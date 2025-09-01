Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightTravelchevron_rightഓണക്കാലം; ടൂറിസം...
    Travel
    Posted On
    date_range 1 Sept 2025 11:18 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 11:18 AM IST

    ഓണക്കാലം; ടൂറിസം മേഖലയിൽ പ്രതീക്ഷകളുടെ പൂക്കാലം

    text_fields
    bookmark_border
    ഓ​ണാ​വ​ധി കൂ​ടി​യെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ത്സ​വ ല​ഹ​രി​യി​ൽ
    idukki tourism during onam season
    cancel

    തൊ​ടു​പു​ഴ: ഓ​ണ​ക്കാ​ല​മെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ ജി​ല്ല​യി​ലെ വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ പൂ​ക്കാ​ലം. മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി തു​ട​രു​ന്ന കാ​ല​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ തി​രി​ച്ച​ടി​യേ​റ്റ ജി​ല്ല​യി​ലെ വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര മേ​ഖ​ല ക​ര​ക​യ​റു​ന്ന​തി​നു​ള​ള മാ​ർ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്തെ കാ​ണു​ന്ന​ത്.​അ​തു കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ അ​തി​നാ​യു​ള​ള ഒ​രു​ക്ക​വും ത​കൃ​തി​യാ​ണ്. ഓ​ണാ​വ​ധി​യോ​ടൊ​പ്പം മ​ഴ​മാ​റി ആ​കാ​ശം തെ​ളി​ഞ്ഞ് നി​ന്നാ​ൽ ജി​ല്ല​യി​ലേ​ക്ക് വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ ഒ​ഴു​ക്കി​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത. ഓ​ണാ​വ​ധി കൂ​ടി​യെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ത്സ​വ ല​ഹ​രി​യി​ലു​മാ​ണ്.

    കാ​ല​വ​ർ​ഷം; ക​ന​ത്ത തി​രി​ച്ച​ടി

    ഇ​ട​വി​ട്ട് ശ​ക്ത​മാ​യെ​ത്തി​യ കാ​ല​വ​ർ​ഷം ഇ​ത്ത​വ​ണ ജി​ല്ല​യി​ലെ വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര മേ​ഖ​ല​ക്ക് ക​ന​ത്ത തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​ണ് സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്. മ​ഴ ക​ന​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് പ​ല​വ​ട്ട​മാ​ണ് മ​ണ്ണി​ടി​ച്ചി​ൽ, ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ൽ ഭീ​ഷ​ണി​ക​ളെ തു​ട​ർ​ന്ന് വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ജി​ല്ലാ ഭ​ര​ണ കൂ​ടം നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വും ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഇ​തോ​ടെ മ​ധ്യ വേ​ന​ല​വ​ധി​ക്കാ​ലം പാ​തി​യെ​ത്തി​യ​ത് മു​ത​ൽ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം കു​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​തോ​ടെ ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​വും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​യി. ഓ​രോ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തും നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് പേ​രാ​ണ് മേ​ഖ​ല​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഉ​പ​ജീ​വ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. 2018 ലെ ​പ്ര​ള​യ​ത്തി​നും പി​ന്നാ​ലെ​യെ​ത്തി​യ കോ​വി​ഡി​നും ശേ​ഷം പു​തു​ജീ​വ​നി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​യ നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര രം​ഗം. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ക്കു​റി പ​തി​വി​ലും കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ല​വ​ർ​ഷം ക​ന​ത്ത​തോ​ടെ ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​ക്ക് ക​ന​ത്ത തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ മാ​ടി വി​ളി​ച്ച് ഇ​ടു​ക്കി

