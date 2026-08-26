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    Travel News
    Posted On
    date_range 26 Aug 2026 4:54 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2026 5:08 PM IST

    നീല, ചുവപ്പ്, പച്ച, വെള്ള; ട്രെയിൻ കോച്ചുകൾക്ക് പല നിറങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്തിന്? അറിയാം ഈ കോഡിങ്ങിന് പിന്നിലെ രഹസ്യം

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    Different coloured Indian Railways train coaches including blue ICF, red LHB and white Vande Bharat.
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    റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ പല നിറങ്ങളിലുള്ള ട്രെയിൻ കോച്ചുകൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. ഭൂരിഭാഗം ട്രെയിനുകളിലും കാണുന്ന നീല നിറത്തിന് പുറമെ ചുവപ്പ്, പച്ച, വെള്ള, മഞ്ഞ തുടങ്ങിയ നിറങ്ങളിലും കോച്ചുകൾ കാണാം. എന്നാൽ ഇവ വെറുമൊരു ബാഹ്യ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി നൽകിയ നിറങ്ങളല്ല; മറിച്ച് കോച്ചിന്റെ സാങ്കേതികവിദ്യ, വേഗത, സുരക്ഷ, യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ വ്യക്തമാക്കുന്ന 'വിഷ്വൽ കോഡിംഗ്' സംവിധാനമാണിത്.

    ഓരോ നിറങ്ങളും സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ:

    നീല കോച്ചുകൾ (ഐ.സി.എഫ് കോച്ചുകൾ): ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിൽ ഏറ്റവും വ്യാപകമായി കാണപ്പെടുന്ന പരമ്പരാഗത ഇന്റഗ്രൽ കോച്ച് ഫാക്ടറി നിർമ്മിത കോച്ചുകളാണിവ. മെയിൽ/എക്‌സ്‌പ്രസ് ട്രെയിനുകളിലെ സ്ലീപ്പർ, ജനറൽ ക്ലാസുകളിൽ പ്രധാനമായും ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

    ചുവപ്പ് കോച്ചുകൾ എൽ.എച്ച്.ബി കോച്ചുകൾ): അത്യാധുനിക ലിങ്ക് ഹോഫ്മാൻ ബുഷ് സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ നിർമിച്ച അതിവേഗ കോച്ചുകളാണിവ. ഉയർന്ന സുരക്ഷ, മികച്ച സസ്‌പെൻഷൻ, കൂടുതൽ വേഗത എന്നിവ നൽകുന്ന ഈ കോച്ചുകൾ രാജധാനി, ദുരന്തോ, പ്രീമിയം സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് ട്രെയിനുകളിലാണ് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

    പച്ച കോച്ചുകൾ : സാധാരണക്കാർക്ക് കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ശീതീകരിച്ച യാത്രാസൗകര്യം ലഭ്യമാക്കുന്ന 'ഗരീബ് രഥ്' എക്‌സ്‌പ്രസുകളിലാണ് പച്ച നിറത്തിലുള്ള കോച്ചുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

    വെള്ള/സിൽവർ കോച്ചുകൾ : വന്ദേ ഭാരത് എക്‌സ്‌പ്രസ് പോലുള്ള സെമി ഹൈസ്പീഡ് അത്യാധുനിക ട്രെയിൻ സെറ്റുകളെയാണ് ഇവ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഉയർന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയും പ്രീമിയം യാത്രാനുഭവവുമാണ് ഇതിന്റെ സവിശേഷത.

    വരകളും അടയാളങ്ങളും : കോച്ചിന്റെ നിറത്തിന് പുറമെ അവയിലെ വരകളും പ്രധാനമാണ്. മഞ്ഞ വരകൾ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായുള്ള കോച്ചിനെയും, വെള്ള വരകൾ റിസർവേഷൻ ഇല്ലാത്ത ജനറൽ കംപാർട്ട്‌മെന്റുകളെയും തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നു.

    തിരക്കേറിയ റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ റിസർവേഷൻ ചാർട്ടുകൾ പരിശോധിക്കാതെ തന്നെ യാത്രക്കാർക്ക് തങ്ങളുടെ ട്രെയിനിന്റെ തരവും സുരക്ഷാ നിലവാരവും ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ വർണ ക്രമീകരണം സഹായിക്കുന്നു.

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    TAGS:indian railwaytrainicf
    News Summary - Why Trains Have Different Coloured Coaches: Decoding the Colour Language of Indian Railways
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