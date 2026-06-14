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    Travel
    Posted On
    date_range 14 Jun 2026 2:07 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Jun 2026 2:07 PM IST

    പണമിടപാടുകൾക്ക് മാത്രമല്ല; യാത്രകളിൽ ഇനി 'ഗൂഗിൾ വാലറ്റ്' അത്യന്താപേക്ഷിതം

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    പണമിടപാടുകൾക്ക് മാത്രമല്ല; യാത്രകളിൽ ഇനി ഗൂഗിൾ വാലറ്റ് അത്യന്താപേക്ഷിതം
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    യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോൺ മുഴുവൻ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകളും സ്ഥിരീകരണ ഇ-മെയിലുകളും ആവശ്യമില്ലാത്ത ആപ്പുകളും കൊണ്ട് നിറയുന്നത് സാധാരണയാണ്. ഫ്ലൈറ്റിലോ ട്രെയിനിലോ കയറാനും ഇവന്റുകളിൽ പങ്കെടുക്കാനും ടിക്കറ്റുകൾക്കായി ഇ-മെയിലുകളിൽ തിരയുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു മുൻപ്. എന്നാൽ ഗൂഗിൾ വാലറ്റിന് പണമിടപാടുകൾക്ക് അപ്പുറം ബോർഡിങ് പാസുകൾ, ട്രാൻസിറ്റ് ടിക്കറ്റുകൾ, ലോയൽറ്റി കാർഡുകൾ, ഇവന്റ് പാസുകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് പ്രമുഖ ടെക് എഴുത്തുകാരി അനു ജോയ്. യാത്രകളിലെ മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുമെന്ന് അവർ സ്വന്തം അനുഭവത്തിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നു.

    സ്ക്രീൻഷോട്ടുകളുടെ ആവശ്യപ്പട്ടിക ഒഴിവായി

    എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് ഇ-മെയിൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ എന്ന് ഭയന്ന് മുൻപൊക്കെ ടിക്കറ്റുകളുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകളായിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത്. ഇത് ഗാലറിയിൽ ക്യു.ആർ കോഡുകളും ബുക്കിങ് വിവരങ്ങളും നിറയാൻ കാരണമായി. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എയർലൈൻ ഇ-മെയിലുകൾ ജിമെയിലിൽ എത്തുമ്പോൾ ഗൂഗിൾ വാലറ്റ് അത് സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ബോർഡിങ് പാസ് നേരിട്ട് ആപ്പിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. സുരക്ഷാ ലൈനുകളിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ വാലറ്റ് തുറന്ന് ഇത് എളുപ്പത്തിൽ കാണിക്കാം. മാത്രമല്ല, മങ്ങിയ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ പോലെ അല്ലാതെ ബോർഡിങ് സമയവും സീറ്റ് നമ്പറും ഗേറ്റ് മാറ്റങ്ങളുമെല്ലാം ഇതിൽ വ്യക്തമായി കാണാം. ഗേറ്റുകളിലോ സമയത്തോ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ തത്സമയം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമെന്നത് ഇതിനെ കൂടുതൽ വിശ്വസനീയമാക്കുന്നു. ടിക്കറ്റുകൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി വാലറ്റിൽ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ '+' ബട്ടൺ അമർത്തി 'എവരിതിങ് എൽസ്' എന്ന ഓപ്ഷനിലൂടെ മാനുവലായി ചേർക്കാനും സാധിക്കും.

    ഫോണിലെ അനാവശ്യ ആപ്പുകൾ കുറയ്ക്കാം

    ട്രെയിൻ, മൂവി, കൺസേർട്ട് ടിക്കറ്റുകളെല്ലാം മുൻപ് ഡൗൺലോഡ്സ് ഫോൾഡറിലും മെസ്സേജിങ് ആപ്പുകളിലുമായി ചിതറിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സർവീസുകളിൽ നിന്ന് ടിക്കറ്റുകൾ നേരിട്ട് ഗൂഗിൾ വാലറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ടിക്കറ്റ് എവിടെയാണ് വന്നതെന്ന് ഓർത്തു വെക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. ടിക്കറ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം താൽക്കാലികമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന എയർലൈൻ, ഇവന്റ് ആപ്പുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