    ഇ​ടു​ക്കി​യു​ടെ പ്ര​കൃ​തി സൗ​ന്ദ​ര്യം നാ​ട്ടി​ലും മ​റു നാ​ട്ടി​ലും കേ​ൾ​വി കേ​ട്ട​താ​ണ്. ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളാ​ണ് ഓ​രോ സീ​സ​ണി​ലും മ​ല​യോ​ര ജി​ല്ല​യു​ടെ വ​ശ്യ​ത ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നെ​ത്തു​ന്ന​ത്.​മൂ​ന്നാ​റി​ന്‍റെ മ​ഞ്ഞും കു​ളി​രും ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നെ​ത്തു​ന്ന വി​ദേ​ശി​ക​ളും കു​റ​വ​ല്ല.​ഇ​വി​ടെ ഹൈ​ഡ​ൽ പാ​ർ​ക്കും വ​ര​യാ​ടു​ക​ളു​ടെ സം​ഗ​മ​ഭൂ​മി​യാ​യ രാ​ജ​മ​ല​യു​മെ​ല്ലാം സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ മ​നം ക​വ​രും.​ഇ​തോ​ടൊ​പ്പ​മാ​ണ് മാ​ട്ടു​പ്പെ​ട്ടി ജ​ലാ​ശ​യ​ത്തി​ന്‍റെ വ​ശ്യ​ത.​

    വ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യു​ള​ള ട്ര​ക്കി​ങ് ,ആ​ന​സ​വാ​രി, ബോ​ട്ടി​ങ് അ​ട​ക്ക​മു​ള​ള സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി തേ​ക്ക​ടി​യും മ​റ​യൂ​ർ, കാ​ന്ത​ല്ലൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ ആ​പ്പി​ൾ തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളും മ​റ​യൂ​രി​ലെ ച​ന്ദ​ന​ക്കാ​ടു​ക​ളും മു​നി​യ​റ​ക​ളും ചി​ന്നാ​ർ വ​ന്യ​ജീ​വി സ​ങ്കേ​ത​വും, ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ​പു​രം, അ​ഞ്ചു​രു​ളി വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​ങ്ങ​ളും രാ​മ​ക്ക​ൽ​മേ​ടും അ​വി​ടെ നി​ന്ന് ആ​മ​പ്പാ​റ​യി​ലേ​ക്കു​ള​ള ഓ​ഫ് റോ​ഡ് യാ​ത്ര​യു​മെ​ല്ലാം ഏ​തൊ​രു​സ​ഞ്ചാ​രി​യു​ടേ​യും മ​നം​ക​വ​രു​ന്ന​താ​ണ്.​ഇ​ല​വീ​ഴാ​പൂ​ഞ്ചി​റ​യും വാ​ഗ​മ​ണു​മെ​ല്ലാം സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ നെ​ഞ്ചേ​റ്റു​മ്പോ​ൾ അ​ത് ജി​ല്ല​ക്ക് അ​ഭി​മാ​ന​മാ​ണ്.

    സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ കാ​ത്ത് ഇ​ടു​ക്കി, ചെ​റു​തോ​ണി ഡാ​മു​ക​ൾ

    ഓ​ണ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഇ​ടു​ക്കി, ചെ​റു​തോ​ണി ഡാ​മു​ക​ൾ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ന​വം​ബ​ർ 30 വ​രെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പൊ​തു​ജ​ന​ത്തി​ന്​ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വാ​യി. ഡാം ​പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ക്കു​ന്ന ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ല. കൂ​ടാ​തെ വെ​ള്ളം തു​റ​ന്നു വി​ടു​ന്ന ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ, ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ​ക്കു​ള്ള കാ​ലാ​വ​സ്ഥ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ക​ൾ (റെ​ഡ്, ഓ​റ​ഞ്ച് അ​ല​ർ​ട്ടു​ക​ൾ) നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ, ജി​ല്ല ദു​ര​ന്ത​നി​വാ​ര​ണ അ​തോ​റി​റ്റി വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര​ത്തി​ന് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന അ​നു​മ​തി നി​ഷേ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.​ഗ്രീ​ൻ പ്രോ​ട്ടോ​കോ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യാ​ണ് പൊ​തു​ജ​ന​ത്തി​ന്​ സ​ന്ദ​ർ​ശാ​നാ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​ക. ഡാ​മി​ന്‍റെ​യും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ​യ്ക്ക്ക്ക്​ പൊ​ലീ​സ് സേ​വ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. www.keralahydeltourism.comവെ​ബ്സൈ​റ്റ് വ​ഴി പാ​സ് നേ​ടാം.​

