Madhyamam
    Travel
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 9:36 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 9:36 AM IST

    സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ ന​ഗ​ര പൈ​തൃ​ക ര​ജി​സ്റ്റ​റി​ൽ 2,748 പൈ​തൃ​ക സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി ചേ​ർ​ത്തു

    സൗ​ദി​യി​ലെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ 36,919 ദേ​ശീ​യ ന​ഗ​ര പൈ​തൃ​ക സൈ​റ്റു​ക​ൾ
    സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ ന​ഗ​ര പൈ​തൃ​ക ര​ജി​സ്റ്റ​റി​ൽ 2,748 പൈ​തൃ​ക സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി ചേ​ർ​ത്തു
    യാം​ബു: സൗ​ദി​യി​ൽ 2,748 പു​രാ​വ​സ്തു ച​രി​ത്ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളെ കൂ​ടി ദേ​ശീ​യ പൈ​തൃ​ക ര​ജി​സ്റ്റ​റി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി സൗ​ദി ഹെ​റി​റ്റേ​ജ് ക​മീ​ഷ​ൻ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ദേ​ശീ​യ പു​രാ​വ​സ്തു ര​ജി​സ്റ്റ​റി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ​യാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ മൊ​ത്തം സൈ​റ്റു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം ഇ​തോ​ടെ 36,919 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള ച​രി​ത്ര ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ വാ​സ്തു​വി​ദ്യ പൈ​തൃ​ക​ത്തി​ന്റെ സ​മ്പ​ന്ന​ത​യും വൈ​വി​ധ്യ​വും പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. പു​തു​താ​യി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ സ്മാ​ര​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​സീ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ. 1,729 കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ആ​ണ് ഇ​വി​ടെ നി​ന്നു​ള്ള​ത്. മ​ക്ക​യി​ൽ 635, അ​ൽ​ബ​ഹ​യി​ൽ 340, വ​ട​ക്ക​ൻ അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ളി​ൽ 35, കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ൽ എ​ട്ട്, ഹാ​ഇ​ലി​ൽ ഒ​ന്ന് എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​യി സൗ​ദി ക​മീ​ഷ​ൻ ഫോ​ർ ടൂ​റി​സം ആ​ൻ​ഡ് നാ​ഷ​ന​ൽ ഹെ​റി​റ്റേ​ജ് (എ​സ്.​സി.​ടി.​എ​ച്ച്) അ​തോ​റി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും പു​തു​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന പൈ​തൃ​ക സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ച​രി​ത്ര സ്‌​മ​ര​ണ​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് പ​ക​ർ​ന്നു ന​ൽ​കാ​ൻ ഇ​വ ഏ​റെ ഉ​പ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ക​മീ​ഷ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. പൈ​തൃ​ക ച​ട്ട​ങ്ങ​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള​തും ക​മീ​ഷ​ന്റെ സി.​ഇ.​ഒ സൈ​റ്റു​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് ദേ​ശീ​യ ന​ഗ​ര പൈ​തൃ​ക ര​ജി​സ്റ്റ​റി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​താ​ണോ എ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്തി അ​ധി​കാ​ര​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ബോ​ർ​ഡ് എ​ടു​ക്കു​ന്ന തീ​രു​മാ​ന​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന​ന്ന​തെ​ന്ന് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. പൈ​തൃ​ക സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളെ കൈ​യേ​റ്റ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും അ​വ​ഗ​ണ​ന​യി​ൽ നി​ന്നും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും ഭാ​വി​ത​ല​മു​റ​ക​ൾ​ക്കാ​യി അ​വ​യു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് അ​തോ​റി​റ്റി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. സാം​സ്കാ​രി​ക സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളെ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന​തി​നും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള വി​ശാ​ല​മാ​യ ശ്ര​മ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് പു​തി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. പൈ​തൃ​ക സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന സൈ​റ്റു​ക​ൾ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ മാ​പ്പു​ക​ളി​ൽ ചേ​ർ​ക്കു​ന്നു. ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റേ​ഷ​ൻ, ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫി​ക് ആ​ർ​ക്കൈ​വു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ ഒ​രു സ​മ​ഗ്ര ഡേ​റ്റാ​ബേ​സ് നി​ർ​മി​ക്കാ​നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കും.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ പൈ​തൃ​ക കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും പു​രാ​വ​സ്തു പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ച​രി​ത്ര​ശേ​ഷി​പ്പു​ക​ളും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് എ​സ്.​സി.​ടി.​എ​ച്ച് ദേ​ശീ​യ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ച​രി​ത്ര പ​ഠ​ന​ത്തി​നും പു​രാ​വ​സ്തു ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നും ശാ​സ്ത്രീ​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​മൊ​രു​ക്കി സ​മ​ഗ്ര വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് ഹെ​റി​റ്റേ​ജ് അ​തോ​റി​റ്റി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. സൗ​ദി​യി​ലെ പു​രാ​വ​സ്തു, ച​രി​ത്ര സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളും കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും അ​വ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​നും സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണി​പ്പോ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി വ​രു​ന്ന​ത്. സൗ​ദി​യു​ടെ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പൈ​തൃ​ക​ത്തെ സേ​വി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ആ​ധു​നി​ക ഡി​ജി​റ്റ​ൽ റെ​ക്കോ​ഡി​ൽ ഇ​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. രാ​ജ്യ​ത്തെ പു​രാ​വ​സ്തു ശേ​ഷി​പ്പു​ക​ളും, ച​രി​ത്ര സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളും കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും അ​വ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​വാ​നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​നും രാ​ജ്യ​ത്തെ പൗ​ര​ന്മാ​രോ​ട് ഹെ​റി​റ്റേ​ജ് അ​തോ​റി​റ്റി സ​ഹ​ക​ര​ണം അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ പെ​ട്ട​തും പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണം ചെ​യ്ത​തു​മാ​യ പ്ര​ധാ​ന പു​രാ​വ​സ്തു സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ https://contactcenter.moc.gov.sa എ​ന്ന 'ബ​ലാ​ഗ് ' പ്ലാ​റ്റ് ഫോ​മി​ലൂ​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു.

    TAGS:Saudi Newsheritage sitegulf news malayalam
