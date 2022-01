400 ചരിത്ര - സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ 402 കിലോമീറ്റർ നീളുന്ന പാത; ഭൂട്ടാനിലെ പുതിയ യാത്രക്കായി ഒരുങ്ങിക്കോളൂ

cancel By ട്രാവൽ ഡെസ്​ക്​ കാഴ്ചകളുടെ നിലവറയാണ്​ ഭൂട്ടാൻ. പ്രകൃതിഭംഗിയും ചരിത്രവും സംസ്കാരവും ഒത്തുചേർന്ന നാട്​. ഭൂട്ടാന്‍റെ പല കാഴ്ചകളിലേക്കും സഞ്ചാരികൾ പോയിട്ടുണ്ടാകും. എന്നാൽ, രാജ്യത്തിന്‍റെ ചില സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക്​ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും അവ യാഥാർത്ഥ്യമാകാറില്ല. ഇത്തരക്കാർക്കായി പുതിയ പാത ഒരുക്കുകയാണ്​ ഇന്ത്യയുടെ ഈ അയൽരാജ്യം.

നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഭൂട്ടാനിലെ ബുദ്ധിസ്റ്റ്​ തീർത്ഥാടകർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പാത 60 വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം സഞ്ചാരികൾക്കായി തുറന്നുനൽകുകയാണ്​. ട്രാൻസ്​ ഭൂട്ടാൻ ട്രയൽ എന്ന ഈ പാത 402 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യം വരുന്നതാണ്​. ഒമ്പത്​ ജില്ലകൾ, 28 പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങൾ, രണ്ട്​ നഗരസഭകൾ, ഒരു ദേശീയ ഉദ്യാനം എന്നിവയിലൂടെയാണ്​ ഈ പാത കടന്നുപോകുന്നത്​. 400 ചരിത്രപരവും സാംസ്കാരികവുമായ സ്ഥലങ്ങളെ ഈ പാത ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. പാതയിൽ 18 പുരാതന പാലങ്ങളും ഉൾപ്പെടും.

2022 ഏപ്രിലിൽ പാത സഞ്ചാരികൾക്കായി തുറന്നുകൊടുക്കും. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സഞ്ചാരികൾക്ക്​ ഈ യാത്ര അനുഭവിക്കാനാകും. ഭൂട്ടാൻ കാനഡ ഫൗണ്ടേഷനാണ് ട്രാൻസ് ഭൂട്ടാൻ ട്രയലിന്‍റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം നൽകിയത്.

കിഴക്കൻ ഹിമാലയ മേഖലയിലൂടെയാണ്​ പാത കടന്നുപോകുന്നത്​. ഭൂട്ടാന്‍റെ പ്രകൃതി ഭംഗി കൂടുതൽ അടുത്തറിയാനുള്ള അവസരമാണിത്​. ഈ പാതക്ക്​ 500 വർഷത്തെ ചരിത്രമുണ്ട്. തിബറ്റിലെയും ഭൂട്ടാന്‍റെ പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്തെയും പുണ്യ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്ന ബുദ്ധമതക്കാരുടെ തീർത്ഥാടന പാതയായി ഇത് പ്രവർത്തിച്ചു.

പുതിയ പാത നടന്നുതീർക്കാൻ വേണ്ടത്​ ഒരു മാസമാണ്​​. ഇതിൽ ഗൈഡിന്‍റെ സഹായമുണ്ടാകും. താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്ക്​ പാതയുടെ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രം സഞ്ചരിക്കാം. മാത്രമല്ല മൗണ്ടയ്​ൻ ബൈക്കുകളിലും പാതയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാം.

ഭൂട്ടാന്‍റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുള്ള ഹാ മുതൽ കിഴക്ക് ട്രാഷിഗാങ് വരെയാണ്​ പാത വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നത്​. 1906ൽ ദേശീയപാത നിർമിക്കുന്നത്​ വരെ രാജ്യത്തുടനീളം സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ഒരേയൊരു മാർഗമായിരുന്നു ഇത്​.

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി ട്രാൻസ് ഭൂട്ടാൻ ട്രയൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായി രണ്ട് ടീമുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്​. വഴികൾ ഒരുക്കുക, പാലങ്ങൾ നവീകരിക്കുക, പോസ്റ്റുകൾ ഉറപ്പിക്കുക, സാംസ്കാരിക കേ​ന്ദ്രങ്ങൾ അടയാ​ളപ്പെടുത്തുക, വഴിസൂചകങ്ങൾ നവീകരിക്കുക തുടങ്ങിയ ​പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്​ നടക്കുന്നത്​.

വർഷം മുഴുവനും ഇതിലൂടെ വിവിധ യാത്രകളും പാക്കേജുകളും ഉണ്ടാകും. ബൈക്കിങ്​, റാഫ്റ്റിങ്​, ഫ്‌ളൈ-ഫിഷിങ്​, യോഗ എന്നിവ പോലുള്ള ആക്‌റ്റിവിറ്റികളും ഇവിടെയുണ്ടാകും.

Show Full Article

News Summary -

402 km long trail through 400 historical and cultural sites; Get ready for a new trip to Bhutan