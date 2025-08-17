Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ഇന്ത്യൻ സഞ്ചാരികളേ, ഇതിലേ...

    ജ​യ്പൂ​രി​ൽ ടൂ​റി​സം ​പ്ര​മോ​ഷ​നു​മാ​യി ഒ​മാ​ൻ പൈ​തൃ​ക, ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    ഇന്ത്യൻ സഞ്ചാരികളേ, ഇതിലേ...
    ജ​യ്പൂ​രി​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൈ​തൃ​ക, ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ടൂ​റി​സം ​

    പ്ര​മോ​ഷ​ന​ൽ കാ​മ്പ​യി​ൻ

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ലെ ടൂ​റി​സം സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ജ​യ്പൂ​രി​ൽ ടൂ​റി​സം ​പ്ര​മോ​ഷ​നു​മാ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ. ഒ​മാ​ൻ പൈ​തൃ​ക, ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ജ​യ്പൂ​ർ വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പ്, പ്രാ​ദേ​ശി​ക, ആ​ഗോ​ള ടൂ​റി​സം വി​പ​ണി​ക​ളി​ൽ ഒ​മാ​ന്റെ ദൃ​ശ്യ​പ​ര​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വി​ശാ​ല​മാ​യ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ന്റെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​കം, ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​മാ​യ വൈ​വി​ധ്യം, ആ​ധു​നി​ക ഹോ​സ്പി​റ്റാ​ലി​റ്റി ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് കാ​മ്പ​യി​ൻ ന​ട​ന്ന​ത്. സ​വി​ശേ​ഷ​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​വു​മാ​യ മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റേ​ൺ ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി ഒ​മാ​നെ മാ​റ്റു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ട്രാ​വ​ൽ ഏ​ജ​ന്റു​മാ​ർ, എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, ഒ​മാ​നി ടൂ​റി​സം പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളു​മാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ന​ട​ത്തു​ന്ന മു​ഖാ​മു​ഖ ബി​സി​ന​സ് മീ​റ്റി​ങ്ങു​ക​ൾ വ​ർ​ക്ക്ഷോ​പ്പി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. സാ​ഹ​സി​ക ടൂ​റി​സം, പൈ​തൃ​ക യാ​ത്ര, ക്രൂ​സ് അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ, വി​വാ​ഹ ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഹോ​സ്പി​റ്റാ​ലി​റ്റി, എം.​ഐ.​സി.​ഇ (മീ​റ്റി​ങ്ങു​ക​ൾ, പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ, സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ) ടൂ​റി​സം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ഒ​മാ​ന്റെ ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​യി​ലൂ​ടെ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​മാ​നി​ലെ ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളു​ടെ വി​ഷ്വ​ൽ അ​വ​ത​ര​ണ​വും ഉ​ണ്ടാ​കും. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​ക​ൾ​ക്കും താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ യാ​ത്രാ പാ​ക്കേ​ജു​ക​ൾ എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ന്ന സം​വേ​ദ​നാ​ത്മ​ക സെ​ഷ​നു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​രു മു​ൻ‌​ഗ​ണ​ന വി​പ​ണി എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി. വി​സ ല​ഭ്യ​ത​യും മി​ക​ച്ച വ്യോ​മ​ഗ​താ​ഗ​ത​വും കാ​ര​ണം സ​മീ​പ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ്ങി​ലൂ​ടെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും ഇ​ത് ഉ​യ​ർ​ത്താ​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ. ദേ​ശീ​യ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നും വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന വ​ള​ർ​ച്ചാ ചാ​ല​ക​മാ​ക്കി മാ​റ്റാ​നും ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന ഒ​മാ​ന്റെ വി​ഷ​ൻ 2040മാ​യി ഇ​ത്ത​രം സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ യോ​ജി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    oman tourism jaipur Oman News
    X