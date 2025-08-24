Begin typing your search above and press return to search.
    ചെമ്മം ബീസൽ മലിഞ്ഞിക്കല്ല്; പുഴയൊരു കഥപറയുന്നു

    റി​വ​ർ​മാ​പ്പു​മാ​യി കീ​സ്റ്റോ​ണി​ലെ ഗ​വേ​ഷ​ക​ർ                                                 ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ: മു​സ്ത​ഫ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ

    നീ​ല​ഗി​രി​യു​ടെ മ​ടി​ത്ത​ട്ടി​ൽ നിശ്ശബ്ദ​മാ​യി ഒ​ഴു​കു​ന്ന ക​രി​മ്പു​ഴ​യു​ടെ ഓ​ര​ത്ത്, ഒ​രു ചെ​റു​പാ​റ​ക്കെ​ട്ടി​ൽ ചാ​ഞ്ഞു​കു​ത്തി​യി​രു​ന്ന് സു​രേ​ഷ് ഒ​രു പു​ഴ​യു​ടെ ക​ഥ പ​റ​ഞ്ഞു. ഭൂ​മി​യി​ലെ ആ​ദ്യ പു​ഴ​യു​ടെ ക​ഥ! കാ​ട്ടു​നാ​യ്ക്ക​രു​ടെ ച​രി​ത്ര​വും വി​ശ്വാ​സ​വും ജീ​വി​ത​വും ഇ​ഴ​ചേ​ർ​ന്നൊ​ഴു​കു​ന്ന ഈ​ങ്ങാ​ർ​പു​ഴ​യു​ടെ ആ​രം​ഭ​ക​ഥ. ഒ​രു അ​ണ്ണ​നും ത​ങ്കി​യും (അ​നു​ജ​ത്തി) ദാ​ഹ​ജ​ലം​ തേ​ടി അ​ല​ഞ്ഞ​ക​ഥ.

    ചേ​മ്പ്ക്ക​ല്ല് മ​ല​യു​ടെ താ​ഴ്വ​ര​യി​ൽ ചൂ​ട് മൂ​ടി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. അ​ണ്ണ​നും ത​ങ്കി​യും മ​ല​യു​ടെ ചു​വ​ട്ടി​ൽ ക​ളി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​ളി​ക്കി​ടെ ത​ങ്കി​ക്ക് ദാ​ഹം തോ​ന്നി. ‘അ​ണ്ണാ, വെ​ള്ളം!’ അ​വ​ൾ തേ​ങ്ങി. അ​ണ്ണ​ൻ ചു​റ്റും നോ​ക്കി. ഒ​രു തു​ള്ളി വെ​ള്ളംപോ​ലും അ​വി​ടെ​യെ​ങ്ങു​മി​ല്ല.

    മ​ല​യു​ടെ മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ഓ​ടി​ക്ക​യ​റി​യ അ​വ​നെ​ത്തി​യ​ത് ഒ​രു ചൂ​ര​ൽ​കാ​ട്ടി​ൽ. ഒ​രു ചൂ​ര​ൽ​കൂ​ട്ടം ആ​ഞ്ഞു വ​ലി​ച്ചു. വേ​ര് മ​ണ്ണി​ൽ​നി​ന്ന് പ​റി​ഞ്ഞു​മാ​റി ചൂര​ൽ​കൂ​ട്ട​മ​താ അ​വ​ന്‍റെ കൈ​യി​ൽ. മ​ല​യു​ടെ ച​രി​വി​ലൂ​ടെ അ​വ​ന​ത് വ​ലി​ച്ചി​റ​ക്കി. മ​ണ്ണി​ൽ​പ​തി​ഞ്ഞ ചൂ​ര​ൽ​പാ​ടു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വെ​ള്ളം ഉ​റ​പൊ​ട്ടി. ത​ങ്കി സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ൽ തു​ള്ളി​ച്ചി​രി​ച്ചു. ദാ​ഹം​ തീ​ർ​ത്ത ഇ​രു​വ​രും ഒ​ഴു​കു​ന്ന നീ​രി​നൊ​പ്പം പാ​ഞ്ഞു. പ​ല​പ​ല ഉ​റ​വ​ക​ൾ ചേ​ർ​ന്നൊ​രു നീ​ർ​ച്ചാ​ലാ​യി, പി​ന്നെ​യൊ​രു തോ​ട്, ഒ​ടു​വി​ലൊ​രു പു​ഴ അ​വ​രു​ടെ ക​ൺ​മു​ന്നി​ൽ പ​ര​ന്നൊ​ഴു​കി. അ​പ്പോ​ഴ​താ പു​ഴ​യി​ലൂ​ടെ ഒ​രു തോ​ണി തെ​ന്നി​വ​രു​ന്നു. അ​ണ്ണ​നും ത​ങ്കി​യും അ​തി​ലേ​റി ക​ട​ല​റ്റം വ​രെ യാ​ത്ര​തു​ട​ർ​ന്നു...

