Madhyamam
    Travel
    25 Oct 2025 11:59 AM IST
    date_range 25 Oct 2025 11:59 AM IST

    ഒ​മ്പ​തു മാ​സം, 35 ല​ക്ഷം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ; സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ ഇ​ഷ്ട​ദേ​ശ​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ

    ജി.​സി.​സി രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ​ത്തി​യ​ത്
    ഒ​മ്പ​തു മാ​സം, 35 ല​ക്ഷം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ; സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ ഇ​ഷ്ട​ദേ​ശ​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ
    ​ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷം എ​ത്തി​യ​ത് 35 ല​ക്ഷം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ. ആ​ദ്യ ഒ​മ്പ​ത് മാ​സ​ങ്ങ​ൾ പി​ന്നി​ട്ട​പ്പോ​ൾ ഖ​ത്ത​റി​ലെ​ത്തി​യ ആ​കെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ മു​ൻ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 2.2 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​യ​താ​യും ഖ​ത്ത​ർ ടൂ​റി​സം അ​റി​യി​ച്ചു.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ൽ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ ഇ​ഷ്ട​ദേ​ശ​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ തു​ട​രു​ന്നു എ​ന്നു തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ ടൂ​റി​സം പ​ങ്കു​വെ​ച്ച ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ. ഈ ​വ​ർ​ഷം അ​വ​സാ​ന​ത്തി​ലും അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം തു​ട​ക്ക​ത്തി​ലും വി​വി​ധ ഇ​വ​ന്റു​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഖ​ത്ത​ർ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ, സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ വ​ര​വി​ലും താ​മ​സ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യി​ലും കൂ​ടു​ത​ൽ ഡി​മാ​ൻ​ഡ് തു​ട​രു​ന്ന​താ​യി ഖ​ത്ത​ർ ടൂ​റി​സം വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ലൂ​ടെ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ജി.​സി.​സി രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ എ​ത്തി​യ​ത്. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രി​ൽ 36 ശ​ത​നാ​നം പേ​രും ഈ ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള​വ​രാ​ണ്. യൂ​റോ​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് 25 ശ​ത​മാ​ന​വും ഏ​ഷ്യ -ഓ​ഷ്യാ​നി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് 22 ശ​ത​മാ​നം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​മാ​ണ് എ​ത്തി​യ​ത്. ​ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ മൂ​ന്നാം പാ​ദ​ത്തി​ൽ ചൈ​ന​യി​ൽ​നി​ന്നും ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​യി​ൽ​നി​ന്നും കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ​ത്തി. 37 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ് ചൈ​ന​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​ത്. ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ​യി​ൽ നി​ന്ന് 31 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​യി. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രി​ൽ 60 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ വി​മാ​ന​മാ​ർ​ഗ​വും, 33 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ ക​ര ഗ​താ​ഗ​ത മാ​ർ​ഗ​വും, ഏ​ഴു ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ ക​ട​ൽ മാ​ർ​ഗ​വു​മെ​ത്തി.

    മൂ​ന്നാം പാ​ദ​ത്തി​ലെ ഹോ​ട്ട​ൽ ഒ​ക്യു​പെ​ൻ​സി നി​ര​ക്ക് 68 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി വ​ർ​ധി​ച്ചെ​ന്നും ഖ​ത്ത​ർ ടൂ​റി​സം റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. വ​ർ​ഷാ​വ​സാ​ന​മെ​ത്തു​ന്ന ഫോ​ർ​മു​ല വ​ൺ, ഫി​ഫ ഫു​ട്ബാ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പു​ക​ൾ, ദോ​ഹ മ്യൂ​സി​ക് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ രാ​ജ്യ​ത്തെ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ കു​തി​പ്പ് തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ഡെ​സ്റ്റി​നേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യി ഖ​ത്ത​ർ മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണം, ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യി​ലെ മി​ക​ച്ച സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, വ​ർ​ഷം മു​ഴു​വ​ൻ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ​ങ്ങ​ളാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​ടെ ഫ​ല​മാ​യി ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല അ​ഭൂ​ത​പൂ​ർ​വ​മാ​യ മു​ന്നേ​റ്റം കൈ​വ​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ത് പൗ​ര​ന്മാ​രെ​യും താ​മ​സ​ക്കാ​രെ​യും ആ​ഗോ​ള സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ​യും ഒ​രു​പോ​ലെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്നു. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ടൂ​റി​സം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സാം​സ്കാ​രി​ക ഉ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വ​ലി​യ പ​ങ്കു​ണ്ടെ​ന്ന് വി​ദ​ഗ്ധ​ർ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്നു.

