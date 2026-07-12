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    Travel
    Posted On
    date_range 12 July 2026 5:30 PM IST
    Updated On
    date_range 12 July 2026 5:31 PM IST

    റെയിൽവേ ട്രാക്കിലെ 'കോഡ് ഭാഷ';ട്രെയിൻ ഹോണുകൾക്ക് പിന്നിലെ രഹസ്യങ്ങൾ

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    റെയിൽവേ ട്രാക്കിലെ കോഡ് ഭാഷ;ട്രെയിൻ ഹോണുകൾക്ക് പിന്നിലെ രഹസ്യങ്ങൾ
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    രാത്രിയുടെ നിശ്ശബ്ദതയെ കീറിമുറിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ട്രെയിനിൻ്റെ ഹോൺ മുഴങ്ങുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഒറ്റത്തവണ, ചിലപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ. നമ്മളിൽ മിക്കവർക്കും അത് വെറുമൊരു മുന്നറിയിപ്പ് ശബ്ദം മാത്രമാണ്. എന്നാൽ റെയിൽവേ ജീവനക്കാർക്ക് ആ ഹോൺ ഒരു "ഭാഷ"യാണ്. വാക്കുകളില്ലാത്ത സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറുന്ന സുരക്ഷാ കോഡ്.

    ട്രെയിൻ ഓടിത്തുടങ്ങണോ, യാർഡിലേക്ക് മാറ്റണോ, സാങ്കേതിക പ്രശ്നമുണ്ടോ, അടിയന്തര സാഹചര്യമാണോ, ലെവൽ ക്രോസിങ് സമീപിക്കുകയാണോ... ഇങ്ങനെ ഓരോ സാഹചര്യത്തിനും വ്യത്യസ്ത ഹോൺ സിഗ്നലുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയും ട്രെയിനുകളുടെ കൃത്യമായ പ്രവർത്തനവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ ഈ കോഡുകൾക്ക് നിർണായക പങ്കുണ്ട്.

    ഹോൺ മുഴക്കങ്ങളുടെ അർഥമെന്ത്?

    • ഒരു ചെറിയ ഹോൺ: യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ച് ട്രെയിൻ യാർഡിലേക്ക് മാറ്റുന്നുവെന്ന സൂചന.
    • രണ്ട് ചെറിയ ഹോണുകൾ: യാത്ര ആരംഭിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന സന്ദേശം. സാധാരണയായി ഗാർഡിന് നൽകുന്ന സൂചന.
    • മൂന്ന് ചെറിയ ഹോണുകൾ: അതീവ ജാഗ്രതാ സന്ദേശം. ചില അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഗാർഡിന്റെ ശ്രദ്ധ ഉടൻ ക്ഷണിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോഡ്.
    • നാല് ചെറിയ ഹോണുകൾ: ട്രെയിനിൽ സാങ്കേതിക തകരാർ ഉണ്ടായതായി സൂചിപ്പിക്കുന്ന സന്ദേശം.
    • തുടർച്ചയായ നീണ്ട ഹോൺ: ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനിലൂടെ നിർത്താതെ കടന്നുപോകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ്. പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ളവർ സുരക്ഷിത അകലം പാലിക്കണമെന്ന സൂചന കൂടിയാണിത്.
    • ഒരു നീണ്ടതും ഒരു ചെറിയതുമായ ഹോൺ: ബ്രേക്ക് സംവിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾക്കായി ഗാർഡിന് നൽകുന്ന പ്രവർത്തന സൂചന.
    • രണ്ട് നീണ്ടതും രണ്ട് ചെറിയതുമായ ഹോണുകൾ: പ്രവർത്തന നിയന്ത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രത്യേക സന്ദേശം.
    • ഇടവേളകളോടെയുള്ള രണ്ട് ഹോണുകൾ: ലെവൽ ക്രോസിങ് സമീപിക്കുകയാണെന്ന മുന്നറിയിപ്പ്. വാഹനയാത്രക്കാരും കാൽനടയാത്രക്കാരും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന സന്ദേശം.
    • രണ്ട് നീണ്ടതും ഒരു ചെറിയതുമായ ഹോൺ: ട്രാക്ക് മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുന്നറിയിപ്പ്.
    • രണ്ട് ചെറിയതും ഒരു നീണ്ടതുമായ ഹോൺ: അടിയന്തര സാഹചര്യം. യാത്രക്കാരൻ അപായച്ചങ്ങല വലിച്ചതോ മറ്റ് സുരക്ഷാ നടപടികൾ ആവശ്യമായ സാഹചര്യമോ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം.

    ഓരോ ഹോണിലും ഇത്രയും ഒക്കെ പ്രത്യേകത ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചതേയില്ല!

    ഹോണിന് പിന്നിലെ കൗതുകങ്ങൾ:

    ട്രെയിൻ ഹോൺ ഒരു സാധാരണ ഉപകരണമല്ല. റെയിൽവേ സുരക്ഷാ സംവിധാനത്തിലെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളിലൊന്നാണ് അത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എൻജിനുകളിലെ ഹോണുകളുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമതയും ശബ്ദത്തിന്റെ വ്യക്തതയും നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാറുണ്ട്.

    ഓരോ എൻജിനും ഷെഡ്യൂൾഡ് മെയിന്റനൻസിന്റെ ഭാഗമായി ലോക്കോ ഷെഡുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ ഹോൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കുകയും ആവശ്യമായ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുകയും ചെയ്യും.

    മണിക്കൂറിൽ നൂറുകണക്കിന് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ട്രെയിനിൽ സിഗ്നലുകൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും, ട്രാക്കിന്റെ സ്ഥിതി വിലയിരുത്തുകയും, ആവശ്യമായ സമയത്ത് ശരിയായ ഹോൺ സിഗ്നൽ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നത് ലോക്കോ പൈലറ്റുമാരുടെ ഉയർന്ന പരിശീലനത്തിന്റെയും ഏകാഗ്രതയുടെയും തെളിവാണ്.ലോകമെമ്പാടുമുള്ള റെയിൽവേ സംവിധാനങ്ങളിൽ ഹോൺ കോഡുകൾക്ക് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും, അപകടസാധ്യതയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ തുടർച്ചയായ ചെറിയ ഹോൺ മുഴക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി പല രാജ്യങ്ങളിലും കാണാം. അടുത്ത തവണ ഒരു ട്രെയിൻ ഹോൺ കേൾക്കുമ്പോൾ, അത് വെറും ശബ്ദമല്ലെന്ന് ഓർക്കുക. സുരക്ഷയ്ക്കും ഏകോപനത്തിനും വേണ്ടി ഓരോ നിമിഷവും പ്രവർത്തിക്കുന്ന, വാക്കുകളില്ലാത്ത ഒരു ആശയവിനിമയ ഭാഷയാണ് ആ ഹോൺ.

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    TAGS:indian railwaytrainHorns
    News Summary - The 'Secret Code' of Train Horns: Decoded
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