    കാ​ടേ​റെ ന​ട​ന്നാ​ൽ ഈ​ങ്ങാ​ർ​പു​ഴ​യി​ലെ​ത്താം. ഇ​ന്നും ആ ​പു​ഴ​യു​ടെ തീ​ര​ത്ത് നി​ന്ന് കേ​ൾ​ക്കാം –ഒ​രു കു​ഞ്ഞി​ന്റെ ചി​രി​യും ഒ​രു അ​ണ്ണ​ന്റെ സ്നേ​ഹ​വും ക​ല​ർ​ന്ന ജ​ല​ത്തി​ന്റെ മ​ർ​മ​രം. നി​ല​മ്പൂ​രി​ലെ കാ​ട്ടു​നാ​യ്ക്ക​രു​ടെ നി​ത്യ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഇ​ക്ക​ഥ.

    പു​ഴ​യൊ​രു ചെ​മ്മം

    ഈ​ങ്ങാ​ർ​പു​ഴ, ക​രി​മ്പു​ഴ, കൂ​റാ​മ്പു​ഴ... നി​ല​മ്പൂ​രി​ലെ വി​വി​ധ ആ​ദി​വാ​സി ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വി​തം ഓ​രോ പു​ഴ​ക​ളു​മാ​യി ഇ​ഴ​ചേ​ർ​ന്നു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. അ​വ​രു​ടെ ജീ​വി​തം മു​ത​ൽ മ​ര​ണം വ​രെ പു​ഴ​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ്. പു​ഴ​കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത​മാ​യ ഒ​രു ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യും ജീ​വ​ലോ​ക​വു​മാ​ണ് അ​വ​ർ​ക്കു​ള്ള​ത്. പു​ഴ​യാ​ണ് പ​ല വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ‘ചെ​മ്മം’ (സ​മു​ദാ​യ​മാ​യി ജീ​വി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശം) അ​തി​ര്. ഓ​രോ ഗോ​ത്ര​വും അ​ത​ത് ചെ​മ്മ​ത്തി​ൽ ഒ​തു​ങ്ങി, അ​തി​നു​ള്ളി​ലെ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ജീ​വി​തം ന​യി​ക്കു​ന്നു.

    പു​ഴ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ഓ​രോ ചെ​മ്മ​വും. വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ആ​റു​മാ​സ​വും പു​ഴ​യു​ടെ ഓ​ര​ത്ത് ‘കു​ത്ത​ന ചാ​ള​മ​ന’ (താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ടെ​ന്റ്) കെ​ട്ടി​യാ​ണ് കാ​ട്ടു​നാ​യ്ക്ക​ർ താ​മ​സി​ക്കു​ക. പു​ഴ വി​ശു​ദ്ധ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ലും മ​ലി​ന​മാ​ക്കി​ല്ല. മ​ല​മൂ​ത്ര വി​സ​ർ​ജ​ന​ത്തി​ന് പു​ഴ​യെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കി​ല്ല. പു​ഴ​യി​ലെ വെ​ള്ള​മാ​ണ് കു​ടി​വെ​ള്ള​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. പു​ഴ​മ​ത്സ്യ​മാ​ണ് മു​ഖ്യ ആ​ഹാ​രം. വ​ർ​ഷാ​വ​ർ​ഷം കും​ഭ​മാ​സ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ആ​ട്ടം ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ മു​ഖ്യ​വേ​ദി​യും പു​ഴ ത​ന്നെ. മ​ര​ണാ​ന​ന്ത​ര ച​ട​ങ്ങു​ക​ളും പു​ഴ​വ​ക്ക​ത്ത് ത​ന്നെ.

