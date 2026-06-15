തായ്ലൻഡിലേക്ക് ഇനി വിസയില്ലാതെ പറക്കാം; ഇന്ത്യൻ വിനോദസഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കാൻ വമ്പൻ പദ്ധതിയുമായി തായ്ലൻഡ്text_fields
വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിൽ കുതിച്ചുചാട്ടം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ത്യൻ സഞ്ചാരികൾക്കായി വിസ രഹിത പ്രവേശനം കൂടുതൽ ലളിതമാക്കി തായ്ലൻഡ്. ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമെന്ന പദവി കൂടുതൽ ഉറപ്പിക്കാനും, ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദർശകരുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് തായ്ലൻഡിൽ സർക്കാർ ഇത്തരമൊരു സുപ്രധാന തീരുമാനമെടുത്തത്. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ വിസ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതോടെ, ഇന്ത്യക്കാർക്ക് യാതൊരു തടസ്സവുമില്ലാതെ തായ്ലൻഡിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനാകും.
പെട്ടെന്നുള്ള തീരുമാനങ്ങളിൽ യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നവർക്കും, കുടുംബത്തോടൊപ്പമുള്ള വിനോദയാത്രകൾക്കും ഇത് വലിയ സൗകര്യമാകും. വിസയ്ക്കായുള്ള കടലാസ് ജോലികളും കാത്തിരിപ്പും ഒഴിവാക്കുന്നതിലൂടെ ഇന്ത്യൻ സഞ്ചാരികൾക്ക് തായ്ലൻഡിലേക്ക് യാത്ര കൂടുതൽ ലളിതവും വേഗത്തിലുമാകും. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദർശകരുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്നത് ഹോട്ടലുകൾ, റിസോർട്ടുകൾ, പ്രാദേശിക ബിസിനസുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് വലിയ ഉണർവ് നൽകും.
തായ്ലൻഡിലെ ആഡംബര റിസോർട്ടുകൾ, സ്പാ സെന്ററുകൾ, വെൽനസ് റിട്രീറ്റുകൾ എന്നിവ തേടി എത്തുന്ന ഇന്ത്യൻ സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ വർധനവാണ് അധികൃതർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ബാങ്കോക്ക്, ഫുക്കറ്റ്, പട്ടായ, ക്രാബി തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിലെ ബീച്ചുകളും, രാത്രികാലങ്ങളിലെ വിപണികളും, ബുദ്ധമത പൈതൃകങ്ങളും ഇന്ത്യൻ സഞ്ചാരികളെ എപ്പോഴും ആകർഷിക്കാറുണ്ട്. ഈ വിസ ഇളവ് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താനും, സാംസ്കാരിക വിനിമയം വർധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. തായ്ലൻഡിന്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിൽ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയ്ക്കുള്ള പങ്ക് വലുതായതിനാൽ, കൂടുതൽ സഞ്ചാരികളെ എത്തിക്കുന്നതിലൂടെ മികച്ച സാമ്പത്തിക വളർച്ചയാണ് തായ്ലൻഡ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
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