    ലോയൽറ്റി കാർഡുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുന്നു

    ഭൗതികമായി കാർഡുകൾ കൊണ്ടുനടക്കാനുള്ള മടിയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പുകൾ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും കാരണം മുൻപൊക്കെ ലോയൽറ്റി പ്രോഗ്രാമുകൾ പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു പതിവ്. എന്നാൽ ഗൂഗിൾ വാലറ്റിൽ പെയ്‌മെന്റ് കാർഡുകൾക്കൊപ്പം ഹോട്ടൽ, എയർലൈൻ ലോയൽറ്റി കാർഡുകളും സൂക്ഷിക്കാം. കൃത്യസമയത്ത് ഇത് ലഭ്യമാകുന്നതിനാൽ സ്കാൻ ചെയ്ത് പോയിന്റുകൾ നേടാൻ എളുപ്പമാണ്. യാത്രകളിൽ വിവിധ ആപ്പുകൾ മാറിമാറി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല.

    പൊതുഗതാഗതം എളുപ്പമായി

    യാത്രകളിൽ അപരിചിതമായ പേയ്‌മെന്റ് രീതികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്നാൽ ഗൂഗിൾ വാലറ്റ് ഈ പ്രക്രിയ സുഗമമാക്കുന്നു. ലണ്ടൻ, ന്യൂയോർക്ക് തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിലെ മെട്രോ, ബസ് സർവീസുകളിൽ സാധാരണ പേയ്‌മെന്റുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ കോൺടാക്റ്റ്‌ലെസ് രീതിയിലൂടെ ഫോൺ ടാപ്പ് ചെയ്ത് നേരിട്ട് പണമടയ്ക്കാം. പ്രത്യേക ട്രാൻസിറ്റ് കാർഡുകൾ വാങ്ങേണ്ടി വരുന്നില്ല. ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസിറ്റ് കാർഡുകൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സിസ്റ്റങ്ങളിൽ അവ വാലറ്റിൽ സൂക്ഷിക്കാനും സാധിക്കും. എന്നാൽ യാത്രയ്ക്ക് മുൻപ് ബാങ്ക് കാർഡുകളിൽ അന്താരാഷ്ട്ര, കോൺടാക്റ്റ്‌ലെസ് ഇടപാടുകൾ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം.

    ഡിജിറ്റൽ ഐഡികളും പരിമിതികളും

    അമേരിക്കയിൽ ഗൂഗിൾ വാലറ്റ് വഴി സ്റ്റേറ്റ് ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസുകളും യു.എസ് പാസ്‌പോർട്ട് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഡിജിറ്റൽ ഐഡി പാസുകളും സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ ടി.എസ്.എ സുരക്ഷാ പരിശോധനകളിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. എന്നാൽ ഈ സൗകര്യം എല്ലാ എയർപോർട്ടുകളിലും ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

    പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക: ഈ ഡിജിറ്റൽ ഐഡി ഒരിക്കലും ഒറിജിനൽ പാസ്‌പോർട്ടിനോ ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസിനോ പകരമാവില്ല. അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രകൾക്കോ, ഇമിഗ്രേഷൻ, കസ്റ്റംസ്, ബോർഡർ കൺട്രോൾ നടപടികൾക്കോ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ ഒറിജിനൽ രേഖകൾ എപ്പോഴും കയ്യിൽ കരുതണം. എല്ലാ എയർലൈനുകളും രാജ്യങ്ങളും ഈ സംവിധാനം പൂർണ്ണമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ലെങ്കിലും, യാത്രകളെ കൂടുതൽ കേന്ദ്രീകൃതവും ലളിതവുമാക്കാൻ ഗൂഗിൾ വാലറ്റിന് സാധിക്കുന്നു.

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    TAGS:travel tripsTECHGoogle Wallet
    News Summary - Not just for financial transactions; 'Google Wallet' is now essential during travels
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