    പ്ര​ള​യം കു​ട​ഞ്ഞെ​റി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ

    മ​ല​യോ​ര, കാ​ന​ന ജീ​വി​ത​ത്തെ കീ​ഴ്മേ​ൽ മ​റി​ച്ച 2018ലെ​യും 2019ലെ​യും ര​ണ്ട് പ്രളയങ്ങ​ൾ ക​രി​മ്പു​ഴ, പു​ലി​മു​ണ്ട, മു​ണ്ട​ക്ക​ട​വ് ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ കാ​ട്ടു​നാ​യ്ക്ക സെ​റ്റി​ൽ​മെ​ന്റു​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ത​ക​ർ​ത്തു. അ​ഞ്ച് വീ​ടു​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ത​ക​രു​ക​യും നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി ജീ​വി​ച്ച മ​ണ്ണി​ൽനി​ന്ന് 54 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ പി​ഴു​തെ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. പ്ര​ള​യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഘാ​ത​ത്തി​ൽനി​ന്ന് പ​തി​യെ ക​ര​ക​യ​റി​യ ആ ​മ​നു​ഷ്യ​ർ ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് വീ​ണ്ടും അ​വ​രു​ടെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത അ​ധി​വാ​സ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തി. സ​ർ​ക്കാ​ർ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ വീ​ടു​ക​ൾ ഒ​രു പ​രി​ധി വ​രെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ അ​വ​ർ​ക്ക് സാ​ധി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, നി​ക​ത്താ​നാ​വാ​ത്ത വ​ലി​യ ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ അ​വ​രെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​വ​രു​ടെ പു​ഴ​കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ കീ​ഴ്മേ​ൽ മ​റി​ഞ്ഞു. പു​ഴ​ക​ൾ പ​ല​തും ഗ​തി മാ​റി ഒ​ഴു​കി. അ​രു​വി​ക​ളും ചെ​റു​തോ​ടു​ക​ളും പ​ല​തും ഇ​ല്ലാ​താ​യി. വ​ന​ത്തി​ന​ക​ത്തെ ച​തു​പ്പു​നി​ല​ങ്ങ​ൾ പ​ല​തും കാ​ണാ​താ​യി. ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ടി​യൊ​ലി​ച്ച് വ​ന്ന മ​ണ്ണും ക​ല്ലും നി​റ​ഞ്ഞ് ക​ട​വു​ക​ളും ക​യ​ങ്ങ​ളും ന​ശി​ച്ചു​പോ​യി. ചു​രു​ക്ക​ത്തി​ൽ, അ​വ​ർ വൈ​കാ​രി​ക​മാ​യി ചേ​ർ​ത്തു​നി​ർ​ത്തി​യ പു​ഴ​യി​ട​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ഒ​രു സു​പ്ര​ഭാ​ത​ത്തി​ൽ അ​പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​യി.

    ഒ​രു പു​ഴ​യി​ല്ലാ​ണ്ടാ​യാ​ൽ

    കാ​ട്ടു​നാ​യ്ക്ക​രു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ഉ​ത്സ​വ​മാ​ണ് ആ​ട്ടം. ഏ​ഴു ദി​വ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന കാ​ടി​ന്റെ ആ​ഘോ​ഷം. ഓ​രോ ത​റ​വാ​ടും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ദൈ​വ​ങ്ങ​ളെ കു​ട്ട​യി​ലാ​ക്കി ഊ​രു​ക​ളി​ൽ സം​ര​ക്ഷി​ക്കും. വ​നാ​ന്ത​ർ​ഭാ​ഗ​ത്ത് ഈ​ങ്ങാ​ർ​പു​ഴ​യോ​ര​ത്ത് ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ദൈ​വ​ങ്ങ​ളെ കു​ളി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങു​ണ്ട്. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത​മാ​യി അ​തി​ന് നി​ശ്ചി​ത ക​ട​വു​ക​ളു​ണ്ട് –ദേ​വു​ന്ന​മു​ക്ക് ക​ട​വ്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ന്ന് ക​രി​മ്പു​ഴ​യി​ൽ അ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു ക​ട​വി​ല്ല. പ്ര​ള​യ​ത്തി​ൽ ക​ല്ലു​ക​ൾ അ​ടി​ഞ്ഞു​കൂ​ടി അ​വ ന​ശി​ച്ചു​പോ​യി.

