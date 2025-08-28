Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    കീ​ശ ചോ​രാ​തെ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി​യി​ൽ വി​നോ​ദ യാ​ത്ര പോകാം

    ആ​ഗ​സ്റ്റ് 30 മു​ത​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 21 വ​രെ​യാണ് ടൂ​ർ പാ​ക്കേ​ജ്
    KSRTC Bus
    KSRTC Bus

    പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ: കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി​യു​ടെ ഉ​ത്സ​വ സീ​സ​ൺ വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് ഒ​രു​ക്ക​മാ​യി. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 30 മു​ത​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 21 വ​രെ​യു​ള്ള ടൂ​ർ പാ​ക്കേ​ജു​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. കീ​ശ ചോ​രാ​തെ പ്ര​ധാ​ന വി​നോ​ദ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ല്ലാ​സ​ത്തി​നെ​ത്താ​വു​ന്ന​താ​ണ് പാ​ക്കേ​ജ്. പ​ര​മാ​വ​ധി ഒ​രു ദി​വ​സ​ത്തേ​താ​ണ് യാ​ത്ര​ക​ൾ.

    ര​ണ്ടു ദി​വ​സം നീ​ളു​ന്ന യാ​ത്ര​ക​ളു​മു​ണ്ട്. പു​ല​ർ​ച്ചെ അ​ഞ്ചി​ന് പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ ഡി​പ്പോ​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ് യാ​ത്രാ​ക്ര​മം. 30ന് ​മാ​മ​ല​ക്ക​ണ്ടം, മൂ​ന്നാ​ർ, ച​തു​രം​ഗ​പ്പാ​റ ഫാ​സ്റ്റ് പാ​സ​ഞ്ച​ർ ട്രി​പ്പ് ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്കാ​ണ്. ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് 1620 രൂ​പ​യാ​ണ് നി​ര​ക്ക്. ബ​സ് യാ​ത്ര​യും ഒ​രു ദി​വ​സ​ത്തെ ഉ​ച്ചഭ​ക്ഷ​ണ​വും താ​മ​സ​വും ഇ​തി​ൽ വ​രും. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ആ​റി​നും 27നും ​ഇ​തേ സ​ർ​വി​സു​ണ്ട്.

    ആ​ഗ​സ്റ്റ് 31ന് ​ഒ​റ്റ ദി​വ​സ​ത്തെ അ​തി​ര​പ്പി​ള്ളി, മ​ല​ക്ക​പ്പാ​റ ഓ​ർ​ഡി​ന​റി ട്രി​പ്പി​ന് 860 രൂ​പ, സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന് വ​യ​നാ​ട് ഓ​ർ​ഡി​ന​റി ട്രി​പ്പ് 580 രൂ​പ, മൂ​ന്നി​ന് നെ​ല്ലി​യാ​മ്പ​തി ഓ​ർ​ഡി​ന​റി 740 രൂ​പ, ഏ​ഴി​ന് അ​തി​ര​പ്പി​ള്ളി, മ​ല​ക്ക​പ്പാ​റ ഓ​ർ​ഡി​ന​റി 860 രൂ​പ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് പാ​ക്കേ​ജ്. പ​ത്തി​ന് രാ​ത്രി എ​ട്ടി​ന് പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഗ​വി, പ​രു​ന്തും​പാ​റ ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​ത്തെ ഡീ​ല​ക്സ് ട്രി​പ്പി​ന് 2950 രൂ​പ​യാ​ണ് ഒ​രാ​ൾ​ക്ക്. യാ​ത്ര രാ​ത്രി എ​ട്ടി​നാ​യ​തി​നാ​ൽ ഫ്ര​ഷ് അ​പ്പ് സൗ​ക​ര്യ​മാ​വും ഉ​ണ്ടാ​വു​ക.

    14ന് ​പു​ല​ർ​ച്ചെ നാ​ലി​ന് പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഇ​ല്ലി​ക്ക​ൽ ക​ല്ല്, ഇ​ല​വീ​ഴാ​പൂ​ഞ്ചി​റ, മ​ല​ങ്ക​ര ഡാം ​എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഫാ​സ്റ്റ് പാ​സ​ഞ്ച​ർ ട്രി​പ്പി​ന് 830 രൂ​പ​യാ​ണ്. 20ന് ​പു​ല​ർ​ച്ചെ അ​ഞ്ചി​ന് 580 രൂ​പ​ക്ക് വ​യ​നാ​ട്, 21ന് ​പു​ല​ർ​ച്ചെ അ​ഞ്ചി​ന് അ​തി​ര​പ്പി​ള്ളി, മ​ല​ക്ക​പ്പാ​റ ഓ​ർ​ഡി​ന​റി 860 രൂ​പ, 28ന് ​അ​തി​ര​പ്പി​ള്ളി, മ​ല​ക്ക​പ്പാ​റ ഓ​ർ​ഡി​ന​റി 860 രൂ​പ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് മ​റ്റു സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ. ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​ത്തെ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രു നേ​ര​ത്തെ ഉ​ച്ച ഭ​ക്ഷ​ണ​വും താ​മ​സ​വും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. നേ​ര​ത്തെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ടി​ക്ക​റ്റ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് സീ​റ്റ് ഉ​റ​പ്പി​ക്കാ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഫോ​ൺ: 7560858046.

