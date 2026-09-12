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    ആ​മ്പ​ൽ വ​സ​ന്തം തീ​ർ​ത്ത് മാ​നാ​പ്പ​ള്ളി പാ​ട​ശേ​ഖ​രം; കാണാൻ സഞ്ചാരികളുടെ ഒഴുക്ക്

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    ആ​മ്പ​ൽ വ​സ​ന്തം തീ​ർ​ത്ത് മാ​നാ​പ്പ​ള്ളി പാ​ട​ശേ​ഖ​രം; കാണാൻ സഞ്ചാരികളുടെ ഒഴുക്ക്
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    മാ​നാ​ശേ​രി പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ത്ത് വി​രി​ഞ്ഞ ആ​മ്പ​ൽ​പൂ​ക്ക​ൾ കാ​ണാ​നെ​ത്തി​യവർ

    വൈ​ക്കം: പു​ല​രി​യു​ടെ കു​ളി​ർ​മ​യി​ൽ ആ​മ്പ​ൽ​പ്പൂ​ക്ക​ൾ വി​രി​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന വാ​ഴ​മ​ന മു​ട്ടു​ങ്ക​ലു​ള്ള മാ​നാ​പ്പ​ള്ളി പാ​ട​ശേ​ഖ​രം സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യാ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്നു.

    ഉ​ദ​യ​നാ​പു​രം ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ മാ​നാ​പ​ള്ളി പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ത്തി​ൽ ക​ണ്ണെ​ത്താ​ദൂ​ര​ത്തോ​ളം വി​രി​ഞ്ഞ ആ​മ്പ​ൽ​പ്പൂ​ക്ക​ൾ കാ​ഴ്ച​ക്ക് വേ​റി​ട്ട ഭം​ഗി​യാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. പ്ര​കൃ​തി​യു​ടെ ഈ ​അ​പൂ​ർ​വ സൗ​ന്ദ​ര്യം ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ ക​ഥ​ക​ളി ക​ലാ​കാ​ര​നും ന​ട​നു​മാ​യ പ​ള്ളി​പ്പു​റം സു​നി​ലും ഉ​ദ​യ​നാ​പു​രം ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് കെ.​ജി. രാ​ജു, പ​ള്ളി​പ്പു​റം ജ​യ​ശ​ങ്ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പാ​ട​ശേ​ഖ​രം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു.

    പു​ല​ർ​ച്ച എ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ആ​മ്പ​ൽ​പ്പാ​ട​ത്തി​ന്‍റെ ഭം​ഗി അ​ടു​ത്ത​റി​യു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം വ​ള്ള​ത്തി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച് കാ​ഴ്ച​ക​ൾ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​വും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തേ​സ​മ​യം, കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ളു​ക​ൾ എ​ത്തു​ന്ന​തോ​ടെ പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ത്തി​ന്‍റെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക​ത​ക്കും സ​മീ​പ​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ദൈ​നം​ദി​ന ജീ​വി​ത​ത്തി​നും ഒ​രു​വി​ധ​ത്തി​ലു​ള്ള ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടും ഉ​ണ്ടാ​കാ​തി​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​ദ്ധ​യും ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്.

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    News Summary - Manappally Paddy Field in Vaikom Blossoms with Water Lilies; Surge of Tourists to Witness the Scenic Beauty
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