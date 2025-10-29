Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Nature
    Posted On
    date_range 29 Oct 2025 7:46 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Oct 2025 7:46 AM IST

    പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ​ ‘ഗ്രീ​ൻ ലൈ​സ​ൻ​സ്​’

    എ​ക്സ്​​പോ സി​റ്റി​യി​ൽ ഗ്രീ​ൻ ഇ​ന്നൊ​വേ​ഷ​ൻ ഡി​സ്​​ട്രി​ക്ട്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു
    പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ​ ‘ഗ്രീ​ൻ ലൈ​സ​ൻ​സ്​’
    ദു​ബൈ എ​ക്സ്പോ സി​റ്റി​

    ദു​ബൈ: രാ​ജ്യ​ത്ത്​ പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ‘ഗ്രീ​ൻ ലൈ​സ​ൻ​സ്​’​പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ദു​ബൈ എ​ക്സ്പോ സി​റ്റി​യി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ ആ​ദ്യ​ത്തെ ഗ്രീ​ൻ ഇ​ന്നൊ​വേ​ഷ​ൻ ഡി​സ്ട്രി​ക്ടി​ന്‍റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഹ​ക​ര​ണ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യും എ​ക്സ്​​പോ സി​റ്റി ദു​ബൈ സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ റീം ​അ​ൽ ഹാ​ഷി​മി​യാ​ണ്​ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    ഹ​രി​ത​വ​ത്​​ക​ര​ണ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ യാ​ത്ര​യി​ൽ നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​ണ്​ പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​യെ​ന്നും സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​വും എ​ങ്ങ​നെ ഒ​രു​മി​ച്ച് വ​ള​രു​മെ​ന്ന​തി​ന്‍റെ പ്ര​തീ​ക​മാ​ണി​തെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. ചെ​റു വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ൾ, ന​ഗ​ര​കൃ​ഷി സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ, വാ​ണി​ജ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്​ ഗ്രീ​ൻ ഇ​ന്നൊ​വേ​ഷ​ൻ ഡി​സ്​​ട്രി​ക്ടി​ൽ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക.

    ലോ​ക​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള സു​സ്ഥി​ര സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​നും നൂ​ത​ന ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത ഓ​ൺ​സൈ​റ്റ്​ ഗ്രീ​ൻ ഇ​ന്‍റ​ല​ക്​​ച്വ​ൽ പ്രോ​പ്പ​ർ​ട്ടി ഓ​ഫി​സ്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ, പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​​ൾ​ക്ക്​ നി​ര​വ​ധി ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും ഇ​വി​ടെ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കും. സു​സ്ഥി​ര ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, നൂ​ത​ന ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ, ഗ​വേ​ഷ​ണം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ആ​ഗോ​ള കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി മാ​റു​ക​യെ​ന്ന എ​ക്സ്​​പോ സി​റ്റി​യു​ടെ വി​ശാ​ല കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്​ പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി. പ​രി​സ്ഥി​തി മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ​മി​ല്ലാ​ത്ത ഭാ​വി കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ക​യെ​ന്ന നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ൾ ശ​ക്​​തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​ണ്​ ഗ്രീ​ൻ ലൈ​സ​ൻ​സ്​ പ​ദ്ധ​തി​യെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക, ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും എ​ക്സ്​​പോ സി​റ്റി ദു​ബൈ​യും ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള സം​യു​ക്​​ത സം​രം​ഭ​മാ​ണ്​​ ഗ്രീ​ൻ ഇ​ന്നൊ​വേ​ഷ​ൻ ഡി​സ്​​ട്രി​ക്ട്​ പ​ദ്ധ​തി. പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ​മാ​യ പു​തി​യ സാ​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യു​ള്ള സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ്പു​ക​ൾ, ഗ​വേ​ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കും.

    TAGS:uae tourismUAE NewsEco-friendlyExpo City Dubai
    News Summary - ‘Green License’ for Eco-Friendly Businesses
