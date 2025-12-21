Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    21 Dec 2025 11:57 AM IST
    21 Dec 2025 11:57 AM IST

    മരുഭൂമിയിലെ ശൈത്യകാലം

    മരുഭൂമിയിലെ ശൈത്യകാലം
    മ​​ഞ്ഞി​​ൽ മ​​റ​​യു​​ന്ന മ​​രു​​ഭൂ​​മി​​യും മ​​ല​​ക​​ളും ക​​ട​​ലും യു.​​എ.​​ഇ​​യു​​ടെ ശൈ​​ത്യ​​കാ​​ല​​ത്തി​​ന്‍റെ മ​​നോ​​ഹ​​ര കാ​​ഴ്ച്ച​​യാ​​ണ്. മ​​ഞ്ഞി​​നു​​ള്ളി​​ൽ നി​​ന്ന് പൊ​​ങ്ങി​​വ​​രു​​ന്ന കി​​ളി​​ക​​ളു​​ടെ പാ​​ട്ടും ഗാ​​ഫ് മ​​ര​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ചാ​​ഞ്ചാ​​ട്ട​​വും ഒ​​ട്ട​​ക​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ കു​​സൃ​​തി​​ക​​ളും ശി​​ശി​​ര​​കാ​​ല അ​​നു​​ഭൂ​​തി​​ക​​ളാ​​ണ്. സൂ​​ര്യ​​ൻ പോ​​ലും മ​​ഞ്ഞി​​ലാ​​ണ്ടു​​പോ​​കു​​ന്ന പു​​ല​​രി​​ക​​ൾ വ​​ട​​ക്ക്, പ​​ടി​​ഞ്ഞാ​​റ് മേ​​ഖ​​ല​​ക​​ളി​​ൽ അ​​നു​​ഭ​​വ​​പ്പെ​​ടാ​​റു​​ണ്ട്. സൂ​​ര്യ​​ൻ മെ​​ല്ലെ മെ​​ല്ലെ തി​​രി ഉ​​യ​​ർ​​ത്തു​​മ്പോ​​ൾ പൊ​​ങ്ങി​​വ​​രു​​ന്ന പ്ര​​കൃ​​തി​​യു​​ടെ സൗ​​ന്ദ​​ര്യം വാ​​ക്കു​​ക​​ൾ​​ക്കും അ​​പ്പു​​റ​​ത്താ​​ണ്. യു.​​എ.​​ഇ​​യി​​ലെ ശൈ​​ത്യ​​കാ​​ലം സു​​ഖ​​ക​​ര​​മാ​​യ കാ​​ലാ​​വ​​സ്ഥ​​യും സ​​ജീ​​വ​​മാ​​യ വി​​നോ​​ദ​​സ​​ഞ്ചാ​​ര​​വും കൊ​​ണ്ട് ശ്ര​​ദ്ധേ​​യ​​മാ​​ണ്.

    2025 ലെ ​​ക​​ണ​​ക്ക​​നു​​സ​​രി​​ച്ച് ഡി​​സം​​ബ​​ർ 21-നാ​​ണ് ഔ​​ദ്യോ​​ഗി​​ക​​മാ​​യി ശൈ​​ത്യ​​കാ​​ലം ആ​​രം​​ഭി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. എ​​ന്നാ​​ൽ, ഇ​​തി​​ന​​കം ത​​ന്നെ മ​​ഞ്ഞി​​ന്‍റെ മ​​ധു​​രം മ​​ല​​യോ​​ര​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ എ​​ത്തി ക​​ഴി​​ഞ്ഞി​​ട്ടു​​ണ്ട്. ശൈ​​ത്യ​​കാ​​ല​​ത്താ​​ണ് യു.​​എ.​​ഇ​​യി​​ൽ പ്ര​​ധാ​​ന​​മാ​​യും മ​​ഴ ല​​ഭി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. ഇ​​തി​​ന​​കം നി​​ര​​വ​​ധി പ്ര​​ദേ​​ശ​​ങ്ങ​​ളി​​ലാ​​ണ് മ​​ഴ ല​​ഭ്യ​​മാ​​യ​​ത്. ഹ​​ത്ത​​യു​​ടെ മ​​ല​​ക​​ളി​​ൽ മ​​ഴ മേ​​ഘ​​ങ്ങ​​ൾ വ​​ര​​ച്ചി​​ട്ട മ​​ഴ​​വി​​ല്ലു​​ക​​ൾ തി​​ള​​ങ്ങി നി​​ൽ​​ക്കു​​ന്നു, മ​​ഴ​​യി​​ൽ കു​​ളി​​ച്ച സു​​ഖ​​ത്തി​​ൽ ഗാ​​ഫ് മ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ കാ​​ർ​​കൂ​​ന്ത​​ൽ മി​​നു​​ക്കു​​ന്നു. മ​​ഴ​​യ​​ത്ത് മാ​​ഥ്രം ചി​​ല​​മ്പ​​ണി​​യു​​ന്ന പൌ​​രാ​​ണി​​ക തോ​​ടു​​ക​​ൾ ചി​​ല​​മ്പ​​ണി​​യു​​ന്നു. പു​​ല​​ർ​​ച്ചെ അ​​നു​​ഭ​​വ​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന ക​​ന​​ത്ത മൂ​​ട​​ൽ​​മ​​ഞ്ഞ് ഈ ​​കാ​​ല​​യ​​ള​​വി​​ലെ മ​​റ്റൊ​​രു പ്ര​​ത്യേ​​ക​​ത​​യാ​​ണ്.


