Madhyamam
    Travel
    Travel
    Posted On
    20 Aug 2025 10:41 AM IST
    Updated On
    20 Aug 2025 10:41 AM IST

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് വാ​തി​ൽ തു​റ​ന്ന് സ​ലാ​ല റ​സാ​ത്ത് റോ​യ​ൽ ഫാം

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് വാ​തി​ൽ തു​റ​ന്ന് സ​ലാ​ല റ​സാ​ത്ത് റോ​യ​ൽ ഫാം
    റ​സാ​ത്ത് റോ​യ​ൽ ഫാ​മി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള കാ​ഴ്ച​ക​ൾ

    ​സ​ലാ​ല: ദോ​ഫാ​ർ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ സ​ലാ​ല വി​ലാ​യ​ത്തി​ൽ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന റ​സാ​ത്ത് റോ​യ​ൽ ഫാം ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കാ​യി തു​റ​ന്നു.

    ഫാ​മി​ലെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന കാ​ർ​ഷി​ക ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ, പു​രാ​ത​ന മ​ര​ങ്ങ​ൾ, വി​വി​ധ കാ​ർ​ഷി​ക ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണം ചെ​യ്യാ​ൻ ഇ​നി സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​കും. കൃ​ത്യ​മാ​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വും ശാ​സ്ത്രീ​യ​വു​മാ​യ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ച് സ​മ​ഗ്ര വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി മാ​റ്റു​ക​യാ​ണ് ഫാ​മി​​നെ ഇ​തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    ടൂ​ർ ഗൈ​ഡു​ക​ളു​ടെ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം, സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് വി​വി​ധ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച് വി​വി​ധ വി​ള​ക​ളെ​യും സ​സ്യ​ങ്ങ​ളെ​യും പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടാം. കാ​ർ​ഷി​ക ടൂ​റി​സ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള വി​ശാ​ല​മാ​യ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ് ഫാം ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്കാ​യി തു​റ​ന്നു കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു സ്തം​ഭ​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ കൃ​ഷി​യു​ടെ പ​ങ്ക് എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ ഒ​രു അ​നു​ഭ​വം പ്ര​ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു​വെ​ന്ന് റോ​യ​ൽ കോ​ർ​ട്ട് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ​ലാ​ല​യു​ടെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ ഭാ​ഗ​ത്തു​ള്ള സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സ് സ്ട്രീ​റ്റി​ൽ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന റ​സാ​ത്ത് റോ​യ​ൽ ഫാ​മി​ന് ഏ​ക​ദേ​ശം 1085 ഏ​ക്ക​ർ വി​സ്തൃ​തി​യാ​ണു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ൽ 900 ഏ​ക്ക​റി​ലാ​ണ് കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. കാ​ർ​ഷി​ക ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​വും പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക​വും ച​രി​ത്ര​പ​ര​വു​മാ​യ വൈ​വി​ധ്യ​വും സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ച് റോ​യ​ൽ കോ​ർ​ട്ട് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണി​ത്.

    ‘റ​സാ​ത്ത്’ വാ​ഴ​ക​ൾ, വാ​ഴ ജീ​ൻ ബാ​ങ്ക് തു​ട​ങ്ങി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന മ​ര​ങ്ങ​ൾ ഫാ​മി​ൽ ഉ​ണ്ട്. തെ​ങ്ങ്, പ​പ്പാ​യ, മു​ന്തി​രി, അ​ത്തി, ക​സ്റ്റാ​ർ​ഡ് ആ​പ്പി​ൾ, ഒ​മാ​നി നാ​ര​ങ്ങ മ​ര​ങ്ങ​ൾ, വി​വി​ധ ഉ​ഷ്ണ​മേ​ഖ​ല പ​ഴ​ങ്ങ​ൾ, പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ആ​വാ​സ കേ​ന്ദ്ര​മാ​ണി​ത്. ച​കു​ന്തി​രു​ക്കം, അ​ത്തി തു​ട​ങ്ങി​യ ത​ദ്ദേ​ശീ​യ മ​ര​ങ്ങ​ളും, ബ​യോ​ബാ​ബ്, ഭീ​മ​ൻ ഫി​ക്ക​സ്, പു​ളി തു​ട​ങ്ങി​യ പു​രാ​ത​ന ഇ​ന​ങ്ങ​ളും ഫാ​മി​ൽ കാ​ണാം. മ​ഞ്ഞ​ൾ, ഇ​ഞ്ചി, തു​ള​സി തു​ട​ങ്ങി​യ ഔ​ഷ​ധ, സു​ഗ​ന്ധ സ​സ്യ​ങ്ങ​ളും ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്.

    കാ​ർ​ഷി​ക വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തോ​ടു​ള്ള ഫാ​മി​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത വി​വി​ധ​ത​രം മ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ കൃ​ഷി​യി​ൽ പ്ര​ക​ട​മാ​ണ്. അ​തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട​ത് വാ​ഴ​യാ​ണ്. തെ​ങ്ങ്, പ​പ്പാ​യ, അ​ത്തി, മു​ന്തി​രി എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് മ​റ്റ് പ​ഴ​ങ്ങ​ൾ. പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത​മാ​യ ഒ​രു മ്യൂ​ട്ടേ​ഷ​ന്റെ ഫ​ല​മാ​യു​ണ്ടാ​യ​താ​ണ് ഫാ​മി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ റ​സാ​ത്ത് വാ​ഴ ഇ​നം. ഏ​ഴ് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ നീ​ണ്ട പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഇ​ത് വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന വാ​ഴ ജീ​നു​ക​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് വ്യ​ത്യ​സ്ത ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി വി​ല്യം വാ​ഴ, റ​സാ​ത്ത് വാ​ഴ, ക്ലി​ക്ക്യൂ​ട്ടോ വാ​ഴ, ഡ്വാ​ർ​ഫ് കാ​വ​ൻ​ഡി​ഷ് വാ​ഴ, ബാ​ൽ​ബോ​സി​യാ​ന വാ​ഴ, പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​ലാ​ല വാ​ഴ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ 11 വാ​ഴ​ത്തൈ​ക​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന കാ​ർ​ഷി​ക​ സൈ​റ്റും ഇ​വി​ടു​ത്തെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്. 2023ൽ ​സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച പ്ര​ത്യേ​ക വാ​ഴ​പ്പ​ഴം പ​ഴു​പ്പി​ക്ക​ൽ യൂ​നി​റ്റും ഫാ​മി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    TAGS:oman tourismOman Newssalalahfarm
    News Summary - Salalah Rasat Royal Farm opens its doors to visitors