    മീ​ൻ​പി​ടിത്തം കാ​ട്ടു​നാ​യ്ക്ക​രു​ടെ​യും ചോ​ല​നാ​യ്ക്ക​രു​ടെ​യും മു​ഖ്യ​തൊ​ഴി​ലാ​ണ്. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത മീ​ന​റി​വു​ക​ളു​ടെ ക​ല​വ​റ​യാ​ണ് അ​വ​ർ. മ​ഴ​ക്കാ​ലം ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ വ​നാ​ന്ത​ർ​ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് അ​വ​ർ പു​ഴ​യോ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ന്നു​ പാ​ർ​ക്കും. മു​മ്പ് ക​രി​മ്പു​ഴ പ​ല​ത​രം ക​ല്ല​ങ്ക​രി മീ​നു​ക​ളാ​ൽ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യി​രു​ന്നു: ചു​ണ്ട​ൻ, ആ​ര​ൽ, ക​ട​ന്ന, ക​ട​ന്ത്, മ​ല​ങ്ക്, അ​ര​ച്ചൊ​ട്ടെ, കൊ​യ്ത്തി, നെ​ള്ളി... പ​ല​ത​രം മീ​ൻ​രു​ചി​ക​ളു​ടെ ബാ​ല്യ​കാ​ലം സു​രേ​ഷ് ഓ​ർ​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു.

    മീ​ൻ പി​ടി​ക്കാ​ൻ പ​ല​ത​രം രീ​തി​ക​ളു​ണ്ട്. മീ​ൻ​കൈ കെ​ട്ട​ലാ​ണ് അ​തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​നം. ഒ​രു കൂ​ട്ട​ർ ചാ​ലു​ള്ള ഭാ​ഗ​ത്ത് നി​ശ്ചി​ത അ​ള​വി​ലും ഉ​യ​ര​ത്തി​ലും ചെ​രി​വി​ലും ക​ല്ലു​വെ​ച്ച് കെ​ട്ടു​ണ്ടാ​ക്കും. അ​തി​ൽ മ​ണ്ണി​ട്ട് മു​ക​ളി​ൽ ഇ​ല മൂ​ടും. ചെ​റു​ക​ല്ലു​ക​ൾകൊ​ണ്ട് ഓ​ട്ട​ക​ൾ അ​ട​ച്ച് വെ​ള്ള​ത്തി​ന്റെ ഒ​ഴു​ക്ക് നി​യ​ന്ത്രി​ക്കും. അ​പ്പോ​ൾ മ​റ്റൊ​രു കൂ​ട്ട​ർ കാ​ടു​ക​യ​റി നാ​യ്ക്കു​രു​മു​ള​ക്, മ​രോ​ട്ടി​ക്കു​രു, ചീ​നി​ക്ക, പ​ല​ത​രം ഇ​ല​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ പ​ല​വി​ധ മ​രു​ന്നു​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കും. ഇ​വ ക​ല്ലി​ല​ര​ച്ച് മു​ള​ങ്കു​റ്റി​യി​ലാ​ക്കി ശേ​ഖ​രി​ച്ച് ഒ​ഴു​ക്ക് കു​റ​ഞ്ഞ ഭാ​ഗ​ത്ത് ഒ​ഴു​ക്കും. ഇ​തു​വ​ഴി മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ളെ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ പി​ടി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും.

    ചൂ​ണ്ട​ലാ​ണ് മ​റ്റൊ​ന്ന്. ഓ​രോ മീ​നി​നും വെ​വ്വേ​റെ കൊ​ളു​ത്തു​ള്ള പ​ല​വി​ധ ചൂ​ണ്ട​ലു​ക​ൾ അ​വ​ർ​ക്കു​ണ്ട്. പ​ല​ത​രം വ​ല​ക​ളും വീ​ശ​ൽ​രീ​തി​ക​ളും അ​വ​രു​ടെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത അ​റി​വു​ക​ളി​ൽ പെ​ട്ട​താ​ണ്. പ്ര​ള​യം പു​ഴ​യു​ടെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കി​യ​തോ​ടെ മ​ത്സ്യ​സ​മ്പ​ത്തി​ലും വ​ലി​യ കു​റ​വു​ണ്ടാ​യി. ‘മ​ലി​ഞ്ഞി​ക്ക​ല്ല്’ എ​ന്ന് പേ​രു​ള്ള ക​ല്ലു​ക​ൾ പു​ഴ​യു​ടെ പ​ല ഭാ​ഗ​ത്താ​യി ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​ത്ത് മ​ഞ്ഞി​ൽ പോ​ലു​ള്ള മീ​നു​ക​ൾ അ​വി​ടെനി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഓ​രോ കു​ടും​ബ​ത്തി​നും ഇ​ങ്ങ​നെ ജ​ന്മാ​വ​കാ​ശം പോ​ലു​ള്ള ക​ല്ലു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, പ്ര​ള​യം ഈ ​ക​ല്ലു​ക​ളെ​യും കൊ​ണ്ടു​പോ​യി. ത​ണു​പ്പ് കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പു​ഴ​യി​ലെ പ്ര​ത്യേ​ക ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ചി​ല​യി​നം മീ​നു​ക​ളു​ണ്ടാ​കും. പ്ര​ജ​ന​ന​കാ​ല​ത്ത് മീ​നു​ക​ൾ കൂ​ട്ട​മാ​യി തോ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്കും ച​തു​പ്പു​ക​ളി​ലേ​ക്കും വ​രും. എ​ന്നാ​ൽ, ച​തു​പ്പു​ക​ളും തോ​ടു​ക​ളും പ​ല​തും ന​ശി​ച്ചു​പോ​യി.