    അ​​പ​​ക​​ടം വി​​ത​​ക്കു​​ന്ന ത​​ര​​ത്തി​​ലാ​​ണ് ഇ​​വ കാ​​ഴ്ച്ച​​യെ മ​​റ​​ക്കാ​​റു​​ള്ള​​ത്. മൂ​​ട​​ൽ മ​​ഞ്ഞി​​ൽ ശ്ര​​ദ്ധ അ​​നി​​വാ​​ര്യം. മ​​രു​​ഭൂ​​മി​​യി​​ലൂ​​ടെ ക​​ട​​ന്നു പോ​​കു​​ന്ന റോ​​ഡു​​ക​​ളെ പ്ര​​ത്യേ​​കം നി​​രീ​​ക്ഷി​​ക്ക​​ണം. മ​​ണ​​ലി​​ന് ചൂ​​ടി​​നെ നി​​ല​​നി​​ർ​​ത്താ​​ൻ ക​​ഴി​​യാ​​ത്ത​​തി​​നാ​​ൽ സൂ​​ര്യാ​​സ്ത​​മ​​യ​​ത്തി​​ന് ശേ​​ഷം താ​​പ​​നി​​ല വേ​​ഗ​​ത്തി​​ൽ താ​​ഴു​​ന്നു. മ​​രു​​ഭൂ​​മി​​യി​​ലെ രാ​​ത്രി​​യി​​ൽ താ​​പ​​നി​​ല പൂ​​ജ്യം ഡി​​ഗ്രി സെ​​ൽ​​ഷ്യ​​സി​​ൽ താ​​ഴെ വ​​രെ പോ​​കാ​​ൻ സാ​​ധ്യ​​ത​​യു​​ണ്ട്. അ​​തി​​ശൈ​​ത്യം പോ​​ലു​​ള്ള സ​​ന്ദ​​ർ​​ഭ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ ഇ​​ത് മ​​ഞ്ഞു​​പാ​​ളി രൂ​​പ​​പ്പെ​​ടാ​​ൻ കാ​​ര​​ണ​​മാ​​കു​​ന്നു. ആ​​ലി​​പ്പ​​ഴ​​വ​​ർ​​ഷം ശൈ​​ത്യ​​കാ​​ല​​ത്ത് അ​​നു​​ഭ​​വ​​പ്പെ​​ടാ​​റു​​ണ്ട്. ആ​​കാ​​ശം മേ​​ഘ​​ങ്ങ​​ളി​​ല്ലാ​​തെ തെ​​ളി​​ഞ്ഞു​​നി​​ൽ​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നാ​​ൽ പ​​ക​​ൽ സ​​മ​​യം ന​​ല്ല തെ​​ളി​​ച്ച​​മു​​ള്ള​​താ​​യി​​രി​​ക്കും. ശൈ​​ത്യ​​കാ​​ലം ആ​​രം​​ഭി​​ക്കു​​ന്ന​​തോ​​ടെ, സ​​ന്ദ​​ർ​​ശ​​ക​​ർ​​ക്ക് വി​​നോ​​ദ​​ത്തി​​ന​​പ്പു​​റം പ്ര​​കൃ​​തി​​യു​​ടെ അ​​ഴ​​കു​​ള്ള ആ​​ഴ​​ങ്ങ​​ളും ജൈ​​വീ​​ക​​ത​​യു​​ടെ ആ​​ത്മാ​​വും അ​​നു​​ഭ​​വി​​ക്കാ​​ൻ ക​​ഴി​​യു​​ന്ന വൈ​​വി​​ധ്യ​​പൂ​​ർ​​ണ്ണ​​വു​​മാ​​യ ഒ​​രു ജൈ​​വീ​​കാ​​നു​​ഭ​​വം ന​​ൽ​​കു​​ന്ന​​തി​​നാ​​യി ‘വി​​ന്‍റ​​ർ ഇ​​ൻ ഹ​​ത്ത’ പ​​രി​​പാ​​ടി​​ക​​ൾ ആ​​രം​​ഭി​​ച്ചി​​രി​​ക്കു​​ന്നു. ഉ​​യ​​ർ​​ന്നു നി​​ൽ​​ക്കു​​ന്ന പ​​ർ​​വ​​ത​​നി​​ര​​ക​​ൾ​​ക്കും മോ​​ഹി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന താ​​ഴ്‌​​വ​​ര​​ക​​ൾ​​ക്കും ഇ​​ട​​യി​​ൽ, ഹ​​ത്ത​​യു​​ടെ സൗ​​ന്ദ​​ര്യ​​വും പ​​ർ​​വ​​ത​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ഭാ​​വ​​പ​​ക​​ർ​​ച്ച​​ക​​ളും സം​​യോ​​ജി​​പ്പി​​ച്ച്, മ​​റ​​ക്കാ​​നാ​​വാ​​ത്ത ഓ​​ർ​​മ്മ​​ക​​ൾ കൊ​​ണ്ട് കു​​ട​​മാ​​റ്റ​​ങ്ങ​​ൾ തി​​ർ​​ക്കു​​ന്ന അ​​തു​​ല്യ​​മാ​​യ വി​​നോ​​ദ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കാ​​ണ് ഹ​​ത്ത വേ​​ദി​​യൊ​​രു​​ക്കി​​യി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. കു​​ട്ടി​​ക​​ൾ​​ക്ക് അ​​സാ​​ധാ​​ര​​ണ​​മാ​​യ അ​​നു​​ഭൂ​​തി നി​​റ​​ഞ്ഞ അ​​നു​​ഭ​​വം പ്ര​​ദാ​​നം ചെ​​യ്യു​​ന്ന ഈ ​​ഉ​​ത്സ​​വം, അ​​വ​​രു​​ടെ ഹൃ​​ദ​​യ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ സ​​ന്തോ​​ഷം പ​​ക​​രു​​ന്ന​​തി​​നും അ​​വ​​രു​​ടെ ക​​ഴി​​വു​​ക​​ൾ വി​​ക​​സി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നു​​മാ​​യി വി​​ശാ​​ല​​മാ​​യ സ്ഥ​​ല​​വും വൈ​​വി​​ധ്യ​​മാ​​ർ​​ന്ന പ​​രി​​പാ​​ടി​​ക​​ളും ഒ​​രു​​ക്കി​​യി​​ട്ടു​​ണ്ട്. ഭാ​​വ​​ന​​യും ക​​ലാ​​പ​​ര​​മാ​​യ ക​​ഴി​​വു​​ക​​ളും വ​​ർ​​ദ്ധി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നാ​​യി പ്ര​​കൃ​​തി​​യു​​ടെ മ​​ടി​​ത്ത​​ട്ടി​​ൽ ത​​ന്നെ അ​​വ​​ർ​​ക്കാ​​യി വേ​​ദി​​ക​​ൾ തീ​​ർ​​ത്തി​​രി​​ക്കു​​ന്നു.

