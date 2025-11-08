Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Travel
    Posted On
    date_range 8 Nov 2025 10:48 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Nov 2025 10:48 AM IST

    ഖ​ത്ത​ർ-​ബ​ഹ്റൈ​ൻ ക​ട​ൽ​യാ​ത്ര ബോ​ട്ട് സ​ർ​വി​സി​ന് തു​ട​ക്കം

    ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ജി.​സി.​സി പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി​രി​ക്കും സ​ർ​വി​സ്
    ഖ​ത്ത​ർ-​ബ​ഹ്റൈ​ൻ ക​ട​ൽ​യാ​ത്ര ബോ​ട്ട് സ​ർ​വി​സി​ന് തു​ട​ക്കം
    ഫെ​രി സ​ർ​വി​സ്

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റും ബ​ഹ്‌​റൈ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള പാ​സ​ഞ്ച​ർ ക​ട​ൽ സ​ർ​വി​സി​ന് തു​ട​ക്കം. സ​മു​ദ്ര​പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര ആ​രം​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ടൂ​റി​സം, വി​നോ​ദം, വാ​ണി​ജ്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് വ​ഴി​യൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്.ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തി​ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സ​ആ​ദ തു​റ​മു​ഖ​ത്തു​നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ട്ട ഫെ​രി സ​ർ​വി​സ് ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​റു​കൊ​ണ്ട് ഖ​ത്ത​റി​ലെ അ​ൽ റു​വൈ​സ് തു​റ​മു​ഖ​ത്തെ​ത്തി. നി​ല​വി​ൽ ക​ര​മാ​ർ​ഗം ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ​നി​ന്ന് ഖ​ത്ത​റി​ലെ​ത്താ​ൻ അ​ഞ്ച് മ​ണി​ക്കൂ​റി​ല​ധി​കം സ​മ​യ​മെ​ടു​ക്കാ​റു​ണ്ട്.



    ഈ ​അ​വ​സ​ര​ത്തി​ലാ​ണ് ക​ട​ൽ സ​ർ​വി​സ് യാ​ത്ര​ക​ൾ​ക്ക് ഫെ​രി സ​ർ​വി​സ് വ​ഴി​ത്തി​രി​വാ​യെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഏ​ക​ദേ​ശം 35 നോ​ട്ടി​ക്ക​ൽ മൈ​ൽ (65 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ) നീ​ള​മു​ള്ള 50 മി​നി​റ്റ് ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള പു​തി​യ സ​മു​ദ്ര യാ​ത്രാ പാ​ത​യാ​ണി​ത്. പൂ​ർ​ണ​മാ​യും എ​യ​ർ ക​ണ്ടീ​ഷ​ൻ ചെ​യ്ത വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന് ശ​രാ​ശ​രി 30 യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​ൻ ക​ഴി​യും. മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ക​ട​ൽ​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ൾ ആ​സ്വ​ദി​ച്ചു​ള്ള സു​ഖ​ക​ര​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​വു​മാ​യ യാ​ത്രാ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ് പു​തി​യ ഫെ​റി സ​ർ​വി​സ് വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ജി.​സി.​സി പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി​രി​ക്കും സേ​വ​നം. പ്ര​തി​ദി​നം ര​ണ്ട് ട്രി​പ്പു​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. ഇ​ക്ക​ണോ​മി ക്ലാ​സ് യാ​ത്ര​ക്ക് റൗ​ണ്ട് ട്രി​പ് 265 റി​യാ​ലാ​ണ്. സ്റ്റാ​ൻ​ഡേ​ർ​ഡ്, വി.​ഐ.​പി ക​ട​ൽ​യാ​ത്ര​ക​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. മ​സാ​ർ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നി​ലൂ​ടെ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ബു​ക്ക് ചെ​യ്യാം.

    ഗൂ​ഗ്ൾ പ്ലേ​സ്റ്റോ​റി​ലും ആ​പ്പി​ളി​ന്റെ ആ​പ് സ്റ്റോ​റി​ലും ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ന​വം​ബ​ർ 13 മു​ത​ൽ 22 വ​രെ പ്ര​തി​ദി​നം മൂ​ന്ന് റൗ​ണ്ട് ട്രി​പ്പു​ക​ൾ ആ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കും. യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​വും നി​ര​ക്കും അ​നു​സ​രി​ച്ച് ദി​വ​സേ​ന​യു​ള്ള ട്രി​പ്പു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം ക്ര​മേ​ണ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും.ഖ​ത്ത​റും ബ​ഹ്റൈ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​തം, ടൂ​റി​സം, വാ​ണി​ജ്യ കൈ​മാ​റ്റം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, കൂ​ടാ​തെ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും സു​ര​ക്ഷി​ത​വും സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​വു​മാ​യ യാ​ത്രാ​മാ​ർ​ഗം ന​ൽ​കു​ക എ​ന്നി​വ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ജി.​സി.​സി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഈ ​സം​രം​ഭം വ​ഴി​ത്തി​രി​വാ​കും. നി​ല​വി​ൽ, ഈ ​സ​ർ​വി​സ് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് വേ​ണ്ടി മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഭാ​വി​യി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​വും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യു​ണ്ട്.

    ഖ​ത്ത​ർ-​ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ക​ട​ൽ​യാ​ത്ര പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ൽ ഥാ​നി​യും ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഗ​താ​ഗ​ത-​ടെ​ലി​ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യും ചേ​ർ​ന്ന് തു​ട​ക്കം​കു​റി​ച്ചു.

    ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹോ​ദ​ര​ബ​ന്ധ​വും ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധ​വും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ​ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യെ​ന്ന് ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ൽ ഥാ​നി വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ചു.

    Girl in a jacket