    പ്ര​ള​യം കൊ​ണ്ടു​പോ​യ വ​ന​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ

    വ​ന​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളെ മാ​ത്രം ആ​ശ്ര​യി​ച്ച് ജീ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ് കാ​ട്ടു​നാ​യ്ക്ക​രും ചോ​ല​നാ​യ്ക്ക​രും പ​ണി​യ, മ​ല​മു​ത്ത​ൻ ആ​ദി​വാ​സി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും. ഇ​തി​ൽ കാ​ടി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​ള്ളി​ൽ, ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ ചോ​ല​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ് ചോ​ല​നാ​യ്ക്ക​ർ. അ​തി​നു​താ​ഴെ ഇ​ല​പൊ​ഴി​യും കാ​ടു​ക​ളി​ൽ കാ​ട്ടു​നാ​യ്ക്ക​ർ, പി​ന്നെ പ​ണി​യ, മ​ല​മു​ത്ത​ൻ വി​ഭാ​ഗ​ക്കാ​ർ. പ്ര​ള​യം ഏ​റ്റ​വും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ക്കി​യ​ത് അ​വ​രു​ടെ വ​ന​കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത​വും പു​ഴ​കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത​വു​മാ​യ ജീ​വി​ത​മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ്.

    പ്ര​ള​യ​ത്തി​നൊ​പ്പം ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തി​യ വ​ഴു​വ​ഴു​പ്പു​ള്ള മ​ണ്ണ് കാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് അ​ടി​ഞ്ഞു​ക​യ​റി ധാ​രാ​ളം സ്വാ​ഭാ​വി​ക ഫ​ല​വൃ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളും ഔ​ഷ​ധ​സ​സ്യ​ങ്ങ​ളും ന​ശി​ച്ചു. ധാ​ന്യം സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന മു​ള​ങ്കൂ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പാ​ടെ ന​ശി​ച്ചു. ‘ചു​രു​ളി’ എ​ന്ന ചീ​ര​പോ​ലു​ള്ള ഇ​ല വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളും വി​വി​ധ​യി​നം കൂ​ണു​ക​ളും പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഇ​ല്ലാ​താ​യി. ഒ​രു മ​ര​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ 50ഓ​ളം തേ​ൻ​കൂ​ടു​ക​ൾ സ​മ്മാ​നി​ക്കാ​റു​ള്ള ‘പെ​ര’ പോ​ലു​ള്ള മ​ര​ങ്ങ​ൾ കാ​ടി​ന് അ​ന്യ​മാ​യി. തേ​ൻ ശേ​ഖ​ര​ണം വ​ഴി​മു​ട്ടി​യ​ത് അ​വ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തെ ചെ​റു​ത​ല്ലാ​ത്ത പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ചു. ഔ​ഷ​ധസ​സ്യ ശേ​ഖ​ര​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു മ​റ്റൊ​രു ജീ​വ​നോ​പാ​ധി. ഊ​രി​ല, മു​ഖ​യി​ല, പു​ഴ​മ​ഞ്ഞി, ക​ല്ലൂ​ർ മ​ഞ്ഞി പോ​ലു​ള്ള അ​പൂ​ർ​വ സ​സ്യ​ഗ​ണ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ള​യാ​ന​ന്ത​രം കാ​ട്ടി​ൽനി​ന്ന് അ​പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​യ​വ​യി​ൽപെ​ടും.