    ശൈ​​ത്യ​​കാ​​ല അ​​വ​​ധി​​ക്കാ​​ല​​ത്ത് കു​​ട്ടി​​ക​​ൾ​​ക്ക് സ​​ന്തോ​​ഷ​​ത്തി​​ന്‍റെ വേ​​ദി​​ക​​ളാ​​ണ് തു​​റ​​ന്നി​​ട്ടി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. പ​​ട്ട​​ണ ജീ​​വി​​ത​​ത്തി​​ൽ നി​​ന്ന് ഗ്രാ​​മീ​​ണ​​ത​​യി​​ലേ​​ക്കു​​ള്ള യാ​​ത്ര​​ക​​ൾ പ​​ക​​രു​​ന്ന പു​​തി​​യ ഭാ​​വ​​ന​​ക​​ൾ അ​​വ​​രി​​ൽ തീ​​ർ​​ക്കു​​ന്ന മാ​​ന​​സി​​ക ഉ​​ല്ലാ​​സ​​മാ​​ണ് ല​​ക്ഷ്യം. ശൈ​​ത്യ​​കാ​​ല​​ത്ത് കൊ​​ട്ടാ​​ര തു​​ല്യ​​മാ​​യ വീ​​ടു​​ക​​ളി​​ൽ നി​​ന്ന് സ്വ​​ദേ​​ശി​​ക​​ൾ മ​​രു​​ഭൂ​​മി​​യി​​ലെ താ​​ൽ​​ക്കാ​​ലി​​ക കൂ​​ടാ​​ര​​ങ്ങ​​ളി​​ലേ​​ക്ക് താ​​മ​​സം മാ​​റ്റു​​ന്നു. വ​​ള​​ർ​​ത്തു മൃ​​ഗ​​ങ്ങ​​ളേ​​യും കൂ​​ടെ കൂ​​ട്ടു​​ന്നു. പൂ​​ർ​​വ്വീ​​ക​​രു​​ടെ ജീ​​വി​​ത​​ത്തി​​ലേ​​ക്കു​​ള്ള തി​​രി​​കെ യാ​​ത്ര. ശി​​ശി​​ര കാ​​ല​​ത്ത് മ​​രു​​ഭൂ​​മി​​ക്ക് ഉ​​റ​​ക്കം കി​​ട്ടാ​​റി​​ല്ല. വീ​​ടു​​വി​​ട്ടി​​റ​​ങ്ങി വ​​ന്ന​​വ​​രോ​​ടൊ​​പ്പം മ​​രു​​ഭൂ​​മി​​യും സൊ​​റ പ​​റ​​യാ​​നി​​രി​​ക്കും. പാ​​നീ​​സ് വി​​ള​​ക്കു​​ക​​ളു​​ടെ മ​​ങ്ങി​​യ പ്ര​​കാ​​ശ​​ത്തി​​ൽ മ​​ണ​​ൽ​​ക്കാ​​റ്റ് പാ​​ടാ​​ൻ തു​​ട​​ങ്ങും. ജ​​ന​​റേ​​റ്റ​​റു​​ക​​ളും സൗ​​രോ​​ർ​​ജ്ജ​​വും തീ​​ർ​​ക്കു​​ന്ന വെ​​ളി​​ച്ച​​ത്തി​​ൽ മ​​രു​​ഭൂ​​മി മു​​ങ്ങി കു​​ളി​​ക്കും നീ​​ന്തി ര​​സി​​ക്കും. ഇ​​ത് വെ​​റു​​മൊ​​രു സീ​​സ​​ണ​​ൽ പ​​രി​​പാ​​ടി മാ​​ത്ര​​മ​​ല്ല, മ​​റി​​ച്ച് ആ​​ളു​​ക​​ൾ പ്ര​​കൃ​​തി​​യെ ക​​ണ്ടു​​മു​​ട്ടു​​ക​​യും കു​​ടും​​ബ​​ങ്ങ​​ൾ പ​​ര​​സ്പ​​രം കൂ​​ടു​​ത​​ൽ അ​​ടു​​ക്കു​​ക​​യും ചെ​​യ്യു​​ന്ന ഒ​​രു ഇ​​ട​​മാ​​ണ്. ന​​മ്മ​​ൾ സ്നേ​​ഹി​​ക്കു​​ന്ന​​വ​​രോ​​ടൊ​​പ്പം, പ​​ർ​​വ​​ത​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കും ശു​​ദ്ധ​​വാ​​യു​​വി​​നും ഇ​​ട​​യി​​ൽ ചെ​​ല​​വ​​ഴി​​ക്കു​​ന്ന സ​​മ​​യം ഏ​​റ്റ​​വും മ​​നോ​​ഹ​​ര​​വും യ​​ഥാ​​ർ​​ത്ഥ​​ത്തി​​ൽ വി​​ല​​പ്പെ​​ട്ട​​തു​​മാ​​യ നി​​ക്ഷേ​​പ​​മാ​​ണെ​​ന്ന് ഇ​​ത് ഓ​​ർ​​മ്മി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്നു, എ​​ത്ര വ​​ർ​​ഷ​​ങ്ങ​​ൾ ക​​ട​​ന്നു​​പോ​​യാ​​ലും സാ​​ഹ​​ച​​ര്യ​​ങ്ങ​​ൾ എ​​ത്ര വ്യ​​ത്യ​​സ്ത​​മാ​​യാ​​ലും ന​​മ്മു​​ടെ ഹൃ​​ദ​​യ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ ഉ​​റ​​ച്ചു​​നി​​ൽ​​ക്കു​​ന്ന ഒ​​രു ഓ​​ർ​​മ്മ​​യാ​​ണ് മ​​രു​​ഭൂ​​മി​​യി​​ലെ ശൈ​​ത്യ​​കാ​​ലം.

