ഹ​ര കാ​ഴ്ച​ക​ൾ കാ​ണാം. അ​ഞ്ച് ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്കാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ യാ​ത്ര തി​ട്ട​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഗ​ലാ​ട്ട ട​വ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ബ​സാ​റി​ലേ​ക്കാ​ണ് യാ​ത്ര തി​രി​ച്ച​ത്. മേ​ൽ​ക്കൂ​ര​യു​ള്ള​തും, ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലു​തും പു​രാ​ത​ന​വു​മാ​യ ഒ​രു ബ​സാ​റാ​ണി​ത്. 61വ്യ​ത്യ​സ്ത വ​ഴി​ക​ളും 4000ത്തോ​ളം ക​ട​ക​ളും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​താ​ണ് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ബ​സാ​ർ. തു​ർ​ക്കി​യ​യു​ടെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത സാം​സ്‌​കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ഏ​ല്ലാ വ​സ്തു​ക്ക​ളും ഇ​വി​ടെ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. തു​ർ​ക്കി​യ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്കി​ന്റെ സ്മാ​ര​കം സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന ടാ​ക്സിം സ്‌​ക്വ​യ​റി​ലാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ താ​മ​സം. ആ​ധു​നി​ക തു​ർ​ക്കി​യ​യു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ഭാ​ഗ​മാ​ണി​ത്. ടാ​ക്സിം സ്‌​ക്വ​യ​റി​ന്റെ വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി നി​ര​വ​ധി വ്യാ​പാ​ര സ​മു​ച്ച​യ​ങ്ങ​ൾ കാ​ണാം. ബൊ​സ്പ​റ​സി​ലൂ​ടെ ബോ​ട്ടി​ൽ ചു​റ്റി​ക്ക​റ​ങ്ങി ടാ​ക്‌​സി​മി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി. ഡി​ന്ന​ർ ക​ഴി​ക്കാ​നാ​യി ലോ​ക പ്ര​ശ​സ്ത ഷെ​ഫ് ബു​റാ​ക്കി​ന്റെ ടാ​ക്സിം സ്‌​ക്വ​യ​റി​ലെ റ​സ്റ്റോ​റ​ന്റി​ലെ​ത്തി. ത​ട്ടു​ക​ട​ക​ൾ മു​ത​ൽ വ​ലി​യ ഭോ​ജ​ന​ശാ​ല​ക​ൾ വ​രെ കൃ​ത്യ​മാ​യ ശു​ചി​ത്വം പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത് കാ​ണാം.480 കി.​മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ​യു​ള്ള ഇ​സ്‌​മീ​റാ​ണ് നാ​ള​ത്തെ ല​ക്ഷ്യം.

    ഇ​സ്മീ​ർ

    ലോ​ക​ത്തെ​വി​ടെ പോ​യാ​ലും സ്വ​ന്തം നാ​ട്ടി​ൽ വ​ണ്ടി​യോ​ടി​ക്കു​ന്ന ലാ​ഘ​വ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് അ​സ്‌​ഹ​റി​ന്റെ ഡ്രൈ​വി​ങ്. വ​ഴി​നീ​ളെ നി​ര​വ​ധി കാ​ഴ്ച​ക​ളു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ബു​ർ​സ​യി​ലെ മ​ഞ്ഞു​മ​ല​ക​ളും റോ​പ് കാ​റും ആ​സ്വ​ദി​ച്ച് ഇ​സ്മീ​റി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര തു​ട​ർ​ന്നു. അ​തി മ​നോ​ഹ​ര​പാ​ത​യി​ൽ മ​ല​ഞ്ചെ​രി​വു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലൂ​ടെ 5 മ​ണി​ക്കൂ​ർ നീ​ണ്ട യാ​ത്ര. ഇ​സ്മീ​റി​ലെ തെ​രു​വീ​ഥി​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം ഓ​റ​ഞ്ച് കാ​യ്​​ച്​ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന മ​നോ​ഹ​ര കാ​ഴ്ച​ക​ൾ കാ​ണാം. തു​ർ​ക്കി​യ​യി​ലെ മ​റ്റൊ​രു വ​ലി​യ പ​ട്ട​ണ​മാ​ണ് ഇ​സ്മീ​ര്‍. എ​ക്സ്പോ2020 വേ​ണ്ടി ദു​ബൈ ന​ഗ​ര​ത്തോ​ടൊ​പ്പം മ​ത്സ​രി​ച്ച മ​ഹാ ന​ഗ​രം. സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ കൈ​ക​ളി​ലാ​ണെ​ന്നും ഇ​സ്മീ​ർ. ബീ​ച്ചു​ക​ളും സ്ട്രീ​റ്റു​ക​ളും മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യി സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. ഇ​സ്മീ​റി​ന​ടു​ത്ത് സെ​ൽ​ചു​കി​ൽ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന പു​രാ​ത​ന റോ​മ​ൻ സാ​മ്രാ​ജ്യ​കാ​ല​ത്ത് പ​ണി​ത ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ ലൈ​ബ്ര​റി​യും തു​ർ​ക്കി​യ​യി​ലെ എ​ഫ്​​സ​സ് ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​വ​ശി​ഷ്ട്ട​ങ്ങ​ളും സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്കാ​ണ് അ​ടു​ത്ത യാ​ത്ര. ഇ​വി​ടു​ത്തെ അ​തു​ല്യ​മാ​യ ശി​ൽ​പ​ക​ല​യും ച​രി​ത്ര​പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും കാ​ര​ണം ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ ഇ​വി​ടേ​ക്ക് ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തു​ന്നു. ഹൃ​ദ്യ​മാ​യ കാ​ഴ്ച​ക​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ച തു​ർ​ക്കി​യ​യോ​ട്‌ വി​ട പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ങ്കാ​റ​യു​ടെ മ​ടി​ത്ത​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​റ്റൊ​രു യാ​ത്ര​യി​ലൂ​ടെ എ​ത്തി​ച്ചേ​രാ​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Istanbultourtravalgulfministerial
    News Summary - Ministerial seals in Istanbul
    Similar News
    Next Story
    X