    കൂ​റാ​ൻ​പു​ഴ​യെ (കു​റു​വാ​ൻ​പു​ഴ) ന​ശി​പ്പി​ച്ച​ത് മു​ഖ്യ​മാ​യും ടൂ​റി​സ​മാ​ണ്. ക​ക്കാ​ടം​പൊ​യി​ൽ-​നാ​യാ​ടം​പൊ​യി​ൽ പാ​ത വ​ന്ന​തോ​ടെ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ വ​ര​വ് കൂ​ടി. പു​ഴ​യി​ലി​റ​ങ്ങി​യും പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് എ​റി​ഞ്ഞും പു​ഴ മ​ലി​ന​മാ​ക്കി. പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളുെ​ട കൃ​ഷി​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തു​ന്ന രാ​സ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ പു​ഴ​യി​ലെ മ​ത്സ്യ​സ​മ്പ​ത്തി​നെ കാ​ര്യ​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ചു. അ​തോ​ടെ ആ​ദി​വാ​സി​ക​ൾ പു​ഴ​യോ​ര​ത്തുനി​ന്ന് പി​ൻ​വാ​ങ്ങാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​യി.

    പു​ഴ​യെ തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ

    പു​ഴ​യു​ടെ ഘ​ട​ന മാ​റി​യ​തോ​ടെ ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക ജീ​വി​ത​ക്ര​മ​ത്തി​ലും വ​ലി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി. അ​വ​രു​ടെ പു​ഴ​ കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത ജീ​വി​ത​താ​ള​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി. ഈ ​പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് ഒ​രു കൂ​ട്ടം ആ​ദി​വാ​സി ചെ​റു​പ്പം, ഇ​ല്ലാ​താ​യി പോ​കു​ന്ന ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​ഴ​ കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ഒ​രു ശ്ര​മം തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ആ​ദി​വാ​സി ഗോ​ത്ര​വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന കോ​ത്ത​ഗി​രി ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യു​ള്ള ‘കീ​സ്റ്റോ​ൺ’ എ​ന്ന എ​ൻ.​ജി.​ഒ അ​വ​ർ​ക്ക് ഉ​റ​ച്ച​പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കിവ​രു​ന്നു.

    ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ‘ഇ​ലസ്ട്രേ​റ്റ​ഡ് റി​വ​ർ മാ​പ്പി​ങ്’ ആ​ണ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. കീ​സ്റ്റോ​ണി​ന് കീ​ഴി​ൽ ആ​റു​ പേ​രാ​ണ് റി​സ​ർ​ച് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യു​ള്ള​ത്. മ​ല​മു​ത്ത​ൻ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള, എം​ഫി​ലു​കാ​ര​നാ​യ ശ്യാം​ജി​ത്ത് ആ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. സു​രേ​ഷ്, സു​മി​ത്ര (കാ​ട്ടു​നാ​യ്ക്ക), അ​മ​ൽ (മ​ല​മു​ത്ത​ൻ), ഗീ​ത, ന​ന്ദ​ന (പ​ണി​യ), വി​നോ​ദ് (ചോ​ല​നാ​യ്ക്ക) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് റി​വ​ർ മാ​പ്പി​ങ്ങി​നും തു​ട​ർ ഗ​വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ചു​ക്കാ​ൻപി​ടി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഓ​രോ​രു​ത്ത​രും അ​വ​ര​വ​രു​ടെ ഗോ​ത്ര​ജീ​വി​ത​ത്തെ സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി പ​ഠി​ക്കു​ക​യും അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ഗ​വേ​ഷ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​മാ​യി​രു​ന്നു റി​വ​ർ മാ​പ്പി​ങ്. പു​ഴ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു​ള്ള ഓ​രോ ഗോ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ​യും ചെ​മ്മ​ത്തെ​യാ​ണ് ഇ​തി​ലൂ​ടെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്. ആ ​ചെ​മ്മ​ത്തി​നു​ള്ളി​ലെ പു​ഴ​ക​ൾ, നീ​രു​റ​വ​ക​ൾ, അ​രു​വി​ക​ൾ, തോ​ടു​ക​ൾ, ച​തു​പ്പു​ക​ൾ, മ​റ്റു ജ​ല​സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ൾ, വാ​സ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ, കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ൾ, വ​ഴി​ക​ൾ, തേ​നി​ട​ങ്ങ​ൾ, മീ​നി​ട​ങ്ങ​ൾ, ഔ​ഷ​ധ​സ​സ്യ​ങ്ങ​ൾ, പ​ക്ഷി​ക​ൾ, മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ആ​ന​ത്താ​ര​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി അ​തി​സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യ ജൈ​വ ര​ജി​സ്ട്രി ആ​ണ​ത്.