    ഹ​​ത്ത ഫെ​​സ്റ്റി​​വ​​ൽ പ്ര​​വൃ​​ത്തി ദി​​വ​​സ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ വൈ​​കു​​ന്നേ​​രം നാ​​ലു മു​​ത​​ൽ 10 വ​​രെ​​യും വാ​​രാ​​ന്ത്യ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ ഉ​​ച്ച​​ക്ക് 12 മു​​ത​​ൽ അ​​ർ​​ദ്ധ​​രാ​​ത്രി വ​​രെ​​യും തു​​റ​​ന്നി​​രി​​ക്കും.

    ദു​​ബൈ ഷോ​​പ്പി​​ങ് ഫെ​​സ്റ്റി​​വ​​ലി​​ന്‍റെ 30-ാം വാ​​ർ​​ഷി​​കാ​​ഘോ​​ഷ​​ത്തി​​ന്‍റെ ഭാ​​ഗ​​മാ​​യി ആ​​ക​​ർ​​ഷ​​ക​​മാ​​യ ലൈ​​റ്റി​​ങ്​ ഡി​​സ്‌​​പ്ലേ​​ക​​ളാ​​ൽ മി​​ന്നി​​തി​​ള​​ങ്ങു​​ക​​യാ​​ണ് ഹ​​ത്ത​​യും മ​​ല​​ക​​ളും. എ​​ല്ലാ വാ​​രാ​​ന്ത്യ​​ത്തി​​ലും അ​​തി​​ശ​​യ​​ക​​ര​​മാ​​യ വെ​​ടി​​ക്കെ​​ട്ട് പ്ര​​ക​​ട​​ന​​ങ്ങ​​ളും ന​​ട​​ക്കു​​ന്നു.​​ദു​​ബൈ​​യു​​ടെ കി​​ഴ​​ക്കു​​ഭാ​​ഗ​​ത്താ​​യി സ്ഥി​​തി ചെ​​യ്യു​​ന്ന ഹ​​ത്ത​​യി​​ൽ, ദു​​ബൈ​​യി​​ൽ നി​​ന്ന് ഏ​​ക​​ദേ​​ശം 90 മി​​നി​​റ്റ് ഡ്രൈ​​വ് ചെ​​യ്താ​​ൽ എ​​ത്തി​​ച്ചേ​​രാം. എ​​ളു​​പ്പ​​ത്തി​​ൽ സ​​ഞ്ച​​രി​​ക്കാ​​ൻ ക​​ഴി​​യു​​ന്ന ഈ ​​റൂ​​ട്ടി​​ൽ വ​​ള​​ഞ്ഞു​​പു​​ള​​ഞ്ഞ റോ​​ഡു​​ക​​ളി​​ലൂ​​ടെ സ​​ഞ്ച​​രി​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ മ​​രു​​ഭൂ​​മി​​യു​​ടെ​​യും ഹ​​ത്ത പ​​ർ​​വ​​ത​​നി​​ര​​ക​​ളു​​ടെ​​യും മ​​നോ​​ഹ​​ര​​മാ​​യ കാ​​ഴ്ച​​ക​​ൾ കാ​​ണാ​​ൻ ക​​ഴി​​യും. ദേ​​ര​​യി​​ലെ സ​​ബ്ക്ക​​യി​​ൽ നി​​ന്ന് ഇ​​വി​​ടേ​​ക്ക് ബ​​സ് സൌ​​ക​​ര്യ​​വും ഉ​​ണ്ട്. പ്ര​​വേ​​ശ​​നം സൌ​​ജ​​ന്യ​​മാ​​ണ്.

    X