    മു​തി​ര്‍ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് 150 രൂ​പ​യും കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്ക് 100 രൂ​പ​യു​മാ​ണ് സ​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നും ബ​ഗ്ഗി കാ​ർ യാ​ത്ര​ക്കു​മാ​യി ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്ക്. ചെ​റു​തോ​ണി-​തൊ​ടു​പു​ഴ പാ​ത​യി​ല്‍ പാ​റേ​മാ​വ് ഭാ​ഗ​ത്ത് നി​ന്നു​ള്ള റോ​ഡി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള ഗേ​റ്റി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​വേ​ശ​നം. പ്ര​വേ​ശ​നം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ബു​ക്കി​ങ് വ​ഴി​യാ​ണ് .ചെ​റു​തോ​ണി ഡാ​മി​ന്‍റെ പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ട​ത്തി​ന് സ​മീ​പം ഹൈ​ഡ​ല്‍ ടൂ​റി​സം വ​കു​പ്പ് ഡാം ​കാ​ണു​ന്ന​തി​നും ബ​ഗ്ഗി​കാ​ര്‍ യാ​ത്രാ​സൗ​ക​ര്യ​ത്തി​നു​മു​ള്ള ടി​ക്ക​റ്റ് കൗ​ണ്ട​റും ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ബു​ക്കി​ങ്ങി​ന് ശേ​ഷം സീ​റ്റു​ക​ൾ ഒ​ഴി​വു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ഇ​വി​ടെ നി​ന്നും ടി​ക്ക​റ്റ് എ​ടു​ക്കാം. സു​ര​ക്ഷാ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മൊ​ബൈ​ല്‍ ഫോ​ണ്‍, ക്യാ​മ​റ തു​ട​ങ്ങി​യ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ ക​ര്‍ശ​ന​മാ​യി നി​രോ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​ടു​ക്കി​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ വ​ർ​ധ​ന

    വി​വി​ധ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഈ ​വ​ര്‍ഷ​മെ​ത്തി​യ​ത് ഇ​രു​പ​ത് ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം പേ​രാ​ണ്. ജൂ​ലൈ വ​രെ​യു​ള​ള ക​ണ​ക്കു​ക​ള്‍ പ്ര​കാ​രം 19,42,354 ടൂ​റി​സ്റ്റു​ക​ള്‍ ജി​ല്ലാ ടൂ​റി​സം പ്ര​മോ​ഷ​ന്‍ കൗ​ണ്‍സി​ലി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള പ​ന്ത്ര​ണ്ട് വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ള്‍ സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ര്‍ഷം ഈ ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തി​യ​ത് 33,86,012 സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളാ​ണ്. ഓ​ണ​ക്കാ​ല​മാ​യ​തോ​ടെ ടൂ​റി​സ്റ്റു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ല്‍ ഇ​നി​യും വ​ര്‍ധ​ന​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ.

    സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട കേ​ന്ദ്രം വാ​ഗ​മ​ണാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. വാ​ഗ​മ​ണ്‍ പു​ല്‍മേ​ടും മൊ​ട്ട​ക്കു​ന്നു​ക​ളും കാ​ണാ​ന്‍ 5,43,979 സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളും അ​ഡ്വ​ഞ്ച​ര്‍ പാ​ര്‍ക്കി​ല്‍ 5,08,505 ടൂ​റി​സ്റ്റു​ക​ളും എ​ത്തി. ഗ്ലാ​സ് ബ്രി​ഡ്ജാ​ണ് ഇ​വി​ടെ മ​റ്റൊ​രാ​ക​ർ​ഷ​ണം. മൂ​ന്നാ​ര്‍ ബൊ​ട്ടാ​ണി​ക്ക​ല്‍ ഗാ​ര്‍ഡ​നി​ൽ 3,15,317 പേ​രെ​ത്തി. രാ​മ​ക്ക​ല്‍മേ​ട്, പാ​ഞ്ചാ​ലി​മേ​ട്, ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ​പു​രം വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ടം, ആ​മ​പ്പാ​റ, ഇ​ടു​ക്കി ഹി​ല്‍വ്യൂ പാ​ര്‍ക്ക്, മാ​ട്ടു​പ്പെ​ട്ടി, അ​രു​വി​ക്കു​ഴി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക പ്ര​വാ​ഹ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:tourism sectoronamIdukki NewsKerala TourismLatest News
    News Summary - Onam; A time of blossoming hopes in the tourism sector
    Similar News
    Next Story
    X