    നി​ല​മ്പൂ​ർ സൗ​ത്ത് ഫോ​റ​സ്റ്റ് ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ പെ​ട്ട കാ​ട്ടു​നാ​യ്ക്ക​രു​ടെ ക​രി​മ്പു​ഴ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു​ള്ള ചെ​മ്മ​ത്തി​ന്‍റെ മാ​പ്പ് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​ത് സു​രേ​ഷാ​ണ്. ന​ന്ദു പു​ലി​മു​ണ്ട​യാ​ണ് ഇ​ത് വ​ര​ച്ച​ത്. കൂ​റാ​മ്പു​ഴ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു​ള്ള പ​ന്തീ​രാ​യി​രം മ​ല​വാ​ര​ത്തി​ലെ മ​ല​മു​ത്ത​ൻ, പ​ണി​യ, കാ​ട്ടു​നാ​യ്ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ചെ​മ്മം ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​ത് അ​മ​ലാ​ണ്. നി​ല​മ്പൂ​ർ നോ​ർ​ത്ത് ഡി​വി​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ലെ വാ​ളം​തോ​ട്, വെ​ണ്ണ​ക്കോ​ട്, അ​മ്പു​മ​ല, വെ​റ്റി​ല​ക്കൊ​ല്ലി, പാ​ല​ക്ക​യം തു​ട​ങ്ങി​യ ഊ​രു​ക​ളി​ലെ ആ​ദി​വാ​സി​ക​ൾ കൂ​റാ​ൻ​പു​ഴ​യെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ച് ജീ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ്. അ​ഭി​ജി​ത് പാ​ല​ക്ക​യം ആ​ണ് ഇ​ത് വ​ര​ച്ച​ത്. ഈ ​റി​വ​ർ മാ​പ്പു​ക​ളെ ഡി​ജി​റ്റൈ​സ് ചെ​യ്യ​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​ടു​ത്ത ഘ​ട്ടം. ഗൂ​ഗി​ൾ എ​ർ​ത്തി​ൽ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്ന വി​ധം ഈ ​മാ​പ്പു​ക​ളെ ഇ​വ​ർ മാ​റ്റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​ക്കാ​ദ​മി​ക ചു​വ​ടു​വെ​പ്പു​ക​ൾ

    ‘ബീ​സ​ൽ’ എ​ന്നാ​ണ് ഗ​വേ​ഷ​ണ​സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ പേ​ര്. കാ​ട്ടു​നാ​യ്ക്ക ഭാ​ഷ​യി​ൽ തേ​നീ​ച്ച​ക​ൾ കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളെ പ​റ​ക്കാ​ൻ പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ക്രി​യ​യാ​ണ് ‘ബീ​സ​ൽ’. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​ഴ​യെ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക​മാ​യി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​ണ് ഈ ​ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​ർ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. പു​ഴ​യെ തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കു​ക, ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗോ​ത്ര​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട അ​ടു​ത്ത ത​ല​മു​റ​ക്കാ​യി അ​റി​വു​ക​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക, എ​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം, ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ക്കാ​ദ​മി​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​രു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ക എ​ന്ന​തും അ​തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന നി​ര​വ​ധി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സു​ക​ളി​ൽ ഈ ​ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​ർ പ്ര​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ​പെട്ട ചോ​ല​നാ​യ്ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽനി​ന്നു​ള്ള വി​നോ​ദ് കു​സാ​റ്റി​ൽ അ​പ്ലൈ​ഡ് ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സി​ൽ പിഎ​ച്ച്.​ഡി ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ്.

    എ​ട്ടാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം മാ​ത്ര​മു​ള്ള സു​രേ​ഷ് സു​മി​ത്ര​ക്കൊ​പ്പം ചേ​ർ​ന്ന് ര​ചി​ച്ച ‘ബീ​സ​ൽ’ എ​ന്ന പു​സ്ത​കം ഭാ​ഷാ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. കാ​ട്ടു​നാ​യ്ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ജീ​വി​തം, അ​റി​വു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച സ​മ​ഗ്ര രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലാ​ണ് ഈ ​പു​സ്ത​കം. കീ​സ്റ്റോ​ണി​ന്റെ മു​ൻ​കൈ​യി​ൽ ഇ​വ​ർ ഇ​തി​ന​കം സ​മ്പാ​ദി​ച്ച അ​റി​വു​ക​ൾ സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച ഒ​രു മ്യൂ​സി​യ​വും ഹെ​റി​റ്റേ​ജ് സെ​ന്റ​റും ഒ​രു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. മ​ല​യാ​ളം സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ പിഎ​ച്ച്.​ഡി ചെ​യ്യു​ന്ന അ​ശ്വ​തി​ക്കാ​ണ് അ​തി​ന്‍റെ ചു​മ​ത​ല.

