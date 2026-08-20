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    Nature
    Posted On
    date_range 20 Aug 2026 12:28 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2026 12:28 PM IST

    മുകളിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം; ഈ പുരാതന മലമ്പാതയിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗുരുത്വാകർഷണത്തെ വെല്ലുന്ന വിസ്മയം...

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    മുകളിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം; ഈ പുരാതന മലമ്പാതയിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗുരുത്വാകർഷണത്തെ വെല്ലുന്ന വിസ്മയം...
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    മഹാരാഷ്ട്രയുടെ മൺസൂൺ കാലം പ്രകൃതിഭംഗികൊണ്ട് എപ്പോഴും സവിശേഷമാണ്. കോടമഞ്ഞും പച്ചപ്പുനിറഞ്ഞ മലനിരകളും റോമാഞ്ചം കൊള്ളിക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ് ഇവിടെ സമ്മാനിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, പൂനെ ജില്ലയിലെ നാനെഘട്ട് എന്ന മലനിരകളിൽ സഞ്ചാരികളെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ഒരു അപൂർവ്വ പ്രതിഭാസമുണ്ട്. വെള്ളം താഴേക്ക് പതിക്കുന്നതിന് പകരം മുകളിലേക്ക് ഒഴുകുന്നതുപോലെ തോന്നിക്കുന്ന 'റിവേഴ്സ് വാട്ടർഫാൾ' അഥവാ തലതിരിഞ്ഞ വെള്ളച്ചാട്ടം. ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ മാന്ത്രികമെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഇതിന് പിന്നിൽ തികഞ്ഞ ശാസ്ത്രീയ കാരണമാണുള്ളത്.

    മൺസൂൺ കാലത്ത് നാനെഘട്ട് മലനിരകളിൽ വീശിയടിക്കുന്ന ശക്തമായ കാറ്റാണ് ഈ വിസ്മയത്തിന് കാരണം. മലയിടുക്കുകളിലൂടെ താഴേക്ക് പതിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് അതിശക്തമായ കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ, അത് ജലത്തെ മുകളിലേക്ക് തെറിപ്പിക്കുകയും നേർത്ത മൂടൽമഞ്ഞോ തുള്ളികളോ ആക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു. ദൂരെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വെള്ളച്ചാട്ടം മുകളിലേക്ക് ഒഴുകുകയാണെന്ന് തോന്നും. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗുരുത്വാകർഷണം അതിന്റെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ശക്തമായ കാറ്റിന്റെ ഗതി കാരണം വെള്ളം താഴെ എത്തും മുമ്പ് മുകളിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചുവിടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

    പ്രകൃതിഭംഗിക്ക് പുറമെ വലിയൊരു ചരിത്രപാരമ്പര്യവും നാനെഘട്ടിനുണ്ട്. കൊങ്കൺ തീരത്തെയും ദക്കാൻ പീഠഭൂമിയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പുരാതനമായ വ്യാപാര പാതയായിരുന്നു ഇത്. രണ്ടായിരത്തിലധികം വർഷം പഴക്കമുള്ളതാണ് ഈ മലമ്പാതയെന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ കരുതുന്നു. ഇവിടെ കണ്ടെത്തിയ പുരാതന ശിലാഗുഹകളും ലിഖിതങ്ങളും അന്നത്തെ കാലത്തെ സമ്പന്നമായ വ്യാപാര ബന്ധങ്ങളുടെയും ചരിത്രത്തിന്റെയും നേർക്കാഴ്ചകളാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത്.

    കനത്ത മഴയും അതിശക്തമായ കാറ്റുമുള്ള സമയത്താണ് ഈ പ്രതിഭാസം സാധാരണയായി കാണാൻ കഴിയുക എന്നതിനാൽ ഇത് പൂർണ്ണമായും കാലാവസ്ഥയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. മഴക്കാലത്ത് മലനിരകളിലെ ട്രെക്കിങ് പാതകൾ വഴുക്കലുള്ളതാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നതിനാൽ അനുയോജ്യമായ ട്രെക്കിങ് ഷൂവുകൾ ധരിക്കേണ്ടതാണ്. പാറയിടുക്കുകളുടെയും കൊക്കകളുടെയും വക്കുകളിൽ നിൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും പ്രാദേശിക ഭരണകൂടത്തിന്റെ സുരക്ഷാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. പച്ചപ്പുനിറഞ്ഞ പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളുടെയും മൂടൽമഞ്ഞണിഞ്ഞ താഴ്‌വരകളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ, പ്രകൃതിയുടെ ഈ വിസ്മയം അനുഭവിച്ചറിയാൻ നിരവധി ട്രെക്കിംഗ് പ്രേമികളാണ് വർഷാവർഷം നാനെഘട്ടിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നത്.

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    TAGS:TravelerwaterfallWonder
    News Summary - An upward-flowing waterfall; hidden in this ancient mountain pass is a gravity-defying wonder
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