    ഒ​രോ ക​ട​വി​നും ക​യ​ത്തി​നും കാ​ടി​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ക​ഥ​ക​ളു​ണ്ട്, പാ​ട്ടു​ക​ളു​ണ്ട്, ചൊ​ല്ലു​ക​ളു​ണ്ട്. കേ​വ​ല ക​ഥ​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പാ​ര​മ്പ​ര്യ ജ്ഞാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ കൈ​മാ​റ്റ​വ​ഴി​ക​ൾ കൂ​ടി​യാ​ണ് അ​ക്ക​ഥ​ക​ൾ. ‘ബീ​സ​ൽ’ ടീം ​ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ മാ​പ്പി​ൽ അ​ത്ത​രം ക​ഥ​ക​ളും പാ​ട്ടു​ക​ളു​മെ​ല്ലാം ഉ​ള്ള​ട​ക്കം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പി​രി​യാ​ൻ നേ​രം അ​മ​ൽ ഒ​രു പാ​ട്ട് പാ​ടി ത​ന്നു. മ​ല​മു​ത്ത​ൻ സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​യ​ന്തി​ര​പ്പാ​ട്ട്. കൂ​റാ​ൻ​പു​ഴ​യി​ലെ ഒ​രു ക​യ​ത്തി​ന്‍റെ ക​ഥ​യാ​ണ​ത് –മു​ണ്ടി​യൂ​ർ മാ​ത​യു​ടെ ക​ഥ. ഏ​ഴ് മു​റ​ച്ചെ​ക്ക​ന്മാ​രു​ടെ​യും അ​വ​രു​ടെ ഒ​രേ​യൊ​രു മു​റ​പ്പെ​ണ്ണ് മാ​ത​യു​ടെ​യും ക​ഥാ​പാ​ട്ട്. മാ​ത കു​ളി​ക്കാ​ൻ പോ​കു​മ്പോ​ൾ, കു​ളി​ക്ക​ട​വി​ൽ എ​ന്നും ഒ​രു വ​ലി​യ ക​ട​ന്ന മീ​ൻ അ​വ​ളെ നോ​ക്കി നി​ൽ​ക്കും. മീ​നി​ന് മാ​ത​യോ​ട് പെ​രു​ത്ത ഇ​ഷ്ടം. പോ​കെ​പ്പോ​കെ മാ​ത​ക്കും മീ​നി​നോ​ട് ഇ​ഷ്ട​മാ​യി. അ​രി​ശം​മൂ​ത്ത മു​റ​ച്ചെ​ക്ക​ന്മാ​ർ ആ ​മീ​നി​നെ പി​ടി​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ടി ആ ​ക​യ​ത്തി​ൽ ന​ഞ്ഞു ക​ല​ക്കി. മീ​നു​ക​ൾ വെ​ള്ള​ത്തി​ന​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന് മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പൊ​ങ്ങാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ, മാ​ത​യെ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട ക​ട​ന്ന മീ​നും ഇ​ട​ക്കി​ടെ പൊ​ങ്ങി​വ​ന്നു. ക​ത്തി​കൊ​ണ്ട് മീ​നി​നെ വെ​ട്ടാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​ത് വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ മു​ങ്ങും. ക​യ​ത്തി​ന്‍റെ പ​ല​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും പൊ​ങ്ങി​യും താ​ഴ്ന്നും പി​ടി​കൊ​ടു​ക്കാ​തെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. ഒ​ടു​വി​ൽ, മാ​ത അ​വി​ടേ​ക്കെ​ത്തി. മീ​നി​നെ ക​ണ്ട് ന​ടു​ക്ക​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് അ​വ​ൾ മു​ങ്ങാം​കു​ഴി​യി​ട്ടു. പി​ന്നെ​യ​വ​ൾ വ​ന്നി​ല്ല. മാ​ത​യെ കാ​ണാ​താ​യ ആ ​ക​യം മു​ണ്ടി​യൂ​ർ ക​യ​മാ​യി.

